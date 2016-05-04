Пошаговый план старта на Upwork #2

Tutorial





Предыдущая часть.



Надеюсь что вы уже зарегестрировались и заполнили профиль, если нет, то вам в прошлую статью. А мы начнем.



Перед регистрацией советую внимательно прочитать правила биржи, иначе как это было в моем случае — можно улететь в бан «без-воз-мез-дно».



Если у вас плохо с общением с заказчиком, то фриланс на Upwork явно не для вас, единственный выход — это агентства.



Fixed Price и Hourly

Всего существует два типа оплаты: почасовой и фиксированная оплата. При фиксированной оплате вы будете получать деньги в конце проекта или его части. В основном используют millestone. Что такое millestone? Это способ оплаты работы, который дает наибольшие гарантии. Вы начинаете проект работодатель депонирует первую часть суммы, то есть деньги теперь не просто цифра — это уже реальные деньги, которые где-то находятся, заказчик без вашего согласия или согласия саппорта забрать их не может, но и вы без подтверждения заказчика или саппорта их не получите. С почасовыми все по-другому — вы устанавливаете на ноут или ПК(на чем вы там работаете) трекер upwork. Когда начинаете работать запускаете трекер он каждые 10 минут делает скрин, снимок вашего лица через вебку, считает количество нажатий клавиатуры и мышки и отправляет на биржу. Каждый понедельник заказчик может посмотреть чем вы там занимались и оплатить работу. Смотрите больше



Поиск хороших заказов

Основа — заказы, и находить поистине хорошие заказы дело не простое. У вас есть коннекты — это такая валюта на бирже, за которые можно подать заявку на проект в основном стоимость заявки 2 коннекта, но может доходить до 5. На базовом аккаунте 60 коннектов в месяц(до 30 заявок), и этого вполне хватает. Поэтому кликать на первый попавшийся пост нельзя. Кстати потратите все коннекты и не получите заказ — улетите в бан, навсегда. Нужно выбирать тщательно. Для новичка получить проект, на котором более чем 15 человек подали заявку — крайне тяжело. Вначале стоит выбирать проекты до 200 USD. Но стоит иметь понятие минимальной суммы, то есть проекты, сумма которых ниже этой вам не интересны. На дешевые проекты сразу сбегается толпа индусов. Лично я всегда держусь принципа: Чем больше заказчик вначале рассказывает о проекте тем приятнее будет с ним работать. Поэтому есть смысл искать заказы с большим описанием, особенно это касается новичков, ведь только так вы можете быть уверены в своих силах, и только так сможете написать хорошее сопроводительное письмо. К примеру, к моему первому проекту был прикреплен этот файл:







Вы сразу можете понять что нужно, указать на слабые места, и показать заказчику что вы в теме, и вам интересно. Напишите сопроводительное письмо.ю в котором укажете на недостатки и/или покажете как будете решать проблему.







Это сопроводительное письмо к моему первому проекту. Я указал недостатки, показал альтернативу, с которой нам будет удобно работать. В результате я прошел на этап интервью, потом расписал свой вариант решения проблемы более подробно, и получил offer.



Общение с заказчиком

Крайне напряженный процесс, ведь вам нужно показать свой профессионализм человеку, который не сильно разбирается в этом. Единственный способ это сделать — показать как будете решать проблему. Иногда для этого стоит прибегнуть к диаграммам (вот прекрасный



Памятка фрилансера:



Не работать за отзыв

Не ставить цену ниже плинтуса — называть реальную. Некоторые люди берут заказ ставя цену выше чем указано в проекте(Вот так-то — это вам не fl.ru).

На предложение поработать в обход проекта, сделанное в переписке на самом upwork, надо сразу отвечать отказом и тут же жаловаться.

Если оказывается что вам не хватает знаний для этого проекта лучше сразу отклоняться и уйти с извинениями, хотя кое-что можно выучить по ходу дела.

Выполнять проект качественно и в срок, если срываете дедлайн сделайте скидку чтобы хоть как-то перекрыть свою оплошность

В конфликтной ситуации постаратся решить все на месте, и только если компромисс не был достигнут обращаться в саппорт

Перед началом работы оговорите хоть какое-то минимальное ТЗ



Инвайты

Всегда отвечайте в течение 24 часов. Далеко не обязательно иметь кучу работ чтобы получать приглашения, до того как получить первый заказ мне пришло приглашение, я не проходил по скиллам поэтому отверг его, но все приятно :)



Комиссия биржи

Биржа тоже должна что-то зарабатывать в upwork для этого созданы pro аккаунты и комиссии(они воистину огромны).







Кто думает что будет брать проекты только стоимостью от 500$ — первые 500$ все равно будут с повышенной комиссией. С одной стороны это как бы ставка на долгосрочные отношения, а с другой — монополия.



Вывод денег

Когда вы заработаете первые деньги, то захотите их забрать. Всего есть 4 статуса:



Work in Progress. Работа в процессе(открыт milestone, или деньги за уже отработанные часы) Overview. Заказчик подтверждает что вы должны получить эти деньги, и отправляет их Pending. Upwork заботливо отъедает свою комиссию и начинается отсчет времени(security period) когда заказчик или фрилансер могут наваять друг на друга с просьбой вернуть деньги/получить больше Avaliable. Наконец то их можно снять

Куда снимать? Для жителей Украины вариантов не много — payoneer и перевод(не очень популярен ввиду комиссии в 30$). В Payoneer Заказываете карточку и снимаете с нее деньги или на Приват (минимальная сумма 300 USD). В Беларуси PayPal тоже не работает. Нельзя принимать/отправлять платежи. В России можно использовать PayPal.



Вот комиссия Payoneer:



$1 берет апворк за вывод. 3.5% комиссия за конвертацию в местную валюту. $3.15 при снятии в банкомате

Буду признателен если скажете, какая в PayPal.



Видео Верефикация

Когда вы регистрируетесь, то указываете данные о себе: адрес, электронка, и т.д. Обязательно нужно прикрепить фотографию. Нету фото — нету работы. Фотография должна быть настоящей иначе никак. Раньше требовали паспорт и выписку из банка где фигурировало ваше имя, но сейчас они ввели видео верификацию (вот здесь я и получил бан). Когда вы заработали какую-то сумму то вас просят поговорить с менеджером. Переходите по ссылке и начинается диалог и задают вопросы — в основном имя фамилию, адрес может какой-то простой тех. вопрос — у меня спрашивали что такое прототип, параллельно проверяют фото, некоторые после этого получают отметку о проверенном уровне английского.



Полезные ресурсы

Канал Игоря Петрунина — Доходный Фриланс очень много полезной информации. И вот еще страничка на facebook

http://jff.name можно много чего узнать

Здесь также есть полезная информация Надеюсь что вы уже зарегестрировались и заполнили профиль, если нет, то вам в прошлую статью. А мы начнем.Всего существует два типа оплаты: почасовой и фиксированная оплата. При фиксированной оплате вы будете получать деньги в конце проекта или его части. В основном используют millestone. Что такое millestone? Это способ оплаты работы, который дает наибольшие гарантии. Вы начинаете проект работодатель депонирует первую часть суммы, то есть деньги теперь не просто цифра — это уже реальные деньги, которые где-то находятся, заказчик без вашего согласия или согласия саппорта забрать их не может, но и вы без подтверждения заказчика или саппорта их не получите. С почасовыми все по-другому — вы устанавливаете на ноут или ПК(на чем вы там работаете) трекер upwork. Когда начинаете работать запускаете трекер он каждые 10 минут делает скрин, снимок вашего лица через вебку, считает количество нажатий клавиатуры и мышки и отправляет на биржу. Каждый понедельник заказчик может посмотреть чем вы там занимались и оплатить работу. Смотрите больше здесь Основа — заказы, и находить поистине хорошие заказы дело не простое. У вас есть коннекты — это такая валюта на бирже, за которые можно подать заявку на проект в основном стоимость заявки 2 коннекта, но может доходить до 5. На базовом аккаунте 60 коннектов в месяц(до 30 заявок), и этого вполне хватает. Поэтому кликать на первый попавшийся пост нельзя.. Нужно выбирать тщательно. Для новичка получить проект, на котором более чем 15 человек подали заявку — крайне тяжело. Вначале стоит выбирать проекты до 200 USD. Но стоит иметь понятие минимальной суммы, то есть проекты, сумма которых ниже этой вам не интересны. На дешевые проекты сразу сбегается толпа индусов. Лично я всегда держусь принципа: Чем больше заказчик вначале рассказывает о проекте тем приятнее будет с ним работать. Поэтому есть смысл искать заказы с большим описанием, особенно это касается новичков, ведь только так вы можете быть уверены в своих силах, и только так сможете написать хорошее сопроводительное письмо. К примеру, к моему первому проекту был прикреплен этот файл:Вы сразу можете понять что нужно, указать на слабые места, и показать заказчику что вы в теме, и вам интересно. Напишите сопроводительное письмо.ю в котором укажете на недостатки и/или покажете как будете решать проблему.Это сопроводительное письмо к моему первому проекту. Я указал недостатки, показал альтернативу, с которой нам будет удобно работать. В результате я прошел на этап интервью, потом расписал свой вариант решения проблемы более подробно, и получил offer.Крайне напряженный процесс, ведь вам нужно показать свой профессионализм человеку, который не сильно разбирается в этом. Единственный способ это сделать — показать как будете решать проблему. Иногда для этого стоит прибегнуть к диаграммам (вот прекрасный сервис для рисования диаграмм ). Многих пугает языковой барьер, ведь далеко не у всех знание английского на высшем уровне. Но заказчики относятся к этому с пониманием, и не сильно обращают внимание, если уровень английского обязательно должен быть высоким — это указывают в проекте.Памятка фрилансера:Всегда отвечайте в течение 24 часов. Далеко не обязательно иметь кучу работ чтобы получать приглашения, до того как получить первый заказ мне пришло приглашение, я не проходил по скиллам поэтому отверг его, но все приятно :)Биржа тоже должна что-то зарабатывать в upwork для этого созданы pro аккаунты и комиссии(они воистину огромны).Кто думает что будет брать проекты только стоимостью от 500$ — первые 500$ все равно будут с повышенной комиссией. С одной стороны это как бы ставка на долгосрочные отношения, а с другой — монополия.Когда вы заработаете первые деньги, то захотите их забрать. Всего есть 4 статуса:Куда снимать? Для жителей Украины вариантов не много — payoneer и перевод(не очень популярен ввиду комиссии в 30$). В Payoneer Заказываете карточку и снимаете с нее деньги или на Приват (минимальная сумма 300 USD). В Беларуси PayPal тоже не работает. Нельзя принимать/отправлять платежи. В России можно использовать PayPal.Вот комиссия Payoneer:Буду признателен если скажете, какая в PayPal.Когда вы регистрируетесь, то указываете данные о себе: адрес, электронка, и т.д. Обязательно нужно прикрепить фотографию. Нету фото — нету работы. Фотография должна быть настоящей иначе никак. Раньше требовали паспорт и выписку из банка где фигурировало ваше имя, но сейчас они ввели видео верификацию (вот здесь я и получил бан). Когда вы заработали какую-то сумму то вас просят поговорить с менеджером. Переходите по ссылке и начинается диалог и задают вопросы — в основном имя фамилию, адрес может какой-то простой тех. вопрос — у меня спрашивали что такое прототип, параллельно проверяют фото, некоторые после этого получают отметку о проверенном уровне английского.

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