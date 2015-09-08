Экскурсия по Музею Истории Компьютеров в Калифорнии, с пользой для разработки. Часть 1. ENIAC, Stretch, CDC6600, IBM/360

Про что писать в продолжениях? про суперкомпьютеры Cray и Illiac

про мини-компьютеры HP, DEC и Data General

про первые микропроцессоры и микрокомпьютеры

про RISC-овые рабочие станции и Лисп-машины

про игровые приставки и роботов

другое (пояснить в комментариях)

зачем это все? Меня интересуют квантовые компьютеры и сингулярность!

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