По следам highloadcup: php vs node.js vs go, swoole vs workerman, splfixedarray vs array и многое другое









Вступление

Итак начнём с футболки. Своё решение нужно было написать до первого сентября, а я дописал только шестого.

Первого сентября были подведены итоги, места распределены, всем кто уложился в тысячу секунд пообещали футболки. После этого организаторы позволили ещё неделю улучшать свои решения, но уже без призов. Этим временем я и воспользовался, чтобы переписать своё решение (на самом деле мне не хватило всего пару вечеров). Собственно футболка мне не положена, а жаль :(



Во время своей предыдущей статьи я сравнивал



Я взял библиотеку swoole, создал базу данных sqlite в памяти и сразу поднялся в первую двадцатку с результатом 159 секунд, потом меня сместили, я добавил кеш и уменьшил время до 79 секунд, попал назад в двадцатку, меня сместили, переписал с sqlite на swoole_table и уменьшил время до 47 секунд. Конечно до первых мест мне было далеко, но мне удалось обойти в таблице моих нескольких знакомых с решением на Go.

Так выглядит старая рейтинговая таблица сейчас:





Немного похвалы для Mail.Ru и можно идти дальше.

Благодаря этому замечательному чемпионату я более близко познакомился с библиотеками swoole, workerman, научился лучше оптимизировать php под высокие нагрузки, научился использовать yandex tank и многое другое. Продолжайте устраивать такие чемпионаты, соревновательность подстёгивает к изучению новой информации и прокачке навыков.



php vs node.js vs go

Для начала я взял swool, потому что он написан C++ и однозначно должен работать быстрее workerman, который написан на php.

Я написал hello world код:

$server = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080); $server->set(['worker_num' => 1,]); $server->on('Request', function($req, $res) {$res->end('hello world');}); $server->start();

Запустил линуксовую консольную утилиту Apache Benchmark, которая делает 10к запросов в 10 потоков:

ab -c 10 -n 10000 http://127.0.0.1:1080/

и получил время ответа 0.17 ms



После этого написал пример на workerman: require_once DIR . '/vendor/autoload.php'; use Workerman\Worker; $http_worker = new Worker("http://0.0.0.0:1080"); $http_worker->count = 1; $http_worker->onMessage = function($conn, $data) {$conn->send("hello world");}; Worker::runAll();

и получил 0.43 ms, т.е. результат в 3 раза хуже.

Но я не сдавался, установил библиотеку event:

pecl install event добавил в код: Worker::$eventLoopClass = '\Workerman\Events\Ev';

Итоговый код require_once DIR . '/vendor/autoload.php'; use Workerman\Worker; Worker::$eventLoopClass = '\Workerman\Events\Ev'; $http_worker = new Worker("http://0.0.0.0:1080"); $http_worker->count = 1; $http_worker->onMessage = function($conn, $data) {$conn->send("hello world");}; Worker::runAll();

Измерения показали 0.11 ms, т.е. workerman написанный на php и использующий libevent стал работать быстрее чем swoole написанный на C++. Я с помощью гуглтранслейта прочитал тонны документации на китайском. Но ничего не нашёл. К слову сказать обе библиотеки написаны китайцами и комментарии на китайском в коде библиотек для них — …

нормальная практика swoole:







workerman:







первая версия моей библиотеки для вебсокетов:









Я завёл тикет на гитхабе swoole с вопросом как такое может происходить.

Там мне порекомендовали использовать:

$serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080, SWOOLE_BASE); вместо: $serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080);

Итоговый код $serv = new Swoole\Http\Server('0.0.0.0', 1080, SWOOLE_BASE); $serv->set(['worker_num' => 1,]); $serv->on('Request', function($req, $res) {$res->end('hello world');}); $serv->start();



Я воспользовался их советом и получил 0.10 ms, т.е. чуть-чуть быстрее чем swoole.



На этот момент у меня уже было готовое приложение на php, которое я уже не знал как оптимизировать, оно отвечало за 0.12 ms и решил переписать приложение на что-нибудь другое.

Попробовал node.js:

const http = require('http'); const server = http.createServer(function(req, res) { res.writeHead(200); res.end('hello world'); }); server.listen(1080);

получил 0.15 ms, т.е. на 0.03 ms меньше чем моё готовое приложение на php



Взял fasthttp на go и получил 0.08 ms:

hello world на fasthttp package main import ( "flag" "fmt" "log" "github.com/valyala/fasthttp" ) var ( addr = flag.String("addr", ":1080", "TCP address to listen to") compress = flag.Bool("compress", false, "Whether to enable transparent response compression") ) func main() { flag.Parse() h := requestHandler if *compress { h = fasthttp.CompressHandler(h) } if err := fasthttp.ListenAndServe(*addr, h); err != nil { log.Fatalf("Error in ListenAndServe: %s", err) } } func requestHandler(ctx *fasthttp.RequestCtx) { fmt.Fprintf(ctx, "Hello, world!") }



Итоговая таблица:





splfixedarray vs array

За неделю до окончания конкурса условия немного усложнили:

объём данных увеличили в 10 раз

количество запросов в секунду увеличили в 10 раз

Структура данных, которые нужно хранить — это 3 таблицы: users (1kk), locations (1kk) и visits (11kk).

описание полей User (Профиль):

id — уникальный внешний идентификатор пользователя. Устанавливается тестирующей системой и используется для проверки ответов сервера. 32-разрядное целое беззнаковое число.

email — адрес электронной почты пользователя. Тип — unicode-строка длиной до 100 символов. Уникальное поле.

first_name и last_name — имя и фамилия соответственно. Тип — unicode-строки длиной до 50 символов.

gender — unicode-строка m означает мужской пол, а f — женский.

birth_date — дата рождения, записанная как число секунд от начала UNIX-эпохи по UTC (другими словами — это timestamp).



Location (Достопримечательность):

id — уникальный внешний id достопримечательности. Устанавливается тестирующей системой. 32-разрядное целое беззнаковоее число.

place — описание достопримечательности. Текстовое поле неограниченной длины.

country — название страны расположения. unicode-строка длиной до 50 символов.

city — название города расположения. unicode-строка длиной до 50 символов.

distance — расстояние от города по прямой в километрах. 32-разрядное целое беззнаковое число.



Visit (Посещение):

id — уникальный внешний id посещения. 32-разрядное целое беззнакое число.

location — id достопримечательности. 32-разрядное целое беззнаковое число.

user — id путешественника. 32-разрядное целое беззнаковое число.

visited_at — дата посещения, timestamp.

mark — оценка посещения от 0 до 5 включительно. Целое число.



Моё решение перестало укладываться в выделенные для него 4Гб. Пришлось искать варианты.

Для начала мне нужно было залить в память из json-файлов 11 миллионов записей.



Попробовал swoole_table, замерил потребление памяти — 2200 Мб

код загрузки данных $visits = new swoole_table(11000000); $visits->column('id', swoole_table::TYPE_INT); $visits->column('user', swoole_table::TYPE_INT); $visits->column('location', swoole_table::TYPE_INT); $visits->column('mark', swoole_table::TYPE_INT); $visits->column('visited_at', swoole_table::TYPE_INT); $visits->create(); $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $visits->set($row['id'], $row); } $i++; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";

Попробовал ассоциативный массив, потребление памяти сильно больше — 6057 Мб

код загрузки данных $visits = []; $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $visits[$row['id']] = $row; } $i++;echo "$i

"; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";

Попробовал SplFixedArray, потребление памяти немого меньше, чем у обычного массива — 5696 Мб

код загрузки данных $visits = new SplFixedArray(11000000); $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $visits[$row['id']] = $row; } $i++;echo "$i

"; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";

Решил отдельные свойства визита сохранять в отельные массивы, потому что текстовые ключи могут занимать в памяти много места, т.е. изменил такой код:

$visits[1] = ['user' => 153, 'location' => 17, 'mark' => 5, 'visited_at' => 1503695452]; на такой: $visits_user[1] = 153; $visits_location[1] = 17; $visits_mark[1] = 5; $visits_visited_at[1] => 1503695452;

потребление памяти при разбивке трёхмерного массива на двумерные составило — 2147 Мб, т.е. в 3 раза меньше. Т.о. имена ключей в трёхмерном массиве съедали 2/3 от всей занимаемой им памяти.

код загрузки данных $user = $location = $mark = $visited_at = []; $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $user[$row['id']] = $row['user']; $location[$row['id']] = $row['location']; $mark[$row['id']] = $row['mark']; $visited_at[$row['id']] = $row['visited_at']; } $i++;echo "$i

"; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";

Решил использовать разбиение трёхмерного массива совместно с SplFixedArray и потребление памяти упало ещё в 3 раза составив 704 МБ

код загрузки данных $user = new SplFixedArray(11000000); $location = new SplFixedArray(11000000); $mark = new SplFixedArray(11000000); $visited_at = new SplFixedArray(11000000); $user_visits = []; $location_visits = []; $i = 1; while ($visitsData = @file_get_contents("data/visits_$i.json")) { $visitsData = json_decode($visitsData, true); foreach ($visitsData['visits'] as $k => $row) { $user[$row['id']] = $row['user']; $location[$row['id']] = $row['location']; $mark[$row['id']] = $row['mark']; $visited_at[$row['id']] = $row['visited_at']; if (isset($user_visits[$row['user']])) { $user_visits[$row['user']][] = $row['id']; } else { $user_visits[$row['user']] = [$row['id']]; } if (isset($location_visits[$row['location']])) { $location_visits[$row['location']][] = $row['id']; } else { $location_visits[$row['location']] = [$row['id']]; } } $i++;echo "$i

"; } unset($visitsData); gc_collect_cycles(); echo 'memory: ' . intval(memory_get_usage() / 1000000) . "

";

Ради интереса попробовал тоже самое на node.js и получил 780 Мб

код загрузки данных const fs = require('fs'); global.visits = []; global.users_visits = []; global.locations_visits = []; let i = 1; let visitsData; while (fs.existsSync(`data/visits_${i}.json`) && (visitsData = JSON.parse(fs.readFileSync(`data/visits_${i}.json`, 'utf8')))) { for (y = 0; y < visitsData.visits.length; y++) { //visits[visitsData.visits[y]['id']] = visitsData.visits[y]; visits[visitsData.visits[y]['id']] = { user:visitsData.visits[y].user, location:visitsData.visits[y].location, mark:visitsData.visits[y].mark, visited_at:visitsData.visits[y].visited_at, //id:visitsData.visits[y].id, }; } i++; } global.gc(); console.log("memory usage: " + parseInt(process.memoryUsage().heapTotal/1000000));



Итоговая таблица:





Если интересно, то могу добавить сравнение apc_cache и redis, а также попробовать вместо трёхмерного массива использовать двухмерный массив с объектами.



Послесловие

После всех оптимизаций общее время составило 557 секунд, что в 4 раза медленнее, чем первое место.

Ещё раз спасибо организаторам, которые не спали по ночам, перезагружали зависшие контейнеры, фиксили баги, допиливали сайт, отвечали в телеграмме на вопросы.



Другая моя сегодняшняя статья на хабре: Рассказ о том как я участвовал в highloadcup ( чемпионат для backend-разработчиков ) от Mail.Ru. Написал на php сервер обслуживающий 10000 RPS, но я всё равно не получил победную футболку.Итак начнём с футболки. Своё решение нужно было написать до первого сентября, а я дописал только шестого.Первого сентября были подведены итоги, места распределены, всем кто уложился в тысячу секунд пообещали футболки. После этого организаторы позволили ещё неделю улучшать свои решения, но уже без призов. Этим временем я и воспользовался, чтобы переписать своё решение (на самом деле мне не хватило всего пару вечеров). Собственно футболка мне не положена, а жаль :(Во время своей предыдущей статьи я сравнивал библиотеки на php для создания вебсокет-сервера тогда мне порекомендовали библиотеку swoole — она написана на C++ и устанавливается из pecl. К слову сказать, все эти библиотеки могут использоваться не только для создания вебсокет сервера, но подходят и просто для http-сервера. Этим я и решил воспользоваться.Я взял библиотеку swoole, создал базу данных sqlite в памяти и сразу поднялся в первую двадцатку с результатом 159 секунд, потом меня сместили, я добавил кеш и уменьшил время до 79 секунд, попал назад в двадцатку, меня сместили, переписал с sqlite на swoole_table и уменьшил время до 47 секунд. Конечно до первых мест мне было далеко, но мне удалось обойти в таблице моих нескольких знакомых с решением на Go.Так выглядит старая рейтинговая таблица сейчас:Немного похвалы для Mail.Ru и можно идти дальше.Благодаря этому замечательному чемпионату я более близко познакомился с библиотеками swoole, workerman, научился лучше оптимизировать php под высокие нагрузки, научился использовать yandex tank и многое другое. Продолжайте устраивать такие чемпионаты, соревновательность подстёгивает к изучению новой информации и прокачке навыков.Для начала я взял swool, потому что он написан C++ и однозначно должен работать быстрее workerman, который написан на php.Я написал hello world код:Запустил линуксовую консольную утилиту Apache Benchmark, которая делает 10к запросов в 10 потоков:и получил время ответаПосле этого написал пример на workerman:и получил, т.е. результат в 3 раза хуже.Но я не сдавался, установил библиотеку event:добавил в код:Измерения показали, т.е. workerman написанный на php и использующий libevent стал работать быстрее чем swoole написанный на C++. Я с помощью гуглтранслейта прочитал тонны документации на китайском. Но ничего не нашёл. К слову сказать обе библиотеки написаны китайцами и комментарии на китайском в коде библиотек для них — …Теперь я понимаю, что чувствовали китайцы, когда читали мой код.Я завёл тикет на гитхабе swoole с вопросом как такое может происходить.Там мне порекомендовали использовать:вместо:Я воспользовался их советом и получил, т.е. чуть-чуть быстрее чем swoole.На этот момент у меня уже было готовое приложение на php, которое я уже не знал как оптимизировать, оно отвечало заи решил переписать приложение на что-нибудь другое.Попробовалполучил, т.е. на 0.03 ms меньше чем моё готовое приложение на phpВзяли получилИтоговая таблица:За неделю до окончания конкурса условия немного усложнили:Структура данных, которые нужно хранить — это 3 таблицы: users (1kk), locations (1kk) и visits (11kk).Моё решение перестало укладываться в выделенные для него 4Гб. Пришлось искать варианты.Для начала мне нужно было залить в память из json-файлов 11 миллионов записей.Попробовал, замерил потребление памяти —Попробовал, потребление памяти сильно больше —Попробовал SplFixedArray, потребление памяти немого меньше, чем у обычного массива —Решил отдельные свойства визита сохранять в отельные массивы, потому что текстовые ключи могут занимать в памяти много места, т.е. изменил такой код:на такой:потребление памяти присоставило —, т.е. в 3 раза меньше. Т.о. имена ключей в трёхмерном массиве съедали 2/3 от всей занимаемой им памяти.Решил использоватьи потребление памяти упало ещё в 3 раза составивРади интереса попробовал тоже самое наи получилИтоговая таблица:Если интересно, то могу добавить сравнение apc_cache и redis, а также попробовать вместо трёхмерного массива использовать двухмерный массив с объектами.После всех оптимизаций общее время составило 557 секунд, что в 4 раза медленнее, чем первое место.Ещё раз спасибо организаторам, которые не спали по ночам, перезагружали зависшие контейнеры, фиксили баги, допиливали сайт, отвечали в телеграмме на вопросы.Другая моя сегодняшняя статья на хабре: бесплатный сервер в облаке

Участвовал ли ты в highloadcup? я не backend разработчик

не участвовал и не хотел

хотел, но пропустил / поздно узнал / не было времени

участвовал

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