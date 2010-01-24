Список доменов с упоминанием «porn», обновляемый ежедневно
Здравствуйте!
Мы постоянно сканируем интернет и стараемся выкладывать полезные датасеты. Сегодня публикуем список доменов, из списка топ 1,000,000 Alexa, на главной странице которых было найдено упоминание слова «porn». Обновляться данный список будет ежедневно, примерно в 22:00 по МСК.
Страница датасета
Формат: domain,ip,title,description,cnt(количество упоминаний)
Визуализация датасета будет доступна всегда за самую свежую дату (дождитесь загрузки, в таблице 30к строк).
Предлагаем использовать список в разных (полезных) целях. Исследований или родительского контроля, например.
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