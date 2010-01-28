Опыт поднятия IP телефонии в отеле

Про сам отель

Оборудование

Фото внутри



























О самой АТС

Внутренности root@coovox-u50v2:/# asterisk -V

Asterisk 13.2.0



root@coovox-u50v2:/# uname -a

Linux coovox-u50v2 3.4.103+ #43 SMP PREEMPT Mon Aug 10 21:47:43 EDT 2015 armv7l GNU/Linux



root@coovox-u50v2:/# free -h

total used free shared buffers cached

Mem: 987M 99M 888M 0B 1.3M 31M

-/+ buffers/cache: 66M 921M

Swap: 0B 0B 0B



root@coovox-u50v2:/# cat /proc/cpuinfo

Processor : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)

processor : 0

BogoMIPS : 2011.05



processor : 1

BogoMIPS : 2011.05



Features : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt

CPU implementer : 0x41

CPU architecture: 7

CPU variant : 0x0

CPU part : 0xc07

CPU revision : 4



Hardware : sun7i

Revision : 0000

Serial : 0000000000000000

root@coovox-u50v2:/# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

rootfs 5.3G 1.4G 3.7G 28% /

/dev/root 5.3G 1.4G 3.7G 28% /

devtmpfs 494M 0 494M 0% /dev

tmpfs 99M 576K 99M 1% /run

tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock

tmpfs 198M 0 198M 0% /run/shm





Дальше все, что касается только телефонов

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Снова фото под спойлером

























Итого

Приветствую. Данный текст повествует о том, как поднималась телефония в отеле, который планировалось открыть 1-го апреля. Как бы забавно это не было, но не сложилось и дату открытия перенесли. В итоге, отель запущен, все необходимые коммуникации проведены и настроены. Я расскажу только про телефонию и то, что ее касалось.Как всегда, люди не обладают огромными бюджетами, поэтому о том, чтобы поставить туда что-то космическое или нечто подобное проприетарное не было и речи. Тем более, ввиду того, что во время обсуждения данного проекта эфир наполнился информацией о том, что один из ведущих производителей был признан банкротом и искал себе покровителя. Поэтому связываться с ним совсем не хотелось.Он небольшой, на 30 номеров с баром, рестораном и по мелочи. В каждый номер, понятное дело, нужен телефон. То есть, как таковых аккаунтов в итоге требовалось 40 с учетом административного персонала и хоз. помещений.Все это на одном этаже. Так как я был там ещё на стадии постройки стен, как и другие специалисты (один сетевик, лол), то все нужные провода и коммутация была заранее продумана и проложена. В итоге, в каждый номер заходит витая пара от свитчей, разведённых в том числе vlan'ами, что бы wi-fi, телефония, внутренние сервисы отеля не пересекались.От аналоговых телефонов было решено отказаться еще на стадии обсуждения.Расскажу про ход мысли по организации самой телефонии. Был вариант поставить туда нормальный сервер виртуализации и гонять там астериск. Но сразу возникал вопрос подбора железка под аналоговые линии от городского оператора (куда же без них), GSM шлюз и непосредственно сам SIP. Не зависимо от выбора платформы, для меня было крайне желательно, чтобы внутри она имела Астериск.Оценив список готовых решений из коробки и пообщавшись с большим количеством менеджеров у интеграторов и импортеров разных АТС'ок — снова победило бабл^Wрешение руководства.По очень вкусной для них цене была предложена и куплена ZyCoo U50 с двумя картами расширения. 4FXO модуль для подключения к аналоговым городским линиям и 2GSM модуль для GSM шлюза.Перед покупкой на тест была взята младшая модель от ZyCoo, это CoVoox U20.2FXS/FXO порта, консольный порт, LAN, WAN и RP-SMA для подключения GSM антенны. SIM карта туда устанавливается неудобно и всего одна. Нужно раскрутить корпус, снять GSM модуль и только тогда удается подлезть к лотку.Ограничения у АТС таковы, что она может иметь до 30 аккаунтов. Не важно каких. Но по размерам и возможностям – отличная «переносная» АТС, ибо размером с домашний роутер. Интерфейс полностью повторяет своих старших собратьев в линейке.На этой же «зайке» заведены диалпланы, IVR, расписание.Настройка оных на данной АТС не является чем-то удивительным. Оно интуитивно понятно для любого человека, который хотя бы раз настраивал FreePBX.А для тех кто не настраивал – по U50 есть документация. Было бы очень странно и неуважительно по отношению к клиентам не иметь ее.Единственное, что я на этой АТС не захотел делать – автопровижинг с шарой для телефонных книг, обновлений. Но об этом далее по тексту.Для резервирования была куплена ещё одна аналогичная АТС.В качестве телефонов — в номера ушли AKUVOX SP-R50P. Выбирали из соотношения цена/качество. Из всего что было в доступности Акувоксы показались самыми адекватными и крепко сшитыми.На посты во всякие рестораны, бары, и ресепшены — AKUVOX SP-R59P. Ибо у этих телефонов наибольший экран с отличной информативностью. А еще он ч/б с несколькими градациями серого. Еще один плюс этого телефона панель с кучей кнопок короткого набора на абонентов с поддержкой BLF, так что у сотрудников наглядно видно кто из служб сейчас занят. У всех описанных телефонов Akuvox два порта Ethernet. Второй работает либо в режиме роутера, либо в режиме моста. Он был помечен в тот же vlan, что и гостевая Wi-Fi сеть.Провод из этого порта был выведен на патч-панель в столы номеров. И если гостю нужно стабильное проводное подключение – он может попросить на ресепшене патчкорд, подключить в телефон (в розетку в столе если быть точным) и быть царем. При этом дополнительных розеток RJ45 в стене нам не требуется.ZyCoo U50 оказался чистокровным китайцем. Поэтому настройка не всегда проходила идеально. Связано это не с функциональными проблемами (их в общем то нет), а видимо с особенностями китайской ментальности. К примеру, после вытаскивания «из коробки» все интерфейсы имеют статические IP-адреса в первых подсетях. Хорошо хоть они не подумали за нас ещё дальше и не тэгировали порты. Это уйдет в минус в зачете. Все же ожидается от железки получение адреса по DHCP, с которого уже и управлять сетью.Для исправления нам, естественно, понадобится получить IP в той же подсети и переконфигурировать порты. Админка АТС работает на странном количестве браузеров.IE/chrome/safari. Мой любимый Vivaldi отказывался что либо показывать. Как и Opera. Firefox не тестировался за неимением оного браузера.После авторизации, АТС сразу же просит сменить дэфолтный пароль на что-нибудь посерьезнее пары admin\admin. И фильтр хитрый. Подавай ему минимум 8 символов с цифрами и буквами в разном регистре. А то не пустит. Дотошная какая-то политика. Но правильная. Нечего голым «телом» светить. Пусть даже и в локалке.Встречает нас аскетичный, но в целом понятный, интерфейс, написанный теми же китайцами. Русский язык пусть там и есть, но даже не устанавливался мной для проверки локализации.Первым делом шагаем в network и меняем настройки сети, которые нужны нам. Остальные сетевые настройки нам не нужны. Этим занимается мой микротик. Предварительно в железку были установлены купленные модули. На странице мониторинга видно, что они не работают. Ибо не были вставлены SIM карты. Снова разбирать модуль… Два порта переведены в FXS для проверки связи аналоговой.Антенны шли в комплекте, разъем стандартный RP-SMA. Но провода от комплектных антенн коротковаты, поэтому были докуплены нормальные кабели и вынесены на крышу для подключения к антеннам здания.На скринах показана дэфолтная конфигурация.Подключение транков осуществляется по классике, с SIP провайдером МТТ подключился без проблем. Дальше пошли настройки, собственно, экстеншенов, групп, диалпланов. Голосовую почту настраивать не стал, потому что в ТЗ она не требовалась. А вот с IVR… Заказчик пока что решил без этого. Если встанет необходимость – настроим.Т.е., кто хотя бы раз пробовал настраивать FreePBX, с подобным интерфейсом знакомы.Он конечно не такой изящный как у FreePBX, но дает то, что от него требуется. За красотой тут явно не гнались. Хотя, мало кто будет сидеть 24х7 в админке.Внутри как я уже сказал стоит Asterisk и полноценный доступ по SSH или telnet обеспечен. Но даже тут китайцы решили быть умными. Пароль от админки не соответствует паролю root пользователя в ssh\telnet. Там это 8 символов MAC адреса устройства. Удивили. Так же сам доступ по умолчанию закрыт. Секурно.Но что нам стоит его поменять… В случае возникновения проблем всегда удобнее открыть ssh и в максимальном дэбаге узнать, чего там происходит с АТС и вызовами. Либо перезапустить какой-нибудь модуль.Внутри установлен ARMv7 rev 4, 1 ГБ ОЗУ, 6ГБ ПЗУ и так же имеется слот для карты расширения, на которой будет хранится голосовая почта и подобное.Если интересны подробности, то они под спойлером. Таких мощностей для 40(!) активных вызовов хватит с головой.В итоге нам с этой АТС нужны были:диалпланы, маршруты, группы RingAll, запись звонков, расписание, конференции. Резервирование не работает по схеме Master\Slave или Active\Active, а по старинке экспортом конфигурации. Когда все настройки были сделаны на АТС, ее конфигурация была заботливо положена туда, где будет ждать своего часа. Если таковой придет.Он тут имеется, но управлять им не всегда удобно. Тем более, для тех же обновлений понадобится все равно поднимать ftp\http\tftp шару. Так как, чтобы сменить конфигурацию надо лезть в админку и менять файлы.Для этих целей, моим коллегой, мне была выделена часть ресурса машинки под debian, на которой я развернул tftp шару для этих задач.Если быть предельно точным, то это tftpd-hpa. Ибо сам по себе tftp априори не является чем-то сложным. Поэтому итоговый файл конфигурации, который потребовалось отредактировать содержит четыре строчки. Подробнее в документации по tftpd-hpa.Возвращаясь к вопросу, почему же я не использовал встроенный в АТС функционал, отвечу: хочется управлять всем этим более цивилизованным способом, через файловый менеджер, а не лазить каждый раз в админку АТС.В DHCP сервер была добавлена 66 опция с адресом этого сервера и этого достаточно.В телефонах Akuvox, повторюсь, также имеется AutoP. Но вот какой именно там синтаксис из темплейта не до конца понятно. Поэтому, первым делом настраиваем один из телефонов через web-интерфейс и после этого скачиваем его конфигурацию.Для телефонов есть два файла конфигурации. Индивидуальный и групповой. В групповом указываются настройки для всех телефонов одной модели. Туда были указаны каталоги с обновлениями, записными книжками, музыкой.В итоге видим вполне привычный синтаксис:Опция = значениеИндивидуальные же конфиги именуются по MAC адресу каждого телефона и хранят, индивидуальные настройки каждого телефона.Туда как раз и были упрятаны данные аккаунта.Вообще, отличия между разными моделями IP-телефонов Akuvox только в количестве аккаунтов, размерах экрана, количестве дополнительных кнопок. Ну и еще, к младшим моделям нельзя подключить модули расширения клавиатуры. Что касается органов управления, то у всех телефонов Akuvox интерфейсы (web и через экран) одинаковые. Поэтому расписываются они довольно быстро и без проблем.Вспоминаешь о них редко, но когда вспоминаешь, лучше чтобы прошивки обновлялись самостоятельно. Особенно это актуально, когда у вас не 4 телефона, а более чем 40. Для решение этой задачки, в общих конфигах для разных моделей были прописаны пути и имена файлов. В случае необходимости замены имени файла прошивки, нам потребуется изменить всего два значения в общей конфигурации. В них пишем адрес прошивки и новое имя файла.Поддерживаются «цисковские» книги, чему я был несколько удивлен и обрадован. Ради эксперимента решил их туда подсунуть. Все равно остались со старых проектов.Но в результате решил не смешивать осла с бобром и сделал как того просит производитель. С одного телефона заполнил пару номеров с некоторым количеством записей и импортировал. По аналогии поменял и внес туда правки. Сами телефоны поддерживают до 5 удаленных книг.Хуже всего выдалось с телефонами для ресепшена, барами и административными. У руководства отеля долго пришлось допытываться какие же именно выставлять настройки на телефоны с шорткатами, BLF.Для ресепшена был докуплен Акувоксовский же модуль расширения клавиатуры EM53 и включен в режим трехстраничного пролистываения списка абонентов. В результате, оператор на ресепшене получил все доступные номера на шорткатах, причем, с индикацией BLF. Что характерно на модуле, на последних страницах осталось еще достаточно много незанятых кнопок для будущих модификаций и конфигураций.Расскажу немного подробнее об этом ЕМ53. В комплекте с модулем идет скоба, которой можно прикрутить модуль к телефону, как и нужный провод с болтами. Ему достаточно питания от телефона и вся конструкция выглядит целостной. Все доп. кнопки имеют трехцветную подсветку. Как правая панель на телефоне, так и у каждой кнопки на модуле. BLF на каждый номер так же заведено. Ну а почему бы и нет.Задача была выполнена без особых умственных и физических напрягов с моей стороны. Сетевику все же потребовалось вложить некоторые свои усилия, но скорее не на протяжку, а на обжимку кабелей.Внутренние сервисы отеля были настроены уже другими людьми, с которыми я не пересекался. Но там тоже не было проблем.По итогу, имеется готовая сеть с нужной сервисной инфраструктурой, телефонией, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Видеонаблюдение, кстати, было запущено по отдельным кабелям, что считаю очень грамотным решением. Кто бы и что бы не говорил про унифицированные коммуникации все-в-одном, но трафики видеонаблюдения и общеофисные, включая VoIP лучше разводить физически, чтобы не зашумлять рабочую сеть.Китайская АТС порадовала заказчика ценником, меня же иногда огорчала ввиду странных дэфолтных настроек. Так же не совсем понятно, как воспринимать жестокие правила на счет пароля. Ибо нас не спрашивают, хотим ли мы его поменять. Нас ставят перед фактом. Возможно это и к лучшему, но меня такой настрой не удовлетворяет. Все что от АТС требовалось – она продоставляет.Телефоны Akuvox — это уверенная четверка, может даже с плюсом. В целом, ощущения от них, ничем не хуже, чем от циски. Конечно про современные SIP телефоны мало чего можно сказать удивительного. По функционалу они уже все примерно одинаковы «с лица». Да и с тыльной стороны тоже одинаковы. Отличия только в дизайне и количестве SIP аккаунтов. Гибкость настроек у Akuvox есть, модный HD voice тоже имеется. Звук и трубки и спикерфона объективно очень порадовал. Материалы удобные, трубка не чувствуется у уха. Клавиши с отличным, слегка тугим ходом. Все программируется и вполне информативно светит своими лампочками.Заказчик доволен, и мне более не звонили по данному проекту. Значит все работает и можно спать спокойно.