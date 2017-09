Использование Graphviz для построения блок-схем

digraph graphname { a -> b; }

digraph graphname { a [label="source"] b [label="destination"] a -> b; }

CREATE PROCEDURE WRITE_STRING( P_MESSAGE_TYPE IN NUMBER , P_MESSAGE IN VARCHAR2 ) IS BEGIN IF P_MESSAGE_TYPE >= LOG_LEVEL THEN ADD_LOG_RECORD(P_MESSAGE_TYPE, P_MESSAGE); END IF; END WRITE_STRING;

digraph G { N0 [label="”] N1_COND [label="P_MESSAGE_TYPE \>= LOG_LEVEL ?"]; N2 [label="ADD_LOG_RECORD(P_MESSAGE_TYPE, P_MESSAGE);"]; EXIT_LABEL [label="END"]; N0 -> N1_COND N1_COND -> N2 N1_COND -> EXIT_LABEL N2 -> EXIT_LABEL }

dot -v -Tpng –o%PNGFILE% %DOTFILE%

(shape=diamond)

(label="Yes")

color

fontcolor

subgraph {}

digraph G { comment="PL/SQL flowchart generated by ClearSQL"; node [fontname="Arial", fontsize=8, height=.2, width=.25, color="#000000", fontcolor="#000000"]; edge [fontname="Arial", fontsize=8, arrowsize=.8, color="#000000", fontcolor="#000000"]; N0 [shape=plaintext, label="", style=invis]; N1_COND [shape=diamond, conditional=true, label="P_MESSAGE_TYPE \>= LOG_LEVEL ?"]; N2 [shape=box, label="ADD_LOG_RECORD(P_MESSAGE_TYPE, P_MESSAGE);"]; EXIT_LABEL [shape=Msquare, label="END"]; N0 -> N1_COND [color=darkgoldenrod]; N1_COND -> N2 [label=" Yes " color="#228b22" fontcolor="#228b22"]; N1_COND -> EXIT_LABEL [label=" No " color="#ff7e40" fontcolor="#ff7e40"]; N2 -> EXIT_LABEL subgraph "cluster_#1" { color="#0000ff"; N1_COND; N2 } }

CREATE PROCEDURE WRITE_STRING( P_MESSAGE_TYPE IN NUMBER , P_MESSAGE IN VARCHAR2 ) IS BEGIN --## Уровень данного сообщения по отношению к порогу журналирования --##@true Выше --##@false Ниже IF P_MESSAGE_TYPE >= LOG_LEVEL THEN --## Добавляем запись в журнал ADD_LOG_RECORD(P_MESSAGE_TYPE, P_MESSAGE); END IF; END WRITE_STRING;

Мы создаем ПО для разработки и поддержки баз данных Oracle, и статический анализатор PL/SQL является одной из основных фич наших приложений. Кто знаком с Oracle, тот хорошо знает что такое PL/SQL.Известная поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому мы решили заимпрувить статический анализатор таким образом, чтобы он визуализировал код в виде блок-схем (Flowcharts) и диаграмм вызовов (Call Trees). Хоть и нарисовать блоки и их связи несложно, оптимизировать их расположение на «листе» представлялось задачей, требующей значительных усилий. Чтобы стрелки минимально пересекались и обтекали блоки, блоки объединялись в группы, и диаграмма при этом не превращалась в «кашу», нужно было потратить много сил и времени.И тогда мы решили поискать готовое решение, дабы не изобретать велосипед. Наше внимание сразу привлек Graphviz – open source решение по визуализации диаграмм. Первые его версии были разработаны компанией AT&T, а теперь он доступен как набор утилит и библиотек, а также в исходниках под лицензией Eclipse Public License (EPL).Его движок диаграмм использует язык описания графов DOT, который представляет собой текстовое описание структуры графа: вершины, их связи, группы и атрибуты для их визуального оформления.Описание простейшего графа:Если необходимо добавить узлам атрибуты, например подписи, то необходимо отдельно описать узлы:Далее покажу на примере простой процедуры на PL/SQL:Код понятен, даже если вы не знакомы с синтаксисом PL/SQL.А теперь опишем этот код на языке DOT. Пояснения снова излишни:Теперь можно «скормить» этот файл Graphviz, подставив соответственно вместо %PNGFILE% и %DOTFILE% имена выходного (png) и входного (dot) файлов:При помощи Graphviz из описания выше получается такая картина:Наглядно, но весьма аскетично.Можно сделать диаграмму привлекательнее, добавив атрибуты для определения формы блоков, подписи стрелоки цветаТакже мы можем объединить в подграф блоки, которые являются исполняемыми. Это реализуется конструкцией, внутри которой мы можем перечислить имена блоков, включенных в подграф, и указать атрибуты для визуального оформления (цвет рамки).Получается вполне симпатичная блок-схема, которую и людям показать не стыдно.Чтобы код могли читать не только программисты, но и «простые смертные», мы придумали такую фишку: приделали распознавание специальных тегов в комментариях, которые бы разработчик писал как псевдокод – язык описания алгоритмов. Это помогло увеличить ценность блок-схемы, которая теперь может отображать бизнес-логику, а не только визуализировать листинг.Вуаля! Graphviz дает возможность делать потрясающие визуализации с минимальными затратами.