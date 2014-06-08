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вчера в 22:55 Разработка

Последний отсчёт — Гугл развлекается

    Некоторое время назад я писал о смешном методе-проверке А не козёл ли ты, пользователь?. Сегодня обнаружил ещё один забавный метод для новенькой Android 8.0

    Чисто случайно перечитывал документацию по компоненту Chronometer. Обнаружил, что в API 24 появились новые методы, позволяющие хронометру работать в режиме обратного отсчёта. Стал проверять, написал простенький пример. Всё работает. Код тривиальный, приводить здесь не буду.
    И тут глаз зацепился за ещё один новый метод, который добавили в API 26 — isFinalCountDown(). Описание метода было весьма скудным — whether this is the final countdown. Я почему-то подумал, что с его помощью можно определить момент, когда счётчик в хронометре станет равен 00:00. Хотя вроде можно и самостоятельно устроить такую проверку. Странно. Решил вызвать метод по щелчку кнопки. Запускал на эмуляторе.

    public void onClick(View view) {
        mChronometer.isTheFinalCountDown();
    }


    Эффект был неожиданным. Вдруг запускается приложение Youtube и в ней начинает проигрываться песня группы Европа «Последний отсчёт». Я сначала подумал, что это какой-то глюк и я куда-то не туда нажал. Но удивило совпадение названия песни с методом. Запустил ещё раз — опять запускается видеоролик. Стало интересно. Стал искать исходники Android 8.0 и нашёл это место.

        /**
     * @return whether this is the final countdown
     */
    public boolean isTheFinalCountDown() {
        try {
            getContext().startActivity(
                    new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://youtu.be/9jK-NcRmVcw"))
                            .addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE)
                            .addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT
                                    | Intent.FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT));
            return true;
        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }


    В методе зашит адрес ролика на Ютубе, который запускается с помощью механизма Intent.
    Скриншот запущенного ролика.
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    Комментарии 1
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      Вот так и пишется bloatwarе.

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