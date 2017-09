Какой язык программирования выбрать для работы с данными?

Специфичность

Отличный набор высококачественных предметно-ориентированных пакетов с открытым исходным кодом. R имеет в своем распоряжении пакеты практически для любого количественного и статистического применения, которое можно только себе представить. Сюда входят нейронные сети, нелинейная регрессия, филогенетика, построение сложных диаграмм, графиков и многое-многое другое.

Вместе с базовой установкой в довесок нам предоставляется возможность установки обширных встроенных функций и методов. Кроме того, R прекрасно обрабатывает данные матричной алгебры.

Возможность визуализации данных является немаловажным преимуществом наряду с возможностью использования различных библиотек, например ggplot2.

Низкая производительность. Здесь нечего сказать: R не является быстрым ЯП.

Специфичность. R прекрасно подходит для статистических исследований и науки о данных, но он не так хорош, когда дело доходит до программирования для общих целей.

Другие особенности. R имеет несколько необычных особенностей, которые могут сбить с толку программистов, привыкших работать с другими ЯП: индексирование начинается с 1, использование нескольких операторов присваивания, нетрадиционные структуры данных.

Python

Python – это очень популярный, широко используемый язык программирования общего назначения. Он имеет обширный набор специально разработанных модулей и широко используется разработчиками. Многие онлайн-сервисы предоставляют API для Python.

Python очень прост в изучении. Низкий порог вхождения делает его идеальным первым языком для тех, кто занимается программированием.

Такие программные пакеты как pandas, scikit-learn и Tensorflow, делают Python надежным вариантом для современных приложений в области машинного обучения.

Типобезопасность. Python – это динамически типизированный язык, а это значит, что вы должны быть осторожными при работе с ним. Ошибки несоответствия типов (например, передача строки (string) в качестве аргумента методу, который ожидает целое число (integer)) могут время от времени случаться.

Например, в случае если имеются конкретные цели статистического анализа и анализа данных, то обширный набор пакетов языка R дает ему преимущество перед Python. Кроме того, существуют более быстрые и безопасные альтернативы Python среди языков программирования.

SQL

Очень эффективен при работе с запросами, обновлениями, а также при обработке реляционных баз данных.

Декларативный синтаксис делает SQL очень читаемым языком. Нет никакой неопределенности в том, что SELECT name FROM users WHERE age > 18 должен делать!

SQL очень часто используется в различных приложениях, так что знакомство с ним может очень пригодиться. Модули, такие как SQLAlchemy, упрощают интеграцию SQL с другими языками.

Синтаксис SQL может показаться достаточно сложной задачей для тех, кто привык к императивному программированию.

Существует множество различных вариаций SQL, таких как PostgreSQL, SQLite, MariaDB. Все они достаточно разные, поэтому ни о какой совместимости не может быть и речи.

Java

Универсальность. Многие современные системы и приложения разработаны с помощью языка Java. Огромным преимуществом такого ЯП является способность интегрировать методы науки о данных непосредственно в существующую кодовую базу.

Строгая типизация. Обеспечение типобезопасности не пустой звук для Java, и в случае разработки критически важных приложений для работы с большими данными эта особенность как никогда важна.

Java – это высокопроизводительный, скомпилированный язык общего назначения. Это делает его пригодным для написания эффективного производственного кода ETL, а также алгоритмов машинного обучения с использованием вычислительных средств.

«Многословность» языка Java делает его не лучшим вариантом для проведения специальных анализов и разработки более специализированных статистических приложений.

Java не имеет большого количества библиотек для передовых статистических методов по сравнению с некоторыми предметно-ориентированными языками, например R.

Scala

Используя Scala и Spark, у вас появляется возможность работать с высокопроизводительными кластерными вычислениями. Scala – это идеальный выбор для тех, кто работает с большими объемами данных.

Мультипарадигматический. Для программистов, работающих со Scala, доступны как объектно-ориентированные, так и функциональные парадигмы программирования.

Scala компилируется в байт-код Java и работает на JVM. Это позволяет ему взаимодействовать с языком Java, делая Scala очень мощным языком общего назначения. Кроме того, он также хорошо подходит для работы в области науки о данных.

Если вы только-только собрались работать со Scala, то будьте готовы изрядно «поломать» голову. Лучше всего загрузить sbt и настроить IDE, например Eclipse или IntelliJ, с помощью специального плагина Scala.

Есть мнение, что синтаксис и система типов Scala являются достаточно сложными. Таким образом, программистам, привыкшим работать с динамическими языками, например Python, придется несладко.

Julia

Julia – это скомпилированный язык JIT («точно в срок»), благодаря которому удается достичь хорошей производительности. Этот язык является достаточно простым, он предусматривает возможности динамической типизации и сценариев интерпретируемого языка, такого как Python.

Julia был предназначен для проведения численного анализа, он также может рассматриваться в качестве языка программирования общего назначения.

Читаемость. Многие программисты, работающие с данным языком, считают, что такая особенность является его наибольшим преимуществом.

Незрелость. Поскольку Julia является достаточно новым языком, некоторые разработчики сталкиваются с нестабильностью во время работы с его пакетами. Тем не менее, базовые средства языка считаются стабильными.

Еще одним признаком незрелости языка является ограниченное количество пакетов программ, а также небольшое число поклонников среди разработчиков. В отличие от устоявшихся R и Python язык программирования Julia не располагает большим количеством пакетов программ (пока что).

MATLAB

MATLAB, предназначенный для численных вычислений, хорошо подходит для использования количественного анализа со сложными математическими требованиями, такими как обработка сигналов, преобразования Фурье, матричная алгебра и обработка изображений.

Визуализация данных. MATLAB имеет ряд встроенных возможностей построения графиков и диаграмм.

MATLAB часто можно встретить во многих курсах бакалавриата по точным наукам, таким как физика, инженерия и прикладная математика. Таким образом, он широко используется в этих областях.

Платная лицензия. Вне зависимости от выбранного вами варианта (для научных, личных целей или целей компании) вам придется раскошелиться на дорогостоящую лицензию. Наш совет: обратите внимание на бесплатную альтернативу – Octave.

MATLAB – это не лучший язык программирования для общего назначения.

Слишком рано для него, чтобы вступить в игру (Node.js всего 8 лет!)...

Платформа Node.js и вправду быстрая, но всегда найдутся те, кто будет активно критиковать JavaScript.

У начинающего специалиста по данным (data scientist) есть возможность выбрать один из множества языков программирования, который поможет ему быстрее освоить данную науку.Тем не менее, никто точно не скажет вам, какой язык программирования лучше всего подходит для этой цели. Ваш успех как специалиста в данной области будет зависить от множества факторов и сегодня мы постараемся их рассмотреть, а в конце статьи вы сможете проголосовать за тот язык программирования, который вы считаете наиболее подходящим для работы с данными.Будьте готовы к тому, что по мере углубления в область науки о данных, вам раз за разом прийдется заново «изобретать велосипед». Кроме того, вам необходимо будет в совершенстве овладеть различными пакетами программ и модулями для выбранного вами языка программирования. Насколько хорошо вы сможете все это усвоить, зависит, в первую очередь, от наличия предметно-ориентированных пакетов программ для выбранного ЯП.Ведущий специалист по данным обладает хорошими всесторонними навыками программирования, а также умением проводить расчеты и анализировать. Большая часть повседневной работы в области науки о данных направлена на поиск и обработку исходных данных или корректировку данных. К сожалению, никакие новороченные пакеты для машинного обучения вам не помогут для данных целей.В быстро развивающемся мире коммерческой науки о данных есть множество возможностей быстро получить желаемую работу. Тем не менее, именно благодаря быстрому развитию области науки о данных ее постоянно сопровождают технические недароботки, и только упорная практика сможет свести к минимуму такие недочеты.В некоторых случаях очень важно оптимизировать производительность вашего кода, тем более при работе с большими объемами особо важных данных. Однако скомпилированные языки обычно намного быстрее, чем интерпретируемые. Аналогично, статически типизированные языки значительно более отказоустойчивы, чем динамически типизированные. Таким образом, единственным компромиссом является снижение производительности.В некоторой степени, каждый из представленных ниже языков программирования обладает одним параметром в каждой из двух групп: универсальность — специфичность; производительность — удобство.Учитывая эти основные принципы, давайте рассмотрим некоторые из наиболее популярных языков программирования, которые используются в науке о данных. Вся информация, о приведенных ниже языках программирования, основывается на моих собственных наблюдениях и опыте, а также опыте моих друзей и коллег.R, который является прямым потомком старшего языка программирования S, был выпущен в далеком 1995 году и с тех пор становится все совершеннее. Написанный на таких языках как C и Fortran данный проект сегодня поддерживается Фондом языка R для статистических вычислений (R Foundation for Statistical Computing).БесплатнаяR – мощный язык, который отличается наличием огромного выбора приложений для сбора статистических данных и визуализации данных, а тот факт, что он является ЯП с открытым исходным кодом, позволяет ему собрать большое количество поклонников среди разработчиков. Именно благодаря своей эффективности для первоначальных целей этому языку программирования удалось достичь широкой популярности.В 1991 году Гвидо ван Россум представил язык программирования Python. С тех пор этот язык стал чрезвычайно популярным ЯП общего назначения и широко используется в сообществе специалистов по данным. В настоящее время основными версиями являются Python 3,6 и Python 2,7.БесплатнаяPython является хорошим вариантом для целей науки о данных (data science), и это утверждение справедливо как для начального, так и для продвинутого уровней работы в данной области. Большая часть науки о данных сосредоточена вокруг процесса ETL (извлечение-преобразование-загрузка). Эта особенность делает Python идеально подходящим для таких целей языком программирования. Библиотеки, такие как Tensorflow от Google, делают Python очень интересным языком для работы в области машинного обучения.SQL («язык структурированных запросов») определяет, управляет и запрашивает реляционные базы данных. Язык появился в 1974 году и с тех пор претерпел множество видоизменений, но основные его принципы остаются неизменными.Есть бесплатные и платные варианты.SQL более полезен в качестве языка для обработки данных, чем в качестве передового аналитического инструмента. Тем не менее, так много процессов в области науки о данных зависит от ETL, а долговечность и эффективность SQL лишний раз свидетельствуют о том, что такой ЯП должен знать каждый специалист по данным (data scientist).Java – это чрезвычайно популярный язык общего назначения, который работает на виртуальной машине Java Virtual Machine (JVM). Это абстрактная вычислительная система, которая обеспечивает плавную переносимость между платформами. В настоящее время поддерживается корпорацией Oracle.8-я версия – бесплатнаяМного чего можно сказать в пользу изучения Java как языка для работы в области науки о данных. Многие компании оценят возможность беспрепятственной интеграции готового кода программного продукта в собственную кодовую базу, а производительность и типобезопасность Java являются его неоспоримыми преимуществами. Тем не менее, к недостаткам такого языка можно отнести тот факт, что у него отсутствуют наборы специфических пакетов, которые доступны для других языков. Несмотря на такой недостаток, Java является языком программирования, которому обязательно стоит уделить внимание, особенно если вы уже знаете R или Python.Функционирующий на JVM язык программирования Scala был разработан Мартином Одерски в 2004 году. Это язык с несколькими парадигмами, позволяющий использовать как объектно-ориентированные, так и функциональные подходы. Кроме того, структура кластерных вычислений Apache Spark написана на Scala.БесплатнаяЕсли вы решили использовать кластерные вычисления для работы с большими данными, то пара Scala + Spark – это идеальное решение. Более того, если у вас уже есть опыт работы с Java и другими статически типизированными языками программирования, то вы непременно оцените эти возможности Scala. Однако, если ваше приложение не имеет ничего общего с большими объемами данных, работа с которыми может оправдать добавление всех составляющих Scala, вы, скорее всего, добьетесь большей производительности, используя другие языки, такие как R или Python.Выпущенный чуть более 5 лет назад, Julia произвела впечатление на мир вычислительных методов. Язык добился такой популярности благодаря тому, что несколько крупных организаций, включая некоторые в финансовой отрасли, почти сразу начали использовать его для своих целей.БесплатнаяДа, главная проблема языка Julia – это его молодость, однако его нельзя за это винить. Поскольку Julia был создан лишь недавно, он пока что не может конкурировать со своими основными конкурентами, Python и R. Будьте терпеливыми и вы поймете, что существует множество причин обратить пристальное внимание на этот язык, который, непременно, сделает выдающиеся шаги в ближайшем будущем.MATLAB – это признанный язык для численных расчетов, используемый как в научных целях, так и в индустрии. Он был разработан и лицензирован MathWorks, компанией, созданной в 1984 году, основной целью которой являлось коммерциализация программного обеспечения.Цены варьируются в зависимости от выбранного вами варианта языкаБлагодаря своему широкому использованию в различных количественных вычислениях как для научных целей, так и для целей индустрии, MATLAB стал достойным вариантом для применения в области науки о данных. Он прийдется вам как нельзя кстати, если для ваших ежедневных целей необходима интенсивная, продвинутая математическая функциональность, собственно, для чего MATLAB и был разработан.Существуют и другие популярные ЯП, которые могут представлять интерес для специалистов по данным. В этом разделе представлен их краткий обзор.Зачастую, C++ не используется в области науки о данных. Тем не менее, он имеет молниеносную производительность и широкую популярность. Главной причиной, по которой C++ не обрел популярности в области науки о данных, является его неэффективность для такой цели.Как написал один из участников форума:«Предположим, что вы пишете код для проведения какого-либо специального анализа, который, вероятно, будет запускаться только один раз. Так вот, вы предпочли бы потратить 30 минут на создание программы, которая будет работать в течение 10 секунд или потратить 10 минут на программу, которая будет работать в течение 1 минуты?»И этот парень прав! Тем не менее, C++ станет отличным выбором для реализации алгоритмов машинного обучения, оптимизированных на низком уровне.Ввиду того, что за последние несколько лет платформа Node.js активно развивалась, язык программирования JavaScript все больше и больше обретал черты серверного языка. Однако его возможности в области науки о данных и машинного обучения на сегодняшний день достаточно скромны (тем не менее, не стоит забывать про brain.js и synaptic.js!). К недостаткам JavaScript можно отнести:К неоспоримым преимуществам Node.js можно отнести его асинхронный ввод-вывод, его растущую популярность, а также тот факт, что существует множество языков, которые компилируются с JavaScript. Так что вполне возможно, что в недалеком будущем мы увидим полезный фрейморк для работы в области науки о данных с возможностью обработки с помощью ETL в режиме реального времени. Другой вопрос: будет ли это актуально на то время…Perl известен как «швейцарский армейский нож языков программирования» из-за его универсальности как языка сценариев общего назначения. Он имеет много общего с Python, являясь динамически типизированным языком сценариев. Но ему еще очень далеко до той популярности, которую имеет Python в области науки о данных.Это немного удивительно, учитывая его применение в областях, в которых используются методы количественного анализа, например в биоинформатике. Что касается науки о данных, то у Perl есть несколько недостатков: у него не получится быстро стать популярным в данной области, а его синтаксис считается недружелюбным. Кроме того, со стороны его разработчиков не наблюдается никаких попыток создания библиотек, которые могли бы быть использованы в области науки о данных. А как мы с вами знаем: зачастую все решают правильные действия в подходящий момент.Ruby – это еще один динамически типизированный интерпретируемый язык общего назначения. Тем не менее, похоже, что у его создателей нет никакого желания сделать его пригодным для работы в области науки о данных, как в случае с Python.Это может показаться странным, но все вышеуказанное так или иначе связано с доминирующим положением Python в области научных исследований, а также с положительными отзывами людей, пишущих на этом языке. Чем больше людей выбирают Python, тем больше разрабатывается для него модулей и фреймворков, и тем больше программистов отдают свое предпочтение Python. Проект SciRuby был создан для того, чтобы внедрить в Ruby функциональность научных вычислений, например, матричной алгебры. Но, несмотря на все эти потуги, Python на данный момент по-прежнему лидирует.Ну вот мы с вами и рассмотрели короткое руководство по языкам программирования, которые ближе всего подступили к области науки о данных. Важным моментом здесь является понимание того, что вам больше нужно: специфичность или универсальность языка, его удобство или эффективность.Я регулярно использую R, Python и SQL, так как моя текущая работа в основном сосредоточена на разработке существующих конвейеров данных и ETL-процессов. Эти языки совмещают правильный баланс общности и эффективности для выполнения этой работы с возможностью использования более совершенных статистических пакетов R, когда это необходимо.Однако, возможно, вы уже неплохо набили руку в Java, или вам не терпится испробовать в действии Scala для работы с большими данными, или, может быть, вы без ума от проекта Julia.А может вы зубрили MATLAB на парах в институте или не прочь дать SciRuby шанс показать себя? Да у вас могут быть сотни разных причин! Если так, то оставьте свой комментарий внизу – ведь для нас действительно важно знать мнение каждого из вас!Спасибо за внимание!