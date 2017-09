Магия git rebase

Вдогонку напишу что у меня получилось. Дано — 2 ветки — master и b1. В процессе работы мы сделали комиты:



Initial commit - ветка master - 2fbbe67

b1.1 - ветка b1 - 85eac43

master after b1.1 - ветка мастер b505f18

b1.2 - ветка b1 - 2d7d4ea

+1 - ветка master - 8dcef6c





Комиты в master и b1 были сделаны независимо. Написал в один список, чтобы был понятен порядок в котором все делалось. Вот список комитов в каждом бранче:



# git checkout master && git log

8dcef6c "+1"

b505f18 "master after b1.1"

2fbbe67 "Initial commit"



# git checkout b1 && git log

2d7d4ea "b1.2"

85eac43 "b1.1"

2fbbe67 "Initial commit"





Делаем git merge master в b1



# git checkout b1 && git merge master && git log

5383781 "Merge branch 'master' into b1"

8dcef6c "+1"

2d7d4ea "b1.2"

b505f18 "master after b1.1"

85eac43 "b1.1"

2fbbe67 "Initial commit"





Добавился новый синтетический комит



Теперь делаем rebase



# git checkout b1 && git rebase master && git log

7f18e47 "b1.2"

6fb80cb "b1.1"

8dcef6c "+1"

b505f18 "master after b1.1"

2fbbe67 "Initial commit"





Обратите внимание — наши локальные комиты встали в конец списка, номера комитов изменились, синтетический комит исчез.



Ну и напоследок склеиваем наши комиты в один



# git rebase -i HEAD~2





Файл было



pick 6fb80cb b1.1

pick 7f18e47 b1.2





Файл стало после нашего редактирования



pick 6fb80cb b1.1

fixup 7f18e47 b1.2





Получилось



# git checkout b1 && git log

9062cd7 "b1.1"

8dcef6c "+1"

b505f18 "master after b1.1"

2fbbe67 "Initial commit"



Такие дела