Опыт поднятия IP телефонии в отеле

root@coovox-u50v2:/# asterisk -V

Asterisk 13.2.0



root@coovox-u50v2:/# uname -a

Linux coovox-u50v2 3.4.103+ #43 SMP PREEMPT Mon Aug 10 21:47:43 EDT 2015 armv7l GNU/Linux



root@coovox-u50v2:/# free -h

total used free shared buffers cached

Mem: 987M 99M 888M 0B 1.3M 31M

-/+ buffers/cache: 66M 921M

Swap: 0B 0B 0B



root@coovox-u50v2:/# cat /proc/cpuinfo

Processor : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)

processor : 0

BogoMIPS : 2011.05



processor : 1

BogoMIPS : 2011.05



Features : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt

CPU implementer : 0x41

CPU architecture: 7

CPU variant : 0x0

CPU part : 0xc07

CPU revision : 4



Hardware : sun7i

Revision : 0000

Serial : 0000000000000000

root@coovox-u50v2:/# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

rootfs 5.3G 1.4G 3.7G 28% /

/dev/root 5.3G 1.4G 3.7G 28% /

devtmpfs 494M 0 494M 0% /dev

tmpfs 99M 576K 99M 1% /run

tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock

tmpfs 198M 0 198M 0% /run/shm