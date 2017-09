По следам highloadcup: php vs node.js vs go, swoole vs workerman, splfixedarray vs array и многое другое

$user = new SplFixedArray(11000000); $location = new SplFixedArray(11000000); $mark = new SplFixedArray(11000000); $visited_at = new SplFixedArray(11000000); $user_visits = []; $location_visits = []; $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $user[$row['id']] = $row['user']; $location[$row['id']] = $row['location']; $mark[$row['id']] = $row['mark']; $visited_at[$row['id']] = $row['visited_at']; if (isset($user_visits[$row['user']])) { $user_visits[$row['user']][] = $row['id']; } else { $user_visits[$row['user']] = [$row['id']]; } if (isset($location_visits[$row['location']])) { $location_visits[$row['location']][] = $row['id']; } else { $location_visits[$row['location']] = [$row['id']]; } } $i++;echo "$i

"; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";