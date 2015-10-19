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сегодня в 00:26 Разработка

По следам highloadcup: php vs node.js vs go, swoole vs workerman, splfixedarray vs array и многое другое

    Рассказ о том как я участвовал в highloadcup (чемпионат для backend-разработчиков) от Mail.Ru. Написал на php сервер обслуживающий 10000 RPS, но я всё равно не получил победную футболку.



    Вступление


    Итак начнём с футболки. Своё решение нужно было написать до первого сентября, а я дописал только шестого.
    Первого сентября были подведены итоги, места распределены, всем кто уложился в тысячу секунд пообещали футболки. После этого организаторы позволили ещё неделю улучшать свои решения, но уже без призов. Этим временем я и воспользовался, чтобы переписать своё решение (на самом деле мне не хватило всего пару вечеров). Собственно футболка мне не положена, а жаль :(

    Во время своей предыдущей статьи я сравнивал библиотеки на php для создания вебсокет-сервера тогда мне порекомендовали библиотеку swoole — она написана на C++ и устанавливается из pecl. К слову сказать, все эти библиотеки могут использоваться не только для создания вебсокет сервера, но подходят и просто для http-сервера. Этим я и решил воспользоваться.

    Я взял библиотеку swoole, создал базу данных sqlite в памяти и сразу поднялся в первую двадцатку с результатом 159 секунд, потом меня сместили, я добавил кеш и уменьшил время до 79 секунд, попал назад в двадцатку, меня сместили, переписал с sqlite на swoole_table и уменьшил время до 47 секунд. Конечно до первых мест мне было далеко, но мне удалось обойти в таблице моих нескольких знакомых с решением на Go.
    Так выглядит старая рейтинговая таблица сейчас:


    Немного похвалы для Mail.Ru и можно идти дальше.
    Благодаря этому замечательному чемпионату я более близко познакомился с библиотеками swoole, workerman, научился лучше оптимизировать php под высокие нагрузки, научился использовать yandex tank и многое другое. Продолжайте устраивать такие чемпионаты, соревновательность подстёгивает к изучению новой информации и прокачке навыков.

    php vs node.js vs go


    Для начала я взял swool, потому что он написан C++ и однозначно должен работать быстрее workerman, который написан на php.
    Я написал hello world код:
    $server = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080);
$server->set(['worker_num' => 1,]);
$server->on('Request', function($req, $res) {$res->end('hello world');});
$server->start();

    Запустил линуксовую консольную утилиту Apache Benchmark, которая делает 10к запросов в 10 потоков:
    ab -c 10 -n 10000 http://127.0.0.1:1080/

    и получил время ответа 0.17 ms

    После этого написал пример на workerman: 
    require_once DIR . '/vendor/autoload.php';
use Workerman\Worker;
$http_worker = new Worker("http://0.0.0.0:1080");
$http_worker->count = 1;
$http_worker->onMessage = function($conn, $data) {$conn->send("hello world");};
Worker::runAll();

    и получил 0.43 ms, т.е. результат в 3 раза хуже.
    Но я не сдавался, установил библиотеку event:
    pecl install event
    добавил в код:
    Worker::$eventLoopClass = '\Workerman\Events\Ev';

    Итоговый код
    require_once DIR . '/vendor/autoload.php';
use Workerman\Worker;
Worker::$eventLoopClass = '\Workerman\Events\Ev';
$http_worker = new Worker("http://0.0.0.0:1080");
$http_worker->count = 1;
$http_worker->onMessage = function($conn, $data) {$conn->send("hello world");};
Worker::runAll();

    Измерения показали 0.11 ms, т.е. workerman написанный на php и использующий libevent стал работать быстрее чем swoole написанный на C++. Я с помощью гуглтранслейта прочитал тонны документации на китайском. Но ничего не нашёл. К слову сказать обе библиотеки написаны китайцами и комментарии на китайском в коде библиотек для них — …
    нормальная практика
    swoole:



    workerman:



    первая версия моей библиотеки для вебсокетов:


    Теперь я понимаю, что чувствовали китайцы, когда читали мой код.

    Я завёл тикет на гитхабе swoole с вопросом как такое может происходить.
    Там мне порекомендовали использовать:
    $serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080, SWOOLE_BASE);
    вместо:
    $serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080);

    Итоговый код
    $serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080, SWOOLE_BASE);
$serv->set(['worker_num' => 1,]);
$serv->on('Request', function($req, $res) {$res->end('hello world');});
$serv->start();


    Я воспользовался их советом и получил 0.10 ms, т.е. чуть-чуть быстрее чем swoole.

    На этот момент у меня уже было готовое приложение на php, которое я уже не знал как оптимизировать, оно отвечало за 0.12 ms и решил переписать приложение на что-нибудь другое.
    Попробовал node.js:
    const http = require('http');
const server = http.createServer(function(req, res) {
    res.writeHead(200);
    res.end('hello world');
});
server.listen(1080);

    получил 0.15 ms, т.е. на 0.03 ms меньше чем моё готовое приложение на php

    Взял fasthttp на go и получил 0.08 ms:
    hello world на fasthttp
    package main

import (
	"flag"
	"fmt"
	"log"

	"github.com/valyala/fasthttp"
)

var (
	addr     = flag.String("addr", ":1080", "TCP address to listen to")
	compress = flag.Bool("compress", false, "Whether to enable transparent response compression")
)

func main() {
	flag.Parse()

	h := requestHandler
	if *compress {
		h = fasthttp.CompressHandler(h)
	}

	if err := fasthttp.ListenAndServe(*addr, h); err != nil {
		log.Fatalf("Error in ListenAndServe: %s", err)
	}
}

func requestHandler(ctx *fasthttp.RequestCtx) {
	fmt.Fprintf(ctx, "Hello, world!")
}


    Итоговая таблица:


    splfixedarray vs array


    За неделю до окончания конкурса условия немного усложнили:
    • объём данных увеличили в 10 раз
    • количество запросов в секунду увеличили в 10 раз

    Структура данных, которые нужно хранить — это 3 таблицы: users (1kk), locations (1kk) и visits (11kk).
    описание полей
    User (Профиль):
    id — уникальный внешний идентификатор пользователя. Устанавливается тестирующей системой и используется для проверки ответов сервера. 32-разрядное целое беззнаковое число.
    email — адрес электронной почты пользователя. Тип — unicode-строка длиной до 100 символов. Уникальное поле.
    first_name и last_name — имя и фамилия соответственно. Тип — unicode-строки длиной до 50 символов.
    gender — unicode-строка m означает мужской пол, а f — женский.
    birth_date — дата рождения, записанная как число секунд от начала UNIX-эпохи по UTC (другими словами — это timestamp).

    Location (Достопримечательность):
    id — уникальный внешний id достопримечательности. Устанавливается тестирующей системой. 32-разрядное целое беззнаковоее число.
    place — описание достопримечательности. Текстовое поле неограниченной длины.
    country — название страны расположения. unicode-строка длиной до 50 символов.
    city — название города расположения. unicode-строка длиной до 50 символов.
    distance — расстояние от города по прямой в километрах. 32-разрядное целое беззнаковое число.

    Visit (Посещение):
    id — уникальный внешний id посещения. 32-разрядное целое беззнакое число.
    location — id достопримечательности. 32-разрядное целое беззнаковое число.
    user — id путешественника. 32-разрядное целое беззнаковое число.
    visited_at — дата посещения, timestamp.
    mark — оценка посещения от 0 до 5 включительно. Целое число.


    Моё решение перестало укладываться в выделенные для него 4Гб. Пришлось искать варианты.
    Для начала мне нужно было залить в память из json-файлов 11 миллионов записей.

    Попробовал swoole_table, замерил потребление памяти — 2200 Мб
    код загрузки данных
    $visits = new swoole_table(11000000);
$visits->column('id', swoole_table::TYPE_INT);
$visits->column('user', swoole_table::TYPE_INT);
$visits->column('location', swoole_table::TYPE_INT);
$visits->column('mark', swoole_table::TYPE_INT);
$visits->column('visited_at', swoole_table::TYPE_INT);
$visits->create();

$i = 1;
while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) {
    $visitsData = json_decode($visitsData, true);
    foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) {
        $visits->set($row['id'], $row);
    }
    $i++;
}
unset($visitsData);

gc_collect_cycles();

echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "\n";

    Попробовал ассоциативный массив, потребление памяти сильно больше — 6057 Мб
    код загрузки данных
    $visits = [];

$i = 1;
while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) {
    $visitsData = json_decode($visitsData, true);
    foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) {
        $visits[$row['id']] = $row;
    }
    $i++;echo "$i\n";
}
unset($visitsData);

gc_collect_cycles();

echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "\n";

    Попробовал SplFixedArray, потребление памяти немого меньше, чем у обычного массива — 5696 Мб
    код загрузки данных
    $visits = new SplFixedArray(11000000);

$i = 1;
while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) {
    $visitsData = json_decode($visitsData, true);
    foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) {
        $visits[$row['id']] = $row;
    }
    $i++;echo "$i\n";
}
unset($visitsData);

gc_collect_cycles();

echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "\n";

    Решил отдельные свойства визита сохранять в отельные массивы, потому что текстовые ключи могут занимать в памяти много места, т.е. изменил такой код:
    $visits[1] = ['user' => 153, 'location' => 17, 'mark' => 5, 'visited_at' => 1503695452];
    на такой:
    $visits_user[1] = 153; 
$visits_location[1] = 17; 
$visits_mark[1] = 5; 
$visits_visited_at[1] => 1503695452;

    потребление памяти при разбивке трёхмерного массива на двумерные составило — 2147 Мб, т.е. в 3 раза меньше. Т.о. имена ключей в трёхмерном массиве съедали 2/3 от всей занимаемой им памяти.
    код загрузки данных
    $user = $location = $mark = $visited_at = [];

$i = 1;
while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) {
    $visitsData = json_decode($visitsData, true);
    foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) {
        $user[$row['id']] = $row['user'];
        $location[$row['id']] = $row['location'];
        $mark[$row['id']] = $row['mark'];
        $visited_at[$row['id']] = $row['visited_at'];
    }
    $i++;echo "$i\n";
}
unset($visitsData);

gc_collect_cycles();

echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "\n";

    Решил использовать разбиение трёхмерного массива совместно с SplFixedArray и потребление памяти упало ещё в 3 раза составив 704 МБ
    код загрузки данных
    $user = new SplFixedArray(11000000);
$location = new SplFixedArray(11000000);
$mark = new SplFixedArray(11000000);
$visited_at = new SplFixedArray(11000000);

$user_visits = [];
$location_visits = [];

$i = 1;
while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) {
    $visitsData = json_decode($visitsData, true);
    foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) {
        $user[$row['id']] = $row['user'];
        $location[$row['id']] = $row['location'];
        $mark[$row['id']] = $row['mark'];
        $visited_at[$row['id']] = $row['visited_at'];

        if (isset($user_visits[$row['user']])) {
            $user_visits[$row['user']][] = $row['id'];
        } else {
            $user_visits[$row['user']] = [$row['id']];
        }

        if (isset($location_visits[$row['location']])) {
            $location_visits[$row['location']][] = $row['id'];
        } else {
            $location_visits[$row['location']] = [$row['id']];
        }
    }
    $i++;echo "$i\n";
}
unset($visitsData);

gc_collect_cycles();

echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "\n";

    Ради интереса попробовал тоже самое на node.js и получил 780 Мб
    код загрузки данных
    const fs = require('fs');

global.visits = []; global.users_visits = []; global.locations_visits = [];

let i = 1; let visitsData;

while (fs.existsSync(`data/visits_${i}.json`) && (visitsData = JSON.parse(fs.readFileSync(`data/visits_${i}.json`, 'utf8')))) {
    for (y = 0; y < visitsData.visits.length; y++) {
        //visits[visitsData.visits[y]['id']] = visitsData.visits[y];
        visits[visitsData.visits[y]['id']] = {
            user:visitsData.visits[y].user,
            location:visitsData.visits[y].location,
            mark:visitsData.visits[y].mark,
            visited_at:visitsData.visits[y].visited_at,
            //id:visitsData.visits[y].id,
        };
    }
    i++;
}

global.gc();

console.log("memory usage: " + parseInt(process.memoryUsage().heapTotal/1000000));


    Итоговая таблица:


    Если интересно, то могу добавить сравнение apc_cache и redis, а также попробовать вместо трёхмерного массива использовать двухмерный массив с объектами.

    Послесловие


    После всех оптимизаций общее время составило 557 секунд, что в 4 раза медленнее, чем первое место.
    Ещё раз спасибо организаторам, которые не спали по ночам, перезагружали зависшие контейнеры, фиксили баги, допиливали сайт, отвечали в телеграмме на вопросы.

    Другая моя сегодняшняя статья на хабре: бесплатный сервер в облаке
    Участвовал ли ты в highloadcup?
    Проголосовали 18 пользователей. Воздержались 4 пользователя.
    Хотел бы ты поучаствовать в следующем подобном чемпионате для backend разработчиков?
    Проголосовали 13 пользователей. Воздержались 6 пользователей.

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    Комментарии 2
    • +2
      >научился использовать yandex tank. У меня наоборот — одно из основных полученных знаний: «никогда не используй танк для хайлоад тестов». Там баги лезли изо всех щелей с самого начала: неправильная обработка connection close (что сыграло на руку наивным гошникам поначалу), «пики» (это отдельная песня, слово «пик» в официальном чате уступало по встречаемости разве что epoll(0). В чате участниками открывались новые учения (гадания по пикам, пики: путь к просвещению, роль пик в становлении христианства и пр.). До конца победить пики так и не смогли и они до сих пор проскакивают даже в песочнице. Для меня большая загадка почему орги мейлру решили использовать именно этот клиент.
      • +1
        да, яндекс танк вёл себя как сумасшедший. при чём локально он был ещё более менее стабильный, а вот на серверах организаторов был абсолютно не предсказуем

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