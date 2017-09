Осенние открытые лекции по игровой индустрии

6 сентября (среда) день открытых дверей по программам игровой индустрии

Этой осенью в рамках программы «Менеджмент игровых проектов» мы проводим сразу несколько открытых мероприятий по игровой индустрии. Они бесплатны для посещения, прийти и поучаствовать может любой желающий, нужно только, так как вход по спискам.Под катом подробности про мероприятия.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:В своём докладе Антон расскажет, какие подходы стали применять для улучшения точности вычислений и производительности физики начиная с Unity 2017.x и какое развитие они получат в Unity 2018.x. Расскажет о способах борьбы с печально известной «physics spiral of doom», что нового появилось редакторе для работы с физикой в Unity 2017.1. Антон более подробно раскроет, что такое “deferred updates of transforms” и “deferred queries”, и то каким потенциалом они обладают для создания новых игровых механик и эффектов. А также то, обсудит гибкость старых компонент и их развития в новых версиях Unity при работе с крупными и разнообразными проектами.Иван расскажет о том, что такое REST API и как его можно использовать в играх; как использовать один и тот же язык для разработки клиента и сервера; как использовать облачные технологии чтобы подготовить вашу игру к успешному старту.Фотограмметрия – полезная технология в наши дни. В Rock Path Collective во время разработки игры 'Lost Story: The Last Days of Earth' эта технология используется для создания красивых и естественно выглядящих моделей. Александр расскажет о техниках, опыте разработки, продакшена, и о том, как инди и другие разработчики могут использовать данную технологию в своих проектах. Спикер наглядно продемонстрирует, почему фотограмметрия является ключевой технологией, и как её стоит применять в ваших играх.→ Ссылка на электронную регистрацию Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:Выбор игрового движка очень важен и имеет влияние на коммерческий успех всего проекта. В этом докладе будут описаны современные движки, их свойства, преимущества и недостатки, и как сделать правильный выбор в любых условиях — от кроссплатформенной ААА-игры до инди-разработки.Грамотное составление дизайн-документов — один из важнейших навыков геймдизайнера. Антон Подакин, ведущий специалист студии Rocket Jump, поделится опытом написания и оформления качественных диздоков.Метрики и инструменты для анализа игры. Сложные и простые примеры, как на основе цифр можно узнать будущее игры.→ Ссылка на электронную регистрацию Место проведения: ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1 (ст. метро Рижская). Схема проезда Пожалуйста, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.Также уже на этой неделе, где можно подробно узнать о том, что представляет собой наша образовательная программа «Менеджмент игровых проектов».