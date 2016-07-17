Новый алгоритм шифрования NASH

Схема алгоритма

Детали раундового преобразования

для размера блока 64 бита (полублока – 32 бита) — циклический сдвиг вправо на одно из 4 значений (11, 14, 10, 19).

для размера блока 128 бит (размер полублока – 64 бита) — циклический сдвиг вправо на одно из 4 значений (37, 34, 38, 29).

Функция управления сдвигами

Функция выработки раундовых ключей

Литература по теме



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В связи с широким распространением в промышленных системах, системах управления и массовых бытовых устройствах потребительского рынка микроконтроллеров общего назначения они стали относительно дешевы и широко доступны. В то же время их возможности изменились настолько, что стало возможно говорить о реализации сложных криптографических преобразований [1, 2]. Однако реализация на микроконтроллерах стандартов шифрования не может обеспечить приемлемой скорости шифрования. Поэтому для достижения высокой скорости было предложено несколько специальных алгоритмов шифрования, получивших название «легковесных» [3, 4, 5]. Наиболее эффективными среди них следует признать алгоритмы SPECK и SIMON, разработанные АНБ [6, 7]. В них выражена идея алгоритма шифрования, состоящего из большого количестве простых преобразований, которая высказывалась в письмах 50-х годов в АНБ лауреатом нобелевской премии по экономике Джоном Нэшэм [9].Мы поставили своей целью разработать легковесный алгоритм блочного шифрования, который не уступал бы по стойкости упомянутым алгоритмам АНБ, но позволял бы несколько сократить количество раундов, что делает его еще более быстрым. В честь Джона Нэша (John Nash) мы назвали алгоритм NASH.Схема алгоритма NASH выглядит следующим образом. Текст разбивается на полублоки по 2**n бит, блок шифруется r раундов на последовательности раундовых ключей k(i), получаемых из главного ключа по алгоритму «расширения ключа». Блок данных разбивается на левый и правый полублоки (L(i), R(i)) по 2**n бит каждый, с которыми на (i+1)-м раунде производятся следующие преобразованияУравнения шифрования блока данных на (i+1)-м раунде выглядят так:В последнем раунде шифрования блока не меняются местами полублоки L(i+1), R(i+1).Размер полублока равен 2**n, где n=5 или 6, соответственно размер полублока равен 32 или 64 бита. Соответственно предлагается размер блока 64 или 128 бит.Смешивание с раундовым ключом k(i): ⊞ – функция сложение двух целых чисел по модулю 2^n.Управляемый циклический сдвиг:Интерпретируем полублок L(i) как вектор значений булевой функции от n переменных, и первый выходной бит F получаем как значение данной функции на наборе битов из L(i)⊞k(i) вида 2**i-1, где i=1, …, n, то есть как значение, нумерация битов полублока от 0 до 2**n-1.Интерпретируем L(i)⊞k(i) как вектор значений булевой функции от n переменных, и второй выходной бит F получаем как значение данной функции на наборе битов из L(i) вида 2**i-1, где i=1,…, n, то есть как, нумерация битов полублока от 0 до 2^n-1.Для размера блока 64 бита (соответственно, полублока – 32 бита):00 соответствует циклическому сдвигу на 11;01 соответствует циклическому сдвигу на 14;10 соответствует циклическому сдвигу на 10;11 соответствует циклическому сдвигу на 19.Число раундов r:для размера блока 64 (полублока — 32): r=24;для размера блока 128 (полублока — 64): r=28.Размер ключа: 128, 192 или 256 бит.L(0)=с(0), R(0)=с(1), где значение константы с(i) получается следующим образом.Ключ разбивается на L блоков длины 2^n, еще 8-L блоков получаем как значения квадратного корня из первых простых чисел (√2, √3, √5 и т. д., оставляем только мантиссу – дробную часть без порядка. C99 / C11 80-бит long double берем биты из последних 64 бит).Данные блоки соответствуют с(0), с(1), …, с(7).Далее при вычислении с(i) берем константу с(i) с индексом (i mod 6)+2 и складываем его по модулю 2 с номером раундаВ качестве раундового ключа берем k(i)=L(i+1).