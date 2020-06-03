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вчера в 21:37 Разработка

Ориентация мобильного робота, выбор способа регистрации особых точек изображений

    Это предыстория и продолжение статьи:

    Дело было вечером...,все статьи на хабре были прочитаны, затеял «небольшой» проект по автономной ориентации робота на RaspberryPi 3. С железом проблем нет, собирается недорого из г-на и палок купленных на ебау деталек, камера с хорошей стеклянной оптикой(это важно для стабильности калибраций), привод камеры вверх, вниз и компас, гироскоп и тд прикрепленные к камере:



    Существующие системы SLAM не устраивают, или по цене, или по качеству/скорости. Поскольку наработок деталей для Visual SLAM у меня много, решил шаг за шагом писать и выкладывать алгоритмы и код в открытый доступ, с обоснованием причин выбора тех или иных алгоритмов.

    В целом план следующий (всё на C++, кроме последнего):
    1. Захват видео с камеры(в основном скопипастен написан)
    2. Выделение особых точек на каждом 1/1-1/8 кадре изображения(написан)
    3. Регистрация особых точек (написан)
    4. Трассировка особых точек (пишется, несложно)
    5. 3D Реконструкция облака точек и координат камеры в нем(пишется, не очень сложно)
    6. Драйверы моторов, компаса и тд(в основном скопипастен написан)
    7. Написание хотя бы примитивной логики верхнего уровня, для отладки предыдущего кода(куда и зачем двигаться, на питоне, пока отложено)


    Выделение особых точек и их регистрация это критический шаг и по производительности и по аккуратности.Существующие (известные мне) алгоритмы не подходят(для данной платформы), или по скорости, или по аккуратности( precision)
    У алгоритмов связывания(matching)точек есть 3 характеристики:
    1. recall (какой процент точек связан верно из всех детектированных)
    2. precision(какой процент точек связан верно из всех связанных)
    3. скорость(время детекции и связывания)

    Поскольку связанные точки используются в дальнейшем для нахождения матрицы трансформации при помощи RANSAC метода сложность которого ~O((1/precision)^N) где N — минимальное число пар связанных точек необходимое для вычисления данной матрицы. Если вы ищите плоскость (homography matrix) в 3D (спроецированную в 2D), то N=4, если жесткую трансформацию 3D точек (fundamental matrix), то N=5-8. То есть если, например, precision = 0.1(10%), то для поиска homography вам потребуется десятки тысяч недешевых проб, а для fundamental миллионы. Поэтому был разработан и протестирован алгоритм с высоким precision.

    Для проверок алгоритмов детектирования и связывания существует стандартный набор изображений предложенный Mikolajczyk и др. (включенный в дистрибуцию opencv opencv_extra)
    В данном наборе 8 сетов изображений, каждый сет состоит из 6 картинок.

    Первая картинка референсная. Остальные пять искаженные, с нарастающей величиной искажений. Каждый сет — для своего типа искажений: (Вращение, сдвиг, масштаб, выдержка, параллакс, размазывание, де-фокусировка, артефакты сжатия) Вот результаты для различных алгоритмов (SIFT,SURF,AKAZE,BRISK,ORB и разработанного BOEV(Bigraph Oriented Edge Voting)), вертикальная шкала — проценты (больше лучше) и горизонтальная номер картинки в сете (больше- сложнее). Справа от названия алгоритма — время исполнения сета (detection + decription +matching).

    Set bark(scale+rotation) precision:



    recall:



    Set bikes(shift+smooth) precision:



    recall:



    Set wall (perspective distortion ) precision:



    wall recall:



    Видимые результаты регистрации на примере wall(красные — false positive, зеленые true positive)



    Остальные картинки и исходный код github.com/sdima1357/bigraph_image_registration_demo в поддиректории test.

    Заключение


    Данный алгоритм показал себя в тестах очень достойно и будет использован в топик проекте.
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