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вчера в 22:35 Разработка

О выборе названия к игре

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    Недавно в своей статье я раскрывал сложности разработки и доведения до конца своего первого проекта в одиночку. Но я не раскрыл одного достаточно важного момента — названия. В самом деле, грамотно выбранное название может сыграть немалую роль в привлечении аудитории.


    Введение. Научная постановка проблемы



    Вообще, придумывать название лучше всего, когда проект близится к окончанию. Хотя в большинстве случаев так и происходит.

    Итак, решив придумать название для своей игры, я полез в интернет. Но стоящих статей там не оказалось.

    Что же делать?

    И тогда я решил поставить проблему по-научному, классифицировать названия игр, найти наилучший вариант названий и придумать по образцу свой.

    Итак, вот моя небольшая классификация. Предупреждаю, что выбор игр для примеров — это просто то, что пришло на ум, вот и всё, ничьи предпочтения это не должно задевать.

    Группа Номер Один, или любителям абстракционизма




    Подгруппа внутренних названий


    Ну или как это всё дело ещё назвать?

    К этой группе можно отнести названия, которые вроде как бы что-то действительно означают, но значение расшифровывается только в самой игре. Примером может служить печально известный Armikrog: из названия игрок не может ничего вынести, но в самой игре Армикрог — название места, где происходит игра.

    Плюсы: по запросу выведется только эта игра без сторонних ссылок на похожие запросы; уникальное название, которое может выделяться

    Минусы: оригинальное название сложнее запомнить и правильно напечатать; игрок не получает информацию о сути игры

    Подгруппа истинно абстрактных названий


    Редкая группа названий, которые являются совершенной абстракцией и не раскрывают ни суть игры, ни её внутреннее содержание. Пример: Rymdkapsel (если всё же что-то обозначает, поправьте)

    Плюсы: те же

    Минусы: те же, но название не связано с игрой совершенно, что совсем может сбить игрока

    Группа Номер Два, или почти инструкция




    Этот тип названий даёт прямые призывы и указания к процессу геймплея. Пример: Cut the Rope (рус. Обрежь верёвку — в процессе игры приходится обрезать верёвки). Может давать инструкции не только к элементарному геймлею, но и давать указания уже по более развитому игровому процессу (Don't Starve), задавать правила (Move or Die) или указывать на цель игры (Build a Bridge)

    Плюсы: игрок сразу понимает, что ему придётся делать в игре

    Минусы: если игра не очень известная, её может быть непросто найти

    Группа Номер Три, или Имена Собственной Персоной… опять




    Нет, здесь уже идёт речь об именах собственных, которые могут хоть что-то рассказать игроку, в отличие от абстракций.

    Подгруппа персонажей



    Всё-таки имя персонажей может намекнуть, о чём будет игра. В самом деле, какой-нибудь амбал навряд ли будет собирать цветочки, а баскетбольный мячик обычно врагов катаной не рубит (хотя фантазия может быть безгранична). Если в названии будет какой-нибудь Ниндзя, можно сразу понять, что в игре, скорее всего, понадобится скорость или ловкость.
    Пример: Super Meat Boy. Приставка «Super» намекает на какие-то особенные характеристики этого персонажа, его героизм.

    Плюсы: игрок сразу будет знаком с персонажем; возможно, персонаж может что-то рассказать об игре
    Минусы: по сравнению с предыдущей группой всё равно ниже информативность

    Подгруппа обстановки



    Названия носят более общий характер, объясняют атмосферу, мир, то есть обстановку игры в целом. Пример: Knock-knock (рус. Тук-тук-тук, показывает, что игроку явно придётся столнкнуться с кем-то, кто приходит). Немного из другой разновидности: Limbo (ну тут намёк на лимб)

    Плюсы: раскрывает обстановку, в которой игрок будет играть
    Минусы: опять же может сливаться со смежными запросами, не всегда чётко даёт понять, как именно трактовать название

    Подгруппа аббревиатур



    Иногда используются даже аббревиатуры, которые обычно потом расшифроваваются. Примеры: C.A.T.S., S.T.A.L.K.E.R.

    Плюсы: Аббревиатуры привлекают внимание и интригуют людей, расшифровка может подробнее раскрывать суть
    Минусы: Может быть сложно подогнать слова под аббревиатуру; может возникнуть проблема с нахождением названия.

    Группа Номер Четыре, или Микс




    А в самом деле, сливать слова, чтобы образовывать новые названия — достаточно хорошая практика. При этом результат, хотя и уникален, может что-то рассказать.
    Пример: The Neverhood
    Можно изменять привычные слова, но так, чтобы поисковик не исправлял: Scribblenauts

    Плюсы: название уникальное, игрок понимает суть
    Минусы: название может быть очень сложным. а поисковая система автоматически исправлять

    Послесловие


    Что же я выбрал? Я выбрал Группу Номер Четыре и решил назвать свой проект так, чтобы вводилась обстановка и раскрывался сюжет, в котором одним из ключевых моментов в будущих обновлениях станет отсутствие солнца. Конкретно — Nullysun, то есть «Нулевое солнце» или вроде того. Я бы не стал так открыто говорить результат, если бы не одна важная ошибка, которую я не учёл:

    Игроки хорошо запоминали название, но вот с написанием была просто беда — они нередко писали Nullisun вместо Nullysun. Что это означает? Постарайтесь, если название оригинальное, избегать таких букв, как Y, W, опасайтесь сочетаний U/OO, C/K, KS/X и т. д. Особенно это касается тех, кто рассчитывает в том числе или в основном на русскую аудиторию.
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    Комментарии 5
    • 0
      Нет лучшего типа названия для игры. Есть прежде всего планируемая аудитория и жанр игры, и уже исходя из этих соображений надо придумывать подходящее называние.
      В большинстве случаев, если называние не понятно, никто и не задумывается о чем оно.
      • 0

        Ну да, это понятно, что в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно. Я попытался из всех вариантов найти лучший, но это мое сугубо личное мнение. Мне кажется, что название должно говорить об игре наиболее полно, и я решил так.

        • 0
          Лет 20 назад, когда игры покупались на рынке, т.е. или картриджи или диски — называние и обложка были очень важны.
          Сейчас никто не купит игру просто по названию — будут смотреть скриншоты, видео превьюшки — которые и являются «обложкой».
          Единственное где, как мне кажется, нужно отображающее суть называние игры — это игры «для домохозяек». Таких игры миллионы и тыкать чтобы понять это очередная ферма или линии не очень занятно.
      • 0
        Rymdkapsel с шведского переводится как космический корабль.
        • 0
          Спасибо, исправлю. Но опять же: лично для меня это название запомнить сложно, поскольку шведского я не знаю. Когда я писал статью, приходилось искать по ключевым запросам.

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