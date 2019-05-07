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вчера в 08:53 Разное

Обзор NAKIVO Backup & Replication


    О продукте для резервного копирования NAKIVO Backup & Replication я узнал буквально пару месяцев назад, когда о нём появилось несколько статей в рунете. Данный продукт отсутствует в свежем квадранте Gartner по направлению Backup & Replication, но тем не менее, он заинтересовал меня некоторыми своими возможностями, о которых я сегодня вам и расскажу.

    NAKIVO — продукт достаточно молодой, он появился на рынке лишь в 2012 году и на мой взгляд он удачно «исповедует» подход своего конкурента — Veeam. Так же как и Veeam изначально, NAKIVO нацелен на резервное копирование виртуальных инфраструктур и при этом не использует для своей работы агентов (в том числе и хелперы, как Veeam). Но есть у NAKIVO и собственные «фишки». NAKIVO способен работать абсолютно на любой платформе — linux, windows, aws, поставляется так же в виде готового виртуального аплайнса и в том числе — в виде готового пакета для различных NAS (Synology, WD, Asus, Qnap). Это позволяет развернуть систему резервного копирования в считанные минуты. А для небольших компаний это может стать плюсом ввиду возможности использования недорогих NAS систем в качестве как хранилища резервных копий, так и самого сервера резервного копирования.

    NAKIVO состоит из 3 основных компонентов:

    • Director (управление и веб-интерфейс)
    • Transporter (выполнение заданий)
    • Backup Repository (хранилище)



    Что касается управления, то у NAKIVO вам доступен Web UI, классический CLI и при этом имеется HTTP API, соответственно, у вас имеется возможность интегрировать данное решение в вашу систему управления. Помимо этого имеется и портал самовосстановления, т.е. использование данного решения для предоставления услуги BaaS доступно из коробки и не требует отдельных лицензий. Так же вы можете передавать систему в субаренду.

    Использование нескольких транспортных модулей позволяет гибко масштабировать систему резервного копирования при больших объёмах или при их будущем росте, позволяя распределить как вычислительную, так и сетевую нагрузку между несколькими серверами. Интересным представляется отсутствие возможности выбора типа создаваемой резервной копии. NAKIVO создаёт только инкрементные резервные копии (нет, первая у вас конечно в любом случае будет full) при помощи VMware CBT и Hyper-V RCT для определения изменившихся блоков VM (если только вы не включаете опцию No change tracking — в этом случае бэкап будет всегда Full).

    Сервер хранилища позволяет подключать локальные диски или удалённые диски (NFS, NAS или SAN), но при этом не поддерживает работу с ленточными библиотеками (поддержку ленточных библиотек обещают реализовать ближе к концу года). Стоит отметить, что дедупликация работает не в рамках сессии, а глобально, на уровне блоков хранилища. Это позволяет крайне эффективно использовать дисковое пространство. Дедупликацию можно и отключить, если вы используете специализированную СХД для хранения резервных копий, но, к сожалению, на текущий момент NAKIVO не поддерживает API таких СХД, как EMC DataDomain или HPE StoreOnce.

    Создание заданий производится при помощи мастера в 4 простых шага, которые ни у кого не вызовут никаких сложностей. Что хотелось бы здесь отметить? Во-первых — очень высокую гибкость настройки шедулера, в том числе и заданий несколько разных расписаний для одной задачи.



    Так же в версии 7.2 beta появился удобный календарь со всеми джобами. Удобно и быстро можно найти свободное окно для новой задачи или посмотреть когда выполняется наибольшее количество заданий, что бы можно было как то разгрузить график.



    И крайне гибкая политика хранения резервных копий, настраивающаяся в пару кликов мыши.



    При помощи VSS обеспечивается консистентность приложений:

    • Active Directory
    • Exchange
    • MS SQL
    • SharePoint

    Список приложений пока не столь обширен, как у конкурентов, но я очень надеюсь что он будет расширяться.

    Во время процедуры резервного копирования Nakivo производит верификацию переданных блоков и уже на этом этапе контролирует возможность восстановления данной виртуальной машины. В дополнение к этому, в качестве проверки резервной копии используется сценарий с ручным запуском машины из резервной копии, автоматическим запуском и созданием скриншота после выполнения задачи резервного копирования. К сожалению, тут нет расширенной проверки работы виртуальной машины — сканера портов или запуска кастомных скриптов. Не всегда убедиться в работоспособности сервиса, развёрнутого на виртуальной машине, можно простым скриншотом рабочего стола.

    Во время моего знакомства с Nakivo ко мне для обзора приехал NAS от компании QNAP — TDS-16489U и я совместил приятное с полезным — попробовал работу Nakivo на этом устройстве. Как показал мониторинг загрузки — ресурсов он практически не потребляет, хотя там всё-таки 2 процессора Xeon. Но развёртывание производится в 2 клика и занимает всего около пары минут.

    Что же касается скорости резервного копирования, в моей тестовой песочнице Nakivo показал такой же результат, как Veeam, который я использую в качестве основной системы РК. Разницы в эффективности хранения, в рамках одного таска я между ними так же не заметил.

    В конце хочется сказать о ещё одном ключевом преимуществе данного решения — цена. Сравним с Veeam — даже если не учитывать возможности портала самообслуживая и взять простую версию Veeam Backup & Replication, она обойдётся в 73000 рублей за один процессор (прайс SoftLine), при этом самая дорогая версия Nakivo Backup & Replication с многопользовательским режимом, возможность брендирования портала, HTTP API и интеграцией с AD на текущий момент обойдётся в 36000 рублей. Если же многопользовательские функции не нужны, то стоимость опустится до 24000 рублей за один процессор. Acronis Backup 12.5 Standard Virtual Host так же получается более дорогим, а уж про такие продукты, как HPE DataProtector, EMC Avamar, Commvault или IBM Spectrum Protect и вовсе говорить не приходятся.

    Да, конечно на текущий момент Nakivo уступает по своим возможностям Veeam, особенно что касается вопросам интеграции с СХД, но продукт достаточно молод, конкуренция на рынке достаточно высокая и я думаю, что продукт будет развиваться очень быстро и обрастать полезным функционалом. Если вы ищите недорогое ПО резервного копирования, и в вашей виртуальной инфраструктуре преобладают продукты от Microsoft — NAKIVO Backup & Replication может стать вашим отличным помощником.
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    Комментарии 15
    • +1
      Цены нужно запрашивать у партнеров, в онлайн магазинах они всегда выше будут (скидки за красивые глаза, акции и т.д.). Вы говорили о «самой простой» лицензии veeam, это обычно для малых инфраструктур, коллегам из «дружественной» организации предложили закрыть их vSphere ess+ с 6 сокетами с помощью veeam b&r essentials std за 250 деревянных рублей, т.е. ~40 т.р. за сокет, что не так уж много для veeam.

      За обзор спасибо, может это действительно будет вменяемый конкурент для veeam. Вот только сути обязательного forever incremental (при включенном CBT) не понял, я же retention policy контролировать не смогу, или он сам какие-то синтетические полные копии в промежутках делает?

      P.S. Не так давно был вынужден протестировать акронис для виртуальных сред (хотя и бегло) и мне это показалось чудовищным набором костылей с какими-то агентами, бэкап джобы валятся чуть ли не рандомно, адекватный роллбэк рестор отсутствует, и много чего еще. Может я какой-то прелести продукта не оценил? Хотя в интернетах тоже сетуют на стабильность работы, особенно по сравнению с veeam. Мне показалось, что никто, кому дорога сохранность информации, это использовать не станет.

      • +1
        Да, вы правы, это «list price», но конкретные скидки доступны у всех вендоров, так что я думаю соотношение цены в конечном итоге всё-равно сохраниться.

        Вот только сути обязательного forever incremental

        Как я понимаю, это аналогия с вимовским «прямым инкрементом» (так он называется, если мне память не изменяет), когда создаётся первый фульник, а потом только инкременты и из них автоматически лепится фульник (но процедура отличается от синтетического фульника). Господа из Nakivo мне сообщили что в версии 7.3 появится возможность делать фульники по желанию.

        Хотя в интернетах тоже сетуют на стабильность работы, особенно по сравнению с veeam.

        Вот тут скажу, основываясь на опыте работы с вимом порядка двух лет. Если есть проблема с вимом — 99% случаев это проблемы инфраструктуры/ПО/приклада, а не самого veeam. Но мне лично не известны люди, использующие акронис :)
        • +1
          Вот тут скажу, основываясь на опыте работы с вимом порядка двух лет. Если есть проблема с вимом — 99% случаев это проблемы инфраструктуры/ПО/приклада, а не самого veeam. Но мне лично не известны люди, использующие акронис :)

          Дак и я о том же, с самим вимом проблем практически не бывает. Зато имел такую ситуацию, когда машины с двух тестовых гипервизоров бэкапились вимом и акронисом в разное время суток (окна не пересекались) и джобы акрониса падали постоянно по разным причинам, а джобы вима — нет. Для меня, как конечного потребителя, это показатель.
          Как я понимаю, это аналогия с вимовским «прямым инкрементом» (так он называется, если мне память не изменяет)

          Да, судя по всему, речь о forever forward incremental.
          Господа из Nakivo мне сообщили что в версии 7.3 появится возможность делать фульники по желанию.

          Это отлично.
          Да, вы правы, это «list price», но конкретные скидки доступны у всех вендоров, так что я думаю соотношение цены в конечном итоге всё-равно сохраниться.

          Ну, я также хотел обратить внимание на то, что для малых инфраструктур существует veeam essentials, 1 std сокет порядка 670 долларов.
          • +2
            По поводу опыта работы с Acronis можете, пожалуйста, написать мне в личном сообщении (или прямо здесь), какие конкретно были проблемы при использовании?

            Мне, как одному из сотрудников Acronis, очень хочется разобраться, что же именно пошло не так. Если остались какие-нибудь логи, или хотя бы примеры ошибок (мб было обращение в тех. поддержку?) — буду благодарен за любую информацию.
            • 0
              Как мне нравится, когда в диалог вступают представители вендора, стараясь разобраться в проблеме! Респект!
              • +2
                Какие конкретно были ошибки при выполнении джоб сейчас, конечно, уже не вспомню, могу только сказать что они не были связаны с инфраструктурой. Припоминаю что в том числе были проблемы с созданием снапшотов (возможно, quiesce, не уверен) и, как я упоминал, они были рандомные — то делались, то нет. Почему-то когда команду на создание снапшота отправляла вим прокси, таких проблем я не наблюдал. И различные проблемы с той или иной джобой возникали на протяжении двух недель, и это при том, что среда была тестовая и практически статичная. Начинаешь невольно сравнивать с вимом и понимаешь, что он работает из коробки, даже если просто натыкать далее-далее, а тут какие-то проблемы с самой системой резервного копирования приходится решать.
                А общее впечатление конкретно портит весь этот архитектурный карнавал с агентами, для висферы мне потребовался vApp с, кажется, слесом на борту и развернутым там агентом. Я как будто снова на BE2010 (хотя в 2011 мне BE очень нравился своими политиками и ресурс списками). А отсутствие вменяемого аналога quick rollback (откат только изменившихся блоков) вообще убил. Уверен, у многих большая часть операций восстановления — это суть откат к определенной точке, а не восстановление целой машины из-за неконсистентности VMFS или разрушения массива. И вот эта функция мне недоступна.
                Ну и маркетинговый буллшит вроде:
                1. ЭКСКЛЮЗИВНО!
                Защита всей гибридной инфраструктуры с помощью удобной веб-консоли. Поддержка сенсорного ввода для управления резервным копированием с восстановлением всех рабочих процессов и данных.
                . Единая консоль, вот это да.
                2. НОВИНКА!
                НОВИНКА! Acronis Instant Restore™ сокращает целевое время восстановления до нескольких секунд. Запуск любой резервной копии физической или виртуальной системы Windows® и Linux® в качестве виртуальной ма
                шины VMware® или Hyper-V® несколькими щелчками мыши без простоя оборудования.
                instant vm recovery новинка в 2017 (или пускай 2016, 2015) году?
                3. ЭКСКЛЮЗИВНО!
                Безупречное соответствие нормативам и проверка
                неизменности восстановленных данных с помощью Acronis Notary™. Эта функция гарантирует подлинность и целостность ваших данных, а также
                резервных копий, которая достигается благодаря технологии Blockchain.
                Кричать «эксклюзивно» когда у конкурентов помимо health check`а есть virtual lab для теста «восстановибельности» резервных копий?

                Весь этот маркетинговый буллшит взят отсюда www.acronis.com/ru-ru/download/docs/ab12lavmware/overview.
                Мне это напомнило ситуацию, когда в каком-то там году мы рассматривали варианты антивирусов для VDI (в то время еще VMware View) и наткнулись на Symantec «для виртуальных сред», где чуть ли не в каждой строке мне в глаза пихали новость о том, что они просто супер-дупер поддерживают всякую там виртуализацию (тогда еще это было модно, а не обыденно) и я пытался докопаться в чем же суть интеграции с вирт средой. Штудировал документацию, развернул стенд, но ничего не обнаружил. А потом пытал 2 дня саппорт, чтобы услышать от них признание, что вся поддержка виртуализации заключается в том, что агент антивируса можно поставить в виртуальную машину. Ничосе. Стоит ли говорить, что для связанных клонов это не очень подошло. Это я все к тому, что такая агрессивная и глупая маркетинговая чушь отталкивает более-менее образованных инженеров или руководителей, особенно, когда видишь когда здесь «новинки» и «эксклюзивно» это то, что было у Veeam 7 лет назад (мнение касательно маркетинга не только мое, но и многих моих коллег).

                На случай, если вам вдруг показалось что я адепт Veeam, знайте — это не так, я адепт того, что удобно и работает. Мне, например, шедулер и политики BE 2010 очень нравились. Но вот Veeam работает значительно надежнее, я просидел 3 года на BE и помню сколько различных ошибок возникало (справедливости ради скажу, что половина из них была связана с работой ленточной библиотеки), хотя мне казалось что это нормально. А когда попробовал Veeam был в шоке от того, что ошибок нет. Практически совсем. И когда снова окунулся в кучу граблей аж коленки задрожали от воспоминаний.

                Большинство моих коллег не желает использовать Акронис в первую очередь из-за того, что архитектура решения агентная. Я не хочу использовать по этой же причине, по причине того, что при первых же тестах решение показало себя не надежным и из-за отсутствия некоторого важного функционала.
                • +1
                  Спасибо за подробный ответ!

                  Припоминаю что в том числе были проблемы с созданием снапшотов (возможно, quiesce, не уверен) и, как я упоминал, они были рандомные — то делались, то нет. Почему-то когда команду на создание снапшота отправляла вим прокси, таких проблем я не наблюдал.


                  Здесь разница в поведении скорее всего от того, что Вим по умолчанию использует не-quiesced снапшоты (чтобы их включить, нужно явно выставить соответствующую опцию), что и приводит к тому, что они всегда успешны на стороне гипервизора. В Acronis Backup по умолчанию создаются application-consistent (quiesced) снапшоты, чтобы гарантировать консистентность данных внутри резервной копии ВМ, но, как показывает практика, с quiesced снапшотами у VMware всегда были (и остаются) проблемы, отсюда и плохое впечатление от работы Acronis Backup, который зависит от этой функциональности VMware.

                  Начиная с 12.5 версии мы сделали автоматическое переключение на не-quiesced снапшоты, если quiescing не удался за 3 попытки, чтобы сгладить данный эффект, и при этом сделать всё возможное для гарантии консистентности данных.

                  А общее впечатление конкретно портит весь этот архитектурный карнавал с агентами, для висферы мне потребовался vApp с, кажется, слесом на борту и развернутым там агентом.


                  Агент для VMware предоставляется в двух вариантах — под Windows (что по сути является полным аналогом Backup Proxy от Вим), либо в виде легковесного vApp (Virtual Appliance). «Виндовый» агент может быть установлен вместе с сервером управления и в итоге получится вим-like установка, где всё стоит на одной машине. Т.е. использовать vApp в принципе не обязательно. Здесь, судя по всему, у вас возникли проблемы с первоначальной настройкой, т.к. разворачивание Virtual Appliance действительно не самая явная операция, а наличие опции Agent for VMware (Windows Agent) не явно видно при изначальной установке.

                  А отсутствие вменяемого аналога quick rollback (откат только изменившихся блоков) вообще убил. Уверен, у многих большая часть операций восстановления — это суть откат к определенной точке, а не восстановление целой машины из-за неконсистентности VMFS или разрушения массива. И вот эта функция мне недоступна.


                  Опции по инкрементальному восстановлению ВМ действительно не было в версии Acronis Backup 11.7, но начиная с 12ой (которая была выпущена год назад), она доступна и по умолчанию включена, т.е. применяется при любом восстановлении в «оригинальную» или «существующую» машину.

                  Это я все к тому, что такая агрессивная и глупая маркетинговая чушь отталкивает более-менее образованных инженеров или руководителей, особенно, когда видишь когда здесь «новинки» и «эксклюзивно» это то, что было у Veeam 7 лет назад (мнение касательно маркетинга не только мое, но и многих моих коллег).


                  За отзыв по маркетинговым материалам отдельное спасибо — будем улучшать. По поводу Instant Restore — из нового (того о чем материалы умолчали) в 12.5 есть действительно уникальная технология "финализации" смонтированных машин, которая позволяет даже при отсутствии «storage vMotion» лицензии (либо на отдельностоящих ESXi хостах без vCenter-а), в фоновом режиме копировать машины смонтированные из образа в основной датастор, без необходимости выключать машину.

                  Большинство моих коллег не желает использовать Акронис в первую очередь из-за того, что архитектура решения агентная.


                  Можете пояснить в чем основная сложность с агентной архитектурой? На данный момент любое решение для более чем одной среды (например нескольких гипервизоров + физических машин) по сути является агентным. Если взять тот же Вим, то и там используется подобное решение с наличием Backup proxy компонента, который есть ни что иное как агент, которые позволяет расширять инфраструктуру когда одного дефолтного «агента» недостаточно.
                  Подозреваю, что основное впечатление у вас осталось от негативного опыта первоначальной настройки и необходимости в принципе устанавливать какие-либо дополнительные агенты или проблемы начались уже после этого?
                  • 0
                    с quiesced снапшотами у VMware всегда были (и остаются) проблемы, отсюда и плохое впечатление от работы Acronis Backup, который зависит от этой функциональности VMware.

                    Я и в Veeam для некоторых машин использую quiesced снапшоты, проблемы возникают крайне редко.
                    Агент для VMware предоставляется в двух вариантах — под Windows (что по сути является полным аналогом Backup Proxy от Вим), либо в виде легковесного vApp (Virtual Appliance). «Виндовый» агент может быть установлен вместе с сервером управления и в итоге получится вим-like установка, где всё стоит на одной машине.

                    Бэкап прокси это транспортный модуль, в качестве аналогии можно привести датамувер для, например селерры, не совсем понимаю в каком контексте это агент. Касательно того, что агент для Windows может быть установлен вместе с сервером управления Acronis BA вообще не понял.
                    Опции по инкрементальному восстановлению ВМ действительно не было в версии Acronis Backup 11.7, но начиная с 12ой (которая была выпущена год назад), она доступна и по умолчанию включена, т.е. применяется при любом восстановлении в «оригинальную» или «существующую» машину.

                    Не скажу точно когда тестировал, но тогда восстановление было полным. Я это точно запомнил, т.к. в тестовой среде это происходило через гигабитные линки, это очень ощутимо.
                    Можете пояснить в чем основная сложность с агентной архитектурой? На данный момент любое решение для более чем одной среды (например нескольких гипервизоров + физических машин) по сути является агентным. Если взять тот же Вим, то и там используется подобное решение с наличием Backup proxy компонента, который есть ни что иное как агент, которые позволяет расширять инфраструктуру когда одного дефолтного «агента» недостаточно.

                    Агентная архитектура, конечно, имеет место быть при гетерогенной среде в плане физик/виртуал, но от физики многие стараются уходить. Я в жизни с физикой не работал ни разу. Точнее так: физическими были только гипервизоры. На сколько я знаю, лидером продаж для вирт. сред все таки является Veeam, а не, например, агентные netbackup, BE или Acronis BA (цифры, конечно, не приведу).
                    А по поводу того, что прокси — это агент, не согласен, это в первую очередь датамувер. Это в терминологии Acronis можно назвать агентом. Прокси занимается тем, что тянет трафик. Или не тянет, а работает сугубо с репозиторием (например, создавая синтетическую полную копию). Меня смущает именно то, что я должен ставить какое-то стороннее ПО чтобы делать бэкапы того или иного источника, чтобы делать app aware бэкапы. Я не хочу ничего ставить, а хочу жениться. Не хочу обновлять эти агенты. Не хочу создавать правила для локальных межсетевых экранов, чтобы к этому агенту можно было достучаться. У меня продуктивная среда имеет бешеную динамику, машины в разных доменах (под управлением разных инстансов служб каталогов) или вообще вне доменов по независящим от меня причинам. Работа с учетными записями для гостевой ОС для app aware бэкапа еще приемлема, а вот установка/удаление/обновление агентов уже не вариант для меня.
                    • 0
                      Возможно, здесь имеется в виду Агент как раз в вашем значении датамувера?
                      Но в целом немного непонятна необходимость нахождения Агента именно в среде виртуализации. Acronis работает с виртуальными машинами только в режиме HotAdd?
                      • 0
                        Я и в Veeam для некоторых машин использую quiesced снапшоты, проблемы возникают крайне редко.

                        Ключевая фраза «для некоторых». В changelog к VMTools через раз пишут про исправленный quiescing.
                        Работа с учетными записями для гостевой ОС для app aware бэкапа еще приемлема, а вот установка/удаление/обновление агентов уже не вариант для меня.

                        А как Veeam ставит и общается с агентами при активации application-aware processing? По сети или через VMCI?
                        • 0
                          Вим использует свой хелпер, закидывая его каждый раз на машину, через VMCI. Я крайне согласен, что такой подход на много удобнее, чем ставить агентов на машины клиентов. Хотя подход Nakivo в данном случае ещё лучше, ибо не требует учётных данных от машины :)
          • 0
            А есть ли бесплатное издание? Если есть — каковы ограничения?
            • 0
              Есть, но ограничение в 2VM
              www.nakivo.com/resources/download/free-edition
              • 0
                2 VM, конечно, грустно. Но попробовать можно. Спасибо.
                • 0
                  Что бы попробовать, можно взять 30-им дневную триалку под любую платформу прям с сайта

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