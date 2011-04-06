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Наглядное объяснение чисел с плавающей запятой

http://fabiensanglard.net/floating_point_visually_explained/index.php
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В начале 90-х создание трёхмерного игрового движка означало, что вы заставите машину выполнять почти не свойственные ей задачи. Персональные компьютеры того времени предназначались для запуска текстовых процессоров и электронных таблиц, а не для 3D-вычислений со частотой 70 кадров в секунду. Серьёзным препятствием стало то, что, несмотря на свою мощь, ЦП не имел аппаратного устройства для вычислений с плавающей запятой. У программистов было только АЛУ, перемалывающее целые числа.

При написании книги Game Engine Black Book: Wolfenstein 3D я хотел наглядно показать, насколько был велики были проблемы при работе без плавающей запятой. Мои попытки разобраться в числах с плавающей запятой при помощи каноничных статей мозг воспринимал в штыки. Я начал искать другой способ. Что-нибудь, далёкое от $(-1)^S * 1.M * 2^{(E-127)}$ и их загадочных экспонент с мантиссами. Может быть, в виде рисунка, потому что их мой мозг воспринимает проще.

В результате я написал эту статью и решил добавить её в книгу. Не буду утверждать, что это моё изобретение, но пока мне не приходилось видеть такого объяснения чисел с плавающей запятой. Надеюсь, статья поможет тем, у кого, как и меня, аллергия на математические обозначения.

Как обычно объясняют числа с плавающей запятой


Цитирую Дэвида Голдберта (David Goldbert):

Для многих людей арифметика с плавающей запятой кажется каким-то тайным знанием.

Полностью с ним согласен. Однако важно понимать принципы её работы, чтобы полностью осознать её полезность при программировании 3D-движка. В языке C значения с плавающей запятой — это 32-битные контейнеры, соответствующие стандарту IEEE 754. Они предназначены для хранения и выполнения операций над аппроксимациями вещественных чисел. Пока я видел только такое их объяснение. 32 бита разделены на три части:

  • S (1 бит) для хранения знака
  • E (8 бит) для экспоненты
  • M (23 бита) для мантиссы


Внутренности числа с плавающей запятой.


Три части числа с плавающей запятой.

Пока всё нормально. Пойдём дальше. Способ интерпретации чисел обычно объясняется с помощью такой формулы:

$(-1)^S * 1,M * 2^{(E-127)}$


Именно это объяснение чисел с плавающей запятой все ненавидят.

И здесь я обычно начинаю терять терпение. Возможно, у меня аллергия на математическую нотацию, но когда я это читаю, в моём мозгу ничего не «щёлкает». Такое объяснение похоже на способ рисования совы:



Другой способ объяснения


Хоть это изложение и верно, такой способ объяснения чисел с плавающей запятой обычно не даёт нам никакого понимания. Я виню эту ужасную запись в том, что она разочаровала тысячи программистов, испугала их до такой степени, что они больше никогда не пытались понять, как же на самом деле работают вычисления с плавающей запятой. К счастью, их можно объяснить иначе. Воспринимайте экспоненту как окно (Window) или интервал между двумя последовательными степенями двух целых чисел. Мантиссу воспринимайте как смещение (Offset) в этом окне.


Три части числа с плавающей запятой.

Окно сообщает нам, между какими двумя последовательными степенями двойки будет число: [0,1], [1,2], [2,4], [4,8] и так далее (вплоть до [$2^{127}$,$2^{128}$]. Смещение разделяет окно на $2^{23} = 8388608$ сегментов. С помощью окна и смещения можно аппроксимировать число. Окно — это отличный механизм защиты от выхода за границы. Достигнув максимума в окне (например, в [2,4]), можно «переплыть» вправо и представить число в пределах следующего окна (например, [4,8]). Ценой этого будет только небольшое снижение точности, потому что окно становится в два раза больше.

Викторина: сколько точности теряется, когда окно закрывает больший интервал? Давайте возьмём пример с окном [0,1], в котором 8388608 смещений накладываются на интервал размером 1, что даёт нам точность $\frac{(1-0)}{8388608}=0,00000011920929$. В окне [2048,4096] 8388608 смещений накладываются на интервал $(4096-2048) = 2048$, что даёт нам точность $\frac{(4096-2048)}{8388608}=0,0002$.

На рисунке ниже показано, как кодируется число 6,1. Окно должно начинаться с 4 и заканчиваться следующей степенью двойки, т.е. 8. Смещение находится примерно посередине окна.


Значение 6,1 аппроксимированное с помощью числа с плавающей запятой.

Давайте возьмём ещё один пример с подробным вычислением представлением в виде числа с плавающей точкой хорошо известного всем нам значения: 3,14.

  • Число 3,14 положительно $\rightarrow S=0$.
  • Число 3,14 находится между степенями двойки 2 и 4, то есть окно числа с плавающей запятой должно начинаться с $2^1$ $\rightarrow E=128$ (см. формулу, где окно — это $2^{(E-127)}$).
  • Наконец, есть $2^{23}$ смещений, которыми можно выразить расположение 3,14 внутри интервала [2-4]. Оно находится в $\frac{3,14 -2 }{4 - 2} = 0,57$ внутри интервала, что даёт нам смещение $M = 2^{23}*0,57 = 4781507$

В двоичном виде это преобразуется в следующее:

  • S = 0 = 0b
  • E = 128 = 10000000b
  • M = 4781507 = 10010001111010111000011b


Двоичное представление с плавающей точной числа 3,14.

То есть значение 3,14 аппроксимируется как 3,1400001049041748046875.

Соответствующее значение в непонятной формуле:

$3,14 = (-1)^0 * 1,57 * 2^{(128-127)}$


И, наконец, графическое представление с окном и смещением:


Окно и смещение числа 3,14.

Интересный факт: если модули операций с плавающей запятой были такими медленными, почему в языке C в результате использовали типы float и double? Ведь в машине, на которой изобретался язык (PDP-11), не было модуля операций с плавающей запятой! Дело в том, что производитель (DEC) пообещал Деннису Ритчи и Кену Томпсону, что в следующей модели он будет. Они были любителями астрономии и решили добавить в язык эти два типа.

Интересный факт: те, кому в 1991 году действительно нужен был аппаратный модуль операций с плавающей запятой, могли его купить. Единственными, кому он мог понадобиться в то время, были учёные (по крайней мере, так Intel понимала потребности рынка). На рынке они позиционировались как «математические сопроцессоры». Их производительность была средней, а цена огромной (200 долларов 1993 года — это 350 долларов в 2016 году.). В результате уровень продаж оказался посредственным.



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Комментарии 3
  • 0

    Более-менее понятно. Интересное следствие: из такой формы следует, что уже у сравнительно небольших чисел, порядка 2^24, падает точность представления даже целой части (потому что мантисса делит всегда на 2^23 элемента, и если элементов между двумя точками будет больше, то каждому второму не достанется своего значения):


    #include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  cout << (16777215.f == 16777216.f) << endl;
  cout << (16777216.f == 16777217.f) << endl;
}

    Выведет 0 и 1, т.е. во float-представлении 16777216 равняется 16777217. Мне кажется, этот пример даже интереснее известного многим 0.1+0.2.


    Интересно было бы почитать в доступной форме, как производятся математические операции с float-числами в таком виде и как можно эффективно перевести число из обычной строки во float.

    • 0

      Вообще то исходно архитектура процессоров разрабатывалась для выполнения арифметических операцуий с плавающей запятой — в частности, на таких системах я учился в свое время.
      Но изобретение велосипедов сопутствует развитию — поэтому не удивляюсь

      • 0
        Мне как раз кажется понятной формула, и кажутся непонятными все эти объяснения с картинками. Формула сразу даёт понимание того, как с этими числами работать, то есть как складывать, умножать и делить, пользуясь их бинарным представлением.
        К тому же тема не раскрыта до конца, потому что, кроме описанной здесь нормализованной формы, есть также денормализованная форма и разные нечисла, типа NaN и Inf.

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