Паттерны как основа всего



Поведение любых живых организмов, будь то инфузория или даже человек, не так уж и трудно предсказать. Для этого не нужно быть экстрасенсом. Главное — правильно классифицировать объект исследования. Итак, тема, на которую я хотел бы сегодня поговорить — паттерны поведения пользователей и их использование.Все мы, так или иначе, встречали паттерны (шаблоны) в реальной жизни. Но некоторые даже понятия не имеют насколько они распространены в нашей жизни. Их можно даже назвать божественными, т.к., согласно Библии, Адам был создан по образу и подобию бога.

Сотворение Адама, Микеланджело

Если же придерживаться теории Дарвина, то и тут найдется очень много примеров их использования. Вспомните, например, курс школьной биологии, в котором говорилось о сходстве зародышей животных на первых этапах развития, когда почти невозможно отличить эмбрион человека от, допустим, эмбриона черепахи.

Сравнение зародышей различных видов животных

Паттерны в психологии

Логично будет предположить, что сходство не будет ограничиваться только первоначальным видом, но будет применяться и в дальнейшем. Это может касаться нервной системы, процесса пищеварения, а так же поведения.Все эти паттерны необходимы для одного — упростить процесс создания, ведь гораздо легче наладить конвейерный процесс, нежели постоянно изобретать велосипед, особенно если дело касается частично похожих задач.При правильной классификации можно так же легко и предугадать, как теоретически может создаваться какой-либо объект, а так же как он будет себя вести в некоторых ситуациях.Паттерны, или, точнее, классификация, наверное, является основой всех наук. Классификация помогает ученым объяснять изучаемые области и строить теории для дальнейших изучений.Психология не стала исключением. Вы наверняка слышали про социотипы и типы темперамента, экстравертов и интровертов.

4 типа темперамента

Классификация пользователей



Холерики — активисты. Как правило, такие пользователи хотят скорее получить все для него необходимое от вашего продукта. Они не любят тратить время. Что-то искать, находить, разбираться — не в их привычках. Флегматики — неспешные. Прежде чем выполнить какое-нибудь действие обязательно разбираются. Могут читать соглашения, все тексты на всплывающих окнах. Готовы посвятить свое время на изучение продукта, но только в том случае, если этим действительно необходимо. Сангвиники — горячие. Таких пользователей всегда нужно держать в тонусе, т.к. при потере интереса он попросту «сливается». Подобно холерикам, быстро реагируют на всю поступающую информацию. Отличие — легко принимают собственные ошибки. Меланхолики — боязливые. Боятся совершить ошибку. При возникающей проблеме или сложном действии предпочитают не разбираться, а просто закрыть и забыть. Такие пользователи обычно не выбирают оплату картой прямо на сайте, т.к. боятся, например, ошибиться при вводе данных.

Дорога из желтого кирпича — карта поведений



Если пользователь — мужчина (смотрит мужские футболки), то предлагать ему мужские футболки.

Вместо заключения

Все это является попыткой классифицировать людей. Поняв, к какому именно типу относится человек, психолог может предугадать дальнейшие его действия и мысли. На основе полученной информации специалист пытается направить пациента к принятию какого-то решения, либо к ответу на вопрос, который он сам себе задает, но ответить по каким-то причинам не может. В идеале пациент сам должен прийти к конечному пункту.Похожим образом поступают экстрасенсы и прочие сторонники паранормального. По своей сути их работа практически не отличается от работы психолога. За исключением элемента «мистики», которая помогает людям найти канал для нахождения интересующего их в глубине сознания ответа, когда этот самый ответ как будто бы дает третье лицо. Как пример можно рассмотреть разговоры с умершим близким. В начале экстрасенс задает наводящие вопросы об объекте, о его окружении, причинах смерти и т.д. Это необходимо для того, чтобы нащупать ту самую нить, которая позволит найти слабое место клиента. В итоге экстрасенс под видом переводчика с языка потустороннего мира говорит клиенту то, что он хочет слышать для успокоения (для примера можете открыть любую серию «Битвы экстрасенсов» или другого шоу про экстрасенсов).Мы же не будем вдаваться в мистику и просто попытаемся применить некоторые знания психологов для работы с пользователями.В эпоху, когда интернет может встретиться даже в вашем холодильнике, человек частично обезличился. В интернете никто не узнает, что ты кот.Однако, на другом конце провода все равно находится человек (до тех пор, пока системами ИИ не будет пройден тест Тьюринга, но и тогда не все будет потеряно), который имеет свои привычки, вкусы, взгляды и страхи. Основываясь на них мы, подобно психологам, можем как предсказать его поведение, так и манипулировать им. В качестве одной из основ классификаций поведения пользователей в интернете возьмем привычную нам модель поведений — темпераменты.Адаптируем ее под реалии веба:В идеале, при проектировании продукта необходимо учитывать все эти типы (конечно, за некоторым исключением). Однако, не стоит переусердствовать, ведь, как известно, всем сразу не угодишь. На первых этапах развития лучше всего взять слабые стороны всех типов и по максимуму устранить возможность их появления.Помочь аналитикам, проектировщикам и маркетологам в разделении своих пользователей на группы может прийти карта поведений и классификаций. С помощью этой карты нужно группировать пользователей по определенным признакам (половым, возрастным и т.д.), а так же прописать соответствующее поведение для этих групп.Для небольшого примера возьмем бизнес по продаже футболок с принтами в интернет-магазине. Составим первоначальный образ типичного покупателя — молодой парень или девушка возрастом от 16 до 30. Итак уже на первом шаге у нас образовывается небольшая классификация:Так, уже можно работать с этими двумя классами. Можно, к примеру, строить простые логические цепочки следующего вида:Пусть мало, зато у нас уже есть входные данные. Пойдем дальше. Интернет-магазин готов, футболки поступили на склад. Состоится открытие. Спустя время выясняется, что женская часть аудитории помимо женских смотрит и мужские футболки. Предполагаем, что девушки смотрят футболки в подарок своим молодым людям. Мужская же часть пользователей время от времени проявляет интерес к футболкам определенной тематики, например, хоккей и комиксы. Для первого случая делаем вывод, что в интернет-магазине необходим блок «В подарок парню», где выведем самые популярные футболки. Второй случай мы привязываем к выходу очередного фильма от Марвел или ДС, и к началу чемпионата. Следовательно, мужская часть аудитории покупает футболки с принтами какого-то массового события. В карту классификации наших клиентов добавляются несколько блоков.Таким образом, с развитием вашего бизнеса, карта будет расширяться, вы будете делать новые предположения о том, как буду вести себя ваши пользователи, о том, как повлиять на ту или иную группу покупателей. Чем больше данных вы будете получать, тем больше вы будете знать о ваших покупателях, тем точнее вы можете организовывать ваши рекламные кампании.Описанные в статье примеры — лишь попытка показать, в каком направлении можно «копать» при проектировании своего продукта. Не нужно забывать, что ваше решение может иметь специфичную аудиторию, которая может вести себя совершенно наоборот.Самым лучшим вариантом будет выяснить для себя, кому примерно будет интересно ваше предложение, найти похожего человека (потенциального клиента) и просто пообщаться с ним. Это и может послужить отправной точкой.