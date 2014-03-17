Сударь, ваша команда — не команда
За свои 12 лет работы в сфере разработки ПО, мне посчастливилось поработать в команде только два раза. Хотя я сменил порядка десяти мест работы. Но попробовав раз, ем и сейчас… Т.к. я не жадный, и готов своими достижениями делиться с сообществом, то решил я предпринять попытку вывести из равновесия неумных руководителей, которые до сих пор не осознали важность команды, а также тех руководителей, которые профессионально занимаются самообманом — мол, они строят команду, а на деле — тьфу, а не команда.
Контекст данной статьи — разработка своего продукта.
А теперь я помогу вам представить какого же работать в “команде”, руководитель которой собрал в себе все упомянутые выше черты великих полководцев:
Я жил в нём, а многие из вас даже не увидят его своими глазами, но я постараюсь вам помочь взглянуть на этот мир моими глазами:
В статье описаны идеальные случаи, которых в реальном мире не бывает. Но я таки утверждаю, что работал в почти идеальной команде. А одну очень неплохую команду построил своими руками (и головой).
Надеюсь, я затронул тонкие фибры вашей души и вам стало некомфортно — радуйтесь, вы можете использовать текущее состояние для того, чтобы взглянуть на себя сверху и увидеть путь для развития. Если вы всё ещё не проводите личные ретроспективы, то начните прямо сейчас: последний проект, последнее место работы, возможно, вы захотите обозреть всю вашу жизнь.
ПС: каюсь, я тоже однажды создал “команду”, практически, идеально отвратительную. Я описал часть своего отрицательного опыта в своей первой статье.
Контекст данной статьи — разработка своего продукта.
Ваша команда — не команда
- Если никто ни разу не назвал — директора козлом или PM-а — мёртвым балластом или компанию — сборищем нахлебников — вы не команда. В каждой компании есть проблемы, из-за которых у многих свербит, но если эти “многие” не говорят о проблемах, значит четвёртая промышленная революция пройдет мимо вас. Отсутствие свободного высказывания мнений приводит к принятию проблем как должного и потере критического мышления. Вы вообще ретроспективы проводите? Неееет? Я бы постеснялся назвать вас руководителем.
- Если вы решаете за сотрудников как им работать — вы не команда. Вы спускаете сверху git flow, список статусов задач, рабочие часы с 9:00 до 18:00? Похоже, вы упрощаете себе жизнь за счет того, что не пытаетесь найти правильное решение в конкретной ситуации? А может быть, чтобы отчитаться перед руководством о переходе на git flow? Оооо… да вы формалист. Только сама команда знает в каких условиях она может работать эффективно и только сама команда знает какие инструменты им нужны для работы. Если вы навязываете ваши правила против воли команды — вы не руководитель.
- Если ваши сотрудники не знают миссии продукта и/или ближайшей цели — вы не команда. Ваши сотрудники не могут и шага сделать без вас, они просто сидят ровно на попе, пока вы не узнаете об этом и не дадите им крайне точно сформулированную задачу. Ну что же, возможно, ваша сила в микроменеджменте. Шучу, нет такой силы. Пожалуйста, увольтесь. Освободите место для профессионала.
- Если вы не знаете целей и интересов ваших сотрудников — вы не команда. Вася Пупкин уволился? Не знаете почему? Денег, наверное, где-то больше предложили? Поняаатно. Петя Ласточкин целыми днями смотрит анимешки? Не знаете почему? Может потому что вы ему никуда сдались? Как вы собираетесь мотивировать ваших сотрудников, если не знаете что им нужно? Никак? Ах, вы им ведь зарплату платите, а мотивировать они должны себя сами… ну платите дальше.
- Если вы боитесь доверять сотрудникам ответственные функции — вы не команда. Да, мы уже поняли, что ваша сила в микроменеджменте. Но кажется, у вас появилась еще одна причина для него. Я вот что думаю — увольте всех и запилите продукт самостоятельно. Ведь чтобы сделать всё правильно — надо делать самому?
На каком этапе провала вы находитесь?
А теперь я помогу вам представить какого же работать в “команде”, руководитель которой собрал в себе все упомянутые выше черты великих полководцев:
- Усилия сотрудников направлены на то, чтобы прикрыть себе задницу, вместо того, чтобы работать на общее дело.
- Инициатива? Творчество? Пффф… Я буду сидеть на попе ровно, пока PM не придет и не поставит мне чёткую задачу. Даже если в её формулировке будут проблемы — я никому ничего не скажу, ведь это проблемы PM-а, а не мои.
- Ответственность. Почему я никому не сообщил о проблемах в постановке задачи? Я не обязан выполнять PM-скую работу. Найдите PM-а, который всегда всё делает правильно и отвалите от меня — я кодю.
- Принятие прекрасных решений. Почему я не предусмотрел масштабирование? А надо было?
- Ребята, у нас форс-мажор, сможете задержаться на два часа, очень нужно? Не хочу. Ваши форс- мажоры — ваши проблемы.
- Сроки не выполняются. Они уменьшены до предела. Ведь чем сильнее бьешь — тем быстрее пишет код программист.
- Сроки непредсказуемы т.к. внутреннее качество… А что это?
- Вы получаете по шапке от своего руководства и бьёте по шапке подчинённых.
- Смерть уже не кажется наказанием.
Прекрасный мир, в котором вы никогда не будете жить
Я жил в нём, а многие из вас даже не увидят его своими глазами, но я постараюсь вам помочь взглянуть на этот мир моими глазами:
- Мы не боимся и даже любим высказывать своё мнение. Да, это бывает больно, но боль заставляет нас двигаться вперёд.
- Мы не молчим о проблемах. Если кто-то попытается замять проблему — мы перестаём его уважать и вполне можем перешагнуть через его голову при решении проблемы.
- Наши действия подчинены общей цели. Если кончились задачи — мы всегда знаем, что и когда должно быть сделано. Поставим себе задачи сами. Хотя такого, чтобы кончились задачи — не бывает.
- Общая цель формулируется так, что учитывает цели каждого. Более или менее. Если есть человек, цель которого мешает достижению общей цели — он покидает команду.
- Руководитель — всего лишь одна из ролей проекта. Его основная задача — создавать условия для работы. Приказы допускаются только в форс-мажорных случаях. А вообще-то нет, не допускаются никогда.
- Культ качества. Качество даётся бесплатно если не экономить на нём. Поясню: именно плохое внутреннее качество продукта даёт замедление работы и непредсказуемость сроков. Поэтому руководители, которые гонят лошадей — ну вы поняли.
- Непрерывное развитие. Человек, остановившийся в развитии не нужен в такой команде. Даже чтение статей уже не является залогом вашего успешного существования. Чтение книг уже давно стало обязательным.
- Ребята, вы опять пришли работать в субботу? А нука пошли отдыхать! А… приказы недопустимы? Ну как вам будет угодно, но постарайтесь не копить усталость.
- Сроки выполняются всегда.
- Получать по шапке? За что? Я второй человек после ген. директора, который думает о благе компании. Он ценит это.
Выводы
- Продукты, которые разрабатываются не командами рано или поздно умрут мучительной смертью. Да, все продукты рано или поздно умирают, но часть из них — естественной смертью, а часть — от болезней.
- В команде работать приятно. Меньше сил тратится на переживания, больше — на работу.
- Команда — это неисчерпаемый источник сил и мотивации.
- Человек, работающий в команде, постоянно растёт в стоимости. Работа в команде выгодна каждому участнику.
- Учись или проиграешь.
Спустите пар
В статье описаны идеальные случаи, которых в реальном мире не бывает. Но я таки утверждаю, что работал в почти идеальной команде. А одну очень неплохую команду построил своими руками (и головой).
Надеюсь, я затронул тонкие фибры вашей души и вам стало некомфортно — радуйтесь, вы можете использовать текущее состояние для того, чтобы взглянуть на себя сверху и увидеть путь для развития. Если вы всё ещё не проводите личные ретроспективы, то начните прямо сейчас: последний проект, последнее место работы, возможно, вы захотите обозреть всю вашу жизнь.
ПС: каюсь, я тоже однажды создал “команду”, практически, идеально отвратительную. Я описал часть своего отрицательного опыта в своей первой статье.
На почитать
- Человеческий фактор: успешные проекты и команды. Том Демарко, Тимоти Листер.
Данная книга дала понять, что основная задача руководителя — создавать условия труда, а не раздавать команды.
- Идеальный программист. Роберт Мартин.
Дядя Боб очень категоричен в определении понятия ответственности, но разве можно не верить ему?
- Помогите им вырасти или смотрите как они уходят. Беверли Кей, Джулия Джулиони.
Эта книга помогла мне держать фокус на мотивации.
- Scrum и XP: заметки с передовой. Хенрик Книберг.
Очень краткая и практичная книга, она рассказала, как конкретно можно строить agile.
- Impact mapping. Gojko Adzic (не представляю как по-русски написать).
Тут я почерпнул важность целей, а также получил информацию о том, как их можно использовать.
- Крайне рекомендую обратить внимание на проект Аристотель — исследование Google об эффективных командах.
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