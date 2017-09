Основы Docker за Х часов и Y дней

0. Вступление

sudo ifconfig lo0 alias 10.200.10.1/24

1. Теория

Основные термины

Вкратце о том, как работает билдинг образов

FROM ubuntu:latest MAINTAINER igor RUN apt-get update RUN apt-get install nginx ADD ./nginx.conf /etc/nginx/ EXPOSE 80 CMD [nginx]

run apt-get install nginx

RUN source /app/env/bin/activate RUN pip install something

RUN service mongodb start

RUN mongo db --eval 'db.createUser({user:"dbuser",pwd:"dbpass",roles:["readWrite","dbAdmin"]})'



RUN source /app/env/bin/activate \

&& pip install something



RUN service mongodb start \

&& RUN mongo db --eval 'db.createUser({user:"",...})'



2. Практика

FROM php:7-fpm

# Install modules

RUN apt-get update && apt-get install -y \

libfreetype6-dev \

libjpeg62-turbo-dev \

libmcrypt-dev \

libpng12-dev \

libicu-dev \

--no-install-recommends

RUN docker-php-ext-install mcrypt zip intl mbstring pdo_mysql exif \

&& docker-php-ext-configure gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/ \

&& docker-php-ext-install gd



ADD ./php.ini /usr/local/etc/php/

ADD ./www.conf /usr/local/etc/php/



RUN apt-get purge -y g++ \

&& apt-get autoremove -y \

&& rm -r /var/lib/apt/lists/* \

&& rm -rf /tmp/*



EXPOSE 9000

CMD ["php-fpm"]



за основу берем образ php:7-fpm из хаба

обновляем убунту, доставляем нужные нам php-extensions и инструменты, копируем (добавляем) конфиги php внутрь образа, удаляем все ненужное и открываем порт 9000, который будет слушать php-fpm

единственная незнакомая деталь сейчас это конструкция ADD но она очевидна: взять файл согласно первого аргумента и положить внутрь контейнера по пути указанному во втором аргументе. В первом аргументе может быть абсолютный путь, относительный путь, http или ftp url, а также этот путь может указывать на папку или архив. В случае архива он будет распакован. Подробнее смотрите в документации ADD и COPY.

app:

build: docker/php/Dockerfile

working_dir: /app

volumes:

- ./:/app

expose:

- 9000

links:

- db

nginx:

image: nginx:latest

ports:

- "80:80"

volumes:

- ./:/app

- ./docker/nginx/vhost.conf:/etc/nginx/conf.d/vhost.conf

links:

- app

db:

image: mysql:5.7

volumes:

- /var/lib/mysql

ports:

- "3306:3306"

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: root

MYSQL_DATABASE: dbname

MYSQL_USER: dbuser

MYSQL_PASSWORD: dbpassword



Pitfails

Цель данной статьи собрать в небольшую кучку основную информацию, минимально достаточную для того, чтобы начать работать с докер на ежедневной основе и удалить с рабочей машины локально установленные apache, mysql, virtualenv, python3, mongodb, memchaced, redis, php5, php7 и весь остальной зоопарк, который мы используем при разработке, и который зачастую еще и конфликтует между собой от версии к версии.А еще я в автобусе и ближайшие 7 часов мне все равно делать будет нечего. Ну и вдобавок я наконец-то соберу в одном месте ссылки и команды, за которыми мне самому периодически приходится лезть в документацию, например — как на маке добавить IP алиас к локалхосту:(зачем это надо будет сказано позже)Статья называется так, как называется, потому что я не смог более-менее точно подсчитать сколько нужно времени на поставленную задачу. У меня на это ушло примерно 6 часов в течение 3 дней. Во многом, потому что в тот момент я работал фулл тайм в офисе и осваивал докер, так сказать, без отрыва от производства.У вас может уйти меньше дней или больше часов, зависит от того, как интенсивно вы будете вникать.Но мое личное мнение – лучше все же не пытаться “ворваться” за один день. Просто потому что если Вы никогда не имели с этим дело, то в конце первого дня у вас будет где-то вот такая головаИ лучше в этот момент остановиться, переварить информацию, может даже поспать.Если Вы ранее имели дело с виртуальными машинами и такими инструментами как virtualbox, vmware, vagrant и подобными штуками – лучше забудьте о них.Лично моей ошибкой была попытка работать с докер как с виртуальной машиной. Докер – средство виртуализации процессов, а не систем. Важное правило – каждому процессу свой виртуальный контейнер.Контейнер следует воспринимать как отдельный процесс и наоборот. Например не следует пихать в один контейнер mysql и redis. Или еще хуже всю связку apache+php+mysql.– собранная подсистема, необходимая для работы процесса, сохраненная в образе.– процесс, инициализированный на базе образа. То есть контейнер существует только когда запущен. Это как экземпляр класса, а образ это типа класс. Ну я думаю идея понятна.– среда, в которой запускается докер. Проще говоря – ваша локальная машина.– это дисковое пространство между хостом и контейнером. Проще – это папка на вашей локальной машине примонтированная внутрь контейнера. Меняете тут меняется там, и наоборот, миракл.– файл с набором инструкций для создания образа будущего контейнера– по сути это запущенный образ (один или несколько контейнеров), дополнительно сконфигурированный такими опциями как открытие портов, маппинг папок (volume) и прочее. Обычно это делается при помощи docker-compose.yml файла.(докер-композ, чаще композер, но не путать с php composer) – тулза, облегчающая сборку и запуск системы состоящей из нескольких контейнеров, связанных между собой.– процесс создания образа из набора инструкций в докерфайле, или нескольких докерфайлов, если билд делается с помощью композераВ данной статье позже (завтра) я опишу процесс сборки связки nginx+mysql+php7-fpm с примерами и описаниями dockerfile и docker-compose файлов.Сначала есть docker hub, это такой репозиторий, куда все желающие самоутвердиться публикуют свои собственные сборки образов. За это некоторым большое спасибо, а некоторым нет, все как и в любой другой свалке пакетов.Обычно докерфайл начинается с инструкции, которая указывает с какого пакета/образа из хаба начать.Далее обычно идет инструкция maintainer, задача которой увековечить имя создателя очередного гениального творения.Затем наиболее часто встречающиеся команды:– выполняет команду внутри образа.– берет файлы с хоста и кладет внутрь образа.А также COPY, EXPOSE, ENTRYPOINT, CMD — обо всем этом Вы узнаете в процессе.Докер выполняет инструкции из докерфайла последовательно поверх предыдущего результата. Таким образом организовано хранение кеша.Не поняли? Сейчас покажу. Вот простейший докерфайл:Как докер его билдит:1. качаем образ ubuntu с тегом latest, сохраняем его с ID=aaa2. берем образ aaa, прописываем ему maintainer=igor, сохраняем его с ID=aab3. берем образ aab, запускаем контейнер и выполняем внутри команду “apt-get update”, останавливаем контейнер, получившийся в результате образ сохраняем с ID=aac4. берем образ aaс, запускаем контейнер и выполняем внутри команду “apt-get install nginx”, останавливаем контейнер, получившийся в результате образ сохраняем с ID=aad5. берем образ aad, запускаем контейнер и копируем файл ./nginx.conf (путь указывается относительно папки в которой находится dockerfile) внутрь контейнера по пути /etc/nginx/, останавливаем контейнер, получившийся в результате образ сохраняем с ID=aae….уже понятнее?ID я тут написал условные, но важно помнить, что идентификаторы этих “промежуточных” образов напрямую связаны с самими инструкциями, с файлами которые добавляются инструкцией ADD и с ID родительского образа. То есть фактически перед выполнением каждого шага сначала вычисляется ID (хеш) образа, поиск такого ID в локальном кеше, и только если такого ID в кеше нет, тогда выполняется шаг и сохраняется в кеш, иначе – используется образ из кеша.А также это значит, что если вы решите поменять команду напримерна другую, то Хеш(ID) инструкции изменится и весь дальнейший кеш после этого использоваться не будет. Потому не удивляйтесь если после изменения одной буквы в имени maintainer’а у вас вся сборка будет пересобираться от самого начала.Также исходя из описанного сценария выполнения команд становится понятно, почему не имеет смысла в инструкциях выполнять команды ничего не сохраняющие после своего выполнения – частый вопрос на stackoverflow — “я запустил что-то, а в следующей инструкции оно не запущено”. Например кто-то хочет активировать source env/bin/activate и в следующей инструкции выполнить pip installили другой пример – запустить монгодб и в следующей инструкции создать юзера/базу или выполнить импорт базы из файла (есть причины почему лучше так не делать, но сейчас не об этом)Как видно из процесса сборки каждый следующий контейнер ничего не знает о том что там запускалось в предыдущем шаге, поэтому такие инструкции нужно объединять в одну через &&:но вообще, в связи с тем, что контейнеры изолированы, я не вижу большого смысла в использовании внутри средств типа nvm, virtualenv, rbenv and similar stuff. Просто ставьте что нужно и все.Думаю для начала работы этой теории вполне достаточно.Перед началом думаю следует пойти немного передохнуть и сделать себе чайку.А когда вернетесь, сначала установите себе Docker Небольшое отступление для тех, кто читает это под виндой.Вы серьезно?Нет, это конечно же возможно и там на сайте есть установочные файлы и инструкции. И лично я ничего не имею против windows, когда речь о домашнем использовании в качестве медиастанции. Но если вы разрабатываете под виндой, то я одновременно и восхищаюсь вами и соболезную. Скажу откровенно, я сам под виндой докер не поднимал, только под убунту и под мак. Однако я слышал стоны коллеги из соседнего кабинета, который пытался, и у него даже получилось запустить сборку, но когда дело дошло до симлинок внутри volume, то все пошло прахом. Потому, если вы попали сюда в поиске рецептов, как работать с Docker под Windows, то у меня плохие новости, здесь вы их не найдете.Итак, на данном этапе у вас уже установлен докер, и в панели задач радостно побулькивает блоками #синийкит (извините, не удержался). Теперь сходите вот по этой ссылке и пройдите туториал Get Started.Теперь давайте представим, что мы разрабатываем веб сайт на php и будем его публиковать связкой nginx+php7-fpm+mysql.Вот очень примитивный dockerfile для php сервиса:Вкратце человеческим языком:С php разобрались, теперь нам нужно обозначить образы для сервисов nginx и mysql, а также собрать все сервисы в целостную систему.В случае с nginx и mysql нам даже не нужно писать свои dockerfile, так как никаких дополнительных расширений нам ставить не нужно. Вот как будет выглядеть docker-compose.yml нашего проектаЗдесь объявлены сервисы app, nginx, db. app собирается из нашего докерфайла, а остальные просто используют образы из хаба.Директива volumes монтирует папки из хостмашины внурть контейнера, таким образом осуществляется конфигурирование nginx и сохранение данных бд при перезапуске.Директива links связывает сервисы между собой, app связан с db, это значит что после запуска внутри контейнера app будет доступен хост “db”, и он будет указывать на соответствующий контейнер.Все просто (ирония).Есть довольно интересный темплейт yii2-starter-kit , в коробке которого можно найти неплохую реализацию описанной сборки php7-fpm nginx mysql а также mailcatcher.Тем кому, как и мне, больше по душе python и django можно вообще не париться и все сделать по официальному туториалу от Docker — docs.docker.com/compose/django плюс, после того как уже пришло понимание как это все работает, не составит особого труда переработать любую понравившуюся сборку под свои нужды.— MacOS. Доступ к сервису на хосте (к примеру mongo или mysql) из контейнера.Из-за ограничений “Docker for Mac networking stack” нельзя “просто так взять и подключиться” к локалхост. Но есть два обходных пути:а) официальный и простой (доступен в версии Docker начиная с 17.06) — использовать для подключения специальный DNS хост (доступно только в Docker for Mac) docker.for.mac.localhost. Источник б) добавить алиас IP к сетевому устройству lo0:`sudo ifconfig lo0 alias 10.200.10.1/24`и использовать этот адрес для подключения— MongoDB. На маке нельзя монтировать внешний диск для данных. Причины описаны здесь — Под Windows не работают симлинки в примонтированных томах. Ожидаемо, но очень неприятно узнавать об этом уже после того как все остальное заработало.— Отличия entrypoint и command — вот тут подробно и понятно описана разница между entrypoint и command.