О выборе названия к игре

Введение. Научная постановка проблемы

Группа Номер Один, или любителям абстракционизма

Подгруппа внутренних названий

Подгруппа истинно абстрактных названий

Группа Номер Два, или почти инструкция

Группа Номер Три, или Имена Собственной Персоной… опять

Подгруппа персонажей

Подгруппа обстановки

Подгруппа аббревиатур

Группа Номер Четыре, или Микс

Послесловие

Я бы не стал так открыто говорить результат

Недавно в своей статье я раскрывал сложности разработки и доведения до конца своегов одиночку. Но я не раскрыл одного достаточно важного момента —. В самом деле, грамотно выбранное название может сыграть немалую роль в привлечении аудитории.Вообще, придумывать название лучше всего, когда проект близится к окончанию. Хотя в большинстве случаев так и происходит.Итак, решив придумать название для своей игры, я полез в интернет. Но стоящих статей тамЧто же делать?И тогда я решил поставить проблему по-научному,названия игр, найти наилучший вариант названий и придумать по образцу свой.Итак, вот моя небольшая классификация. Предупреждаю, что выбор игр для примеров — это просто то, что пришло на ум, вот и всё, ничьи предпочтения это не должно задевать.Ну или как это всё дело ещё назвать?К этой группе можно отнести названия, которые вроде как бы что-то действительно означают, но значение расшифровывается только. Примером может служить печально известный Armikrog: из названия игрок не может ничего вынести, но в самой игре Армикрог — название места, где происходит игра.: по запросу выведется только эта игра без сторонних ссылок на похожие запросы; уникальное название, которое может выделяться: оригинальное название сложнее запомнить и правильно напечатать; игрок не получает информацию о сути игрыРедкая группа названий, которые являются совершенной абстракцией и не раскрывают ни суть игры, ни её внутреннее содержание. Пример: Rymdkapsel (если всё же что-то обозначает, поправьте): те же: те же, но название не связано с игрой совершенно, что совсем может сбить игрокаЭтот тип названий даёт прямыек процессу геймплея. Пример: Cut the Rope (рус. Обрежь верёвку — в процессе игры приходится обрезать верёвки). Может давать инструкции не только к элементарному геймлею, но и давать указания уже по более развитому игровому процессу (Don't Starve), задавать правила (Move or Die) или указывать на цель игры (Build a Bridge): игрок сразу понимает, что ему придётся делать в игре: если игра не очень известная, её может быть непросто найтиНет, здесь уже идёт речь об именах собственных, которые могут хоть что-то рассказать игроку, в отличие от абстракций.Всё-таки имя персонажей может намекнуть, о чём будет игра. В самом деле, какой-нибудь амбал навряд ли будет собирать цветочки, а баскетбольный мячик обычно врагов катаной не рубит (хотя фантазия может быть безгранична). Если в названии будет какой-нибудь Ниндзя, можно сразу понять, что в игре, скорее всего, понадобится скорость или ловкость.Пример: Super Meat Boy. Приставка «Super» намекает на какие-то особенные характеристики этого персонажа, его героизм.: игрок сразу будет знаком с персонажем; возможно, персонаж может что-то рассказать об игре: по сравнению с предыдущей группой всё равно ниже информативностьНазвания носят более общий характер, объясняют атмосферу, мир, то естьигры в целом. Пример: Knock-knock (рус. Тук-тук-тук, показывает, что игроку явно придётся столнкнуться с кем-то, кто приходит). Немного из другой разновидности: Limbo (ну тут намёк на лимб : раскрывает обстановку, в которой игрок будет играть: опять же может сливаться со смежными запросами, не всегда чётко даёт понять, как именно трактовать названиеИногда используются даже аббревиатуры, которые обычно потом расшифроваваются. Примеры: C.A.T.S., S.T.A.L.K.E.R.: Аббревиатуры привлекают внимание и интригуют людей, расшифровка может подробнее раскрывать суть: Может быть сложно подогнать слова под аббревиатуру; может возникнуть проблема с нахождением названия.А в самом деле, сливать слова, чтобы образовывать новые названия — достаточно хорошая практика. При этом результат, хотя и, может что-то рассказать.Пример: The NeverhoodМожнопривычные слова, но так, чтобы поисковик не исправлял: Scribblenauts: название уникальное, игрок понимает суть: название может быть очень сложным. а поисковая система автоматически исправлятьЧто же я выбрал? Я выбрал Группу Номер Четыре и решил назвать свой проект так, чтобы вводилась обстановка и раскрывался сюжет, в котором одним из ключевых моментов в будущих обновлениях станет отсутствие солнца. Конкретно —, то есть «Нулевое солнце» или вроде того., если бы не одна важная ошибка, которую я не учёл:Игроки хорошо запоминали название, но вот сбыла просто беда — они нередко писали Nullisun вместо Nullysun. Что это означает? Постарайтесь, если название оригинальное, избегать таких букв, как Y, W, опасайтесь сочетаний U/OO, C/K, KS/X и т. д. Особенно это касается тех, кто рассчитывает в том числе или в основном на русскую аудиторию.