4 ICO ИТ-стартапов в сентябре: продажа излишков связи, параллельный интернет и награды разработчикам open-source
Согласно июньскому отчету Coindesk, к началу лета 2017 года блокчейн-проекты привлекли с помощью ICO $327 млн — это больше, чем было вложено венчурными инвесторами ($295 млн за тот же период). Таким образом, ICO становится все более распространенным способом привлечения финансирования для технологических стартапов.
Мы продолжаем изучать грядущие продажи токенов ИТ-проектов, и в сегодняшнем топике — еще 4 интересных ICO сентября.
Privatix — децентрализованная P2P VPN-сеть с рынком каналов связи
По мере того, как к интернету подключаются все больше людей во всем мире, растут и риски пользователей сети, а также интерес к ним со стороны государства. Правительства, крупные компании и киберпреступники стремятся завладеть информацией пользователей, при этом скорость передачи информации в интернете, в целом, снижается — контент становится «тяжелее», а затраты на его доставку не уменьшаются.
Создатели проекта Privatix разрабатывают децентрализованную P2P VPN-сеть, которая позволяет переключаться между миллионами входных точек с наибольшей доступной скоростью. Для организации связи используется модифицированное VPN-соединение, которое нельзя обнаружить даже с помощью DPI.
Если участник P2P-сети не использует весь свой интернет-канал, то может продать его часть и получить оплату в криптовалюте. Трафик покупают другие пользователи системы — сделать это можно будет напрямую или через сторонние приложения.
Вот так выглядит схема работы проекта:
Pre-ICO проекта начнется 14 cентября: www.privatix.io
Archain — параллельный интернет на основе блокчейн-структуры
Создатели проекта Archain подходят к обеспечению свободы обмена информацией с другой стороны — они планируют создать параллельный интернет на основе блокчейн-структуры. Работает это так: с помощью простого браузерного расширения пользователи могут копировать в этот параллельный интернет свои любимые веб-страницы.
Это приводит к тому, что создается распределенный веб-архив, который никакие правительства или злоумышленники не смогут отредактировать в соответствии со своими целями. Никакие документы или информацию нельзя будет удалить после публикации. По словам создателей проекта, его цель — сохранить возможность для простых пользователей и исследователей изучать и анализировать то, как менялось общество с помощью истории сети. Система работает на новой blockchain-like структуре данных под названием blockweave, которая позволяет масштабировать архив до огромных размеров.
В настоящий момент идет pre-sale ICO проекта: www.archain.org
KIN — платформа монетизации от создателей мессенджера KIK
Разработчики популярного мессенджера KIK объявили о запуске нового проекта — платформы монетизации контента под названием KIN. По их словам, в последние годы коммуникационные сервисы стали очень важным инструментом распространения информации, поэтому тот факт, что контроль на этом рынке осуществляют всего несколько компаний (некоторые из них еще и поглощают конкурентов, см. сделку Facebook и WhatsApp), нельзя назвать положительным.
Этому способствует и то, что до сих пор в интернете наиболее распространенной моделью монетизации контента является реклама. По их словам, частично этот момент объясняется духом раннего этапа развития интернета, когда брать деньги за контент считалось «не комильфо». Однако впоследствии «это неизбежно привело к тому, что эти же компании начали продавать внимание и данные своих потребителей рекламодателям и маркетерам».
Чтобы бороться с этим, следует создать новую распределенную экосистему цифровых коммуникаций и монетизации контента. Именно в этом главная цель проекта Kin, который уже на начальном этапе будет интегрирован с самим мессенджером Kik.
Пример монетизации системы: бот и пользователь беседуют о том, какую пиццу хочет пользователь. После того, как выбор сделан, бот взимает с пользователя 12 Kin
ICO проекта стартует 12 сентября, чтобы принять участие в нем, инвесторы должны зарегистрироваться до 9 сентября: www.kin.kik.com
FundRequest — вознаграждения для разработчиков open-source
Любой, кто использовал в работе открытое программное обеспечение, сталкивался с проблемой, когда в софте есть ошибка, ее наличие сильно мешает, но у разработчиков руки до ее исправления могут дойти очень нескоро. Команда сервиса FundRequest решила изменить эту ситуацию и создать инструмент, с помощью которого пользователи open-source проектов смогут предлагать их создателям и другим разработчикам вознаграждения за исправления багов.
Схема работы проста
Работает это так: столкнувшись с ошибкой, пользователь (или целая компания) может объявить награду за ее исправление. Заняться этим могут как сами разработчики, так и сторонние программисты — главное, что пользователь получит то, что ему нужно.
ICO проекта запланировано на 6 сентября, получить приглашение на участие можно после регистрации: fundrequest.io
А о каких интересных грядущих ICO знаете вы?
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