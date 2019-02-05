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сегодня в 19:35 Управление

Пошаговый план старта на Upwork

  • Tutorial
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Рано или поздно разработчик всерьез задумывается о фрилансе. В этот момент большинство идут на биржи. Выбор бирж огромен. В СНГ: fl.ru, weblancer и прочие. Но когда доходишь до дела начинаешь понимать в каком все упадке. Единственным местом где водятся более-менее нормальные заказы можно назвать fl.ru и еще одну-две биржы. Но на fl.ru нужен pro аккаунт, ведь оказывается чтобы взять заказ нужно заплатить бирже, и далеко не факт что тебе что-то светит. Поэтому было решено идти на Upwork. Здесь заказов больше, стоимость их выше, клиенты подкованы технически. Платить придется тоже, и не меньше, но ты платишь процент от проекта.

Итак начнем.

Заполняем профиль


Сначала нужно заполнить профиль, ведь с пустым вас никто не возьмет. Система сама дает подсказки, но куда лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.

  1. Выбор ниши, почасовая ставка, скиллы


    Мне кажется большинство уже выбрали нишу. Вряд ли кто-то без опыта пойдет на фриланс.
    Указываете имя, под ним в поле вписываете свою нишу. Важно не сильно нагромождать это поле. Указываете почасовую ставку. Очень тяжело оценить свои способности, особенно если это первый опыт работы, но нельзя сильно занижать свою цену. К примеру Junior Android Developer может расчитывать на 10-12 USD, Middle 20 — 25 USD, Senior 30 — 50+ USD. Указываете скиллы(У Upwork их много). Желательно указать все десять, по ним работодатель будет осуществлять поиск по фрилансерам.
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  2. Видео


    Можете сделать короткий ролик о себе или своих проектах и опубликовать его

  3. Overview


    Пишете краткий рассказ о себе, не сильно растягивайте, иначе работодателю просто будет лень читать. Если не знаете что и как писать — посмотрите что пишут топовые фрилансеры в вашей нише.

  4. Портфолио


    Заполнению портфолио стоит обратить много внимания. Добавьте интересное описание своих работ. Сделайте картинки которые цепляли взгляд и оформите их как следует.
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    Когда портфолио имеет картинки оно цепляет взгляд, и их оформление еще больше заставляет посмотреть на них

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    Перед вами две абсолютно одинаковые картинки но по-разному оформлены. Какую выберите? Кстати вы можете добавить в портфолио проект который сделали на upwork.
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  5. Сертификаты


    Если у вас есть сертификат то это прекрасно, он может вам очень сильно помочь(особенно вначале), поэтому стоит его добавить. Если сертификатов нету, то ничего страшного можно и без них.

  6. Тесты


    На upwork существует много тестов, но зацикливаться на этом не стоит. Иногда попадаются вопросы на давно устаревшие темы, и этот тест вообще не может показать истинных знаний. Но пройти парочку стоит, но как бы там ни было нужно пройти Upwork Readiness Test. Ведь если у вас нету сертификата как у меня, то это отличный способ заполнить профиль на 100%.
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  7. Прочие поля


    С Заполнением остальных полей все понятно

Ищем первый заказ


Найдите оптимальный для себя заказ. Вначале нужно искать проекты до 200 баксов, на большие заказы без отзывов вас не возьмут. Не занижайте ставку, называйте реальную цену, иногда можно указать цену выше бюджета, так вы привлечете внимание, но это на крайний случай. Не бросайте заявки на все подряд.

Также стоит понимать что на легкие проекты сбегается толпа индусов, и вы — новичок без отзывов, просто затеряетесь в этой толпе. У вас может быть шикарное портфолио, но заказчика нужно заинтересовать заглянуть туда, так как у вас нету отзывов вы должны «брать» своим сопроводительным письмом. Как их писать — это отдельная история. Выделю лишь то, что нужно писать уникальные письма в которых покажете как будете решать проблему которая возникла у заказчика. Не стоит смотреть на проекты опубликованные более чем 2-3 дня назад — скорее всего на них просто забили.

Интересный факт: чем больше скиллов в проекте будет совпадать с вашими — тем выше вы будете показаны в списке фрилансеров.

Первые заказы самые тяжелые дальше будет легче. К примеру, пока я получил первый заказ я потратил половину коннектов(15 заявок), и только один человек допустил меня на интервью, а позже нанял и оставил отзыв на пять звезд. Второй заказ я взял оставив 5 заявок и 2 человека допустили меня на интервью, один нанял, а на второй проект мои способности не подходили, зато заказчик сказал что у него скоро будет проект и я на него подойду.

Rising talent


Крутая плюшка от upwork для начинающих фрилансеров. С её помощью вы часто будете мелькать у заказчика как приоритетный исполнитель, следовательно больше получать заказов. Также получите иконку в профиле которая выделит вас.

Как получить?


  • Делать заказы быстро и качественно.
  • Заполнить профиль на 100%.
  • Регулярно обновлять профиль (добавлять работ в портфолио, переписывать Overview, и т.д.).
  • Отвечать на получаемые приглашения на работу в течение 24 часов.

Вообщем быть примерным фрилансером.

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Top Rated


Это новая ступень когда у вас появится Job Success Score вы сможете перейти в эту касту. Для этого нужно удерживать показатель выше 90% 16 недель и заработать первую тысячу. Подробнее смотрите здесь https://habrahabr.ru/post/290844/

Ну что же, пора заканчивать. Удачной вам работы.
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Комментарии 19
  • +3
    При всём уважении, ничего нового. Все это и так все знают. Но за то что хотели помочь людям, респект
    • +1
      Для вас и для меня — действительно ничего нового, но для человека который только стартует на upwork информация может оказаться полезной. К примеру: до недавнего времени не знал о существовании upwork readiness test, и что он может восполнить небольшой пробел в профиле до ста процентов
      • +1
        Согласен, это как минимум подтолкнёт человека там зарегистрироваться. Но информации все равно маловато.
        • +1
          А что вы хотели бы предложить?
          • +1
            Ничего не хочу, а то бы написал статью, признаться у меня и опыта в качестве фрилансера особо нету.
            • +1
              Жаль, могла бы пригодится ваша помощь =)
              • 0
                В качестве заказчика по правде говоря больше опыта, но мои небольшие лайфхаки не тянут на статью и, возможно, даже очевидны.
                • 0
                  Очевидны вам, но не окружающим. Не тянет на статью? Комментарий к статье тоже неплохой вклад.
                  • 0
                    Я расцениваю это как просьбу их написать, поэтому напишу что в голову придёт, не факт что это все, многие вещи приходят на ходу.
                    1. Я стараюсь не называть цену, когда я хочу получить максимальное количество предложений, чтобы не отпугнуть профи. Но это, опять же, зависит от типа работы, иногда я намеренно ставлю бюджет, пусть и не совсем точный, чтобы был понятен объём работ.
                    2. Я всегда пишу краткое описание проекта, я бы даже сказал, очень поверхностное. Не знаю насколько это правильно, но у меня небольшая паранойя, что в каких-то случаях кто-то может перехватить заказ или его может увидеть ненужный человек. В общем это такое, личное. Подробнее обсуждаю с выбранным кандидатом.
                    3. Я сначала прохожусь по всем заявкам, отбираю понравившиеся, обычно, в моих случаях 90% бывает шлак. Работы бывают безвкусные, либо профиль недостаточно заполнен, сомнительное портфолио. Как выбирать, тут помогает вкус и, может быть, опыт. Все зависит от типа работ.
                    4. Ну ещё подозрительно стоит относиться к тем кто предлагает гораздо меньшую сумму, чем остальные, это могут быть тупо мошенники.
                    5. Не верьте словам, верьте работе. Даже отзывы часто не соответствуют действительности, их тупо подделывают.

                    P.S. Не претендую на звание старого волка фриланса, но то что в голову пришло отписал.
                    • 0
                      Отзывы действительно иногда подделывают, но на это мало кто идет.
                      Насчет краткого описания — мне так не нравится, я всегда ищу проекты с кучей текста в описании, ведь так я смогу понять сделаю я или нет, пойму что нужно заказчику, и большое ТЗ всегда говорит об понятие что должно быть сделано, и на его основе могу написать максимально индивидуализированное сопроводительное письмо повышая свои шансы. Кстати так советую работать новичкам — выше шансы получить работу, ниже нарваться на неадеквата. И всегда обхожу запросы типа:
                      Нужен программист
                      или
                      Сделайте мне приложуху

                      абсолютно непонятно чего хочет, и что ожидать.
                      • 0
                        Не буду спорить, возможно. Но я описываю достаточно для того, чтобы было понятно, сделает ли человек или нет. А так я сам люблю конкретику.
            • –1
              Осветить юр. вопросы, например.
              Упомянуть, что существуют агрегаторы, которые позволяют сделать подписку по ключевым словам и получать себе на емейл свежие вакансии.
      • 0
        Расскажите про вывод средств из системы. Без лишних заморочек, самую простую схему.
        Есть ли возможность выводить на PayPal, в банк через SWIFT, на Рапиду? Какие есть варианты?
        • 0
          Зависит от места проживания
          • 0
            А в чем разница? Вот взять ту же Россию, Украину, Беларусь, если регистрироваться с IP-адреса этих стран. Думаю, большинство читателей относится именно к ним.
            • 0
              В Украине в отличие от России не работает PayPal. Если регистрировать на другую страну, то вывести деньги не выйдет, только в магазине вне Украины расплатится. Поэтому два варианта перевод и Payoneer. В Payoneer можно заказать карточку и она будет работать по всему миру, или прямо на счет в банке. Комиссия всего 1 доллар и еще что-то когда выводишь(по моему 1,5%, но точно не знаю). А прямой перевод идет с комиссией в 30 баксов.

              В России работает PayPal поэтому вариантов больше.
              • 0
                Здорово, спасибо за базовые разъяснения. Это именно то, что нужно тем, кто хотел задуматься о начале работы в «профессиональном фрилансе».

                Про Payoneer я неоднократно слышал (вообще супер-удобная вещь). Просто стоит едва погрузиться в банальный по сути вопрос «как вывести деньги из Upwork», в гугле, а еще хуже где-нибудь на toster-е, то утонешь очень быстро, ибо одна информация противоречит другой. И много материалов как морочиться с этим будучи индивидуальным предпринимателем (что по сути вовсе не нужно новичкам, которые еще ничего толком не заработали).

                Кстати, какие Upwork требует подтверждающие документы от зарегистрировавшегося человека? Там фото с каким-нибудь ID (паспорт? права?) в руках?
                • 0
                  Когда вы регестрируетесь то указываете данные о себе адрес, електронка, и т.д. Обязательно нужно прикрепить фотографию. Нету фото — нету работы. Фотография должна быть настоящей иначе никак. Раньше требовали паспорт и выписку из банка где фигурировало ваше имя, но сейчас они ввели видео верификацию(Вот здесь я и получил бан). Когда вы заработали какую-то сумму то вас просят поговорить с менеджером. Переходите по ссылке и начинается диалог и задают вопросы — в основном имя фамилию, адрес может какой-то простой тех. вопрос — у меня спрашивали что такое прототип, параллельно проверяют фото, некоторые после этого получают отметку о проверенном уровне английского.
            • 0
              и от заработка тоже, например крупные суммы имеет смысл выводить прямым банковским платежом (30$ за один вывод), а более мелкие суммы в зависимости от страны на PayPal / Payoneer (1$ за вывод)

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