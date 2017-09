Пишем GraphQL API сервер на Yii2 с клиентом на Polymer + Apollo. Часть 2. Клиент

Как и в случае с сервером, для начала поднимем environment. Как это сделать вы сможете найти в официальной документаци. Уточню лишь, что из всех предлагаемых опций, нам потребуется создать пустой проект Polymer (опция "2) polymer-2-application"), остальные опции можно оставить по-умолчанию:

$> polymer init ? Which starter template would you like to use? ? Which starter template would you like to use? polymer-init-polymer-2-applicat info: Running template polymer-2-application... ? Application name (graphql-client-demo) ? Application name graphql-client-demo ? Main element name (graphql-client-demo-app) ? Main element name graphql-client-demo-app ? Brief description of the application GraphQL Demo Client ? Brief description of the application GraphQL Demo Client create bower.json create index.html create manifest.json create polymer.json create README.md create src\graphql-client-demo-app\graphql-client-demo-app.html create test\graphql-client-demo-app\graphql-client-demo-app_test.html Project generated! Installing dependencies...

И сразу же запустим:

$> polymer serve info: Files in this directory are available under the following URLs applications: http://127.0.0.1:8081 reusable components: http://127.0.0.1:8081/components/graphql-client-demo/

… и оставим запущенным, т.к. все изменения подхватываются на лету (для меня, как backend-щика, изначально это было не до конца очевидно).