Опыт разработки высоконагруженной системы в рамках HighLoad Cup

$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH); $routes = explode('/', $uri); //Получение сущности и параметров $entity = $routes[1] ?? 0; $id = $routes[2] ?? 0; $action = $routes[3] ?? 0; $className = __NAMESPACE__.'\\'.ucfirst($entity); if (!class_exists($className)) { //проверка что такая сущность есть header('HTTP/1.0 404 Not Found'); die(); } $db = new \PDO( 'mysql:dbname=travel;host=localhost;port=3306', 'root', null, [ \PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES \'UTF8\'', \PDO::ATTR_PERSISTENT => true ] ); //Подключение к БД /** @var \Travel\AbstractEntity $class */ $class = new $className($db); //Обработка POST запросов (добавление/обновление данных) if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { if (isset($_SERVER['Content-Type'])) { //Принимаем только json данные $type = trim(explode(';', $_SERVER['Content-Type'])[0]); if ($type !== 'application/json') { header('HTTP/1.0 400 Bad Values'); die(); } } $inputJSON = file_get_contents('php://input'); $input = json_decode($inputJSON, true); //Обновление if ($input && $class->checkFields($input, $id !== 'new')) { $itemId = (int)$id; if ($itemId > 0 && $class->hasItem($itemId)) { $class->update($input, $itemId); header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); header('Content-Length: 2'); echo '{}'; die(); } //Добавление нового элемента if ($id === 'new') { $class->insert($input); header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); header('Content-Length: 2'); echo '{}'; die(); } //иначе ничего не подошло - ошибка header('HTTP/1.0 404 Not Found'); die(); } //Или отправили плохие данные header('HTTP/1.0 400 Bad Values'); die(); } //Обработка GET запросов if ((int)$id > 0) { if (!$action) { //нет никаких доп действий, просто возврат сущности $res = $class->findById($id); if ($res) { $val = json_encode($class->hydrate($res)); header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); header('Content-Length: '.strlen($val)); echo $val; die(); } header('HTTP/1.0 404 Not Found'); die(); } //иначе доп действия с сущностями $res = $class->hasItem($id); if (!$res) { header('HTTP/1.0 404 Not Found'); die(); } $filter = []; if (!empty($_GET)) { //Применение фильтра $filter = $class->getFilter($_GET); if (!$filter) { header('HTTP/1.0 400 Bad Values'); die(); } } header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); echo json_encode([$action => $class->{$action}($id, $filter)]); die(); } header('HTTP/1.0 404 Not Found'); die();