Простенький скрипт поиска возможно осиротевших файлов проекта
Леность ли моя тому причиной или болезненная неприязнь к комбайнам, но у меня как-то не сложились отношения с большими толстыми довольными IDE. Довольствуюсь простым ламповым Geany и несколькими самописными скриптами, количество коих растёт по мере необходимости.
С одной стороны, минусы очевидны — все эти скрипты часто повторяют функционал больших сред разработки; велосипеды — в массы. Но с другой стороны, я получаю ровно то, что нужно и удобно мне. Да и, потом, юниксвейненько получается: понадобилось забить гвозь — берёшь молоток, а не нанимаешь строительный кран с бригадой рабочих и прорабом.
О некоторых таких скриптах решил попробовать писать сюда. Может, кому пригодятся (да и заточить под себя какой-нибудь из них всегда можно). Если нет — ругайтесь в комментариях, учту. Итак.
При работе над более-менее большими проектами, какими бы мы педантами не были, порой скапливается приличное количество файлового мусора. Картинки, CSS-ки, временные версии. Разумеется всё это нужно организовывать тем или иным способом — названиями, метками, расположением — как угодно. Но в пылу творчества о чём-нибудь да забудешь. Оно и весит, вроде как, немного, но… неаккуратно. Порой хочется почистить проект, а для этого нужно ещё этот мусор отыскать среди
другого мусора нужных файлов.
Одним из признаков нужности файла является его упоминание в других файлах. В других нужных файлах. Всяческие инклюды, пути к картинкам в CSS-ках и т. п. Сразу нужно оговориться, что это далеко не единственный признак. Во-первых, нужный файл может в других не упоминаться. Во-вторых, может упоминаться в других, но эти другие не нужны сами. Но. Всё-таки, если файл больше нигде не упоминается, имеет смысл обратить на него внимание.
Собственно, для поиска таких одиночных файлов я и написал небольшой скриптик (Perl, CLI — описание, гитхаб). Всё просто. В ключах скрипта указывается:
Ну и три вспомогательных ключа:
Разумеется, каталоги для поиска и маски имён могут пересекаться вплоть до полного совпадения. По умолчанию, кстати, если эти ключи не заданы, оба каталога принимаются за текущий (
Для примера:
Результатом будет список всех .jpg-файлов, находящихся в
Я сам обычно запускаю скрипт с ключами
И ещё раз. Неупоминание — лишь один из признаков ненужности файла, так что скрипт — лишь вспомогательный инструмент для принятия решения. Но по мне так инструмент полезный.
Прикручу ещё голосовалку, чтобы понять, стоит ли мне в дальнейшем писать о подобных полезностях.
С одной стороны, минусы очевидны — все эти скрипты часто повторяют функционал больших сред разработки; велосипеды — в массы. Но с другой стороны, я получаю ровно то, что нужно и удобно мне. Да и, потом, юниксвейненько получается: понадобилось забить гвозь — берёшь молоток, а не нанимаешь строительный кран с бригадой рабочих и прорабом.
О некоторых таких скриптах решил попробовать писать сюда. Может, кому пригодятся (да и заточить под себя какой-нибудь из них всегда можно). Если нет — ругайтесь в комментариях, учту. Итак.
Поиск сирот (ds-findorphaned)
При работе над более-менее большими проектами, какими бы мы педантами не были, порой скапливается приличное количество файлового мусора. Картинки, CSS-ки, временные версии. Разумеется всё это нужно организовывать тем или иным способом — названиями, метками, расположением — как угодно. Но в пылу творчества о чём-нибудь да забудешь. Оно и весит, вроде как, немного, но… неаккуратно. Порой хочется почистить проект, а для этого нужно ещё этот мусор отыскать среди
Одним из признаков нужности файла является его упоминание в других файлах. В других нужных файлах. Всяческие инклюды, пути к картинкам в CSS-ках и т. п. Сразу нужно оговориться, что это далеко не единственный признак. Во-первых, нужный файл может в других не упоминаться. Во-вторых, может упоминаться в других, но эти другие не нужны сами. Но. Всё-таки, если файл больше нигде не упоминается, имеет смысл обратить на него внимание.
Собственно, для поиска таких одиночных файлов я и написал небольшой скриптик (Perl, CLI — описание, гитхаб). Всё просто. В ключах скрипта указывается:
-d— Каталог с файлами, которые хочется проверить на сиротство. Отдельным ключом
-rзадаётся рекурсивный поиск в этом каталоге.
-f— Маска (регулярное выражение) имён файлов, которые хочется проверить на сиротство.
-D— Каталог с файлами в которых ищется упоминание заданных выше возможно сиротских файлов. Ещё одним отдельным ключом
-Rзадаётся рекурсивный поиск в этом каталоге.
-F— Маска (регулярное выражение) имён файлов, в которых ищется упоминание заданных выше возможно сиротских файлов.
Ну и три вспомогательных ключа:
-p— Способ выдачи результата обычным списком в консоль, по строке на файл. Без ключа дополнительно выводится суммирующая информация и предложение эти файлы удалить.
-e— С этим ключом можно указать конкретную кодировку анализируемых файлов на случай, если с этим не справится “Enca” (что вряд ли), включающаяся в работу по умолчанию, если этот ключ не указан.
-l— Запись результатов поиска в указанный этим ключом лог-файл.
Разумеется, каталоги для поиска и маски имён могут пересекаться вплоть до полного совпадения. По умолчанию, кстати, если эти ключи не заданы, оба каталога принимаются за текущий (
./) и обе маски означают любые имена (
.*). Рекурсивность поиска же при этом по умолчанию выключена, чтобы не взорвать диск и мозг компьютера на больших проектах.
Для примера:
$ ds-findorphaned -prR -l "~/log.txt" -d "~/maybe_orphaned_images" -f ".*\.jpg$" -D "~/search_here, ~/and_here" -F ".*\.php$"
Результатом будет список всех .jpg-файлов, находящихся в
~/maybe_orphaned_images (и подкаталогах, рекурсивно), не упоминающихся ни в одном из .php-файлов, находящихся в
~/search_here и
~/and_here (и подкаталогах, рекурсивно).
Я сам обычно запускаю скрипт с ключами
-p и
-l, чтобы потом открыть лог, просмотреть, удалить строки с заведомо нужными файлами и скормить оставшееся
rm-у или
mv.
И ещё раз. Неупоминание — лишь один из признаков ненужности файла, так что скрипт — лишь вспомогательный инструмент для принятия решения. Но по мне так инструмент полезный.
Прикручу ещё голосовалку, чтобы понять, стоит ли мне в дальнейшем писать о подобных полезностях.
Стоит ли мне в дальнейшем писать о подобных мелких полезностях?
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