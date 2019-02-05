Пошаговый план старта на Upwork
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Рано или поздно разработчик всерьез задумывается о фрилансе. В этот момент большинство идут на биржи. Выбор бирж огромен. В СНГ: fl.ru, weblancer и прочие. Но когда доходишь до дела начинаешь понимать в каком все упадке. Единственным местом где водятся более-менее нормальные заказы можно назвать fl.ru и еще одну-две биржы. Но на fl.ru нужен pro аккаунт, ведь оказывается чтобы взять заказ нужно заплатить бирже, и далеко не факт что тебе что-то светит. Поэтому было решено идти на Upwork. Здесь заказов больше, стоимость их выше, клиенты подкованы технически. Платить придется тоже, и не меньше, но ты платишь процент от проекта.
Итак начнем.
Заполняем профиль
Сначала нужно заполнить профиль, ведь с пустым вас никто не возьмет. Система сама дает подсказки, но куда лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
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Выбор ниши, почасовая ставка, скиллы
Мне кажется большинство уже выбрали нишу. Вряд ли кто-то без опыта пойдет на фриланс.
Указываете имя, под ним в поле вписываете свою нишу. Важно не сильно нагромождать это поле. Указываете почасовую ставку. Очень тяжело оценить свои способности, особенно если это первый опыт работы, но нельзя сильно занижать свою цену. К примеру Junior Android Developer может расчитывать на 10-12 USD, Middle 20 — 25 USD, Senior 30 — 50+ USD. Указываете скиллы(У Upwork их много). Желательно указать все десять, по ним работодатель будет осуществлять поиск по фрилансерам.
Видео
Можете сделать короткий ролик о себе или своих проектах и опубликовать его
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Overview
Пишете краткий рассказ о себе, не сильно растягивайте, иначе работодателю просто будет лень читать. Если не знаете что и как писать — посмотрите что пишут топовые фрилансеры в вашей нише.
Портфолио
Заполнению портфолио стоит обратить много внимания. Добавьте интересное описание своих работ. Сделайте картинки которые цепляли взгляд и оформите их как следует.
Когда портфолио имеет картинки оно цепляет взгляд, и их оформление еще больше заставляет посмотреть на них
Перед вами две абсолютно одинаковые картинки но по-разному оформлены. Какую выберите? Кстати вы можете добавить в портфолио проект который сделали на upwork.
Сертификаты
Если у вас есть сертификат то это прекрасно, он может вам очень сильно помочь(особенно вначале), поэтому стоит его добавить. Если сертификатов нету, то ничего страшного можно и без них.
Тесты
На upwork существует много тестов, но зацикливаться на этом не стоит. Иногда попадаются вопросы на давно устаревшие темы, и этот тест вообще не может показать истинных знаний. Но пройти парочку стоит, но как бы там ни было нужно пройти Upwork Readiness Test. Ведь если у вас нету сертификата как у меня, то это отличный способ заполнить профиль на 100%.
Прочие поля
С Заполнением остальных полей все понятно
Ищем первый заказ
Найдите оптимальный для себя заказ. Вначале нужно искать проекты до 200 баксов, на большие заказы без отзывов вас не возьмут. Не занижайте ставку, называйте реальную цену, иногда можно указать цену выше бюджета, так вы привлечете внимание, но это на крайний случай. Не бросайте заявки на все подряд.
Также стоит понимать что на легкие проекты сбегается толпа индусов, и вы — новичок без отзывов, просто затеряетесь в этой толпе. У вас может быть шикарное портфолио, но заказчика нужно заинтересовать заглянуть туда, так как у вас нету отзывов вы должны «брать» своим сопроводительным письмом. Как их писать — это отдельная история. Выделю лишь то, что нужно писать уникальные письма в которых покажете как будете решать проблему которая возникла у заказчика. Не стоит смотреть на проекты опубликованные более чем 2-3 дня назад — скорее всего на них просто забили.
Интересный факт: чем больше скиллов в проекте будет совпадать с вашими — тем выше вы будете показаны в списке фрилансеров.
Первые заказы самые тяжелые дальше будет легче. К примеру, пока я получил первый заказ я потратил половину коннектов(15 заявок), и только один человек допустил меня на интервью, а позже нанял и оставил отзыв на пять звезд. Второй заказ я взял оставив 5 заявок и 2 человека допустили меня на интервью, один нанял, а на второй проект мои способности не подходили, зато заказчик сказал что у него скоро будет проект и я на него подойду.
Rising talent
Крутая плюшка от upwork для начинающих фрилансеров. С её помощью вы часто будете мелькать у заказчика как приоритетный исполнитель, следовательно больше получать заказов. Также получите иконку в профиле которая выделит вас.
Как получить?
- Делать заказы быстро и качественно.
- Заполнить профиль на 100%.
- Регулярно обновлять профиль (добавлять работ в портфолио, переписывать Overview, и т.д.).
- Отвечать на получаемые приглашения на работу в течение 24 часов.
Вообщем быть примерным фрилансером.
Top Rated
Это новая ступень когда у вас появится Job Success Score вы сможете перейти в эту касту. Для этого нужно удерживать показатель выше 90% 16 недель и заработать первую тысячу. Подробнее смотрите здесь https://habrahabr.ru/post/290844/
Ну что же, пора заканчивать. Удачной вам работы.
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