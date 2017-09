Последний отсчёт — Гугл развлекается

public void onClick(View view) { mChronometer.isTheFinalCountDown(); }

/** * @return whether this is the final countdown */ public boolean isTheFinalCountDown() { try { getContext().startActivity( new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://youtu.be/9jK-NcRmVcw")) .addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE) .addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT | Intent.FLAG_ACTIVITY_LAUNCH_ADJACENT)); return true; } catch (Exception e) { return false; } }

Некоторое время назад я писал о смешном методе-проверке А не козёл ли ты, пользователь? . Сегодня обнаружил ещё один забавный метод для новенькой Android 8.0Чисто случайно перечитывал документацию по компоненту. Обнаружил, что в API 24 появились новые методы, позволяющие хронометру работать в режиме обратного отсчёта. Стал проверять, написал простенький пример. Всё работает. Код тривиальный, приводить здесь не буду.И тут глаз зацепился за ещё один новый метод, который добавили в API 26 —. Описание метода было весьма скудным —. Я почему-то подумал, что с его помощью можно определить момент, когда счётчик в хронометре станет равен 00:00. Хотя вроде можно и самостоятельно устроить такую проверку. Странно. Решил вызвать метод по щелчку кнопки. Запускал на эмуляторе.Эффект был неожиданным. Вдруг запускается приложение Youtube и в ней начинает проигрываться песня группы Европа «Последний отсчёт». Я сначала подумал, что это какой-то глюк и я куда-то не туда нажал. Но удивило совпадение названия песни с методом. Запустил ещё раз — опять запускается видеоролик. Стало интересно. Стал искать исходники Android 8.0 и нашёл это место В методе зашит адрес ролика на Ютубе, который запускается с помощью механизмаСкриншот запущенного ролика.