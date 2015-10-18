О различении объектов по цвету

В моём случае— вычисляем разницу между результатами и если она большая (в 2.5 раз и больше) — выводи первый результат— вычисляем засветки и снег. Для этого проводим цветокоррекцию и повторяем вычисления.— используем информацию об ожидаемом положении объекта на снимке чтобы уменьшить вес присвоенный цвету фона.Пример «неправильной» картинки: