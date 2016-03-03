Знайте меньше, молчите чаще: или как в России и Китае ICO запретили
Если есть на этом свете кто-то, кто может удивлять меня каждодневно, то это — государственные органы Российской Федерации: буквально сегодня, вчера, если учитывать всё же часовой пояс собственного местонахождения, я заканчивал четвёртую часть о законах, которые изменят лицо отечественного IT. Уже изменили.
Но не суждено: сначала Китай громогласно крикнул, что ICO не только запрещено, но и универсальная аксиома «закон обратной силы не имеет» (ещё больше меня смущает подобная же оговорка Э. Сидоренко летом сего года на Криптобазаре относительно перспектив на просторах Необъятной) в этом случае не применяется, то есть все обязаны вернуть средства инвесторам. После этого мой телеграм, facebook, skype & vk сломались: более 1500 запросов за 24 часа — это перебор.
Но потом и вовсе произошло нечто из мира программы «невероятно, но факт»: Центробанк РФ де факто высказался о запрете ICO и криптовалют в России. О криптовалютах ещё выскажусь на Гиктаймсе, а здесь хотелось бы остановится на общем посыле и запрете ICO.
Прежде чем вступать со мной в дискуссию, давайте изучим несколько простых, но важных фактов:
- В 2014 году мне пришлось вступить в неравную борьбу дискуссии с ЦБ РФ и на пальцах доказывать, что Bitcoin — не денежный суррогат, что понятия денежного суррогата в действующих нормативно-правовых актах нет, а наказания за их распространения — не предусмотрено. Что после этого сделали гос. органы? Решили принять закон с уголовным наказанием за причастность к крипте: сначала — до 4 лет лишения свободы, а потом — аж до 7.
- После таких, смелых, но необоснованных заявлений, из России бизнес улетел на Кайманы и в другие, более тёплые во всех смыслах юрисдикции.
- В 2016 году… впрочем, историю можно почитать вот здесь: последствия же её таковы, что российская казна лишилась лишних миллионов долларов из-за непродуманной, мягко, скажем риторики государственных органов.
- И вот, казалось бы: 2017 год. Юлмарт и прочие известные игроки готовы принимать криптовалюту, Мариничев — хочет проводить собственно, 100 000 000е ICO, даже сам Прездент назначает аудиенцию В. Бутерину: создана рабочая группа по вопросам блокчейна и криптовалют; в Москве открываются курсы повышения квалификации по этой сфере; на Дальнем Востоке майнинг выводят на самый край передних сил экономики...
- Но нет: ЦБ снова де факто запрещает крипто и даже ICO.
И после этого мне становится ясно, что попытки всякий раз обелить работу государственных органов, доказать, что криптовалюты не запрещены на территории Российской Федерации, а ICO — это свежая кровь финансов в локальности санкций — всё это бессмысленно, так как всякий раз закулисная борьба отдельных лобби-групп будет превалировать над интересами бизнеса и даже интересами самого государства.
Судите сами:
- В том же 2015 году, когда Минфин предложил жесточайший проект о табу на крипто-сферу, а Минэкономразвития его раскритиковало, ЦБ РФ не раз заявлял, что не готов принять на себя бремя регулятора нового рынка, чем всякий раз ставил Минфин на место.
- В этом году мы слышим заявление А. Моисеева — заместителя министра финансов о том, что доступ к виртуальным валютам будет только через биржу и явно не у граждан, а буквально через несколько дней — выходит Информационное (! заметьте, не нормативно-правовое) заявление ЦБ РФ о том, что: «Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них».
- С учётом того, что рынок крипто недавно почти достиг уровня 180 млрд долларов, а ICO перешло рубеж в 1.5 млрд долларов, бюджет вновь теряет даже самые призрачные перспективы пополнения за счёт этого, нового и безусловно огромного, сегмента мировой экономики. И опять всё актом, не имеющим правовой силы: тут вам и эпигонство, и фарисейство за раз. Вроде бы,
и нет не сказали, и фору на отступ в случае положительных (для крипто-) тенденций оставили,
но по факту сказали жёсткое «нет», которое мало кто ослушается, особенно после санации даже такого банка, как Открытие.
Особенно «радует» вот это: «Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения».
И как быть тем, кто уже имеет реальный бизнес в России? Сыроварам, производителям мёда, поставщикам чая, ресторанам, фитнес-центрам (вспомним опять же пример о запрете этого вида бизнеса в связи приёмом Bitcoin) и множеством других, кто захотел встать на современные рельсы технического прогресса? Им ведь уйти в Швейцарию или даже Эстонию не так-то и просто…
Самое же главное, что ЦБ чётко указал: «Банк России подтверждает позицию, высказанную в январе 2014 года, в отношении разного рода частных «виртуальных валют» (криптовалют)». Вот эта позиция. Приведу выдержку-итог из неё: «Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
И кто после этого захочет работать с цифровыми деньгами, как обозначил их регулятор, в белую? Видимо, швейцарцы.
Впрочем, всё это есть свидетельство главного: в России любые технологии не смогут развиваться без унифицированной системы решения правовых проблем. И никакое создание рабочих групп и университетов не поможет, если тон и резкость заявлений регуляторов не изменится. По крайне мере опыт 2014-2017 гг. доказал, что создать новый закон с нуля (и это не тавтология) — просто некому: мы не родили рынок it-юристов, а тот, что есть — губим безудержными порывами борьбы за власть в самом извращённом понимании учения Ф. Ницше.
Надеюсь, посылы ясны. Что с ними делать — решать Вам.
Мне же видится, что подобный подход есть лакмус, по которому видно, что крипто-энтузиастам нужно: во-первых, не просто в теории или единичных случаях практики, но и повсеместно развивать распределённые юридические лица; во-вторых, методично вырабатывать систему оценки ICO-проектов и защиту от скамов; в-третьих, принять уже наконец тезис о том, что централизованные системы могут быть встроены в де-централизованные, но не наоборот.
И тогда всё сложится и можно будет думать начать правильно, то есть — на перспективу.
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