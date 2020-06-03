Ориентация мобильного робота, выбор способа регистрации особых точек изображений
Это предыстория и продолжение статьи:
Дело было вечером...,
все статьи на хабре были прочитаны, затеял «небольшой» проект по автономной ориентации робота на RaspberryPi 3. С железом проблем нет, собирается недорого из г-на и палок купленных на ебау деталек, камера с хорошей стеклянной оптикой(это важно для стабильности калибраций), привод камеры вверх, вниз и компас, гироскоп и тд прикрепленные к камере:
Существующие системы SLAM не устраивают, или по цене, или по качеству/скорости. Поскольку наработок деталей для Visual SLAM у меня много, решил шаг за шагом писать и выкладывать алгоритмы и код в открытый доступ, с обоснованием причин выбора тех или иных алгоритмов.
В целом план следующий (всё на C++, кроме последнего):
Выделение особых точек и их регистрация это критический шаг и по производительности и по аккуратности.Существующие (известные мне) алгоритмы не подходят(для данной платформы), или по скорости, или по аккуратности( precision)
У алгоритмов связывания(matching)точек есть 3 характеристики:
Поскольку связанные точки используются в дальнейшем для нахождения матрицы трансформации при помощи RANSAC метода сложность которого ~O((1/precision)^N) где N — минимальное число пар связанных точек необходимое для вычисления данной матрицы. Если вы ищите плоскость (homography matrix) в 3D (спроецированную в 2D), то N=4, если жесткую трансформацию 3D точек (fundamental matrix), то N=5-8. То есть если, например, precision = 0.1(10%), то для поиска homography вам потребуется десятки тысяч недешевых проб, а для fundamental миллионы. Поэтому был разработан и протестирован алгоритм с высоким precision.
Для проверок алгоритмов детектирования и связывания существует стандартный набор изображений предложенный Mikolajczyk и др. (включенный в дистрибуцию opencv opencv_extra)
В данном наборе 8 сетов изображений, каждый сет состоит из 6 картинок.
Первая картинка референсная. Остальные пять искаженные, с нарастающей величиной искажений. Каждый сет — для своего типа искажений: (Вращение, сдвиг, масштаб, выдержка, параллакс, размазывание, де-фокусировка, артефакты сжатия) Вот результаты для различных алгоритмов (SIFT,SURF,AKAZE,BRISK,ORB и разработанного BOEV(Bigraph Oriented Edge Voting)), вертикальная шкала — проценты (больше лучше) и горизонтальная номер картинки в сете (больше- сложнее). Справа от названия алгоритма — время исполнения сета (detection + decription +matching).
Set bark(scale+rotation) precision:
recall:
Set bikes(shift+smooth) precision:
recall:
Set wall (perspective distortion ) precision:
wall recall:
Видимые результаты регистрации на примере wall(красные — false positive, зеленые true positive)
Остальные картинки и исходный код github.com/sdima1357/bigraph_image_registration_demo в поддиректории test.
Данный алгоритм показал себя в тестах очень достойно и будет использован в топик проекте.
Дело было вечером...,
Существующие системы SLAM не устраивают, или по цене, или по качеству/скорости. Поскольку наработок деталей для Visual SLAM у меня много, решил шаг за шагом писать и выкладывать алгоритмы и код в открытый доступ, с обоснованием причин выбора тех или иных алгоритмов.
В целом план следующий (всё на C++, кроме последнего):
- Захват видео с камеры(в основном
скопипастеннаписан)
- Выделение особых точек на каждом 1/1-1/8 кадре изображения(написан)
- Регистрация особых точек (написан)
- Трассировка особых точек (пишется, несложно)
- 3D Реконструкция облака точек и координат камеры в нем(пишется, не очень сложно)
- Драйверы моторов, компаса и тд(в основном
скопипастеннаписан)
- Написание хотя бы примитивной логики верхнего уровня, для отладки предыдущего кода(куда и зачем двигаться, на питоне, пока отложено)
Выделение особых точек и их регистрация это критический шаг и по производительности и по аккуратности.Существующие (известные мне) алгоритмы не подходят(для данной платформы), или по скорости, или по аккуратности( precision)
У алгоритмов связывания(matching)точек есть 3 характеристики:
- recall (какой процент точек связан верно из всех детектированных)
- precision(какой процент точек связан верно из всех связанных)
- скорость(время детекции и связывания)
Поскольку связанные точки используются в дальнейшем для нахождения матрицы трансформации при помощи RANSAC метода сложность которого ~O((1/precision)^N) где N — минимальное число пар связанных точек необходимое для вычисления данной матрицы. Если вы ищите плоскость (homography matrix) в 3D (спроецированную в 2D), то N=4, если жесткую трансформацию 3D точек (fundamental matrix), то N=5-8. То есть если, например, precision = 0.1(10%), то для поиска homography вам потребуется десятки тысяч недешевых проб, а для fundamental миллионы. Поэтому был разработан и протестирован алгоритм с высоким precision.
Для проверок алгоритмов детектирования и связывания существует стандартный набор изображений предложенный Mikolajczyk и др. (включенный в дистрибуцию opencv opencv_extra)
В данном наборе 8 сетов изображений, каждый сет состоит из 6 картинок.
Первая картинка референсная. Остальные пять искаженные, с нарастающей величиной искажений. Каждый сет — для своего типа искажений: (Вращение, сдвиг, масштаб, выдержка, параллакс, размазывание, де-фокусировка, артефакты сжатия) Вот результаты для различных алгоритмов (SIFT,SURF,AKAZE,BRISK,ORB и разработанного BOEV(Bigraph Oriented Edge Voting)), вертикальная шкала — проценты (больше лучше) и горизонтальная номер картинки в сете (больше- сложнее). Справа от названия алгоритма — время исполнения сета (detection + decription +matching).
Set bark(scale+rotation) precision:
recall:
Set bikes(shift+smooth) precision:
recall:
Set wall (perspective distortion ) precision:
wall recall:
Видимые результаты регистрации на примере wall(красные — false positive, зеленые true positive)
Остальные картинки и исходный код github.com/sdima1357/bigraph_image_registration_demo в поддиректории test.
Заключение
Данный алгоритм показал себя в тестах очень достойно и будет использован в топик проекте.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.