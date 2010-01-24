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вчера в 22:02 Разное

Список доменов с упоминанием «porn», обновляемый ежедневно



    Здравствуйте!

    Мы постоянно сканируем интернет и стараемся выкладывать полезные датасеты. Сегодня публикуем список доменов, из списка топ 1,000,000 Alexa, на главной странице которых было найдено упоминание слова «porn». Обновляться данный список будет ежедневно, примерно в 22:00 по МСК.

    Страница датасета
    Формат: domain,ip,title,description,cnt(количество упоминаний)

    Визуализация датасета будет доступна всегда за самую свежую дату (дождитесь загрузки, в таблице 30к строк).



    Предлагаем использовать список в разных (полезных) целях. Исследований или родительского контроля, например.
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    Комментарии 4
    • +2
      Предлагаем использовать список в разных (полезных) целях. Исследований или родительского контроля, например.


      Дааа, именно так его буду использовать, особенно те кто наткнется на него в поисковой выдаче.
      • +1
        Из кирпичей можно строить дома. А можно кирпичом и в лоб засветить…

        На самом деле, польза от списка есть. А любители клубнички такую найдут и без всякого списка.
        Кроме того… использовать его для поиска не слишком удобно. Особенно, для поиска определенных тематических ресурсов. А для блокировки — самое оно.

        К сожалению, 1000000 URL и IP в черный список Traffic Inspector не запихнешь. Там линейная организация такого списка. А для таких объемов надо бы страничную…
        • 0
          В списке всего 30к доменов с упоминанием (из миллиона самых популярных сайтов мира), откройте визуализацию
          • 0
            А я так понял, что это список топ 1000000, содержащих слово, которое произносить нельзя :)

            Все равно много. Правда, TI позволяет указывать URL по шаблонам, напоминающим регулярные выражения PCRE.

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