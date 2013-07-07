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сегодня в 10:35 Разное

Осенние открытые лекции по игровой индустрии

    Этой осенью в рамках программы «Менеджмент игровых проектов» мы проводим сразу несколько открытых мероприятий по игровой индустрии. Они бесплатны для посещения, прийти и поучаствовать может любой желающий, нужно только зарегистрироваться на странице желаемого мероприятия, так как вход по спискам.


    Под катом подробности про мероприятия.



    14 сентября четвертая встреча Unity разработчиков в Москве Unity Moscow Meetup

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    ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

    Accuracy and performance patterns in Unity physics going into 2018
    Антон Яковлев – Physics Developer, Unity Technologies

    В своём докладе Антон расскажет, какие подходы стали применять для улучшения точности вычислений и производительности физики начиная с Unity 2017.x и какое развитие они получат в Unity 2018.x. Расскажет о способах борьбы с печально известной «physics spiral of doom», что нового появилось редакторе для работы с физикой в Unity 2017.1. Антон более подробно раскроет, что такое “deferred updates of transforms” и “deferred queries”, и то каким потенциалом они обладают для создания новых игровых механик и эффектов. А также то, обсудит гибкость старых компонент и их развития в новых версиях Unity при работе с крупными и разнообразными проектами.

    Разработка REST API для игр на C#
    Иван Фатеев –Technical Evangelist @ Microsoft

    Иван расскажет о том, что такое REST API и как его можно использовать в играх; как использовать один и тот же язык для разработки клиента и сервера; как использовать облачные технологии чтобы подготовить вашу игру к успешному старту.

    Photogrammetry – An Easy Way of Using Great Technology
    Александр Кудишов – Producer в Rock Path Collective, Business Development в Buka Entertainment и Microsoft Most Valuable Professional

    Фотограмметрия – полезная технология в наши дни. В Rock Path Collective во время разработки игры 'Lost Story: The Last Days of Earth' эта технология используется для создания красивых и естественно выглядящих моделей. Александр расскажет о техниках, опыте разработки, продакшена, и о том, как инди и другие разработчики могут использовать данную технологию в своих проектах. Спикер наглядно продемонстрирует, почему фотограмметрия является ключевой технологией, и как её стоит применять в ваших играх.

    Начало регистрации: 18:30.
    Начало мероприятия: 19:00.

    → Ссылка на электронную регистрацию

    Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
    Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.

    4 октября Лекционный вечер по геймдизайну

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    ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

    Современные игровые движки
    Дмитрий Табаков, креативный продюсер Mail.Ru Group, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ

    Выбор игрового движка очень важен и имеет влияние на коммерческий успех всего проекта. В этом докладе будут описаны современные движки, их свойства, преимущества и недостатки, и как сделать правильный выбор в любых условиях — от кроссплатформенной ААА-игры до инди-разработки.

    Создание геймдизайнерской документации
    Антон Подакин, ведущий геймдизайнер Rocket Jump

    Грамотное составление дизайн-документов — один из важнейших навыков геймдизайнера. Антон Подакин, ведущий специалист студии Rocket Jump, поделится опытом написания и оформления качественных диздоков.

    Геймдизайн: игровая аналитика
    Алексей Филатов, ведущий аналитик 101XP, преподаватель программы “Менеджмент игровых проектов” в ВШБИ

    Метрики и инструменты для анализа игры. Сложные и простые примеры, как на основе цифр можно узнать будущее игры.

    Начало регистрации: 18:30.
    Начало мероприятия: 19:00.

    → Ссылка на электронную регистрацию

    Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда
    Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.

    Также уже на этой неделе 06 сентября пройдет день открытых дверей по программам игровой индустрии, где можно подробно узнать о том, что представляет собой наша образовательная программа «Менеджмент игровых проектов».

    До встречи на наших мероприятиях!
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