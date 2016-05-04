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вчера в 19:34 Управление

Пошаговый план старта на Upwork #2

  • Tutorial
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Предыдущая часть.

Надеюсь что вы уже зарегестрировались и заполнили профиль, если нет, то вам в прошлую статью. А мы начнем.

Перед регистрацией советую внимательно прочитать правила биржи, иначе как это было в моем случае — можно улететь в бан «без-воз-мез-дно».

Если у вас плохо с общением с заказчиком, то фриланс на Upwork явно не для вас, единственный выход — это агентства.

Fixed Price и Hourly


Всего существует два типа оплаты: почасовой и фиксированная оплата. При фиксированной оплате вы будете получать деньги в конце проекта или его части. В основном используют millestone. Что такое millestone? Это способ оплаты работы, который дает наибольшие гарантии. Вы начинаете проект работодатель депонирует первую часть суммы, то есть деньги теперь не просто цифра — это уже реальные деньги, которые где-то находятся, заказчик без вашего согласия или согласия саппорта забрать их не может, но и вы без подтверждения заказчика или саппорта их не получите. С почасовыми все по-другому — вы устанавливаете на ноут или ПК(на чем вы там работаете) трекер upwork. Когда начинаете работать запускаете трекер он каждые 10 минут делает скрин, снимок вашего лица через вебку, считает количество нажатий клавиатуры и мышки и отправляет на биржу. Каждый понедельник заказчик может посмотреть чем вы там занимались и оплатить работу. Смотрите больше здесь.

Поиск хороших заказов


Основа — заказы, и находить поистине хорошие заказы дело не простое. У вас есть коннекты — это такая валюта на бирже, за которые можно подать заявку на проект в основном стоимость заявки 2 коннекта, но может доходить до 5. На базовом аккаунте 60 коннектов в месяц(до 30 заявок), и этого вполне хватает. Поэтому кликать на первый попавшийся пост нельзя. Кстати потратите все коннекты и не получите заказ — улетите в бан, навсегда. Нужно выбирать тщательно. Для новичка получить проект, на котором более чем 15 человек подали заявку — крайне тяжело. Вначале стоит выбирать проекты до 200 USD. Но стоит иметь понятие минимальной суммы, то есть проекты, сумма которых ниже этой вам не интересны. На дешевые проекты сразу сбегается толпа индусов. Лично я всегда держусь принципа: Чем больше заказчик вначале рассказывает о проекте тем приятнее будет с ним работать. Поэтому есть смысл искать заказы с большим описанием, особенно это касается новичков, ведь только так вы можете быть уверены в своих силах, и только так сможете написать хорошее сопроводительное письмо. К примеру, к моему первому проекту был прикреплен этот файл:

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Вы сразу можете понять что нужно, указать на слабые места, и показать заказчику что вы в теме, и вам интересно. Напишите сопроводительное письмо.ю в котором укажете на недостатки и/или покажете как будете решать проблему.

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Это сопроводительное письмо к моему первому проекту. Я указал недостатки, показал альтернативу, с которой нам будет удобно работать. В результате я прошел на этап интервью, потом расписал свой вариант решения проблемы более подробно, и получил offer.

Общение с заказчиком


Крайне напряженный процесс, ведь вам нужно показать свой профессионализм человеку, который не сильно разбирается в этом. Единственный способ это сделать — показать как будете решать проблему. Иногда для этого стоит прибегнуть к диаграммам (вот прекрасный сервис для рисования диаграмм ). Многих пугает языковой барьер, ведь далеко не у всех знание английского на высшем уровне. Но заказчики относятся к этому с пониманием, и не сильно обращают внимание, если уровень английского обязательно должен быть высоким — это указывают в проекте.

Памятка фрилансера:

  • Не работать за отзыв
  • Не ставить цену ниже плинтуса — называть реальную. Некоторые люди берут заказ ставя цену выше чем указано в проекте(Вот так-то — это вам не fl.ru).
  • На предложение поработать в обход проекта, сделанное в переписке на самом upwork, надо сразу отвечать отказом и тут же жаловаться.
  • Если оказывается что вам не хватает знаний для этого проекта лучше сразу отклоняться и уйти с извинениями, хотя кое-что можно выучить по ходу дела.
  • Выполнять проект качественно и в срок, если срываете дедлайн сделайте скидку чтобы хоть как-то перекрыть свою оплошность
  • В конфликтной ситуации постаратся решить все на месте, и только если компромисс не был достигнут обращаться в саппорт
  • Перед началом работы оговорите хоть какое-то минимальное ТЗ

Инвайты


Всегда отвечайте в течение 24 часов. Далеко не обязательно иметь кучу работ чтобы получать приглашения, до того как получить первый заказ мне пришло приглашение, я не проходил по скиллам поэтому отверг его, но все приятно :)

Комиссия биржи


Биржа тоже должна что-то зарабатывать в upwork для этого созданы pro аккаунты и комиссии(они воистину огромны).

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Кто думает что будет брать проекты только стоимостью от 500$ — первые 500$ все равно будут с повышенной комиссией. С одной стороны это как бы ставка на долгосрочные отношения, а с другой — монополия.

Вывод денег


Когда вы заработаете первые деньги, то захотите их забрать. Всего есть 4 статуса:

  1. Work in Progress. Работа в процессе(открыт milestone, или деньги за уже отработанные часы)
  2. Overview. Заказчик подтверждает что вы должны получить эти деньги, и отправляет их
  3. Pending. Upwork заботливо отъедает свою комиссию и начинается отсчет времени(security period) когда заказчик или фрилансер могут наваять друг на друга с просьбой вернуть деньги/получить больше
  4. Avaliable. Наконец то их можно снять

Куда снимать? Для жителей Украины вариантов не много — payoneer и перевод(не очень популярен ввиду комиссии в 30$). В Payoneer Заказываете карточку и снимаете с нее деньги или на Приват (минимальная сумма 300 USD). В Беларуси PayPal тоже не работает. Нельзя принимать/отправлять платежи. В России можно использовать PayPal.

Вот комиссия Payoneer:

  1. $1 берет апворк за вывод.
  2. 3.5% комиссия за конвертацию в местную валюту.
  3. $3.15 при снятии в банкомате

Буду признателен если скажете, какая в PayPal.

Видео Верефикация


Когда вы регистрируетесь, то указываете данные о себе: адрес, электронка, и т.д. Обязательно нужно прикрепить фотографию. Нету фото — нету работы. Фотография должна быть настоящей иначе никак. Раньше требовали паспорт и выписку из банка где фигурировало ваше имя, но сейчас они ввели видео верификацию (вот здесь я и получил бан). Когда вы заработали какую-то сумму то вас просят поговорить с менеджером. Переходите по ссылке и начинается диалог и задают вопросы — в основном имя фамилию, адрес может какой-то простой тех. вопрос — у меня спрашивали что такое прототип, параллельно проверяют фото, некоторые после этого получают отметку о проверенном уровне английского.

Полезные ресурсы


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Комментарии 11
  • 0
    Не работать за отзыв

    Почему? В этом могут быть заинтересованы обе стороны: исполнитель получает заказ (новичку это важно) и отзыв (не обязательно положительный, но тоже важно), заказчик получает скидку и отзыв (тоже очень важно, особенно в штатах, пару раз прямо спрашивали какой отзыв я собираюсь написать, один раз помогали с проверкой правописания в этом отзыве).

    Не ставить цену ниже плинтуса — называть реальную. Некоторые люди берут заказ ставя цену выше чем указано в проекте(Вот так-то — это вам не fl.ru).

    Несколько раз натыкался на очень неадекватные цены, в обе стороны. Объяснял потенциальному заказчику почему он не прав, как результат — получал заказ.

    Работать в белую не так уж и сложно. С учетом налогов, обслуживания счета и разных комиссий отдаете где-то 9% (если работать фуллтайм). Плюсы тоже есть: ипотека, кредиты — без проблем; нервы крепче; патриотизм в какой-то степени.
    • 0
      Нельзя работать за отзыв, так как можно получить бан навсегда, ведь биржа заинтересована показать результаты вашей работы, а не отзывы купленные за халявную работу. Цены действительно иногда бывают неадекватными, но на upwork даже заказчики имеют небольшую тех. подготовку(знают что надо использовать для достижения цели, имеют представление о том что делает та или иная библиотека).

      Работать легально куда спокойнее чем в серую, но мало кто хочет разбираться во всей этой бюрократии и макулатуре
      • +1
        Я не про халяву, а про скидки.
        Снижение цены — это тоже способ привлечь внимание. Это же рынок — одни создают спрос, другие — предложение.
        • +1
          На Upwork в отличие от бирж на территории СНГ существует такое психологическое понятие:«дороже — значит лучше». Если дешево значит ты непрофессионал не уважающий свое время — значит ты плохой исполнитель. Делаешь скидку — не уважаешь себя и свое время, не уважаешь себя — тебя никто не уважает.

          Там немного другой менталитет, у них есть деньги, и по нашим меркам немалые деньги, поэтому их не привлекают жалкие подачки. Это одна из причин из-за которой тяжело перейти с наших бирж(вроде fl.ru) на upwork.
          • +1
            Не соглашусь на счет «уважения».

            Из общения с иностранцами (в первую очередь штаты, немного из Европы) у меня сложилось впечатление, что главное отличие — менталитет. Не так важна начальная цена, важнее качество и скорость работы. У них нет цели сорвать куш прямо сейчас, в отличие от наших, они больше думают на перспективу.
            Далеко не один раз получал неплохие бонусы (до 50% стоимости работы) за то, что сделал хорошо и раньше срока (fixed price контракты). Для них вполне нормально как получать скидки, так и платить бонусы. Еще раз — это рыночные отношения.
            Если говорить про долгосрочные почасовые контракты, когда тебя нанимают на проект или даже проекты, тогда другой вопрос — шанс получить бонусы сильно меньше. Тебя будут оценивать не только по тому как ты делаешь работу, но и по тому как ты оцениваешь трудозатраты на разные предстоящие задачи. Все как на обычной офлайн работе.
      • +1
        P.S. А смысл ставить цену выше чем указана в том чтобы привлечь внимание заказчика
      • +3
        Откуда инфа про бан? (когда все коннекты потрачены, но нет заказов)
        • +1
          Инфа про бан указана на основе постов написаных со слезами на глазах на тостере и прочих форумах. У меня такое не случилось, но новичков иногда поджидает такой нежданчик
          • +1
            Бан может быть намного раньше, чем потрачены все коннекты. На форумах народ даже пытался вычислить пороговое соотношение заявок и откликов, толком никто не знает. TopRated дает иммунитет от бана.
          • 0
            > вот здесь я и получил бан
            Это как? Почему вы не смогли пройти видеоверификацию?
            • 0
              Ещё один годный гайд: odeskconf.github.io/guide
              На мой личный взгляд — лаконичнее этого текста. Но всё равно спасибо

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