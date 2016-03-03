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Знайте меньше, молчите чаще: или как в России и Китае ICO запретили



    Если есть на этом свете кто-то, кто может удивлять меня каждодневно, то это — государственные органы Российской Федерации: буквально сегодня, вчера, если учитывать всё же часовой пояс собственного местонахождения, я заканчивал четвёртую часть о законах, которые изменят лицо отечественного IT. Уже изменили.

    Но не суждено: сначала Китай громогласно крикнул, что ICO не только запрещено, но и универсальная аксиома «закон обратной силы не имеет» (ещё больше меня смущает подобная же оговорка Э. Сидоренко летом сего года на Криптобазаре относительно перспектив на просторах Необъятной) в этом случае не применяется, то есть все обязаны вернуть средства инвесторам. После этого мой телеграм, facebook, skype & vk сломались: более 1500 запросов за 24 часа — это перебор.

    Но потом и вовсе произошло нечто из мира программы «невероятно, но факт»: Центробанк РФ де факто высказался о запрете ICO и криптовалют в России. О криптовалютах ещё выскажусь на Гиктаймсе, а здесь хотелось бы остановится на общем посыле и запрете ICO.

    Прежде чем вступать со мной в дискуссию, давайте изучим несколько простых, но важных фактов:

    1. В 2014 году мне пришлось вступить в неравную борьбу дискуссии с ЦБ РФ и на пальцах доказывать, что Bitcoin — не денежный суррогат, что понятия денежного суррогата в действующих нормативно-правовых актах нет, а наказания за их распространения — не предусмотрено. Что после этого сделали гос. органы? Решили принять закон с уголовным наказанием за причастность к крипте: сначала — до 4 лет лишения свободы, а потом — аж до 7.
    2. После таких, смелых, но необоснованных заявлений, из России бизнес улетел на Кайманы и в другие, более тёплые во всех смыслах юрисдикции.
    3. В 2016 году… впрочем, историю можно почитать вот здесь: последствия же её таковы, что российская казна лишилась лишних миллионов долларов из-за непродуманной, мягко, скажем риторики государственных органов.
    4. И вот, казалось бы: 2017 год. Юлмарт и прочие известные игроки готовы принимать криптовалюту, Мариничев — хочет проводить собственно, 100 000 000е ICO, даже сам Прездент назначает аудиенцию В. Бутерину: создана рабочая группа по вопросам блокчейна и криптовалют; в Москве открываются курсы повышения квалификации по этой сфере; на Дальнем Востоке майнинг выводят на самый край передних сил экономики...
    5. Но нет: ЦБ снова де факто запрещает крипто и даже ICO.

    И после этого мне становится ясно, что попытки всякий раз обелить работу государственных органов, доказать, что криптовалюты не запрещены на территории Российской Федерации, а ICO — это свежая кровь финансов в локальности санкций — всё это бессмысленно, так как всякий раз закулисная борьба отдельных лобби-групп будет превалировать над интересами бизнеса и даже интересами самого государства.

    Судите сами:

    1. В том же 2015 году, когда Минфин предложил жесточайший проект о табу на крипто-сферу, а Минэкономразвития его раскритиковало, ЦБ РФ не раз заявлял, что не готов принять на себя бремя регулятора нового рынка, чем всякий раз ставил Минфин на место.
    2. В этом году мы слышим заявление А. Моисеева — заместителя министра финансов о том, что доступ к виртуальным валютам будет только через биржу и явно не у граждан, а буквально через несколько дней — выходит Информационное (! заметьте, не нормативно-правовое) заявление ЦБ РФ о том, что: «Учитывая высокие риски обращения и использования криптовалют, Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них».
    3. С учётом того, что рынок крипто недавно почти достиг уровня 180 млрд долларов, а ICO перешло рубеж в 1.5 млрд долларов, бюджет вновь теряет даже самые призрачные перспективы пополнения за счёт этого, нового и безусловно огромного, сегмента мировой экономики. И опять всё актом, не имеющим правовой силы: тут вам и эпигонство, и фарисейство за раз. Вроде бы,
      и нет не сказали, и фору на отступ в случае положительных (для крипто-) тенденций оставили,
      но по факту сказали жёсткое «нет», которое мало кто ослушается, особенно после санации даже такого банка, как Открытие.

    Особенно «радует» вот это: «Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения».

    И как быть тем, кто уже имеет реальный бизнес в России? Сыроварам, производителям мёда, поставщикам чая, ресторанам, фитнес-центрам (вспомним опять же пример о запрете этого вида бизнеса в связи приёмом Bitcoin) и множеством других, кто захотел встать на современные рельсы технического прогресса? Им ведь уйти в Швейцарию или даже Эстонию не так-то и просто…

    Самое же главное, что ЦБ чётко указал: «Банк России подтверждает позицию, высказанную в январе 2014 года, в отношении разного рода частных «виртуальных валют» (криптовалют)». Вот эта позиция. Приведу выдержку-итог из неё: «Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    И кто после этого захочет работать с цифровыми деньгами, как обозначил их регулятор, в белую? Видимо, швейцарцы.

    Впрочем, всё это есть свидетельство главного: в России любые технологии не смогут развиваться без унифицированной системы решения правовых проблем. И никакое создание рабочих групп и университетов не поможет, если тон и резкость заявлений регуляторов не изменится. По крайне мере опыт 2014-2017 гг. доказал, что создать новый закон с нуля (и это не тавтология) — просто некому: мы не родили рынок it-юристов, а тот, что есть — губим безудержными порывами борьбы за власть в самом извращённом понимании учения Ф. Ницше.

    Надеюсь, посылы ясны. Что с ними делать — решать Вам.

    Мне же видится, что подобный подход есть лакмус, по которому видно, что крипто-энтузиастам нужно: во-первых, не просто в теории или единичных случаях практики, но и повсеместно развивать распределённые юридические лица; во-вторых, методично вырабатывать систему оценки ICO-проектов и защиту от скамов; в-третьих, принять уже наконец тезис о том, что централизованные системы могут быть встроены в де-централизованные, но не наоборот.

    И тогда всё сложится и можно будет думать начать правильно, то есть — на перспективу.
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    Комментарии 16
    • +5
      Все просто — ЦБ РФ — это в первую очередь регулятор. Как он сможет регулировать криптовалюты? Ответ единственный — никак. Раз нет контроля — значит нет управления, а это сам смысл государственности, поэтому и такие печальные заявления.
      • –2
        Возможно, но проблема ведь не решается: зачем усложнять, если результат один?
        • 0
          > но проблема ведь не решается
          Нет криптовалюты — нет проблемы
      • 0
        Нууу… тогда тут надо наверное вспоминать понятие государственности, чтобы определить смысл существования и ЦБ и государства в целом. Без этого можно спорить очень долго, но безрезультатно.
        • –1
          Я понимаю, о чём вы. Просто по факту: запрет лишь ухудшает положение ЦБ. Вот что важно.
          • +1
            Да я согласен с Вами, и я тоже не могу понять того факта, почему ЦБ РФ не хочет стать самым прогрессивным в мире. Ведь это какой шанс сейчас есть — перетащить в Россию легальный оборот биткойна и остальных криптовалют! Это же непаханое поле для налоговиков, это инновации, это то новое — чего нет сейчас в стране!
            И самое грустное заключается в том, что, по моему мнению, бюрократии это просто не надо, нет у них цели растить умных людей, которые смогут разобраться, что такое криптовалюта и как она работает, нет цели создавать какие-то инновационные технологии направленные на создание новых рабочих мест, развитие науки и прочего.
            ИМХО все конечно же.
            • +1
              И самое грустное заключается в том, что, по моему мнению, бюрократии это просто не надо.

              Именно так. Умных людей сложнее контролировать.


              почему ЦБ РФ не хочет стать самым прогрессивным в мире.

              Потому что всё всех и так устраивает, а «после нас хоть потоп». Лишняя возня и ответственность — зачем?

              • –1

                Блокчейн несет прямую угрозу бюрократии, в ней ведь просто отпадает любая необходимость.

          • 0
            Ну вроде бы статус документа — «Информация», а также обороты «банк считает» и «обращает внимание… на повышенные риски» не говорят о прямом запрете. Тот же китайский ЦБ высказался гораздо более повелительно (чем и обрушил рынки).
            • 0
              А вы попробуйте обойдите их! С вами просто ни один банк работать не будет. Как Вы тогда будете обналичивать или наоборот покупать криптовалюту? Я на своем печальном опыте проходил через волшебную силу «рекомендаций» ЦБ РФ, Высшего арбитражного суда и прочих.
              • 0
                Да, это было в моём первом разборе и тут я сделал оговорку. Но на деле — теперь ни один банк не будет принимать крипту ещё n лет.
                • 0
                  Намеренно вводить в заблуждение всё же очень плохо. На другом ресурсе вас бы уже забанили за такое. К сожалению, Хабр по ссылкам ещё не научился ходить.
              • 0
                А я немного не понял, почему ICO должно чем-либо отличаться от IPO с точки зрения регулирования?
                • +1

                  Тем, что регулирование происходит на уровне самой технологии? Насколько плотно укоренилась идея о основополагающей роли государства в регулировании всего на свете, что некоторые уже воспринимают это как закон физики, или даже аксиому. Но так ли это на самом деле?

                  • –1
                    Наверное, потому что даже сами регуляторы не смогли эти процессы унифицировать? Или потому что даже в США есть JobsAct про краудфандинг, хотя акции в целом регулируются жёстче, чем у нас. Или, наконец, по той причине, что экономика у нас и так сухая: при усложнении регулирования (т.е. уже в моменте) все просто уйдут в зоны более лояльные.
                  • +1
                    Очередная попытка ЦБ РФ сохранить статус-кво и не меняться. То что одна структура пытается увильнуть от нового куска работы еще не значит, что сегодня на дворе начнется крипто-37-год, когда майнеров и держателей бит- и альт-коинов начнут увозить в неизвестном направлении люди в погонах.

                    Не нагнетайте. Потому что позиция Банка — это позиция Банка. Если минфин с правительством скажут «жестачайшэ внедрять», то никуда он не денется — будет внедрять.

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