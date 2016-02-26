Экономика токенов: почему так популярны ICO?
Хайп-батюшка да безумие-матушка на Руси создали крипто-рост не праведный...
Сегодня хотелось бы продолжить (см. внизу список) публикации про ICO. Причин на то три:
- Мало кто про это пишет не со стороны оценок «нравится-не нравится» или общих инструкций формата «step-by-step»;
- Из приходящих проектов лишь 1-2 из 10 понимают, зачем вообще нужно прописывать экономику токенов и что она из себя представляет, а меж тем — это финансовый базис проекта;
- И главное: государства — США, Китай, Россия, Гонконг, Ю. Корея… всё пристальней всматриваются в эту сферу, а значит — жди беды малый и средний даже бизнес.
Итак, сначала — о том, что есть и может быть. О моделях.
Всего их можно выделить три. Остальное — их сочетание в той или иной степени:
- Инфляционная модель — в данном случае будем под ней понимать подход, при котором количество токенов не ограничено в эмиссии и рост цены зависит только от постоянного роста спроса (Эфириум сейчас);
- Стагнационная модель — в конкретном аспекте означает привязку к какой-либо фиатной валюте (доллару, Евро и т.д.) или иному активу (чаще всего — золоту, как GBG в Golos.io) и обычно — в связке с ограниченной эмиссией;
- Дефляционная модель — здесь будем говорить об ограниченном числе токенов, которое создаёт искусственно ограниченное предложение и обеспечивает, при условии заинтересованности выкупа, на средне- и долгосрочной перспективе рост цены (Bitcoin на сегодня).
Понимаю, что с академической точки зрения — здесь есть с чем поспорить. Но Хабр — не РАН, а главное, что споры будут больше не о содержании, а форме, как показала практика, меня же интересует именно первое и не очень — второе.
Соответственно, выбранная модель (или сплав таковых) будет сильно зависеть от того, что принято называть правовым статусом токена. Приведу несколько примеров:
- Внутренняя, или клубная, валюта: ещё применимый аналог — игровые деньги. Это своеобразные жетоны, которые вращаются внутри конкретного сервиса/системы/платформы и имеют привязку к некой экономической сущности. Например, FileCoin и Storj предлагают выплаты своими токенами за арендуемое дисковое пространство. Или XPR — криптовалюта, созданная для защиты сети от DDoS (поэтому Ripple порою вынуждена сдерживать и даже обрушивать курс, правда, после больших вложений и это закончилось).
- Токен-бонус (вариант — токен дисконт): в этом случае за какое-либо активное деяние (вспоминаем тест Хоуи и почему важно действие) пользователь получает некое вознаграждение. Иногда, всё это совмещается с первым пунктом: например, те же DsPlus делают выплаты по geo-тегам, а также используют PlusCoin как внутреннюю единицу расчётов.
- Токен как предолплата за услугу, товар: обычно — самые первые получают к тому же и скидку. Сейчас, во второй волне ICO, это стало сверхпопулярным, т.к. на арену выходит реальный сектор (опять же в конкретном аспекте сие означает работающий бизнес и бизнес, привязанный к оффлайн).
Можно и дальше перечислять, но пока — незачем: ещё будет пост, чтобы поговорить подробней.
В моменте же остановлюсь вот на чём: ранее уже показал, как зарабатывают спекулянты на ICO/ITO/TGE. И делать так — не рекомендую: это всё равно почти ничего не даёт проекту в положительном русле.
Но самое главное, что этому есть противостояние. Внимательно изучив WP того же https://descrow.org/ (найти её можно здесь, а анализ проекта первичный по ссылке и на golos'е), нашёл вот такой момент: «Количество токенов DEST занимает около 4-5% от общего количества кампании. В момент перехода ранних инвесторов в DES с 50% бонусом, доля первичных инвесторов составит около 6%-7.5%… 2. Для работы команды и осуществления операционной деятельности, мы резервируем 10% токенов… 3. Для вознаграждения консультантов-эдвайзеров и людей, которые оказывают помощь проекту на стадии подготовки и запуска, мы резервируем 10% токенов. 4. Остальная часть (более 70%) токенов будет продана в рамках ICO. Таким образом, команда будет владеть только 10% проекта». Наглядно можно увидеть ниже:
Такой подход очень часто используют и в классическом инвестировании: когда выкупается не вся компания (обычно это свойственно только сделкам слияния/поглощения), а только её часть и уже исходя из стоимости выкупленной доли говорится о стоимости всей компании. В целом — нормальный рыночный механизм, вот только используют его для манипуляций слишком часто: в частности, теория Большего дурака — как раз тот самый случай. Кроме того, подобное часто можно встретить на IPO.
Поэтому резюме следующее: как защитный механизм использовать подобную схему можно, а порой — даже нужно. Но как только она попадает в плохие руки — рынок сразу начинает трясти от единорогов, цена которым — полторы сломанных копейки.
Впрочем, обойдусь без нравоучений: всякий волен выбирать сам. Просто оставлю небольшую сводную таблицу по доходности ICO: удивитесь.
Чтобы было понятнее: первый показатель даёт почти 650 000% ROI, второй — свыше 160 000%, а третий — более 106 000%.
Очень часто начинающие инвесторы (если их можно так назвать: обычно они всё же тяготеют к спекуляциям) смотрят на подобные цифры и думают, что вложив 2 доллара приобретут миллион, а то и больше. Проблема же заключается в том, что рынок всегда в итоге приходит к обвалу: стероиды инвестиций действуют недолго. И главное, что с каждым годом цикл всё уменьшается, а эффект — увеличивается, думаю, что пузырь крипто приведёт к очень и очень страшным последствиям среди тех, кто войдут в него в самом конце, т.е. на пике, как уже было 08.08.08 в РФ и ранее.
И всякий раз в этом месте приходится писать посыл, что рынок сам должен начать регулирование: государство тут не помощник. Запреты ничего не дают: вспомните 2013 год и запрет анонимных централизованных систем (по факту). И откройте график Bitcoin. Всё встанет на свои месте (и да, я не буду вновь давать отсылки: найти их не сложно, вопрос в том — кому это нужно).
Поэтому, если Ваш стартап начинает ICO/ITO/TGE, изучи, как минимум три важных аспекта:
- Модель токена. Почему будет выгодна одна и не выгодна другая? Чем лучше их объединение? И т.д.
- Стоит ли выводить на рынок ВСЕ токены или же ограничить их обращение 5-10%? Если да, то зачем? Нужен ли вам выкуп токена спекулянтами? Как этому противостоять (несколько слов — ниже)?
- Наконец, правовой статус токена — то, от чего зависит юрисдикция, организационная структура компании и т.д. Помните об этом.
Как и обещал — добавлю несколько слов о противостоянии спекулянтам (почему и когда это нужно — читайте в прошлой публикации).
Во-первых, нужно понимать, что спекулянтам нужные быстрые деньги: как только токен выходит на биржу — его начинают пампить (поднимать в цене), а потом — резко и много продавать. Поэтому самый простой способ — не выводить токен на биржу быстро. При этом — ограниченный вывод ничего не даст, кроме падения, т.к. даже малым объёмом те же игроки смогут манипулировать ценой вашего актива.
Во-вторых, по описанной выше схеме можно в нужно время вливать на рынок обусловленное количество токенов (лучше если это будет зашито в smart-контракт определённым коэффициентом, который можно привязывать как к цене, так и к количеству участинков и другим параметров — нечто похожее есть в сети Bitcoin и называется сложностью, правда, этот механизм там играет роль саморегуляции на другом уровне). Вот так этот механизм описал известных блокчейн-энтузиаст из Калининграда — Павел Дидковский: "… исключить спекулятивную переменную чисто технически, так чтобы свести к минимуму арбитражные и перепродажные схемы. Решений навскидку несколько… первое, что приходит на ум: это передача небольшого количества репутации при проведении транзакции, причем при частых переводах сделать уменьшение репутации экспоненциальным и добавить зависимость между репутацией и количеством транзакций. Плюс можно добавить систему предзаказа транзакций, что будет максимально соответствовать P2P логике".
В-третьих, также можно ввести механизм обратного отсчёта, то есть цена токена дорожает со временем и поэтому продавать его на самом первом этапе просто-напросто не выгодно (что-то похожее есть у Waves).
В-четвёртых, можно создавать стейблкоины и/или стейблтокены, привязанные, как указано в начале, к какому-то, уже существующему, активу. Золото и нефть в фаворе. На втором месте — доллары (нечто подобное, критодоллар, есть на пример и на известном Полониксе). Но проблема в том, что такой подход означает уход от p2p-парадигмы и по сути — является эрзацем.
Думаю, что знатоки добавят эти аспекты, для меня же важно, чтобы каждый начинающий фаундер (так принято называть организаторов ICO) понимал, что экономика токена — это не пустой звук, не лишний повод заплатить за расчёты, а основа основ, без которой любой проект развалится за 2-3 года. Максимум (если денег ну очень много и не будет дополнительных раундов инвестирования) 5-7 лет. Рынок e-commerce в РФ — лучшее тому подтверждение. Да и не только он и не только в России.
Поэтому очень часто, когда я вижу проекты, что собирают больше нужного, понимаю, что им ещё многое предстоит понять: в частности, что большое количество денег внутри системы не есть положительный фактор для развития, а, напротив, фактор сугубо отрицательный. Есть, конечно, примеры, когда деньги, полученные сверх, расходуются как надо, но их — единицы, а вот примеров обратного, крах которых ещё предстоит созерцать всем нам, становится всё больше: и скоро из сотен они выйдут в тысячи.
Поэтому: делайте ICO. Не слушайте никого. Но помните, что ничего нового в цифрах вы не создаёте: только в деле и идеях. Поэтому будьте осторожны с вычислениями!
P.S. Подборка по ICO:
- Первая часть первой книги по ICO
- Вторая часть второй книги по ICO
- О правовом статусе криптовалют в РФ книжка
- О правовом статусе цифровых денег в РФ статья: мнение ЦБ
- О нормальном подходе к ICO
- О том, как зарабатывают на ICO, и как делать этого не нужно
- Легализуем средства от ICO
- О проекте, который сделает общение с крипто лучше и сам выходит для этого на ITO
- Юрисдикции для ICO (без правок по новациям)
- Перевод мнения Гонконга об ICO (сентябрь 2017)
- Первое модульное ICO о голосовании
- О цифрах ICO в России
О противодействии злу в ICO и блокчейн-проектах в целом:
- Распознаём скам
- Предупреждение об основных рисках ICO
- Пример скама (?) формата «по-быстром»
- Обход скамов на техническом уровне
- Почему жадность всех погубит?
- О скамности с другой стороны
- Идентифицируем скам
P.P.S. Если вы не поняли, почему же так популярны ICO, то ответ прост: меньше бумаг, меньше ответственности, больше возможностей, дешевле деньги. Просто — этим надо правильно пользоваться. А вот это — уже понимают немногие.
ICO — это хорошо?
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