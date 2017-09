Лучшая краудфандинговая платформа в 2017 году: Kickstarter или Indiegogo?

Процесс утверждения рассматриваемого проекта



Отличия между Kickstarter и Indiegogo, о которых вы наверняка ничего не зналиДве главные краудфандинговые платформы успешно существуют рядом друг с другом в течение десятилетия: Indiegogo, основанная в 2008 году, и Kickstarter, созданная немногим позже – в 2009 году.На первый взгляд может показаться, что данные платформы ничем не отличаются друг от друга, однако это утверждение справедливо только в отношении их задумки, поскольку на протяжении многих лет каждая из них развивалась по собственному сценарию.Существует множество различий между двумя платформами и для того чтобы с ними ознакомиться, достаточно лишь вбить в поиск Kickstarter vs. Indiegogo: стоимость услуг, возможные сроки финансирования, условия финансирования – гибкие или же категорические и т.д. Ниже представлены некоторые наименее известные различия между двумя платформами, которые помогут вам принять правильный выбор: какая краудфандинговая платформа вам нужна.Своеобразной особенностью платформы Kickstarter, оказывающей огромное влияние как на процесс запуска нового проекта, так и на получение финансирования, является 2- 3-дневный Kickstarter Review (обзор новых проектов в Kickstarter), которая включает пункт «возможность изготовления и перспективы продажи» чего-либо «комплексного», где от вас требуется «показать вкладчикам прототип нового изобретения». Напротив, используя платформу Indiegogo, единственное, что от вас требуется – это ввести ваше имя, оказать финансовую помощь, указать адрес и прикрепить пресс-релиз.Что насчет открытости/закрытости платформ, то Kickstarter разрабатывался под iOS, а Indiegogo – под Android…выводы делайте сами. Indiegogo предусматривает использование общедоступного API, а также получение онлайн-информации о внесении финансовой помощи. В данной платформе имеется функция встроенной аналитики и предусмотрен мониторинг пикселя конверсий и многое-многое другое.Что касается Kickstarter, то всех вышеперечисленных возможностей, которые для Indiegogo не являются чем-то сверхъестественным, от него можно добиться, правда для этого вам потребуется приложить немало усилий и, что вполне вероятно, нанять собственного маркетинг-эксперта… ну, или вы профессионально владеете навыками настройки отслеживания в Google Analytics. Не так давно Kickstarter все-таки презентовало теги для партнерской реферальной программы, что, конечно же, было поддержано многими пользователями, поскольку теперь они смогут лучше понять замысел таких программ. Тем не менее, не смотря на все эти «потуги», возможности платформы Kickstarter все еще далеки от возможностей Indiegogo, а также от информации, которая, безусловно, является полезной для маркетинг-экспертов, занимающихся вопросами в области краудфандинговых кампаний.Сложно сравнивать статистические данные об успешных проектах этих двух краудфандинговых платформ, поскольку такая информация не предоставляется Indiegogo. Напротив, такие данные находятся в открытом доступе в Kickstarter, при этом на их сайте открыто бахвалятся общим показателем успешных проектов – 35.72%.Что до кампаний, которые получили наибольшее финансирование, то тут у Kickstarter нет равных: десять кампаний Kickstarter в общей сумме собрали $108,866,609, тогда как десятка на Indiegogo – $43,256,927. Что ж, финансирование наиболее раскрученных десяти кампаний на Kickstarter и вправду выглядит круто. Получается, что десять наиболее раскрученных проектов на Kickstarter получили, примерно, по $10,886,660 финансовой помощи каждая. Однако давайте все расставим по свои местам: кампании, получившие более $100,000, составляют 1% из всех 339075 запущенных в Kickstarter кампаний, а кампании, которые получили более $1,000,000 финансовой помощи, составляют всего 0,6%.Из собственного опыта запуска приблизительно 200-250 кампаний с помощью Agency 2.0 могу сказать, что Kickstarter является платформой, в которой довольно сложно добиться успеха для своего нового проекта. Однако если/когда вам удалось добиться успеха и популярности для вашего проекта, пройдя все алгоритмы такого процесса, то вполне вероятно, что вклады так и будут сыпаться на вас со стороны постоянных спонсоров (31% из 12406560 спонсоров), а также привилегированных спонсоров, которые уже поддержали более чем 25 проектов.Обе платформы недавно решили вопрос с условиями возврата денежных средств, при этом каждая из них для этой цели выбрала свой собственных подход. Не так давно на Indiegogo такие условия были еще раз обновлены.Если вкратце, то на Indiegogo предусмотрена процедура возврата прав на изобретение в течение 10 дней для проектов, которые пользуются спросом; или если это обычный проект – в любое время до наступления дэдлайна по сбору финансовой помощи. На вашу кредитную карту на Kickstarter средства поступят не раньше момента окончания кампании и только если этих средств окажется достаточно для такого проекта. Таким образом, спонсоры могут отменить свой взнос когда им этого захочется, но забрать свои вклады они могут в только в течение 14 дней с момента окончания финансирования.Отличия, которые касаются ведения бизнеса, между двумя рассматриваемыми платформами очень велики. С одной стороны мы видим громкие заявления на Kickstarter: «мы не магазин», но «способ, благодаря которому разработчики и аудитория могут работать сообща для создания чего-либо нового» и совсем иной подход на Indiegogo, сформированный на протяжении многих лет, с представленной в 2015 году функцией Shipping Now, а также функцией InDemand, которые позволяют продолжить сбор пожертвований не зависимо от окончания дэдлайна.В заключение можно сказать, что между Kickstarter и Indiegogo существует множество различий, при этом не представляется возможным точно определить, какая из данных краудфандинговых платформ лучше, а какая хуже. По своему первоначальному замыслу данные платформы очень схожи, тогда как каждая из них имеет свои неповторимые преимущества и свой уникальный метод управления каждым новым проектом. Только благодаря тщательному ознакомлению со всеми особенностями каждой из таких платформ, вы сможете определиться с выбором правильной краудфандинговой платформы.В течении следующих нескольких дней на Indiegogo стартует кампания проекта LiveEdu.tv . Это стриминговый сервис для программистов и дизайнеров, который сфокусирован на реальных проектах. Здесь вы сможете найти сотни каналов, на которых разрабатывают реальные проекты, в режиме реального времени и в процессе разработки авторы объясняют каждый шаг. Таким образом вы сможете получить практические навыки разработки в следующих сферах: разработка программного обеспечения, искусственный интеллект, наука о данных, разработка игр, дизайн, VR & AR разработка, криптовалюты. Подробно о кампании здесь.Для того чтобы решить, какая из платформ больше подходит для вашего краудфандингового проекта, мы советуем вам посетить Kickstarter Handbook , а также Indiegogo Help Center