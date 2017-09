Dagger 2. Subcomponents. Best practice. Part 2

СТОП

Первая — это, конечно, невнимательность. Возможно, наш железнодорожный дальнобойщик увлекся написанием смс жене, чтобы та ставила воду на пельмени.

Нельзя отбросить и человеческий фактор, все-таки «путей много, а он один».

А может быть он специально?! Ох уж эти нынешние нелегкие времена...

if (userIsAuthourized) { // Здесь может быть всё, что угодно. doSomething(); showAnimation(); } else { // doOtherthing(); showOtherAnimation(); }

@Inject UserAnimationFunction userAnimationFunction; @Inject AnonymousAnimationFunction anonymousAnimationFunction;

if (userIsAuthourized) { userAnimationFunction.show(); } else { anonymousAnimationFunction.show(); }

public interface AuthDependentAnimationFunction { void show(); }

@Inject AuthDependentAnimationFunction animationFunction; ... animationFunction.show();

if (userIsAuthourized) { App.getInstance().getUserComponent.inject(); } else { App.getInstance().getAnonymousComponent.inject(); }

public interface AuthDependentComponent { void inject(SomeFragment fragment); }

Обратите внимание. AuthDependentComponent — это просто интерфейс без каких-либо аннотаций «Component», «Subcomponent» и т.п. Он необходим нам только как общий предок для двух Component’ов. Также в нём можно описывать inject-методы — Dagger реализует их для каждого из Component’ов наследников.

@UserScope @Subcomponent(modules = UserModule.class) public interface UserComponent extends AuthDependentComponent { } @Module public class UserModule { private String userToken; public UserModule(String userToken) { this.userToken = userToken; } @UserScope @Provides AuthDependentAnimationFunction provideAnimationFunction() { return new UserAnimationFunction(); } } @AnonymousScope @Subcomponent(modules = AnonymousModule.class) public interface AnonymousComponent extends AuthDependentComponent { } @Module public class AnonymousModule { @AnonymousScope @Provides AuthDependentAnimationFunction provideAnimationFunction() { return new AnonymousAnimationFunction(); } } @Singletone @Component(modules = AppModule.class) public interface AppComponent { UserComponent userComponent(UserModule userModule); AnonymousComponent anonymousComponent(AnonymousModule anonymousModule); }

public class App extends Application { private AuthDependentComponent authDependentComponent; ... private void init() { ... onUserLoggedIn(); } public void onUserLoggedIn(String userToken) { authDependentComponent = appComponent.userComponent(new UserModule(userToken)); } public void onUserLoggedOut() { authDependentComponent = appComponent.anonymousComponent(new AnonimousModule()); } public AuthDependentComponent getAuthDependentComponent() { return authDependentComponent; } }

@Inject AuthDependentAnimationFunction animationFunction; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); App.getInstance().getAuthDependentComponent().inject(this); } public void showAnimation() { animationFunction.show(); }

App.getInstance().getAuthDependentComponent().inject(this);

БОНУС

ИТОГ ДВУХ СТАТЕЙ

Во-первых, это ветвления достаточно большой части логики, будь то бизнес-логика или UI/UX.

Во-вторых, в большинстве случаев это создание нового объекта, т.е. ориентируемся на ключевое слово new, либо фабричные методы.

Всем привет! В прошлый раз. Здесь будет несколько отсылок к той статье, поэтому лучше сначала ознакомиться с ней.Сегодня же мы обсудим созданиеавторизованной зоны приложения и работу с соцсетями. Конечно же не без помощи Dagger’а!Интересно? Добро пожаловать под кат!Предыдущая статья строилась на абстракции врача и ассистента, но чтобы описать заявленные во вступлении кейсы, я решил подобрать более подходящую.Представьте крупный железнодорожный вокзал со всеми его развилками, семафорами и длинными грузовыми составами. На платформе 3-го пути под моросящим дождём ожидает свою электричку толпа народу. Вдалеке уже слышен звонкий гудок, люди встают со своих сумок, как вдруг… Долгожданный поезд прибывает на 7-й путь! Видать, машинист не перевел стрелку (а в нашем примере именно машинист переводит стрелки).И, в общем-то, ничего страшного — добежать до нужной платформы через надземный переход. Страшно, что на 7-й путь с другой стороны подъезжает ТОВАРНЯК!Давайте разберемся, как так могло получиться? Причин может быть несколько:На самом же деле, причина здесь одна — это сама возможность машиниста поехать не туда. Он провел долгое время в пути и его не должна обременять еще и логистика каждого вокзала.Фух… Как же все-таки хорошо, что в жизни машинист не сам переводит стрелки, а за него это делаютНо причем тут авторизованная зона?Допустим, перед нами стоит задача: авторизованный пользователь должен видеть одну анимацию, а аноним другую. В большинстве приложений, реализующих подобную логику, вы увидите примерно следующее:И увидите много раз :(В лучшем случае мы будем иметь по два экземпляра каждого экрана, «зависимого» от состояния авторизации; с общим предком, реализующим основной функционал. И это еще не углубляясь в бизнес-логику…Возможно, вы уже догадались, к чему я веду.Переводя эту ситуацию на наш вокзал —(программный компонент)(какую анимацию отображать).И тут важно понять, что такая реализация не является именно авторизованной зоной (причина, почему я выделил слово «реальной» в предисловии). «Зона» означает, что из текущего объекта (или состояния) доступен только один определенный функционал — либо пользовательский, либо анонимный. В данной же реализации объект сам решает, к чему обращаться, и, по идее, может обратиться из одной «зоны» к функционалу другой «зоны». That’s wrong.Да и, опять-таки, это — логика, которой не должно быть в нашем компоненте.Любой функционал, метод или кусок кода можно вынести в класс, чтобы в дальнейшем иметь возможность предоставить или подменить его объект. Вынесем анимацию в UserAnimationFunction и AnonymousAnimationFunction соответственно. Ну и, как мы это уже умеем, заинжектим.От злосчастного if мы, конечно, пока не ушли.(равно как)Это — ничто иное, как интерфейс. Определим единый интерфейс для наших анимаций:Тогда нам останется лишь вызвать тех самых работников станции, которые выберут за нас путь. Наш компонент должен прийти к виду:Вся магия становится возможной с помощью Subcomponent’ов. Как вы помните, в прошлой статье мы использовали Subcomponent’ы, чтобы каждый экран имел собственный граф зависимостей. Время жизни такого графа зависело от времени жизни экрана.В нашем случае мы будем иметь 2 графа зависимостей: один для авторизованной зоны и другой — для анонимной. Не трудно догадаться, что время жизни будет зависеть от времени авторизованности.Зачастую, запросы к API включают некоторый токен пользователя, а потому такой токен можно взять занашего авторизованного графа.Для анонимного графа можно ядро опустить (всё на ваш вкус, можно опустить ядро и для авторизованного).Вы, наверное, обратили внимание на интерфейс AuthDependentComponent. Работая с интерфейсами, в своем программном компоненте мы избавились от всех кейсов выбора логики, кроме одного. Наш выбор логики свелся к выбору Component’а для инъекции:А общий интерфейс AuthDependentComponent для двух Subcomponent’ов как раз позволит избавиться и от этого кода.Единственным ответственным, знающим текущее состояние авторизованности, становится наш класс App, он и есть работник станции.В итоге наш экран будет выглядеть так:На своей практике я встречал полное пересоздание всех компонентов приложения при смене состояния авторизованности. В принципе — это нормально, т.к. зачастую различия в зонах существенные. В случае пересоздания вновь созданный экран получит себе зависимости уже из соответствующей зоны, т.е. наш код не нуждается в доработках.Если же ваша логика предусматривает незначительные различия в логике, вы можете обратить внимание на реинжект зависимостей. По сути, при изменении состояния авторизованности просто принудительно вызывайте inject() для программного компонента:Так ранее созданные зависимости из старого компонента перепишутся зависимостями из нового.Проблема в том, что разработчики разных соцсетей реализовали свои API кто во что горазд. Кто пробовал поддерживать больше чем одну соцсеть одновременно, тот знает. Однако, суть методов этих API примерно одинакова:— Публикация постов;— Публикация фотографий;— Изменение статуса;— и т.п.Чтобы всё было красиво, возьмите пример с авторизованной зоной и представьте, что каждая социальная сеть — это отдельная зона. Таким образом, для каждой зоны у вас будет свой Component, предоставляемый в зависимости от того, в какой из соцсетей авторизован пользователь. А работа с API будет происходить опять-таки через интерфейс с вышеописанными функциями, реализованными для каждой соцсети по-разному. Just do it! :)В общем-то, желаю всем удачи в постижении Dagger’а и паттерна Dependency Injection.Пишите свои интересные кейсы и задачи в комментариях, ну и следите за новостями!