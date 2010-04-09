Опыт разработки высоконагруженной системы в рамках HighLoad Cup
Компания Mail.Ru предложила интересный чемпионат для backend-разработчиков: HighLoad Cup. Который позволяет не только получить хорошие призы, но и поднять свой скилл backend-разработчика. Об опыте разработки и настройки окружения будет рассказано под катом.
Нужно написать быстрый сервер, который будет предоставлять Web-API для сервиса путешественников.
В начальных данных для сервера есть три вида сущностей: User (Путешественник), Location (Достопримечательность), Visit (Посещения). У каждой свой набор полей.
Необходимо реализовать следующие запросы:
Максимальное штрафное время на запрос равно таймауту танка и составляет 2 секунды (2кк микросекунд).
Решение должно быть в одном докер контейнере.
Железо используемое для проверки: Intel Xeon x86_64 2 GHz 4 ядра, 4 GB RAM, 10 GB HDD.
Итак, задача по сути простая, но познания в докере — 0, опыт разработки под высокую нагрузку в районе 50%.
Для написания был выбран php7+nginx+mysql так как накопленный опыт можно было использовать в последующем в работе.
Разберемся что такое Docker.
Идеология докера 1 процесс — 1 контейнер. То есть nginx с php в своем контейнере, mysql в своем. Для их объединения и настройки используется docker-compose.
Запускаем:
Все работает, подключение есть. Пробуем отправить на проверку решение иииии читаем внимательно задание — все должно быть в 1 контейнере. А контейнер в свою очередь работает пока жив процесс запущенный через команду CMD или ENTRYPOINT. Так как у нас несколько сервисов, нужно использовать диспетчер процессов — supervisord.
Команда CMD ["/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh"] производит небольшую конфигурацию окружения после старта контейнера и запуск менеджера процессов.
С помощью параметра priority можно менять очередность запуска, а stdout_logfile/stderr_logfile позволяют выводить логи сервисов в лог контейнера. Самым последним запускается скрипт startup.sh, в котором содержится заполнение базы данных данными из архива.
Теперь наконец можно отправить свое детище на первую проверку. Команды докера похожи на git, для отправки используем:
Так же можно зарегистрироваться на официальном сайте https://cloud.docker.com и добавлять контейнер туда. Там можно настроить автоматическую сборку при обновлении ветки на github или bitbucket и дальше использовать уже готовый образ в других проектах в качестве основы.
Для обеспечения высокой производительности было принято решение отказаться от всех фреймворков и использовать голый php + pdo. Фреймворк хоть и значительно облегчает разработку, но тянет за собой кучу зависимостей, которые используют время выполнения скрипта.
Отправной точкой будет скрипт index.php с маршрутизацией запросов и отдачи результатов (Router + Controller). Использование url'ов вроде:
Cамо собой подразумевает использование регулярок для определения маршрута и параметров. Это очень гибко и позволяет легко расширять сервис. Но вариант на if'ах оказался быстрей (Хотя тут есть вероятность ошибки, почему? Читайте ниже).
Выглядит корявенько, но работает быстро. Далее основной класс для обработки данных AbstractEntity. Приводить его здесь не буду, так как там все банально просто — вставка/обновление/выборка (весь исходный код можно посмотреть на GiHub'е). От него уже образуются классы с сущностями. Для примера возьмем сущность Пользователи.
Фильтр
В нем происходит проверка данных из GET запроса на валидность и формирование фильтра для запроса в бд. В ниже приведенном коде напрочь отсутствуют проверки/фильтрации на инъекции и т.д. Не повторяйте такое
дома на боевых проектах.
Получение мест посещенных пользователем
Выводятся места и оценки для конкретного пользователя, так же может накладываться фильтр полученный выше.
Вычисление возраста
Это, наверное, была самая обсуждаемая тема в чате телеграмма. Дата рождения пользователя задается в формате timestamp (кол-во секунд от начала Linux эпохи), например 12333444. Но отсчет-то идет с 1970 года, а есть еще люди, которые были рождены до 70-х. В таком случае timestamp будет отрицательным, например -123324. На пользователей может накладываться фильтр по возрасту, например, выбрать всех кто старше 18 лет. Для того чтобы не высчитывать каждый раз возраст при запросе в бд, я вычислил его перед добавлением пользователя в базу и сохранил в дополнительное поле.
Функция вычисления возраста:
«Костыль» с TEST_TIMESTAMP нужен для прохождения тестов, так как данные + ответы генерируются одновременно и неизменны в течении времени. Функция php date отлично преобразует отрицательный timestamp в дату, учитывая високосные года.
База данных
Бд создана точно под сущности, все размеры полей были ТЗ. Движок бд InnoDb. На поля участвующие в фильтре или сортировке были добавлены индексы.
Настройка веб-сервера и бд
Для улучшения производительности были использованы настройки найденные в интернете, они должны были стать началом откуда крутить ручку тонкой настройки сервисов.
Исходный код на php получился минимального размера и быстро стало понятно, что я из backend-разработчика превращаюсь в сисадмина. Экспресс-тесты запускаются на малом объеме данных и больше служат для проверки корректности ответов, чем для проверки приложения под нагрузкой. А полноценные тесты можно было запускать только 2 раза в 12 часов. Тестирование на своем компьютере приводило не всегда к понятным результатам — у меня могло работать быстро, а на проверке падать с ошибкой 502. Из-за этого я не смог настроить memcached, что должно было ускорить ответы сервера.
Единственным положительным моментом стало использование движка MyISAM вместо InnoDb. Тесты выдали 133 штрафные секунды, вместо 250 на InnoDb.
Теперь о том что не дало хорошо настроить конфигурацию nginx/mysql/php-fpm — Значительный разброс результатов одного решения в разное время суток. Это основательно меня расстроило, так как у меня тоже был разброс по результатам вечер/утро на одно и тоже решение. Я не знаю как у них была устроена инфраструктура «боевой» проверки, но очевидно, что что-то могло мешать и нагружать машину (возможно подготовка следующего решения на запуск). А когда счет идет уже на миллисекунды в рейтинге, становится невозможным точно настроить сервер.
Ниже приведены конфигурации на которых я остановился:
В php-fpm не удалось ни чего конкретного достичь.
Перед финалом был увеличен объем данных, к сожалению мне не хватало времени попробовать дальше оптимизировать свое решение. Но после финала, была открыта песочница где можно еще попробовать погонять свои решения и сравнить результаты с топом.
Я рад, что участвовал в этом чемпионате. Понял принцип работы докера, более глубокую настройку серверов под высокие нагрузки. А так же мне понравился соревновательных дух и общение в чате телеграмма. За все время чемпионата в топе были программисты с++ и go. Можно было последовать примеру и так же писать на любом из этих языков. Но мне хотелось посмотреть на свои результаты в том, что я знаю и с чем работаю. Спасибо Mail.Ru за это.
1. Исходный код
2. highloadcup.ru первый раунд соревнований
1. Вводные данные
Нужно написать быстрый сервер, который будет предоставлять Web-API для сервиса путешественников.
В начальных данных для сервера есть три вида сущностей: User (Путешественник), Location (Достопримечательность), Visit (Посещения). У каждой свой набор полей.
Необходимо реализовать следующие запросы:
GET /<entity>/<id> для получения данных о сущности GET /users/<id>/visits для получения списка посещений пользователем GET /locations/<id>/avg для получения средней оценки достопримечательности POST /<entity>/<id> на обновление POST /<entity>/new на создание
Максимальное штрафное время на запрос равно таймауту танка и составляет 2 секунды (2кк микросекунд).
Решение должно быть в одном докер контейнере.
Железо используемое для проверки: Intel Xeon x86_64 2 GHz 4 ядра, 4 GB RAM, 10 GB HDD.
Итак, задача по сути простая, но познания в докере — 0, опыт разработки под высокую нагрузку в районе 50%.
Для написания был выбран php7+nginx+mysql так как накопленный опыт можно было использовать в последующем в работе.
2. Docker
Разберемся что такое Docker.
Docker — программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы. Позволяет «упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, который может быть перенесён на любую Linux-систему с поддержкой cgroups в ядре, а также предоставляет среду по управлению контейнерами.Звучит просто отлично, если вкратце, то нам не нужно настраивать локально nginx/php/apache под каждый проект и не получать дополнительные зависимости от других проектов. Например, есть сайт который не совместим с php7, чтобы с ним работать нужно переключать модуль php в apache2 на нужную версию. С докером все просто — запускаем контейнер с проектом и разрабатываем. Перешли на другой проект, останавливаем текущий контейнер и поднимаем новый.
Идеология докера 1 процесс — 1 контейнер. То есть nginx с php в своем контейнере, mysql в своем. Для их объединения и настройки используется docker-compose.
Пример файла docker-compose.yml
version: '2'
services:
mysql:
image: mysql:5.7 #из официального репозитория
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: 12345 #установка root пароля
volumes:
- ./db:/var/lib/mysql # сохранение файлов БД на хосте
ports:
- 3306:3306 #настройка проброса портов - хост_машина:контейнер
nginx:
build:
context: ./
dockerfile: Dockerfile #сборка из докер файла
depends_on: [mysql] #установка зависимости
ports:
- 80:80
volumes:
- ./:/var/www/html #монтирование папки с исходным кодом, меняем его без перезапуска контейнера
Запускаем:
docker-compose -f docker-compose.yml up
Все работает, подключение есть. Пробуем отправить на проверку решение иииии читаем внимательно задание — все должно быть в 1 контейнере. А контейнер в свою очередь работает пока жив процесс запущенный через команду CMD или ENTRYPOINT. Так как у нас несколько сервисов, нужно использовать диспетчер процессов — supervisord.
Конфигурация Dockerfile
FROM ubuntu:17.10
RUN apt-get update && apt-get -y upgrade \
&& DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y mysql-server mysql-client mysql-common \
&& rm -rf /var/lib/mysql && mkdir -p /var/lib/mysql /var/run/mysqld \
&& chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql /var/run/mysqld \
&& chmod 777 /var/run/mysqld \
&& rm /etc/mysql/my.cnf \
&& apt-get install -y curl supervisor nginx \
php7.1-fpm php7.1-json \
php7.1-mysql php7.1-opcache \
php7.1-zip
ADD ./config/mysqld.cnf /etc/mysql/my.cnf
COPY config/www.conf /etc/php/7.1/fpm/pool.d/www.conf
COPY config/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
COPY config/nginx-vhost.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY config/opcache.ini /etc/php/7.1/mods-available/opcache.ini
COPY config/supervisord.conf /etc/supervisord.conf
COPY scripts/ /usr/local/bin/
COPY src /var/www/html #необходимо чтобы исходники при старте проверки были уже внутри контейнера
#Отладка
#RUN mkdir /tmp/data /tmp/db
#COPY data_full.zip /tmp/data/data.zip
ENV PHP_MODULE_OPCACHE on
ENV PHP_DISPLAY_ERRORS on
RUN chmod 755 /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh /usr/local/bin/startup.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh /usr/local/bin/startup.sh
WORKDIR /var/www/html
RUN service php7.1-fpm start
EXPOSE 80 3306
CMD ["/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh"]
Команда CMD ["/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh"] производит небольшую конфигурацию окружения после старта контейнера и запуск менеджера процессов.
Настройка менеджера процессов
[unix_http_server]
file=/var/run/supervisor.sock
[supervisord]
logfile=/tmp/supervisord.log
logfile_maxbytes=50MB
logfile_backups=10
loglevel=info
pidfile=/tmp/supervisord.pid
nodaemon=false
minfds=1024
minprocs=200
user=root
[rpcinterface:supervisor]
supervisor.rpcinterface_factory = supervisor.rpcinterface:make_main_rpcinterface
[supervisorctl]
serverurl=unix:///var/run/supervisor.sock
[program:php-fpm]
command=/usr/sbin/php-fpm7.1
autostart=true
autorestart=true
priority=5
stdout_events_enabled=true
stderr_events_enabled=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
[program:nginx]
command=/usr/sbin/nginx -g "daemon off;"
autostart=true
autorestart=true
priority=10
stdout_events_enabled=true
stderr_events_enabled=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
[program:mysql]
command=mysqld_safe
autostart=true
autorestart=true
priority=1
stdout_events_enabled=true
stderr_events_enabled=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
[program:startup]
command=/usr/local/bin/startup.sh
startretries=0
priority=1100
stdout_events_enabled=true
stderr_events_enabled=true
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
stderr_logfile=/dev/stderr
stderr_logfile_maxbytes=0
С помощью параметра priority можно менять очередность запуска, а stdout_logfile/stderr_logfile позволяют выводить логи сервисов в лог контейнера. Самым последним запускается скрипт startup.sh, в котором содержится заполнение базы данных данными из архива.
Теперь наконец можно отправить свое детище на первую проверку. Команды докера похожи на git, для отправки используем:
docker tag <ваш контейнер-решение> stor.highloadcup.ru/travels/<ваш репозиторий>
docker push stor.highloadcup.ru/travels/<ваш репозиторий>
Так же можно зарегистрироваться на официальном сайте https://cloud.docker.com и добавлять контейнер туда. Там можно настроить автоматическую сборку при обновлении ветки на github или bitbucket и дальше использовать уже готовый образ в других проектах в качестве основы.
3. Разработка сервиса
Для обеспечения высокой производительности было принято решение отказаться от всех фреймворков и использовать голый php + pdo. Фреймворк хоть и значительно облегчает разработку, но тянет за собой кучу зависимостей, которые используют время выполнения скрипта.
Отправной точкой будет скрипт index.php с маршрутизацией запросов и отдачи результатов (Router + Controller). Использование url'ов вроде:
/<entity>/<id>
Cамо собой подразумевает использование регулярок для определения маршрута и параметров. Это очень гибко и позволяет легко расширять сервис. Но вариант на if'ах оказался быстрей (Хотя тут есть вероятность ошибки, почему? Читайте ниже).
index.php
$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
$routes = explode('/', $uri); //Получение сущности и параметров
$entity = $routes[1] ?? 0;
$id = $routes[2] ?? 0;
$action = $routes[3] ?? 0;
$className = __NAMESPACE__.'\\'.ucfirst($entity);
if (!class_exists($className)) { //проверка что такая сущность есть
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
die();
}
$db = new \PDO(
'mysql:dbname=travel;host=localhost;port=3306', 'root', null, [
\PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'UTF8\'',
\PDO::ATTR_PERSISTENT => true
]
); //Подключение к БД
/** @var \Travel\AbstractEntity $class */
$class = new $className($db);
//Обработка POST запросов (добавление/обновление данных)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
if (isset($_SERVER['Content-Type'])) { //Принимаем только json данные
$type = trim(explode(';', $_SERVER['Content-Type'])[0]);
if ($type !== 'application/json') {
header('HTTP/1.0 400 Bad Values');
die();
}
}
$inputJSON = file_get_contents('php://input');
$input = json_decode($inputJSON, true);
//Обновление
if ($input && $class->checkFields($input, $id !== 'new')) {
$itemId = (int)$id;
if ($itemId > 0 && $class->hasItem($itemId)) {
$class->update($input, $itemId);
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Content-Length: 2');
echo '{}';
die();
}
//Добавление нового элемента
if ($id === 'new') {
$class->insert($input);
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Content-Length: 2');
echo '{}';
die();
}
//иначе ничего не подошло - ошибка
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
die();
}
//Или отправили плохие данные
header('HTTP/1.0 400 Bad Values');
die();
}
//Обработка GET запросов
if ((int)$id > 0) {
if (!$action) { //нет никаких доп действий, просто возврат сущности
$res = $class->findById($id);
if ($res) {
$val = json_encode($class->hydrate($res));
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Content-Length: '.strlen($val));
echo $val;
die();
}
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
die();
}
//иначе доп действия с сущностями
$res = $class->hasItem($id);
if (!$res) {
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
die();
}
$filter = [];
if (!empty($_GET)) { //Применение фильтра
$filter = $class->getFilter($_GET);
if (!$filter) {
header('HTTP/1.0 400 Bad Values');
die();
}
}
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
echo json_encode([$action => $class->{$action}($id, $filter)]);
die();
}
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
die();
Выглядит корявенько, но работает быстро. Далее основной класс для обработки данных AbstractEntity. Приводить его здесь не буду, так как там все банально просто — вставка/обновление/выборка (весь исходный код можно посмотреть на GiHub'е). От него уже образуются классы с сущностями. Для примера возьмем сущность Пользователи.
Фильтр
В нем происходит проверка данных из GET запроса на валидность и формирование фильтра для запроса в бд. В ниже приведенном коде напрочь отсутствуют проверки/фильтрации на инъекции и т.д. Не повторяйте такое
public function getFilter(array $data)
{
$columns = [
'fromDate' => 'visited_at > ',
'toDate' => 'visited_at < ',
'country' => 'country = ',
'toDistance' => 'distance < ',
];
$filter = [];
foreach ($data as $key => $datum) {
if (!isset($columns[$key])) {
return false;
}
if (($key === 'fromDate' || $key === 'toDate' || $key === 'toDistance') && !is_numeric($datum)) {
return false;
}
$filter[] = $columns[$key]."'".$datum."'";
}
return $filter;
}
Получение мест посещенных пользователем
Выводятся места и оценки для конкретного пользователя, так же может накладываться фильтр полученный выше.
public function visits(int $id, array $filter = [])
{
$sql = 'select mark, visited_at, place from visits LEFT JOIN locations ON locations.id = visits.location where user = '.$id;
if (count($filter)) {
$sql .= ' and '.implode(' and ', $filter);
}
$sql .= ' order by visited_at asc';
$rows = $this->_db->query($sql);
if (!$rows) {
return false;
}
$items = $rows->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
foreach ($items as &$item) {
$item['mark'] = (int)$item['mark'];
$item['visited_at'] = (int)$item['visited_at'];
}
return $items;
}
Вычисление возраста
Это, наверное, была самая обсуждаемая тема в чате телеграмма. Дата рождения пользователя задается в формате timestamp (кол-во секунд от начала Linux эпохи), например 12333444. Но отсчет-то идет с 1970 года, а есть еще люди, которые были рождены до 70-х. В таком случае timestamp будет отрицательным, например -123324. На пользователей может накладываться фильтр по возрасту, например, выбрать всех кто старше 18 лет. Для того чтобы не высчитывать каждый раз возраст при запросе в бд, я вычислил его перед добавлением пользователя в базу и сохранил в дополнительное поле.
Функция вычисления возраста:
public static function getAge($y, $m, $d)
{
if ($m > date('m', TEST_TIMESTAMP) || ($m == date('m', TEST_TIMESTAMP) && $d > date('d', TEST_TIMESTAMP))) {
return (date('Y', TEST_TIMESTAMP) - $y - 1);
}
return (date('Y', TEST_TIMESTAMP) - $y);
}
«Костыль» с TEST_TIMESTAMP нужен для прохождения тестов, так как данные + ответы генерируются одновременно и неизменны в течении времени. Функция php date отлично преобразует отрицательный timestamp в дату, учитывая високосные года.
База данных
Бд создана точно под сущности, все размеры полей были ТЗ. Движок бд InnoDb. На поля участвующие в фильтре или сортировке были добавлены индексы.
Настройка веб-сервера и бд
Для улучшения производительности были использованы настройки найденные в интернете, они должны были стать началом откуда крутить ручку тонкой настройки сервисов.
4. Обработка отчетов, корректировка настроек сервисов
Исходный код на php получился минимального размера и быстро стало понятно, что я из backend-разработчика превращаюсь в сисадмина. Экспресс-тесты запускаются на малом объеме данных и больше служат для проверки корректности ответов, чем для проверки приложения под нагрузкой. А полноценные тесты можно было запускать только 2 раза в 12 часов. Тестирование на своем компьютере приводило не всегда к понятным результатам — у меня могло работать быстро, а на проверке падать с ошибкой 502. Из-за этого я не смог настроить memcached, что должно было ускорить ответы сервера.
Единственным положительным моментом стало использование движка MyISAM вместо InnoDb. Тесты выдали 133 штрафные секунды, вместо 250 на InnoDb.
Теперь о том что не дало хорошо настроить конфигурацию nginx/mysql/php-fpm — Значительный разброс результатов одного решения в разное время суток. Это основательно меня расстроило, так как у меня тоже был разброс по результатам вечер/утро на одно и тоже решение. Я не знаю как у них была устроена инфраструктура «боевой» проверки, но очевидно, что что-то могло мешать и нагружать машину (возможно подготовка следующего решения на запуск). А когда счет идет уже на миллисекунды в рейтинге, становится невозможным точно настроить сервер.
Ниже приведены конфигурации на которых я остановился:
mysql
[mysqld_safe]
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice = 0
[mysqld]
#
# * Basic Settings
#
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
lc-messages-dir = /usr/share/mysql
skip-external-locking
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size = 16M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 192K
thread_cache_size = 32
sort_buffer_size = 256K
read_buffer_size = 128K
read_rnd_buffer_size = 256K
myisam_sort_buffer_size = 64M
myisam_use_mmap = 1
myisam-recover-options = BACKUP
table_open_cache = 64
#
# * Query Cache Configuration
#
query_cache_limit = 10M
query_cache_size = 64M
query_cache_type = 1
join_buffer_size = 4M
#
# Error log - should be very few entries.
#
log_error = /var/log/mysql/error.log
expire_logs_days = 10
max_binlog_size = 100M
#
# * InnoDB
#
innodb_buffer_pool_size = 2048M
innodb_log_file_size = 256M
innodb_log_buffer_size = 16M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
innodb_thread_concurrency = 8
innodb_read_io_threads = 64
innodb_write_io_threads = 64
innodb_io_capacity = 50000
innodb_flush_method = O_DIRECT
transaction-isolation = READ-COMMITTED
innodb_support_xa = 0
innodb_commit_concurrency = 8
innodb_old_blocks_time = 1000
nginx
user www-data;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
events {
worker_connections 2048;
multi_accept on;
use epoll;
}
http {
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
sendfile on;
tcp_nodelay on;
tcp_nopush on;
access_log off;
client_max_body_size 50M;
client_body_buffer_size 1m;
client_body_timeout 15;
client_header_timeout 15;
keepalive_timeout 2 2;
send_timeout 15;
open_file_cache max=2000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 60s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;
gzip_static on;
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 1400;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_comp_level 6;
gzip_http_version 1.1;
gzip_proxied any;
gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/json image/svg+xml svg svgz;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
nginx-vhost
server {
listen 80;
server_name _;
chunked_transfer_encoding off;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
error_log /var/log/nginx/error.log crit;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_read_timeout 3s;
}
}
В php-fpm не удалось ни чего конкретного достичь.
Перед финалом был увеличен объем данных, к сожалению мне не хватало времени попробовать дальше оптимизировать свое решение. Но после финала, была открыта песочница где можно еще попробовать погонять свои решения и сравнить результаты с топом.
5. Выводы
Я рад, что участвовал в этом чемпионате. Понял принцип работы докера, более глубокую настройку серверов под высокие нагрузки. А так же мне понравился соревновательных дух и общение в чате телеграмма. За все время чемпионата в топе были программисты с++ и go. Можно было последовать примеру и так же писать на любом из этих языков. Но мне хотелось посмотреть на свои результаты в том, что я знаю и с чем работаю. Спасибо Mail.Ru за это.
6. Ссылки
1. Исходный код
2. highloadcup.ru первый раунд соревнований
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