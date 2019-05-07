Обзор NAKIVO Backup & Replication

Director (управление и веб-интерфейс)

Transporter (выполнение заданий)

Backup Repository (хранилище)

Active Directory

Exchange

MS SQL

SharePoint

О продукте для резервного копирования NAKIVO Backup & Replication я узнал буквально пару месяцев назад, когда о нём появилось несколько статей в рунете. Данный продукт отсутствует в свежем квадранте Gartner по направлению Backup & Replication, но тем не менее, он заинтересовал меня некоторыми своими возможностями, о которых я сегодня вам и расскажу.NAKIVO — продукт достаточно молодой, он появился на рынке лишь в 2012 году и на мой взгляд он удачно «исповедует» подход своего конкурента — Veeam. Так же как и Veeam изначально, NAKIVO нацелен на резервное копирование виртуальных инфраструктур и при этом не использует для своей работы агентов (в том числе и хелперы, как Veeam). Но есть у NAKIVO и собственные «фишки». NAKIVO способен работать абсолютно на любой платформе — linux, windows, aws, поставляется так же в виде готового виртуального аплайнса и в том числе — в виде готового пакета для различных NAS (Synology, WD, Asus, Qnap). Это позволяет развернуть систему резервного копирования в считанные минуты. А для небольших компаний это может стать плюсом ввиду возможности использования недорогих NAS систем в качестве как хранилища резервных копий, так и самого сервера резервного копирования.NAKIVO состоит из 3 основных компонентов:Что касается управления, то у NAKIVO вам доступен Web UI, классический CLI и при этом имеется HTTP API, соответственно, у вас имеется возможность интегрировать данное решение в вашу систему управления. Помимо этого имеется и портал самовосстановления, т.е. использование данного решения для предоставления услуги BaaS доступно из коробки и не требует отдельных лицензий. Так же вы можете передавать систему в субаренду.Использование нескольких транспортных модулей позволяет гибко масштабировать систему резервного копирования при больших объёмах или при их будущем росте, позволяя распределить как вычислительную, так и сетевую нагрузку между несколькими серверами. Интересным представляется отсутствие возможности выбора типа создаваемой резервной копии. NAKIVO создаёт только инкрементные резервные копии (нет, первая у вас конечно в любом случае будет full) при помощи VMware CBT и Hyper-V RCT для определения изменившихся блоков VM (если только вы не включаете опцию No change tracking — в этом случае бэкап будет всегда Full).Сервер хранилища позволяет подключать локальные диски или удалённые диски (NFS, NAS или SAN), но при этом не поддерживает работу с ленточными библиотеками (поддержку ленточных библиотек обещают реализовать ближе к концу года). Стоит отметить, что дедупликация работает не в рамках сессии, а глобально, на уровне блоков хранилища. Это позволяет крайне эффективно использовать дисковое пространство. Дедупликацию можно и отключить, если вы используете специализированную СХД для хранения резервных копий, но, к сожалению, на текущий момент NAKIVO не поддерживает API таких СХД, как EMC DataDomain или HPE StoreOnce.Создание заданий производится при помощи мастера в 4 простых шага, которые ни у кого не вызовут никаких сложностей. Что хотелось бы здесь отметить? Во-первых — очень высокую гибкость настройки шедулера, в том числе и заданий несколько разных расписаний для одной задачи.Так же в версии 7.2 beta появился удобный календарь со всеми джобами. Удобно и быстро можно найти свободное окно для новой задачи или посмотреть когда выполняется наибольшее количество заданий, что бы можно было как то разгрузить график.И крайне гибкая политика хранения резервных копий, настраивающаяся в пару кликов мыши.При помощи VSS обеспечивается консистентность приложений:Список приложений пока не столь обширен, как у конкурентов, но я очень надеюсь что он будет расширяться.Во время процедуры резервного копирования Nakivo производит верификацию переданных блоков и уже на этом этапе контролирует возможность восстановления данной виртуальной машины. В дополнение к этому, в качестве проверки резервной копии используется сценарий с ручным запуском машины из резервной копии, автоматическим запуском и созданием скриншота после выполнения задачи резервного копирования. К сожалению, тут нет расширенной проверки работы виртуальной машины — сканера портов или запуска кастомных скриптов. Не всегда убедиться в работоспособности сервиса, развёрнутого на виртуальной машине, можно простым скриншотом рабочего стола.Во время моего знакомства с Nakivo ко мне для обзора приехал NAS от компании QNAP — TDS-16489U и я совместил приятное с полезным — попробовал работу Nakivo на этом устройстве. Как показал мониторинг загрузки — ресурсов он практически не потребляет, хотя там всё-таки 2 процессора Xeon. Но развёртывание производится в 2 клика и занимает всего около пары минут.Что же касается скорости резервного копирования, в моей тестовой песочнице Nakivo показал такой же результат, как Veeam, который я использую в качестве основной системы РК. Разницы в эффективности хранения, в рамках одного таска я между ними так же не заметил.В конце хочется сказать о ещё одном ключевом преимуществе данного решения — цена. Сравним с Veeam — даже если не учитывать возможности портала самообслуживая и взять простую версию Veeam Backup & Replication, она обойдётся в 73000 рублей за один процессор (прайс SoftLine), при этом самая дорогая версия Nakivo Backup & Replication с многопользовательским режимом, возможность брендирования портала, HTTP API и интеграцией с AD на текущий момент обойдётся в 36000 рублей. Если же многопользовательские функции не нужны, то стоимость опустится до 24000 рублей за один процессор. Acronis Backup 12.5 Standard Virtual Host так же получается более дорогим, а уж про такие продукты, как HPE DataProtector, EMC Avamar, Commvault или IBM Spectrum Protect и вовсе говорить не приходятся.Да, конечно на текущий момент Nakivo уступает по своим возможностям Veeam, особенно что касается вопросам интеграции с СХД, но продукт достаточно молод, конкуренция на рынке достаточно высокая и я думаю, что продукт будет развиваться очень быстро и обрастать полезным функционалом. Если вы ищите недорогое ПО резервного копирования, и в вашей виртуальной инфраструктуре преобладают продукты от Microsoft — NAKIVO Backup & Replication может стать вашим отличным помощником.