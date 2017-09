Asterisk, автоматическое определение сотового оператора по номеру телефона даже перенесенных номеров

#!/bin/bash sql='mysql -uprovisioning -pxkYyNFuyc3nEKsFj -Dasterisk -e' # Имя базы данных, имя пользователя и пароль для доступа к базе данных lifetime=30 # срок в днях, после которого запись в базе данных считается устаревшей # Поищем записи в базе данных, которые не старше 30 дней, не стоит лишний раз беспокоить чужой сайт. array_operator_old=($($sql "SELECT operator,operator_id,region,region_id FROM operators WHERE to_phon_nomber like '$1' \ and data >DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -$lifetime DAY) limit 1"| awk 'NR>1')) # Проверим не пустой ли ответ от базы, если не пустой, то выведем данные и выйдем из скрипта. if [ -n "${array_operator_old[1]}" ] then operator_old=${array_operator_old[0]} operator_id_old=${array_operator_old[1]} region_old=${array_operator_old[2]} region_id_old=${array_operator_old[3]} echo -n $operator_old,$operator_id_old,$region_old,$region_id_old exit 0 fi # Если в базе не нашли запись, то делаем запрос на сайт: array_operator=($(curl -s http://www.megafon.ru/api/mfn/info?msisdn=$1|tr -d '"{}'|tr -s ' ' '_'|tr -s ',' '\t')) # Проверка на ошибку, если есть ошибка, то крикнем ERROR и выйдем из скрипта test_error=$(echo -n ${array_operator[@]}|grep error) if [ -n "$(echo -n ${array_operator[@]}|grep error)" ]; then echo -n ERROR; exit 0; fi # Если ошибки нет, то выводим данные и добавляем/обновляем запись в базе # Формируем переменные и выводим их через запятую. operator=$(echo -n ${array_operator[0]} | tr -d 'operator:'|tr -d '\,') operator_id=$(echo -n ${array_operator[1]} | tr -d 'operator_id:') region=$(echo -n ${array_operator[2]} | tr -d 'region:') region_id=$(echo -n ${array_operator[3]} | tr -d 'region_id:') $sql "REPLACE INTO operators\ (id, data, to_phon_nomber, operator, operator_id, region, region_id, in_phon_nomber)\ VALUES\ (NULL,\ NULL,\ '$1',\ '$operator',\ '$operator_id',\ '$region_old',\ '$region_id',\ '$2')" #operator=$(curl -s https://phonenum.info/phone/$1|grep Оператор\:|head -n1| sed 's/Оператор\:\ //'|tr -s "[:space:]" "_"|sed -r 's/\..*//') echo -n $operator,$operator_id,$region,$region_id exit 0