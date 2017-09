Учим робота готовить пиццу. Часть 2: Состязание нейронных сетей

Содержание

В прошлой части, удалось распарсить сайт Додо-пиццы и загрузить данные об ингредиентах, а самое главное — фотографии пицц. Всего в нашем распоряжении оказалось 20 пицц. Разумеется, формировать обучающие данные всего из 20 картинок не получится. Однако, можно воспользоваться осевой симметрией пиццы: выполнив вращение картинки с шагом в один градус и вертикальным отражением — позволяет превратить одну фотографию в набор из 720 изображений. Тоже мало, но всё же попытаемся.

Попробуем обучить Условный вариационный автоэнкордер (Conditional Variational Autoencoder), а потом перейдёт к тому, ради чего это всё и затевалось — генеративным cостязательным нейронным сетям (Generative Adversarial Networks).

CVAE — условный вариационный автоэнкордер

Для разбирательства с автоэнкодерами, поможет отличная серия статей:

Настоятельно рекомендую к прочтению.

Здесь же перейдём сразу к делу.

Отличие CVAE от VAE — состоит в том, что нам нужно на вход как энкодеру, так и декодеру, дополнительно подавать еще метку. В нашем случае — меткой будет вектор рецепта, который получаем от OneHotEncoder.

Однако, тут возникает нюанс — а в какой момент имеет смысл подавать нашу метку?

Я попробовал два метода:

в конце — после всех свёрток — перед полносвязным слоем в начале — после первой свёртки — добавляется как дополнительный канал

В принципе, оба способа имеют право на существование. Кажется логичным, что если добавлять метку в конце, то она будет привязываться к более высокоуровневым фичам изображения. И наоборот — если добавлять её в начале, то она будет привязана к более низкоуровневым фичам. Попробуем сравнить оба способа.

Вспомним, что рецепт состоит максимум из 9 ингредиентов. А их всего — 28. Получается, код рецепта будет представлять собой матрицу 9х29, а если вытянуть её, то получится 261-мерный вектор.

Для изображения, размером 32х32, выберем размер скрытого пространства равным 512.

Можно выбрать и меньше, но как будет видно далее — это приводит к более смазанному результату.

Код для энкодера с первым методом добавления метки — после всех свёрток:

def create_conv_cvae(channels, height, width, code_h, code_w): input_img = Input(shape=(channels, height, width)) input_code = Input(shape=(code_h, code_w)) flatten_code = Flatten()(input_code) latent_dim = 512 m_height, m_width = int(height/4), int(width/4) x = Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')(input_img) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same')(x) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) flatten_img_features = Flatten()(x) x = concatenate([flatten_img_features, flatten_code]) x = Dense(1024, activation='relu')(x) z_mean = Dense(latent_dim)(x) z_log_var = Dense(latent_dim)(x)

Код для энкодера со вторым методом добавления метки — после первой свёртки — как дополнительный канал:

def create_conv_cvae2(channels, height, width, code_h, code_w): input_img = Input(shape=(channels, height, width)) input_code = Input(shape=(code_h, code_w)) flatten_code = Flatten()(input_code) latent_dim = 512 m_height, m_width = int(height/4), int(width/4) def add_units_to_conv2d(conv2, units): dim1 = K.int_shape(conv2)[2] dim2 = K.int_shape(conv2)[3] dimc = K.int_shape(units)[1] repeat_n = dim1*dim2 count = int( dim1*dim2 / dimc) units_repeat = RepeatVector(count+1)(units) #print('K.int_shape(units_repeat): ', K.int_shape(units_repeat)) units_repeat = Flatten()(units_repeat) # cut only needed lehgth of code units_repeat = Lambda(lambda x: x[:,:dim1*dim2], output_shape=(dim1*dim2,))(units_repeat) units_repeat = Reshape((1, dim1, dim2))(units_repeat) return concatenate([conv2, units_repeat], axis=1) x = Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')(input_img) x = add_units_to_conv2d(x, flatten_code) #print('K.int_shape(x): ', K.int_shape(x)) # size here: (17, 32, 32) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same')(x) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Flatten()(x) x = Dense(1024, activation='relu')(x) z_mean = Dense(latent_dim)(x) z_log_var = Dense(latent_dim)(x)

Код декодера в обоих случаях совпадает — метка добавляется в самом начале.

z = Input(shape=(latent_dim, )) input_code_d = Input(shape=(code_h, code_w)) flatten_code_d = Flatten()(input_code_d) x = concatenate([z, flatten_code_d]) x = Dense(1024)(x) x = Dense(16*m_height*m_width)(x) x = Reshape((16, m_height, m_width))(x) x = Conv2D(16, (3, 3), activation='relu', padding='same')(x) x = UpSampling2D((2, 2))(x) x = Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')(x) x = UpSampling2D((2, 2))(x) decoded = Conv2D(channels, (3, 3), activation='sigmoid', padding='same')(x)

Число параметров сети:

4'221'987 3'954'867

Скорость обучения на одну эпоху:

60 сек 63 сек

Результат после 40 эпох обучения:

loss: -0.3232 val_loss: -0.3164 loss: -0.3245 val_loss: -0.3191

Как видим, второй метод требует меньше памяти для ИНС, даёт лучше результат, но требует чуть больше времени для обучения.

Осталось визуально сравнить результаты работы.

Исходное изображение (32х32) Результат работы — первый метод (latent_dim = 64) Результат работы — первый метод (latent_dim = 512) Результат работы — второй метод (latent_dim = 512)









А теперь посмотрим, как выглядит применение переноса стиля для пиццы, когда кодирование пиццы осуществляется с оригинальным рецептом, а декодирование с другим.

i = 0 for label in labels: i += 1 lbls = [] for j in range(batch_size): lbls.append(label) lbls = np.array(lbls, dtype=np.float32) print(i, lbls.shape) stt_imgs = stt.predict([orig_images, orig_labels, lbls], batch_size=batch_size) save_images(stt_imgs, dst='temp/cvae_stt', comment='_'+str(i))

Результат работы переноса стиля (второй метод кодирования):

GAN — генеративная cостязательная сеть

Мне не удалось найти устоявшегося русскоязычного названия подобных сетей.

Варианты:

генеративные соревновательные сети

порождающие соперничающие сети

порождающие соревнующиеся сети

Мне больше нравится:

генеративные cостязательные сети

С теорией работы GAN опять поможет отличная серия статей:

А для более глубокого понимания — свежая статья в блоге ODS: Нейросетевая игра в имитацию

Однако, начав разбираться и пробовать самостоятельно реализовать генеративную нейронную сеть — я столкнулся с некоторыми сложностями. Например, были моменты, когда генератор выдавал по-настоящему психоделические картинки.

Разобраться в реализации помогли разные примеры:

MNIST Generative Adversarial Model in Keras ( mnist_gan.py ),

рекомендации по архитектуре из статьи конца 2015 года от facebook research про DCGAN (Deep Convolutional GAN):

Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks

а так же набор рекомендаций, позволяющий заставить GAN работать:

How to Train a GAN? Tips and tricks to make GANs work.

Конструирование GAN:

def make_trainable(net, val): net.trainable = val for l in net.layers: l.trainable = val def create_gan(channels, height, width): input_img = Input(shape=(channels, height, width)) m_height, m_width = int(height/8), int(width/8) # generator z = Input(shape=(latent_dim, )) x = Dense(256*m_height*m_width)(z) #x = BatchNormalization()(x) x = Activation('relu')(x) #x = Dropout(0.3)(x) x = Reshape((256, m_height, m_width))(x) x = Conv2DTranspose(256, kernel_size=(5, 5), strides=(2, 2), padding='same', activation='relu')(x) x = Conv2DTranspose(128, kernel_size=(5, 5), strides=(2, 2), padding='same', activation='relu')(x) x = Conv2DTranspose(64, kernel_size=(5, 5), strides=(2, 2), padding='same', activation='relu')(x) x = Conv2D(channels, (5, 5), padding='same')(x) g = Activation('tanh')(x) generator = Model(z, g, name='Generator') # discriminator x = Conv2D(128, (5, 5), padding='same')(input_img) #x = BatchNormalization()(x) x = LeakyReLU()(x) #x = Dropout(0.3)(x) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Conv2D(256, (5, 5), padding='same')(x) x = LeakyReLU()(x) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Conv2D(512, (5, 5), padding='same')(x) x = LeakyReLU()(x) x = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='same')(x) x = Flatten()(x) x = Dense(2048)(x) x = LeakyReLU()(x) x = Dense(1)(x) d = Activation('sigmoid')(x) discriminator = Model(input_img, d, name='Discriminator') gan = Sequential() gan.add(generator) make_trainable(discriminator, False) #discriminator.trainable = False gan.add(discriminator) return generator, discriminator, gan gan_gen, gan_ds, gan = create_gan(channels, height, width) gan_gen.summary() gan_ds.summary() gan.summary() opt = Adam(lr=1e-3) gopt = Adam(lr=1e-4) dopt = Adam(lr=1e-4) gan_gen.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=gopt) gan.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=opt) make_trainable(gan_ds, True) gan_ds.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer=dopt)

Как видим, дискриминатор – это обычный бинарный классификатор, который выдаёт:

1 — для реальных картинок,

0 — для поддельных.

Процедура обучения:

получаем порцию реальных картинок

генерируем шум, на базе которого генератор генерирует картинки

формируем батч для обучения дискриминатора, который состоит из реальных картинок (им присваивается метка 1) и подделок от генератора (метка 0)

обучаем дискриминатор

обучаем GAN (в нём обучается генератор, т.к. обучение дискриминатора отключено), подавая на вход шум и ожидая на выходе метку 1.

for epoch in range(epochs): print('Epoch {} from {} ...'.format(epoch, epochs)) n = x_train.shape[0] image_batch = x_train[np.random.randint(0, n, size=batch_size),:,:,:] noise_gen = np.random.uniform(-1, 1, size=[batch_size, latent_dim]) generated_images = gan_gen.predict(noise_gen, batch_size=batch_size) if epoch % 10 == 0: print('Save gens ...') save_images(generated_images) gan_gen.save_weights('temp/gan_gen_weights_'+str(height)+'.h5', True) gan_ds.save_weights('temp/gan_ds_weights_'+str(height)+'.h5', True) # save loss df = pd.DataFrame( {'d_loss': d_loss, 'g_loss': g_loss} ) df.to_csv('temp/gan_loss.csv', index=False) x_train2 = np.concatenate( (image_batch, generated_images) ) y_tr2 = np.zeros( [2*batch_size, 1] ) y_tr2[:batch_size] = 1 d_history = gan_ds.train_on_batch(x_train2, y_tr2) print('d:', d_history) d_loss.append( d_history ) noise_gen = np.random.uniform(-1, 1, size=[batch_size, latent_dim]) g_history = gan.train_on_batch(noise_gen, np.ones([batch_size, 1])) print('g:', g_history) g_loss.append( g_history )

Обратите внимание, что, в отличие от вариационного автоэнкодера, для обучение генератора не используются реальные изображения, а только метка дискриминатора. Т.е. генератор обучается на градиентах ошибки от дискриминатора.

Самое интересное, что название состязательные сети — не для красивого слова — они действительно cостязаются и следить за показаниями loss-ов дискриминатора и генератора даже увлекательно.

Если посмотреть на кривые потерь, то видно, что дискриминатор быстро обучается отличать реальную картинку от первоначального мусора, выдаваемого генератором, но потом кривые начинают колебаться — генератор учится генерировать всё более подходящее изображение.

gif-ка показывающая процесс обучения генератора (32x32) на одной пицце (первая пицца в списке — Двойная пепперони):

Как и ожидалось, результат работы GAN, по сравнению с вариационным энкодером, даёт более чёткое изображение.

CVAE + GAN — условный вариационный автоэнкордер и генеративная cостязательная сеть

Осталось объединить CVAE и GAN вместе, чтобы получить лучшее от обоих сетей. В основе объединения лежит простая идея — декодер VAE выполняет ровно ту же функцию, что и генератор GAN, однако выполняют и обучаются они ей по-разному.

Кроме того, что не до конца понятно — как всё это заставить работать вместе, мне так же не было ясно — как в Keras-е можно применять разные функции потерь. Разобраться в этом вопросе помогли примеры на гитхабе:

→ Keras VAEs and GANs

Так, применение разных функций потерь в Keras-е можно реализовать добавлением своего слоя ( Writing your own Keras layers ), в методе call() которого и реализовать требуемую логику рассчёта c последующим вызовом метода add_loss().

Пример:

class DiscriminatorLossLayer(Layer): __name__ = 'discriminator_loss_layer' def __init__(self, **kwargs): self.is_placeholder = True super(DiscriminatorLossLayer, self).__init__(**kwargs) def lossfun(self, y_real, y_fake_f, y_fake_p): y_pos = K.ones_like(y_real) y_neg = K.zeros_like(y_real) loss_real = keras.metrics.binary_crossentropy(y_pos, y_real) loss_fake_f = keras.metrics.binary_crossentropy(y_neg, y_fake_f) loss_fake_p = keras.metrics.binary_crossentropy(y_neg, y_fake_p) return K.mean(loss_real + loss_fake_f + loss_fake_p) def call(self, inputs): y_real = inputs[0] y_fake_f = inputs[1] y_fake_p = inputs[2] loss = self.lossfun(y_real, y_fake_f, y_fake_p) self.add_loss(loss, inputs=inputs) return y_real

gif-ка показывающая процесс обучения (64x64):

Результат работы переноса стиля:

А теперь самое интересное!

Собственно ради чего это всё и затевалось — генерация пиццы по выбранным ингредиентам.

Посмотрим на пиццы с рецептом, состоящим из одного ингредиента (т.е. с кодами от 1 до 27):

Как и следовало ожидать — более-менее смотрятся только пиццы с самыми популярными ингредиентами 24, 20, 17 (томаты, пепперони, моцарелла) — все остальные варианты — это что-то мутное с круглой формой и непонятными серыми пятнами, в которых только при желании можно попытаться что-то угадать.

Заключение

В целом, эксперимент можно признать частично удавшимся. Однако, даже на таком игрушечном примере чувствуется, что пафосное выражение: "данные — это новая нефть" — имеет право на существование, особенно применительно к машинному обучению.

Ведь качество работы приложения на базе машинного обучения, в первую очередь зависит от качества и количества данных.

Генеративные сети — это действительно очень интересно и, думается, что в обозримом будущем мы ещё увидим множество самых различных примеров их применения.

Кстати, возникает хороший вопрос: если права на фотографии принадлежат их создателю, то кому принадлежат права на картинку, которую создаёт нейронная сеть?

Большое спасибо за внимание!

NB. При написании этой статьи — ни одна пицца не пострадала.

