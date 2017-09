Планировщик ввода / вывода BFQ лучше

request dispatch() { // if (all_applic_are_idle() OR waiting_for_next_req()) return no_request ; if(active_appl ! = none AND remaining budget < C−LOOK next req (active_appl.queue).size ) { b−wf2q+update_vfintime(active_appl, active_appl.budget − remaining_budget); if(active_appl.budget + BUDG_INC_STEP <= active_appl. max_budget) active_appl.budget += BUDG INC STEP ; else active_appl.budget = active_appl.max budget ; b−wf2q+ insert(active_appl) ; active_appl = none ; } if (active_appl == none ) { //получить и извлечь следующее активное приложение из b-wf2q+ active_appl = b−wf2q+ get_next_application() ; remaining budget = active_appl.budget ; } // получить и изъять из очереди активного приложения следующий запрос next_request = dequeue_next_req(active_appl.queue) ; remaining budget −= next_request.size; if(is empty (active_appl.queue)) set_timer(T_wait) ; //начинается ожидание следующего запроса //отчитываем сервис в b-wf2q+ b-wf2q+_inc_tot_service(next_request.size) ; return next_request ;