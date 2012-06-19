Используйте Stream API проще (или не используйте вообще)
С появлением Java 8 Stream API позволило программистам писать существенно короче то, что раньше занимало много строк кода. Однако оказалось, что многие даже с использованием Stream API пишут длиннее, чем надо. Причём это не только делает код длиннее и усложняет его понимание, но иногда приводит к существенному провалу производительности. Не всегда понятно, почему люди так пишут. Возможно, они прочитали только небольшой кусок документации, а про другие возможности не слышали. Или вообще документацию не читали, просто видели где-то пример и решили сделать похоже. Иногда это напоминает анекдот про «задача сведена к предыдущей».
В этой статье я собрал те примеры, с которыми столкнулся в практике. Надеюсь, после такого ликбеза код программистов станет чуточку красивее и быстрее. Большинство этих штук хорошая IDE поможет вам исправить, но IDE всё-таки не всесильна и голову не заменяет.
1. Стрим из коллекции без промежуточных операций обычно не нужен
Если у вас промежуточных операций нет, часто можно и нужно обойтись без стрима.
1.1. collection.stream().forEach()
Хотите что-то сделать для всех элементов коллекции? Замечательно. Но зачем вам стрим? Напишите просто
collection.forEach(). В большинстве случаев это одно и то же, но короче и производит меньше мусора. Некоторые боятся, что различие в функциональности есть, но не могут толком объяснить, какое оно. Говорят, мол,
forEach не гарантирует порядок. Как раз в стриме по спецификации не гарантирует (по факту он есть), а без стрима для упорядоченных коллекций гарантирует. Если порядок вам не нужен, вам не станет хуже, если он появится. Единственное отличие из стандартной библиотеки, которое мне известно — это синхронизированные коллекции, созданные через
Collections.synchronizedXyz(). В этом случае
collection.forEach() синхронизирует всю операцию, тогда как
collection.stream().forEach() не синхронизирует ничего. Скорее всего, если вы уж используете синхронизированные коллекции, вам всё-таки синхронизация нужна, поэтому станет только лучше.
1.2. collection.stream().collect(Collectors.toList())
Собираетесь преобразовать произвольную коллекцию в список? Замечательно. Начиная с Java 1.2 у вас есть отличная возможность для этого:
new ArrayList<>(collection) (ну хорошо, до Java 5 дженериков не было). Это не только короче, но и быстрее и опять же создаст меньше мусора в куче. Может быть значительно меньше, так как в большинстве случаев у вас выделится один массив нужного размера, тогда как стрим будет добавлять элементы по одному, растягивая по мере необходимости. Аналогично вместо
stream().collect(toSet()) создаём
new HashSet<>(), а вместо
stream().collect(toCollection(TreeSet::new)) —
new TreeSet<>().
1.3. collection.stream().toArray(String[]::new)
Новый способ преобразования в массив ничем не лучше старого доброго
collection.toArray(new String[0]). Опять же: так как на пути меньше абстракций, преобразование может оказаться более эффективно. Во всяком случае объект стрима вам не нужен.
1.4. collection.stream().max(Comparator.naturalOrder()).get()
Есть замечательный метод
Collections.max, который почему-то незаслуженно многими забыт. Вызов
Collections.max(collection) сделает то же самое и опять же с меньшим количеством мусора. Если у вас свой компаратор, используйте
Collections.max(collection, comparator). Метод
Collections.max() подойдёт хуже, если вы хотите специально обработать пустую коллекцию, тогда стрим более оправдан. Цепочка
collection.stream().max(comparator).orElse(null) смотрится лучше, чем
collection.isEmpty() ? null : Collections.max(collection, comparator).
1.5. collection.stream().count()
Это совсем ни в какие ворота не лезет: есть ведь
collection.size()! Если в Java 9
count() отработает быстро, то в Java 8 этот вызов всегда пересчитывает все элементы, даже если размер очевиден. Не делайте так.
2. Поиск элемента
2.1. stream.filter(condition).findFirst().isPresent()
Такой код вижу на удивление часто. Суть его: проверить, выполняется ли условие для какого-то элемента стрима. Именно для этого есть специальный метод:
stream.anyMatch(condition). Зачем вам
Optional?
2.2. !stream.anyMatch(condition)
Тут некоторые поспорят, но я считаю, что использовать специальный метод
stream.noneMatch(condition) более выразительно. А вот если и в условии отрицание:
!stream.anyMatch(x -> !condition(x)), то тут однозначно лучше написать
stream.allMatch(x -> condition(x)). Тот, кто будет читать код, скажет вам спасибо.
2.3. stream.map(condition).anyMatch(b -> b)
И такой странный код иногда пишут, чтобы запутать коллег. Если увидите такое, знайте, что это просто
stream.anyMatch(condition). Здесь же вариации на тему вроде
stream.map(condition).noneMatch(Boolean::booleanValue) или
stream.map(condition).allMatch(Boolean.TRUE::equals).
3. Создание стрима
3.1. Collections.emptyList().stream()
Нужен пустой стрим? Бывает, ничего страшного. И для этого есть специальный метод
Stream.empty(). Производительность одинаковая, но короче и понятнее. Метод
emptySet здесь не отличается от
emptyList.
3.2. Collections.singleton(x).stream()
И тут можно упростить жизнь: если вам потребовался стрим из одного элемента, пишите просто
Stream.of(x). Опять же без разницы
singleton или
singletonList: когда в стриме один элемент, никого не волнует, упорядочен стрим или нет.
3.3. Arrays.asList(array).stream()
Развитие этой же темы. Люди почему-то так делают, хотя
Arrays.stream(array) или
Stream.of(array) отработает не хуже. Если вы указываете элементы явно (
Arrays.asList(x, y, z).stream()), то
Stream.of(x, y, z) тоже сработает. Аналогично с
EnumSet.of(x, y, z).stream(). Вам же стрим нужен, а не коллекция, так и создавайте сразу стрим.
3.4. Collections.nCopies(N, "ignored").stream().map(ignored -> new MyObject())
Нужен стрим из N одинаковых объектов? Тогда
nCopies() — ваш выбор. А вот если нужно сгенерировать стрим из N объектов, созданных одним и тем же способом, то тут красивее и оптимальнее воспользоваться
Stream.generate(() -> new MyObject()).limit(N).
3.5. IntStream.range(from, to).mapToObj(idx -> array[idx])
Нужен стрим из куска массива? Есть специальный метод
Arrays.stream(array, from, to). Опять же короче и меньше мусора, плюс так как массив больше не захвачен лямбдой, он не обязан быть effectively-final. Понятно, если from — это 0, а to — это
array.length, тогда вам просто нужен
Arrays.stream(array), причём тут код станет приятнее, даже если в
mapToObj что-то более сложное. Например,
IntStream.range(0, strings.length).mapToObj(idx -> strings[idx].trim()) легко превращается в
Arrays.stream(strings).map(String::trim).
Более хитрая вариация на тему —
IntStream.range(0, Math.min(array.length, max)).mapToObj(idx -> array[idx]). Немножко подумав, понимаешь, что это
Arrays.stream(array).limit(max).
4. Ненужные и сложные коллекторы
Иногда люди изучают коллекторы и всё пытаются делать через них. Однако не всегда они нужны.
4.1. stream.collect(Collectors.counting())
Многие коллекторы нужны только как вторичные в сложных каскадных операциях вроде
groupingBy. Коллектор
counting() как раз из них. Пишите
stream.count() и не мучайтесь. Опять же если в Java 9
count() может иногда выполниться за константное время, то коллектор всегда будет пересчитывать элементы. А в Java 8 коллектор
counting() ещё и боксит зазря (я это исправил в Java 9). Из этой же оперы коллекторы
maxBy(),
minBy() (есть методы
max() и
min()),
reducing() (используйте
reduce()),
mapping() (просто добавьте шаг
map(), а затем воспользуйтесь вторичным коллектором напрямую). В Java 9 добавились
filtering() и
flatMapping(), которые также дублируют соответствующие промежуточные операции.
4.2. groupingBy(classifier, collectingAndThen(maxBy(comparator), Optional::get))
Частая задача: хочется сгруппировать элементы по классификатору, выбрав в каждой группе максимум. В SQL это выглядит просто
SELECT classifier, MAX(...) FROM ... GROUP BY classifier. Видимо, пытаясь перенести опыт SQL, люди пытаются использовать тот же самый groupingBy и в Stream API. Казалось бы должно сработать
groupingBy(classifier, maxBy(comparator)), но нет. Коллектор
maxBy возвращает
Optional. Но мы-то знаем, что вложенный
Optional всегда не пуст, так как в каждой группе по крайней мере один элемент есть. Поэтому приходится добавлять некрасивые шаги вроде
collectingAndThen, и всё начинает выглядеть совсем чудовищно.
Однако отступив на шаг назад, можно понять, что
groupingBy тут не нужен. Есть другой замечательный коллектор —
toMap, и это как раз то что надо. Мы просто хотим собрать элементы в
Map, где ключом будет классификатор, а значением сам элемент. В случае же дубликата выберем больший из них. Для этого, кстати, есть
BinaryOperator.maxBy(comparator), который можно статически импортировать вместо одноимённого коллектора. В результате имеем:
toMap(classifier, identity(), maxBy(comparator)).
Если вы порываетесь использовать
groupingBy, а вторичным коллектором у вас
maxBy,
minBy или
reducing (возможно, с промежуточным
mapping), посмотрите в сторону коллектора
toMap — может полегчать.
5. Не считайте то, что не нужно считать
5.1. listOfLists.stream().flatMap(List::stream).count()
Это перекликается с пунктом 1.5. Мы хотим посчитать суммарное число элементов во вложенных коллекциях. Казалось бы всё логично: растянем эти коллекции в один стрим с помощью
flatMap и пересчитаем. Однако в большинстве случаев размеры вложенных списков уже посчитаны, хранятся у них в поле и легко доступны с помощью метода
size(). Небольшая модификация существенно увеличит скорость операции:
listOfLists.stream().mapToInt(List::size).sum(). Если боитесь, что
int переполнится,
mapToLong тоже сработает.
5.2. if(stream.filter(condition).count() > 0)
Опять же забавный способ записать
stream.anyMatch(condition). Но в отличие от довольно безобидного 2.1 вы тут теряете короткое замыкание: будут перебраны все элементы, даже если условие сработало на самом первом. Аналогично если вы проверяете
filter(condition).count() == 0, лучше воспользоваться
noneMatch(condition).
5.3. if(stream.count() > 2)
Этот случай более хитрый. Вам теперь важно знать, больше двух элементов в стриме или нет. Если вас волнует производительность, возможно, стоит вставить
stream.limit(3).count(). Вам ведь не важно, сколько их, если их больше двух.
6. Разное
6.1. stream.sorted(comparator).findFirst()
Что хотел сказать автор? Отсортируй стрим и возьми первый элемент. Это же всё равно что взять минимальный элемент:
stream.min(comparator). Иногда видишь даже
stream.sorted(comparator.reversed()).findFirst(), что аналогично
stream.max(comparator). Реализация Stream API не соптимизирует тут (хотя могла бы), а сделает всё как вы сказали: соберёт стрим в промежуточный массив, отсортирует его весь и выдаст вам первый элемент. Вы существенно потеряете в памяти и скорости на такой операции. Ну и, конечно, замена существенно понятнее.
6.2. stream.map(x -> {counter.addAndGet(x);return x;})
Некоторые люди пытаются выполнить какой-нибудь побочный эффект в стриме. Вообще это в принципе уже звоночек, что может стрим вам вовсе и не нужен. Но так или иначе для этих целей есть специальный метод
peek. Пишем
stream.peek(counter::addAndGet).
На этом у меня всё. Если вы сталкивались со странными и неэффективными способами использования Stream API, напишите о них в комментариях.
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