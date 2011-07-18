Готовим сборку Go-приложения в продакшн

$ # По умолчанию GOPATH определен как $HOME/go: $ go env | grep GOPATH GOPATH="/Users/elena/go" $ $ # Изменим значение переменной окружения GOPATH и посмотрим, что будет: $ GOPATH=/Users/tmp/something $ go env | grep GOPATH GOPATH="/Users/tmp/something" $ $ # Теперь попробуем задать переменную непосредственно в процессе вызова команды go env: $ GOPATH=/pampam go env | grep GOPATH GOPATH="/pampam" $ $ # А в рамках текущей сессии значение GOPATH по-прежнему не изменилось: elena:~ $ go env | grep GOPATH GOPATH="/Users/tmp/test" $ $ # Уберем значение GOPATH вообще и посмотрим, что будет: $ GOPATH= $ go env | grep GOPATH GOPATH="/Users/elena/go" $ # Мы вернулись к значению по умолчанию :)