Осенние открытые лекции по игровой индустрии
Этой осенью в рамках программы «Менеджмент игровых проектов» мы проводим сразу несколько открытых мероприятий по игровой индустрии. Они бесплатны для посещения, прийти и поучаствовать может любой желающий, нужно только зарегистрироваться на странице желаемого мероприятия, так как вход по спискам.
Под катом подробности про мероприятия.
14 сентября четвертая встреча Unity разработчиков в Москве Unity Moscow Meetup
→ Зарегистрироваться
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Accuracy and performance patterns in Unity physics going into 2018
Антон Яковлев – Physics Developer, Unity Technologies
В своём докладе Антон расскажет, какие подходы стали применять для улучшения точности вычислений и производительности физики начиная с Unity 2017.x и какое развитие они получат в Unity 2018.x. Расскажет о способах борьбы с печально известной «physics spiral of doom», что нового появилось редакторе для работы с физикой в Unity 2017.1. Антон более подробно раскроет, что такое “deferred updates of transforms” и “deferred queries”, и то каким потенциалом они обладают для создания новых игровых механик и эффектов. А также то, обсудит гибкость старых компонент и их развития в новых версиях Unity при работе с крупными и разнообразными проектами.
Разработка REST API для игр на C#
Иван Фатеев –Technical Evangelist @ Microsoft
Иван расскажет о том, что такое REST API и как его можно использовать в играх; как использовать один и тот же язык для разработки клиента и сервера; как использовать облачные технологии чтобы подготовить вашу игру к успешному старту.
Photogrammetry – An Easy Way of Using Great Technology
Александр Кудишов – Producer в Rock Path Collective, Business Development в Buka Entertainment и Microsoft Most Valuable Professional
Фотограмметрия – полезная технология в наши дни. В Rock Path Collective во время разработки игры 'Lost Story: The Last Days of Earth' эта технология используется для создания красивых и естественно выглядящих моделей. Александр расскажет о техниках, опыте разработки, продакшена, и о том, как инди и другие разработчики могут использовать данную технологию в своих проектах. Спикер наглядно продемонстрирует, почему фотограмметрия является ключевой технологией, и как её стоит применять в ваших играх.
Начало регистрации: 18:30.
Начало мероприятия: 19:00.
→ Ссылка на электронную регистрацию
Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
4 октября Лекционный вечер по геймдизайну
→ Зарегистрироваться
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Современные игровые движки
Дмитрий Табаков, креативный продюсер Mail.Ru Group, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ
Выбор игрового движка очень важен и имеет влияние на коммерческий успех всего проекта. В этом докладе будут описаны современные движки, их свойства, преимущества и недостатки, и как сделать правильный выбор в любых условиях — от кроссплатформенной ААА-игры до инди-разработки.
Создание геймдизайнерской документации
Антон Подакин, ведущий геймдизайнер Rocket Jump
Грамотное составление дизайн-документов — один из важнейших навыков геймдизайнера. Антон Подакин, ведущий специалист студии Rocket Jump, поделится опытом написания и оформления качественных диздоков.
Геймдизайн: игровая аналитика
Алексей Филатов, ведущий аналитик 101XP, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ
Метрики и инструменты для анализа игры. Сложные и простые примеры, как на основе цифр можно узнать будущее игры.
Начало регистрации: 18:30.
Начало мероприятия: 19:00.
→ Ссылка на электронную регистрацию
Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
Также уже на этой неделе 06 сентября пройдет день открытых дверей по программам игровой индустрии, где можно подробно узнать о том, что представляет собой наша образовательная программа «Менеджмент игровых проектов».
До встречи на наших мероприятиях!
- 6 сентября (среда) день открытых дверей по программам игровой индустрии
- 14 сентября (четверг) четвертая встреча Unity разработчиков в Москве Unity Moscow Meetup
- 4 октября(среда) Лекционный вечер по геймдизайну
Под катом подробности про мероприятия.
14 сентября четвертая встреча Unity разработчиков в Москве Unity Moscow Meetup
→ Зарегистрироваться
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Accuracy and performance patterns in Unity physics going into 2018
Антон Яковлев – Physics Developer, Unity Technologies
В своём докладе Антон расскажет, какие подходы стали применять для улучшения точности вычислений и производительности физики начиная с Unity 2017.x и какое развитие они получат в Unity 2018.x. Расскажет о способах борьбы с печально известной «physics spiral of doom», что нового появилось редакторе для работы с физикой в Unity 2017.1. Антон более подробно раскроет, что такое “deferred updates of transforms” и “deferred queries”, и то каким потенциалом они обладают для создания новых игровых механик и эффектов. А также то, обсудит гибкость старых компонент и их развития в новых версиях Unity при работе с крупными и разнообразными проектами.
Разработка REST API для игр на C#
Иван Фатеев –Technical Evangelist @ Microsoft
Иван расскажет о том, что такое REST API и как его можно использовать в играх; как использовать один и тот же язык для разработки клиента и сервера; как использовать облачные технологии чтобы подготовить вашу игру к успешному старту.
Photogrammetry – An Easy Way of Using Great Technology
Александр Кудишов – Producer в Rock Path Collective, Business Development в Buka Entertainment и Microsoft Most Valuable Professional
Фотограмметрия – полезная технология в наши дни. В Rock Path Collective во время разработки игры 'Lost Story: The Last Days of Earth' эта технология используется для создания красивых и естественно выглядящих моделей. Александр расскажет о техниках, опыте разработки, продакшена, и о том, как инди и другие разработчики могут использовать данную технологию в своих проектах. Спикер наглядно продемонстрирует, почему фотограмметрия является ключевой технологией, и как её стоит применять в ваших играх.
Начало регистрации: 18:30.
Начало мероприятия: 19:00.
→ Ссылка на электронную регистрацию
Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
4 октября Лекционный вечер по геймдизайну
→ Зарегистрироваться
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Современные игровые движки
Дмитрий Табаков, креативный продюсер Mail.Ru Group, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ
Выбор игрового движка очень важен и имеет влияние на коммерческий успех всего проекта. В этом докладе будут описаны современные движки, их свойства, преимущества и недостатки, и как сделать правильный выбор в любых условиях — от кроссплатформенной ААА-игры до инди-разработки.
Создание геймдизайнерской документации
Антон Подакин, ведущий геймдизайнер Rocket Jump
Грамотное составление дизайн-документов — один из важнейших навыков геймдизайнера. Антон Подакин, ведущий специалист студии Rocket Jump, поделится опытом написания и оформления качественных диздоков.
Геймдизайн: игровая аналитика
Алексей Филатов, ведущий аналитик 101XP, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ
Метрики и инструменты для анализа игры. Сложные и простые примеры, как на основе цифр можно узнать будущее игры.
Начало регистрации: 18:30.
Начало мероприятия: 19:00.
→ Ссылка на электронную регистрацию
Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
Также уже на этой неделе 06 сентября пройдет день открытых дверей по программам игровой индустрии, где можно подробно узнать о том, что представляет собой наша образовательная программа «Менеджмент игровых проектов».
До встречи на наших мероприятиях!
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.