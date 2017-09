AsyncIO для практикующего python-разработчика

Потоки, циклы событий, корутины и футуры

цикл событий (event loop) по большей части всего лишь управляет выполнением различных задач: регистрирует поступление и запускает в подходящий момент

корутины — специальные функции, похожие на генераторы python, от которых ожидают ( await ), что они будут отдавать управление обратно в цикл событий. Необходимо, чтобы они были запущены именно через цикл событий

), что они будут отдавать управление обратно в цикл событий. Необходимо, чтобы они были запущены именно через цикл событий футуры — объекты, в которых хранится текущий результат выполнения какой-либо задачи. Это может быть информация о том, что задача ещё не обработана или уже полученный результат; а может быть вообще исключение

Синхронное и асинхронное выполнение

import asyncio async def foo(): print('Running in foo') await asyncio.sleep(0) print('Explicit context switch to foo again') async def bar(): print('Explicit context to bar') await asyncio.sleep(0) print('Implicit context switch back to bar') ioloop = asyncio.get_event_loop() tasks = [ioloop.create_task(foo()), ioloop.create_task(bar())] wait_tasks = asyncio.wait(tasks) ioloop.run_until_complete(wait_tasks) ioloop.close()

$ python3 1-sync-async-execution-asyncio-await.py Running in foo Explicit context to bar Explicit context switch to foo again Implicit context switch back to bar

import time import asyncio start = time.time() def tic(): return 'at %1.1f seconds' % (time.time() - start) async def gr1(): # Busy waits for a second, but we don't want to stick around... print('gr1 started work: {}'.format(tic())) await asyncio.sleep(2) print('gr1 ended work: {}'.format(tic())) async def gr2(): # Busy waits for a second, but we don't want to stick around... print('gr2 started work: {}'.format(tic())) await asyncio.sleep(2) print('gr2 Ended work: {}'.format(tic())) async def gr3(): print("Let's do some stuff while the coroutines are blocked, {}".format(tic())) await asyncio.sleep(1) print("Done!") ioloop = asyncio.get_event_loop() tasks = [ ioloop.create_task(gr1()), ioloop.create_task(gr2()), ioloop.create_task(gr3()) ] ioloop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks)) ioloop.close()

$ python3 1b-cooperatively-scheduled-asyncio-await.py gr1 started work: at 0.0 seconds gr2 started work: at 0.0 seconds Lets do some stuff while the coroutines are blocked, at 0.0 seconds Done! gr1 ended work: at 2.0 seconds gr2 Ended work: at 2.0 seconds

Порядок выполнения

import random from time import sleep import asyncio def task(pid): """Synchronous non-deterministic task. """ sleep(random.randint(0, 2) * 0.001) print('Task %s done' % pid) async def task_coro(pid): """Coroutine non-deterministic task """ await asyncio.sleep(random.randint(0, 2) * 0.001) print('Task %s done' % pid) def synchronous(): for i in range(1, 10): task(i) async def asynchronous(): tasks = [asyncio.ensure_future(task_coro(i)) for i in range(1, 10)] await asyncio.wait(tasks) print('Synchronous:') synchronous() ioloop = asyncio.get_event_loop() print('Asynchronous:') ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 1c-determinism-sync-async-asyncio-await.py Synchronous: Task 1 done Task 2 done Task 3 done Task 4 done Task 5 done Task 6 done Task 7 done Task 8 done Task 9 done Asynchronous: Task 2 done Task 5 done Task 6 done Task 8 done Task 9 done Task 1 done Task 4 done Task 3 done Task 7 done

import time import urllib.request import asyncio import aiohttp URL = 'https://api.github.com/events' MAX_CLIENTS = 3 def fetch_sync(pid): print('Fetch sync process {} started'.format(pid)) start = time.time() response = urllib.request.urlopen(URL) datetime = response.getheader('Date') print('Process {}: {}, took: {:.2f} seconds'.format( pid, datetime, time.time() - start)) return datetime async def fetch_async(pid): print('Fetch async process {} started'.format(pid)) start = time.time() response = await aiohttp.request('GET', URL) datetime = response.headers.get('Date') print('Process {}: {}, took: {:.2f} seconds'.format( pid, datetime, time.time() - start)) response.close() return datetime def synchronous(): start = time.time() for i in range(1, MAX_CLIENTS + 1): fetch_sync(i) print("Process took: {:.2f} seconds".format(time.time() - start)) async def asynchronous(): start = time.time() tasks = [asyncio.ensure_future( fetch_async(i)) for i in range(1, MAX_CLIENTS + 1)] await asyncio.wait(tasks) print("Process took: {:.2f} seconds".format(time.time() - start)) print('Synchronous:') synchronous() print('Asynchronous:') ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 1d-async-fetch-from-server-asyncio-await.py Synchronous: Fetch sync process 1 started Process 1: Wed, 17 Feb 2016 13:10:11 GMT, took: 0.54 seconds Fetch sync process 2 started Process 2: Wed, 17 Feb 2016 13:10:11 GMT, took: 0.50 seconds Fetch sync process 3 started Process 3: Wed, 17 Feb 2016 13:10:12 GMT, took: 0.48 seconds Process took: 1.54 seconds Asynchronous: Fetch async process 1 started Fetch async process 2 started Fetch async process 3 started Process 3: Wed, 17 Feb 2016 13:10:12 GMT, took: 0.50 seconds Process 2: Wed, 17 Feb 2016 13:10:12 GMT, took: 0.52 seconds Process 1: Wed, 17 Feb 2016 13:10:12 GMT, took: 0.54 seconds Process took: 0.54 seconds

Создание конкурентности

import time import random import asyncio import aiohttp URL = 'https://api.github.com/events' MAX_CLIENTS = 3 async def fetch_async(pid): start = time.time() sleepy_time = random.randint(2, 5) print('Fetch async process {} started, sleeping for {} seconds'.format( pid, sleepy_time)) await asyncio.sleep(sleepy_time) response = await aiohttp.request('GET', URL) datetime = response.headers.get('Date') response.close() return 'Process {}: {}, took: {:.2f} seconds'.format( pid, datetime, time.time() - start) async def asynchronous(): start = time.time() futures = [fetch_async(i) for i in range(1, MAX_CLIENTS + 1)] for i, future in enumerate(asyncio.as_completed(futures)): result = await future print('{} {}'.format(">>" * (i + 1), result)) print("Process took: {:.2f} seconds".format(time.time() - start)) ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 2a-async-fetch-from-server-as-completed-asyncio-await.py Fetch async process 1 started, sleeping for 4 seconds Fetch async process 3 started, sleeping for 5 seconds Fetch async process 2 started, sleeping for 3 seconds >> Process 2: Wed, 17 Feb 2016 13:55:19 GMT, took: 3.53 seconds >>>> Process 1: Wed, 17 Feb 2016 13:55:20 GMT, took: 4.49 seconds >>>>>> Process 3: Wed, 17 Feb 2016 13:55:21 GMT, took: 5.48 seconds Process took: 5.48 seconds

from collections import namedtuple import time import asyncio from concurrent.futures import FIRST_COMPLETED import aiohttp Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'query') ) async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) response = await aiohttp.request('GET', service.url) json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() return '{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start) async def asynchronous(): futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] done, pending = await asyncio.wait( futures, return_when=FIRST_COMPLETED) print(done.pop().result()) ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 2c-fetch-first-ip-address-response-await.py Fetching IP from ip-api Fetching IP from ipify ip-api finished with result: 82.34.76.170, took: 0.09 seconds Unclosed client session client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x10f95c6d8> Task was destroyed but it is pending! task: <Task pending coro=<fetch_ip() running at 2c-fetch-first-ip-address-response.py:20> wait_for=<Future pending cb=[BaseSelectorEventLoop._sock_connect_done(10)(), Task._wakeup()]>>

Состояния футур

ожидание (pending)

выполнение (running)

выполнено (done)

отменено (cancelled)

from collections import namedtuple import time import asyncio from concurrent.futures import FIRST_COMPLETED import aiohttp Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'query') ) async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) response = await aiohttp.request('GET', service.url) json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() return '{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start) async def asynchronous(): futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] done, pending = await asyncio.wait( futures, return_when=FIRST_COMPLETED) print(done.pop().result()) for future in pending: future.cancel() ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 2c-fetch-first-ip-address-response-no-warning-await.py Fetching IP from ipify Fetching IP from ip-api ip-api finished with result: 82.34.76.170, took: 0.08 seconds

Обработка исключений

from collections import namedtuple import time import asyncio import aiohttp Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'query'), Service('borken', 'http://no-way-this-is-going-to-work.com/json', 'ip') ) async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) try: response = await aiohttp.request('GET', service.url) except: return '{} is unresponsive'.format(service.name) json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() return '{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start) async def asynchronous(): futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] done, _ = await asyncio.wait(futures) for future in done: print(future.result()) ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 3a-fetch-ip-addresses-fail-await.py Fetching IP from ip-api Fetching IP from borken Fetching IP from ipify ip-api finished with result: 85.133.69.250, took: 0.75 seconds ipify finished with result: 85.133.69.250, took: 1.37 seconds borken is unresponsive

from collections import namedtuple import time import asyncio import aiohttp import traceback Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'this-is-not-an-attr'), Service('borken', 'http://no-way-this-is-going-to-work.com/json', 'ip') ) async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) try: response = await aiohttp.request('GET', service.url) except: return '{} is unresponsive'.format(service.name) json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() return '{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start) async def asynchronous(): futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] done, _ = await asyncio.wait(futures) for future in done: try: print(future.result()) except: print("Unexpected error: {}".format(traceback.format_exc())) ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 3b-fetch-ip-addresses-future-exceptions-await.py Fetching IP from ipify Fetching IP from borken Fetching IP from ip-api ipify finished with result: 85.133.69.250, took: 0.91 seconds borken is unresponsive Unexpected error: Traceback (most recent call last): File “3b-fetch-ip-addresses-future-exceptions.py”, line 39, in asynchronous print(future.result()) File “3b-fetch-ip-addresses-future-exceptions.py”, line 26, in fetch_ip ip = json_response[service.ip_attr] KeyError: ‘this-is-not-an-attr’

from collections import namedtuple import time import asyncio import aiohttp Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'this-is-not-an-attr'), Service('borken', 'http://no-way-this-is-going-to-work.com/json', 'ip') ) async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) try: response = await aiohttp.request('GET', service.url) except: print('{} is unresponsive'.format(service.name)) else: json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() print('{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start)) async def asynchronous(): futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] await asyncio.wait(futures) # intentionally ignore results ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous()) ioloop.close()

$ python3 3c-fetch-ip-addresses-ignore-exceptions-await.py Fetching IP from ipify Fetching IP from borken Fetching IP from ip-api borken is unresponsive ipify finished with result: 85.133.69.250, took: 0.78 seconds Task exception was never retrieved future: <Task finished coro=<fetch_ip() done, defined at 3c-fetch-ip-addresses-ignore-exceptions.py:15> exception=KeyError(‘this-is-not-an-attr’,)> Traceback (most recent call last): File “3c-fetch-ip-addresses-ignore-exceptions.py”, line 25, in fetch_ip ip = json_response[service.ip_attr] KeyError: ‘this-is-not-an-attr’

Таймауты

import time import random import asyncio import aiohttp import argparse from collections import namedtuple from concurrent.futures import FIRST_COMPLETED Service = namedtuple('Service', ('name', 'url', 'ip_attr')) SERVICES = ( Service('ipify', 'https://api.ipify.org?format=json', 'ip'), Service('ip-api', 'http://ip-api.com/json', 'query'), ) DEFAULT_TIMEOUT = 0.01 async def fetch_ip(service): start = time.time() print('Fetching IP from {}'.format(service.name)) await asyncio.sleep(random.randint(1, 3) * 0.1) try: response = await aiohttp.request('GET', service.url) except: return '{} is unresponsive'.format(service.name) json_response = await response.json() ip = json_response[service.ip_attr] response.close() print('{} finished with result: {}, took: {:.2f} seconds'.format( service.name, ip, time.time() - start)) return ip async def asynchronous(timeout): response = { "message": "Result from asynchronous.", "ip": "not available" } futures = [fetch_ip(service) for service in SERVICES] done, pending = await asyncio.wait( futures, timeout=timeout, return_when=FIRST_COMPLETED) for future in pending: future.cancel() for future in done: response["ip"] = future.result() print(response) parser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument( '-t', '--timeout', help='Timeout to use, defaults to {}'.format(DEFAULT_TIMEOUT), default=DEFAULT_TIMEOUT, type=float) args = parser.parse_args() print("Using a {} timeout".format(args.timeout)) ioloop = asyncio.get_event_loop() ioloop.run_until_complete(asynchronous(args.timeout)) ioloop.close() Я также добавил аргумент timeout к строке запуска скрипта, чтобы проверить что же произойдёт, если запросы успеют обработаться. Также я добавил случайные задержки, чтобы скрипт не завершался слишком быстро, и было время разобраться как именно он работает. <source lang="bash">$ python 4a-timeout-with-wait-kwarg-await.py Using a 0.01 timeout Fetching IP from ipify Fetching IP from ip-api {‘message’: ‘Result from asynchronous.’, ‘ip’: ‘not available’}

$ python 4a-timeout-with-wait-kwarg-await.py -t 5 Using a 5.0 timeout Fetching IP from ip-api Fetching IP from ipify ipify finished with result: 82.34.76.170, took: 1.24 seconds {'ip': '82.34.76.170', 'message': 'Result from asynchronous.'}

Заключение

От переводчика: Оригинальная статья была опубликована 20 февраля 2016, за это время многое произошло. Вышел Python 3.6, в котором помимо оптимизаций была улучшена работа asyncio, API переведено в стабильное состояние. Были выпущены библиотеки для работы с Postgres, Redis, Elasticsearch и пр. в неблокирующем режиме. Даже новый фреймворк — Sanic, который напоминает Flask, но работает в асинхронном режиме. В конце концов даже event loop был оптимизирован и переписан на Cython, что получилось раза в 2 быстрее. Так что я не вижу причин игнорировать эту технологию!



Я помню тот момент, когда подумал «Как же медленно всё работает, что если я распараллелю вызовы?», а спустя 3 дня, взглянув на код, ничего не мог понять в жуткой каше из потоков, синхронизаторов и функций обратного вызова.Тогда я познакомился с asyncio , и всё изменилось.Если кто не знает, asyncio — новый модуль для организации конкурентного программирования, который появился в Python 3.4. Он предназначен для упрощения использования корутин и футур в асинхронном коде — чтобы код выглядел как синхронный, без коллбэков.Я помню, в то время было несколько похожих инструментов, и один из них выделялся — это библиотека gevent . Я советую всем прочитать прекрасное руководство gevent для практикующего python-разработчика , в котором описана не только работа с ней, но и что такое конкурентность в общем понимании. Мне настолько понравилось та статья, что я решил использовать её как шаблон для написания введения в asyncio.Небольшой дисклеймер — это статья не gevent vs asyncio. Nathan Road уже сделал это за меня в своей заметке . Все примеры вы можете найти на GitHub Я знаю, вам уже не терпится писать код, но для начала я бы хотел рассмотреть несколько концепций, которые нам пригодятся в дальнейшем.Потоки — наиболее распространённый инструмент. Думаю, вы слышали о нём и ранее, однако asyncio оперирует несколько другими понятиями: циклы событий, корутины и футуры.Довольно просто? Поехали!В видео " Конкурентность — это не параллелизм, это лучше " Роб Пайк обращает ваше внимание на ключевую вещь. Разбиение задач на конкурентные подзадачи возможно только при таком параллелизме, когда он же и управляет этими подзадачами.Asyncio делает тоже самое — вы можете разбивать ваш код на процедуры, которые определять как корутины, что даёт возможность управлять ими как пожелаете, включая и одновременное выполнение. Корутины содержат операторы yield, с помощью которых мы определяем места, где можно переключиться на другие ожидающие выполнения задачи.За переключение контекста в asyncio отвечает yield, который передаёт управление обратно в event loop, а тот в свою очередь — к другой корутине. Рассмотрим базовый пример:* Сначала мы объявили пару простейших корутин, которые притворяются неблокирующими, используяиз asyncio* Корутины могут быть запущены только из другой корутины, или обёрнуты в задачу с помощью* После того, как у нас оказались 2 задачи, объединим их, используя* И, наконец, отправим на выполнение в цикл событий черезИспользуяв какой-либо корутине, мы таким образом объявляем, что корутина может отдавать управление обратно в event loop, который, в свою очередь, запустит какую-либо следующую задачу: bar. В bar произойдёт тоже самое: науправление будет передано обратно в цикл событий, который в нужное время вернётся к выполнению foo.Представим 2 блокирующие задачи: gr1 и gr2, как будто они обращаются к неким сторонним сервисам, и, пока они ждут ответа, третья функция может работать асинхронно.Обратите внимание как происходит работа с вводом-выводом и планированием выполнения, позволяя всё это уместить в один поток. Пока две задачи заблокированы ожиданием I/O, третья функция может занимать всё процессорное время.В синхронном мире мы мыслим последовательно. Если у нас есть список задач, выполнение которых занимает разное время, то они завершатся в том же порядке, в котором поступили в обработку. Однако, в случае конкурентности нельзя быть в этом уверенным.Разумеется, ваш результат будет иным, поскольку каждая задача будет засыпать на случайное время, но заметьте, что результат выполнения полностью отличается, хотя мы всегда ставим задачи в одном и том же порядке.Также обратите внимание на корутину для нашей довольно простой задачи. Это важно для понимания, что в asyncio нет никакой магии при реализации неблокирующих задач. Во время реализации asyncio стоял отдельно в стандартной библиотеке, т.к. остальные модули предоставляли только блокирующую функциональность. Вы можете использовать модуль concurrent.futures для оборачивания блокирующих задач в потоки или процессы и получения футуры для использования в asyncio. Несколько таких примеров доступны на GitHub Это, наверно, главный недостаток сейчас при использовании asyncio, однако уже есть несколько библиотек, помогающих решить эту проблему.Самая популярная блокирующая задача — получение данных по HTTP-запросу. Рассмотрим работу с великолепной библиотекой aiohttp на примере получения информации о публичных событиях на GitHub.Тут стоит обратить внимание на пару моментов.Во-первых, разница во времени — при использовании асинхронных вызовов мы запускаем запросы одновременно. Как говорилось ранее, каждый из них передавал управление следующему и возвращал результат по завершении. То есть скорость выполнения напрямую зависит от времени работы самого медленного запроса, который занял как раз 0.54 секунды. Круто, правда?Во-вторых, насколько код похож на синхронный. Это же по сути одно и то же! Основные отличия связаны с реализацией библиотеки для выполнения запросов, созданием и ожиданием завершения задач.До сих пор мы использовали единственный метод создания и получения результатов из корутин, создания набора задач и ожидания их завершения. Однако, корутины могут быть запланированы для запуска и получения результатов несколькими способами. Представьте ситуацию, когда нам надо обрабатывать результаты GET-запросов по мере их получения; на самом деле реализация очень похожа на предыдущую:Посмотрите на отступы и тайминги — мы запустили все задачи одновременно, однако они обработаны в порядке завершения выполнения. Код в данном случае немного отличается: мы пакуем корутины, каждая из которых уже подготовлена для выполнения, в список. Функциявозвращает итератор, который выдаёт результаты корутин по мере их выполнения. Круто же, правда?! Кстати, и, и— функции из пакетаЕщё один пример — что если вы хотите узнать свой IP адрес. Есть куча сервисов для этого, но вы не знаете какой из них будет доступен в момент работы программы. Вместо того, чтобы последовательно опрашивать каждый из списка, можно запустить все запросы конкурентно и выбрать первый успешный.Что ж, для этого в нашей любимой функцииесть специальный параметр. До сих пор мы игнорировали то, что возвращает, т.к. только распараллеливали задачи. Но теперь нам надо получить результат из корутины, так что будем использовать набор футур done и pending.Что же случилось? Первый сервис ответил успешно, но в логах какое-то предупреждение!На самом деле мы запустили выполнение двух задач, но вышли из цикла уже после первого результата, в то время как вторая корутина ещё выполнялась. Asyncio подумал что это баг и предупредил нас. Наверно, стоит прибираться за собой и явно убивать ненужные задачи. Как? Рад, что вы спросили.Всё настолько просто. Когда футура находится в состояние done, у неё можно получить результат выполнения. В состояниях pending и running такая операция приведёт к исключению, а в случае canelled будет, и наконец, если исключение произошло в самой корутине, оно будет сгенерировано снова (также, как это сделано при вызове). Но не верьте мне на слово Вы можете узнать состояние футуры с помощью методовили, но не забывайте, что в случаевызовможет вернуть как ожидаемый результат, так и исключение, которое возникло в процессе работы. Для отмены выполнения футуры есть метод. Это подходит для исправления нашего примера.Простой и аккуратный вывод — как раз то, что я люблю!Если вам нужна некоторая дополнительная логика по обработке футур, то вы можете подключать коллбэки, которые будут вызваны при переходе в состояние done. Это может быть полезно для тестов, когда некоторые результаты надо переопределить какими-то своими значениями.asyncio — это целиком про написание управляемого и читаемого конкурентного кода, что хорошо заметно при обработке исключений. Вернёмся к примеру, чтобы продемонстрировать.Допустим, мы хотим убедиться, что все запросы к сервисам по определению IP вернули одинаковый результат. Однако, один из них может быть оффлайн и не ответить нам. Просто применим try...except как обычно:Мы также можем обработать исключение, которое возникло в процессе выполнения корутины:Точно также, как и запуск задачи без ожидания её завершения является ошибкой, так и получение неизвестных исключений оставляет свои следы в выводе:Вывод выглядит также, как и в предыдущем примере за исключением укоризненного сообщения от asyncio.А что, если информация о нашем IP не так уж важна? Это может быть хорошим дополнением к какому-то составному ответу, в котором эта часть будет опциональна. В таком случае не будем заставлять пользователя ждать. В идеале мы бы ставили таймаут на вычисление IP, после которого в любом случае отдавали ответ пользователю, даже без этой информации.И снова уесть подходящий аргумент:Asyncio укрепил мою и так уже большую любовь к python. Если честно, я влюбился в сопрограммы, ещё когда познакомился с ними в Tornado, но asyncio сумел взять всё лучшее из него и других библиотек по реализации конкурентности. Причём настолько, что были предприняты особые усилия, чтобы они могли использовать основной цикл ввода-вывода. Так что если вы используете Tornado или Twisted , то можете подключать код, предназначенный для asyncio!Как я уже упоминал, основная проблема заключается в том, что стандартные библиотеки пока ещё не поддерживают неблокирующее поведение. Также и многие популярные библиотеки работают пока лишь в синхронном стиле, а те, что используют конкурентность, пока ещё молоды и экспериментальны. Однако, их число растёт Надеюсь, в этом уроке я показал, насколько приятно работать с asyncio, и эта технология подтолкнёт вас к переходу на python 3, если вы по какой-то причине застряли на python 2.7. Одно точно — будущее Python полностью изменилось.