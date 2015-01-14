О выборе названия к игре
Недавно в своей статье я раскрывал сложности разработки и доведения до конца своего первого проекта в одиночку. Но я не раскрыл одного достаточно важного момента — названия. В самом деле, грамотно выбранное название может сыграть немалую роль в привлечении аудитории.
Введение. Научная постановка проблемы
Вообще, придумывать название лучше всего, когда проект близится к окончанию. Хотя в большинстве случаев так и происходит.
Итак, решив придумать название для своей игры, я полез в интернет. Но стоящих статей там не оказалось.
Что же делать?
И тогда я решил поставить проблему по-научному, классифицировать названия игр, найти наилучший вариант названий и придумать по образцу свой.
Итак, вот моя небольшая классификация. Предупреждаю, что выбор игр для примеров — это просто то, что пришло на ум, вот и всё, ничьи предпочтения это не должно задевать.
Группа Номер Один, или любителям абстракционизма
Подгруппа внутренних названий
Ну или как это всё дело ещё назвать?
К этой группе можно отнести названия, которые вроде как бы что-то действительно означают, но значение расшифровывается только в самой игре. Примером может служить печально известный Armikrog: из названия игрок не может ничего вынести, но в самой игре Армикрог — название места, где происходит игра.
Плюсы: по запросу выведется только эта игра без сторонних ссылок на похожие запросы; уникальное название, которое может выделяться
Минусы: оригинальное название сложнее запомнить и правильно напечатать; игрок не получает информацию о сути игры
Подгруппа истинно абстрактных названий
Редкая группа названий, которые являются совершенной абстракцией и не раскрывают ни суть игры, ни её внутреннее содержание. Пример: Rymdkapsel (если всё же что-то обозначает, поправьте)
Плюсы: те же
Минусы: те же, но название не связано с игрой совершенно, что совсем может сбить игрока
Группа Номер Два, или почти инструкция
Этот тип названий даёт прямые призывы и указания к процессу геймплея. Пример: Cut the Rope (рус. Обрежь верёвку — в процессе игры приходится обрезать верёвки). Может давать инструкции не только к элементарному геймлею, но и давать указания уже по более развитому игровому процессу (Don't Starve), задавать правила (Move or Die) или указывать на цель игры (Build a Bridge)
Плюсы: игрок сразу понимает, что ему придётся делать в игре
Минусы: если игра не очень известная, её может быть непросто найти
Группа Номер Три, или Имена Собственной Персоной… опять
Нет, здесь уже идёт речь об именах собственных, которые могут хоть что-то рассказать игроку, в отличие от абстракций.
Подгруппа персонажей
Всё-таки имя персонажей может намекнуть, о чём будет игра. В самом деле, какой-нибудь амбал навряд ли будет собирать цветочки, а баскетбольный мячик обычно врагов катаной не рубит (хотя фантазия может быть безгранична). Если в названии будет какой-нибудь Ниндзя, можно сразу понять, что в игре, скорее всего, понадобится скорость или ловкость.
Пример: Super Meat Boy. Приставка «Super» намекает на какие-то особенные характеристики этого персонажа, его героизм.
Плюсы: игрок сразу будет знаком с персонажем; возможно, персонаж может что-то рассказать об игре
Минусы: по сравнению с предыдущей группой всё равно ниже информативность
Подгруппа обстановки
Названия носят более общий характер, объясняют атмосферу, мир, то есть обстановку игры в целом. Пример: Knock-knock (рус. Тук-тук-тук, показывает, что игроку явно придётся столнкнуться с кем-то, кто приходит). Немного из другой разновидности: Limbo (ну тут намёк на лимб)
Плюсы: раскрывает обстановку, в которой игрок будет играть
Минусы: опять же может сливаться со смежными запросами, не всегда чётко даёт понять, как именно трактовать название
Подгруппа аббревиатур
Иногда используются даже аббревиатуры, которые обычно потом расшифроваваются. Примеры: C.A.T.S., S.T.A.L.K.E.R.
Плюсы: Аббревиатуры привлекают внимание и интригуют людей, расшифровка может подробнее раскрывать суть
Минусы: Может быть сложно подогнать слова под аббревиатуру; может возникнуть проблема с нахождением названия.
Группа Номер Четыре, или Микс
А в самом деле, сливать слова, чтобы образовывать новые названия — достаточно хорошая практика. При этом результат, хотя и уникален, может что-то рассказать.
Пример: The Neverhood
Можно изменять привычные слова, но так, чтобы поисковик не исправлял: Scribblenauts
Плюсы: название уникальное, игрок понимает суть
Минусы: название может быть очень сложным. а поисковая система автоматически исправлять
Послесловие
Что же я выбрал? Я выбрал Группу Номер Четыре и решил назвать свой проект так, чтобы вводилась обстановка и раскрывался сюжет, в котором одним из ключевых моментов в будущих обновлениях станет отсутствие солнца. Конкретно — Nullysun, то есть «Нулевое солнце» или вроде того.
Игроки хорошо запоминали название, но вот с написанием была просто беда — они нередко писали Nullisun вместо Nullysun. Что это означает? Постарайтесь, если название оригинальное, избегать таких букв, как Y, W, опасайтесь сочетаний U/OO, C/K, KS/X и т. д. Особенно это касается тех, кто рассчитывает в том числе или в основном на русскую аудиторию.
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