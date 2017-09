Итерируемый объект, итератор и генератор

Итераторы

для доступа к содержимому агрегированных объектов без раскрытия их внутреннего представления;

для поддержки нескольких активных обходов одного и того же агрегированного объекта (желательно, но не обязательно);

для предоставления единообразного интерфейса с целью обхода различных агрегированных структур.

Пробуем реализовать на Python классический итератор

class Aggregate(abc.ABC): @abc.abstractmethod def iterator(self): """ Возвращает итератор """ pass class Iterator(abc.ABC): def __init__(self, collection, cursor): self._collection = collection self._cursor = cursor @abc.abstractmethod def first(self): """ Возвращает итератор к началу агрегата. Так же называют reset """ pass @abc.abstractmethod def next(self): """ Переходит на следующий элемент агрегата. Вызывает ошибку StopIteration, если достигнут конец последовательности. """ pass @abc.abstractmethod def current(self): """ Возвращает текущий элемент """ pass

class ListIterator(Iterator): def __init__(self, collection, cursor): """ :param collection: список :param cursor: индекс с которого начнется перебор коллекции. так же должна быть проверка -1 >= cursor < len(collection) """ super().__init__(collection, cursor) def first(self): """ Начальное значение курсора -1. Так как в нашей реализации сначала необходимо вызвать next который сдвинет курсор на 1. """ self._cursor = -1 def next(self): """ Если курсор указывает на послений элемент, то вызываем StopIteration, иначе сдвигаем курсор на 1 """ if self._cursor + 1 >= len(self._collection): raise StopIteration() self._cursor += 1 def current(self): """ Возвращаяем текущий элемент """ return self._collection[self._cursor]

class ListCollection(Aggregate): def __init__(self, collection): self._collection = list(collection) def iterator(self): return ListIterator(self._collection, -1)

collection = (1, 2, 5, 6, 8) aggregate = ListCollection(collection) itr = aggregate.iterator() # обход коллекции while True: try: itr.next() except StopIteration: break print(itr.current())

# возвращаем итератор в исходное состояние itr.first() while True: try: itr.next() except StopIteration: break print(itr.current())

Протокол итерирования в Python

Но если очень хочется, то

class Iterable(metaclass=ABCMeta): __slots__ = () @abstractmethod def __iter__(self): while False: yield None @classmethod def __subclasshook__(cls, C): if cls is Iterable: return _check_methods(C, "__iter__") return NotImplemented

class SomeIterable1(collections.abc.Iterable): def __iter__(self): pass class SomeIterable2: def __iter__(self): pass print(isinstance(SomeIterable1(), collections.abc.Iterable)) # True print(isinstance(SomeIterable2(), collections.abc.Iterable)) # True

from string import ascii_letters class SomeIterable3: def __getitem__(self, key): return ascii_letters[key] for item in SomeIterable3(): print(item)

class Iterator(Iterable): __slots__ = () @abstractmethod def __next__(self): 'Return the next item from the iterator. When exhausted, raise StopIteration' raise StopIteration def __iter__(self): return self @classmethod def __subclasshook__(cls, C): if cls is Iterator: return _check_methods(C, '__iter__', '__next__') return NotImplemented

class ListIterator(collections.abc.Iterator): def __init__(self, collection, cursor): self._collection = collection self._cursor = cursor def __next__(self): if self._cursor + 1 >= len(self._collection): raise StopIteration() self._cursor += 1 return self._collection[self._cursor] class ListCollection(collections.abc.Iterable): def __init__(self, collection): self._collection = collection def __iter__(self): return ListIterator(self._collection, -1)

collection = [1, 2, 5, 6, 8] aggregate = ListCollection(collection) for item in aggregate: print(item) print("*" * 50) itr = iter(aggregate) while True: try: print(next(itr)) except StopIteration: break

itr = iter(aggregate) while True: item = next(itr, None) if item is None: break print(item)

from random import randint def d6(): return randint(1, 6) for roll in iter(d6, 6): print(roll)

class ProgrammingLanguages: _name = ("Python", "Golang", "C#", "C", "C++", "Java", "SQL", "JS") def __init__(self, first=None): self.index = (-1 if first is None else ProgrammingLanguages._name.index(first) - 1) def __call__(self): self.index += 1 if self.index < len(ProgrammingLanguages._name): return ProgrammingLanguages._name[self.index] raise StopIteration

for lang in iter(ProgrammingLanguages("C#"), None): print(lang)

pl = ProgrammingLanguages() for lang in iter(pl, "C"): print(lang)

# читаем файл до пустой строки with open('mydata.txt') as fp: for line in iter(fp.readline, ''): print(line)

Генераторы

Yield

class FibonacciGenerator: def __init__(self): self.prev = 0 self.cur = 1 def __next__(self): result = self.prev self.prev, self.cur = self.cur, self.prev + self.cur return result def __iter__(self): return self for i in FibonacciGenerator(): print(i) if i > 100: break

def fibonacci(): prev, cur = 0, 1 while True: yield prev prev, cur = cur, prev + cur for i in fibonacci(): print(i) if i > 100: break

fib = fibonacci() print(next(fib)) # 0 print(next(fib)) # 1 for num, fib in enumerate(fibonacci()): print('{0}: {1}'.format(num, fib)) if num > 9: break # 0: 0 # 1: 1 # 2: 1 ...

def gen_fun(): print('block 1') yield 1 print('block 2') yield 2 print('end') for i in gen_fun(): print(i) # block 1 # 1 # block 2 # 2 # end

при вызове функции gen_fun создается объект-генератор for вызывает iter() с этим объектом и получает итератор этого генератора в цикле вызывает функция next() с этим итератором пока не будет получено исключение StopIteration при каждом вызове next выполнение в функции начинается с того места где было завершено в последний раз и продолжается до следующего yield

приблизительно

def gen_fun_1(): print('block 1') return 1 def gen_fun_2(): print('block 2') return 2 def gen_fun_3(): print('end') def gen_fun_end(): raise StopIteration

def cool_range(start, stop, inc): x = start while x < stop: yield x x += inc for n in cool_range(1, 5, 0.5): print(n) # 1 # 1.5 # ... # 4.5 print(list(cool_range(0, 2, 0.5))) # [0, 0.5, 1.0, 1.5]

Генераторное выражение (generator expression)

(i for i in range(10000000)) [i for i in range(10000000)]

Yield from

def chain(*iterables): for it in iterables: for i in it: yield i g = chain([1, 2, 3], {'A', 'B', 'C'}, '...') print(list(g)) # [1, 2, 3, 'A', 'B', 'C', '.', '.', '.']

def chain(*iterables): for it in iterables: yield from it g = chain([1, 2, 3], {'A', 'B', 'C'}, '...') print(list(g)) # [1, 2, 3, 'A', 'B', 'C', '.', '.', '.']

from collections import Iterable def flatten(items, ignore_types=(str, bytes)): """ str, bytes - являются итерируемыми объектами, но их хотим возвращать целыми """ for x in items: if isinstance(x, Iterable) and not isinstance(x, ignore_types): yield from flatten(x) else: yield x items = [1, 2, [3, 4, [5, 6], 7], 8, ('A', {'B', 'C'})] for x in flatten(items): print(x) # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # A # C # B

Привет, уважаемые читатели Хабрахабра. В этой статье попробуем разобраться что такое итерируемый объект, итератор и генератор. Рассмотрим как они реализованы и используются. Примеры написан на Python, но итераторы и генераторы на мой взгляд фундаментальные понятия, которые были актуальны 20 лет назад и еще более актуальны сейчас, при этом за это время фактически не изменились.Для начала вспомним, что из себя представляет паттерн «Итератор(Iterator)».Назначение:В итоге мы получаем разделение ответственности: клиенты получают возможность работать с разными коллекциями унифицированным образом, а коллекции становятся проще за счет того, что делегируют перебор своих элементам другой сущности.Существуют два вида итераторов,— это классический (pull-based) итератор, когда процессом обхода явно управляет клиент путем вызова метода Next.— это push-based-итератор, которому передается callback функция, и он сам уведомляет клиента о получении следующего элемента.Классическая диаграмма паттерна “Итератор”, как она описана в не без известной книги «банды четырех»:— составной объект, по которому может перемещаться итератор;— определяет интерфейс итератора;— конкретная реализация агрегата;— конкретная реализация итератора для определенного агрегата;— использует объект Aggregate и итератор для его обхода.Абстрактные классы:Конкретная реализация итератора для списка:Конкретная реализация агрегата:Теперь мы можем создать объект коллекции и обойти все ее элементы с помощью итератора:А так как мы реализовали метод first, который сбрасывает итератор в начальное состояние, то можно воспользоваться этим же итератором еще раз:Реализации могут быть разные, но основная идея в том, что итератор может обходить различные структуры, вектора, деревья, хеш-таблицы и много другое, при этом имея снаружи одинаковый интерфейс.В книге «банды четырех» о реализации итератора написано:Именно так и реализовано в Python, но вместо специального значения, о конце итерации говорит StopIteration.Сначала важно определиться с терминами.Рассмотрим(Iterable). В стандартной библиотеки он объявлен как абстрактный класс collections.abc.Iterable:У него есть абстрактный метод __iter__ который должен вернуть объект итератора. И метод __subclasshook__ который проверяет наличие у класса метод __iter__. Таким образом, получается, чтоэто любой объект который реализует метод __iter__Но есть один момент, это функция iter(). Именно эту функцией использует например цикл for для получения итератора. Функция iter() в первую очередь для получения итератора из объекта, вызывает его метод __iter__. Если метод не реализован, то она проверяет наличие метода __getitem__ и если он реализован, то на его основе создается итератор. __getitem__ должен принимать индекс с нуля. Если не реализован ни один из этих методов, тогда будет вызвано исключение TypeError.Итого,— это любой объект, от которого встроенная функция iter() может получить итератор. Последовательности(abc.Sequence) всегда итерируемые, поскольку они реализуют метод __getitem__Теперь посмотрим, что с итераторами в Python. Они представлены абстрактным классом collections.abc.Iterator:Возвращает следующий доступный элемент и вызывает исключение StopIteration, когда элементов не осталось.Возвращает self. Это позволяет использовать итератор там, где ожидается итерируемых объект, например for.Проверяет наличие у класса метода __iter__ и __next__Итого,— это любой объект, реализующий метод __next__ без аргументов, который должен вернуть следующий элемент или ошибку StopIteration. Также он реализует метод __iter__ и поэтому сам являетсяТаким образом можно реализовать итерируемый объект на основе списка и его итератор:Варианты работы:Функция next() вызывает метод __next__. Ей можно передать второй аргумент который она будет возвращать по окончанию итерации вместо ошибки StopIteration.Прежде чем переходить к генераторам, рассмотрим еще одну возможность встроенной функции. Ее можно вызывать с двумя аргументами, что позволит создать из(функция или класс с реализованным методом __call__) итератор. Первый аргумент должен быть вызываемым объектом, а второй — неким ограничителем. Вызываемый объект вызывается на каждой итерации и итерирование завершается, когда возбуждается исключение StopIteration или возвращается значения ограничителя.Например, из функции которая произвольно возвращает 1-6, можно сделать итератор, который будет возвращать значения пока не «выпадет» 6:С точки зрения реализации, генератор в Python — это языковая конструкция, которую можно реализовать двумя способами: как функция с ключевым словомили как генераторное выражение. В результате вызова функции или вычисления выражения, получаем объект-генератор типа types.В объекте-генераторе определены методы __next__ и __iter__, то есть реализован протокол итератора, с этой точки зрения, в Python любой генератор является итератором.Концептуально, итератор — это механизм поэлементного обхода данных, а генератор позволяет отложено создавать результат при итерации. Генератор может создавать результат на основе какого то алгоритма или брать элементы из источника данных(коллекция, файлы, сетевое подключения и пр) и изменять их.Ярким пример являются функции range и enumerate:генерирует ограниченную арифметическую прогрессию целых чисел, не используя никакой источник данных.генерирует двухэлементные кортежи с индексом и одним элементом из итерируемого объекта.Для начало напишем простой генератор не используя объект-генератор. Это генератор чисел Фибоначчи:Но используя ключевое словоможно сильно упростить реализацию:Любая функция в Python, в теле которой встречается ключевое слово, называется— при вызове она возвращаетреализует интерфейс итератора, соответственно с этим объектом можно работать, как с любым другимРассмотрим работу yield:Происходитследующее. Генераторная функция разбивается на части:Создается стейт-машина в которой при каждом вызове __next__ меняется состояния и в зависимости от него вызывается тот или иной кусок кода. Если в функции, yield в цикле, то соответственно состояние стейт-машины зацикливается пока не будет выполнено условие.Свой вариант range:Если кратко, то синтаксически более короткий способ создать генератор, не определяя и не вызывая функцию. А так как это выражение, то у него есть и ряд ограничений. В основном удобно использовать для генерации коллекций, их несложных преобразований и применений на них условий.В языках программирования есть такие понятия, как. Генераторы можно считать отложенным вычислением, в этом смысле списковое включение(list comprehension) очень похожи на генераторное выражение, но являются разными подходами.Первый вариант работает схожим с нашей функцией cool_range образом и может генерировать без проблем любой диапазон. А вот второй вариант создаст сразу целый список, со всеми вытекающими от сюда проблемами.Для обхода ограниченно вложенных структур, традиционный подход использовать вложенные циклы. Тот же подход можно использовать когда генераторная функция должна отдавать значения, порождаемые другим генератором.Функция похожая на itertools.chain:Но вложенные циклы можно убрать, добавив конструкцию yield from:Основная польза yield from в создании прямого канала между внутренним генератором и клиентом внешнего генератора. Но это уже больше тема про, которые заслуживают отдельной статьи. Там же можно обсудить методы генератора: close(), throw() и send().И в заключении еще один пример. Функция принимающая итерируемый объект, с любым уровнем вложенности другими итерируемыми объектами, и формирующая плоскую последовательность:На сегодня все. Спасибо!