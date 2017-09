Многозадачная Ардуина: таймеры без боли

Начнем сразу с кода

#include "timer-api.h"

void setup() { Serial.begin(9600); // частота=1Гц, период=1с timer_init_ISR_1Hz(TIMER_DEFAULT); pinMode(13, OUTPUT); }

void loop() { Serial.println("Hello from loop!"); delay(5000); // здесь любой код: блокирующий или неблокирующий }

void timer_handle_interrupts(int timer) { Serial.println("goodbye from timer"); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

Варианты частот для timer_init_ISR_XYHz

//timer_init_ISR_500KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_200KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_100KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_50KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_20KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_200Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_100Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_50Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_20Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_10Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_5Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_2Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_1Hz(TIMER_DEFAULT);

Суммирование периодов (деление частоты)

#include"timer-api.h" void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); // частота=10Гц, период=100мс timer_init_ISR_10Hz(TIMER_DEFAULT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { Serial.println("Hello from loop!"); delay(6000); // здесь любой код: блокирующий или неблокирующий } void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; // дополнильный множитель периода static int count = 11; // Печатаем сообщение на каждый 12й вызов прерывания: // если базовая частота 10Гц и базовый период 100мс, // то сообщение будет печататься каждые 100мс*12=1200мс // (5 раз за 6 секунд) if(count == 0) { unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // взводим счетчик count = 11; } else { count--; } }

Произвольная частота

Запуск и остановка таймера в динамике

#include"timer-api.h" int _timer = TIMER_DEFAULT; void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { Serial.println("Start timer"); timer_init_ISR_1Hz(_timer); delay(5000); Serial.println("Stop timer"); timer_stop_ISR(_timer); delay(5000); } void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

Установка библиотеки

cd ~/Arduino/libraries/ git clone https://github.com/sadr0b0t/arduino-timer-api.git

Поддерживаемые чипы и платформы

Ну и, напоследок,

#include"timer-api.h" // Вращение шаговым моторов в фоновом режиме // Pinout for CNC-shield // http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/ // X #define STEP_PIN 2 #define DIR_PIN 5 #define EN_PIN 8 // Y //#define STEP_PIN 3 //#define DIR_PIN 6 //#define EN_PIN 8 // Z //#define STEP_PIN 4 //#define DIR_PIN 7 //#define EN_PIN 8 void setup() { Serial.begin(9600); // step-dir motor driver pins // пины драйвера мотора step-dir pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(EN_PIN, OUTPUT); // Будем вращать мотор с максимальной скоростью, // для разных настроек делителя шага оптимальная // частота таймера будет разная. // Оптимальные варианты задержки между шагами // для разных делителей: // https://github.com/sadr0b0t/stepper_h // 1/1: 1500 мкс // 1/2: 650 мкс // 1/4: 330 мкс // 1/8: 180 мкс // 1/16: 80 мкс // 1/32: 40 мкс // Делилель шага 1/1 // частота=500Гц, период=2мс //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее timer_init_ISR_200Hz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/2 // частота=1КГц, период=1мс //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/4 // частота=2КГц, период=500мкс //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/8 // частота=5КГц, период=200мкс //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/16 // частота=10КГц, период=100мкс //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/32 // частота=20КГц, период=50мкс //timer_init_ISR_20KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); ///////// // выключим мотор на старте // EN=HIGH to disable digitalWrite(EN_PIN, HIGH); // просим ввести направление с клавиатуры Serial.println("Choose direction: '<' '>', space or 's' to stop"); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { // читаем команду из последовательного порта: int inByte = Serial.read(); if(inByte == '<' || inByte == ',') { Serial.println("go back"); // назад digitalWrite(DIR_PIN, HIGH); // EN=LOW to enable digitalWrite(EN_PIN, LOW); } else if(inByte == '>' || inByte == '.') { Serial.println("go forth"); // вперед digitalWrite(DIR_PIN, LOW); // EN=LOW to enable digitalWrite(EN_PIN, LOW); } else if(inByte == ' ' || inByte == 's') { Serial.println("stop"); // стоп // EN=HIGH to disable digitalWrite(EN_PIN, HIGH); } else { Serial.println("press '<' or '>' to choose direction, space or 's' to stop,"); } } delay(100); } void timer_handle_interrupts(int timer) { // шаг на фронте HIGH->LOW digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); delayMicroseconds(1); digitalWrite(STEP_PIN, LOW); }

Не каждый ардуинщик знает о том, что помимо стартового кода в setup и бесконечного цикла в loop, в прошивку робота можно добавлять такие кусочки кода, которые будут останавливать ход основного цикла в строго определенное заранее запланированное время, выполнять свои дела, затем аккуратно передавать управление в основную программу так, что она вообще ничего не заметит. Такая возможность обеспечена механизмом прерываний по таймеру (обычное дело для любого микроконтроллера), с её помощью в прошивку можно вносить элементы реального времени и многозадачности.Еще меньше используют такую возможность на практике, т.к. в стандартном не слишком богатом API Arduino она не предусмотрена. И, хотя, доступ ко всем богатствам внутренних возможностей микроконтроллера лежит на расстоянии вытянутой руки через подключение одного-двух системных заголовочных файлов, не каждый пожелает добавить в свой аккуратный маленький скетч пару-тройку экранов довольно специфического настроечного кода (попутно потеряв с ним остатки переносимости между разными платами). Совсем единицы (тем более, среди аудитории Ардуино) решатся и смогут в нем разобраться.Сегодня я избавлю вас от страданийи расскажу, как получить настоящие многозадачность и реальное время в прошивке вашего ардуино-робота, добавив в неё ровно 3 строчки кода (включая #include в шапке). Обещаю, что у вас всё получится, даже если вы только что в первый раз запустили Blink.Подключаем библиотекуЗапускаем таймер с нужной частотой с: здесь XYHz=1Hz — 1 Герц — один вызов прерывания в секунду (Добавляем в главный цикллюбую блокирующую или неблокирующую ерунду: печатаем сообщение, ждём 5 секунд (Процедура, вызываемая прерыванием по событию таймера с заданным периодом — реализация для функции с именем: печатаем сообщение, мигаем лампочкой (То же самое, только добавим замер времени между двумя вызовами для наглядности и отладки:Шьем плату, открываем, наблюдаем результат:Как видим, обработчикпечатает сообщение каждые 1000000 (1 миллион) микросекунд, т.е. ровно раз в секунду. И (о чудо!) постоянная блокирующая задержка на 5 секундв главном цикле никаким образом ему в этом действии не мешает.Вот вам реальное время и многозадачность в одном скетче в 3 строчки, я обещал.Код прерывания, очевидно, должен выполняться достаточно быстро для того, чтобы успеть завершиться до следующего вызова прерывания и, желательно, еще оставить немного процессорного времени для выполнения главного цикла.Полагаю, излишне пояснять, что чем выше частота таймера, тем меньше период вызова прерываний, тем быстрее должен выполняться код обработчика. Я бы не рекомендовал помещать в него вызовы блокирующих задержек, циклы с неизвестным заранее количеством итераций, любые другие вызовы с плохо предсказуемым временем выполнения (в том числе).В том случае, если стандартные частоты из предложенных на выбор вас не устраивают, можно ввести в код прерывания дополнительный счетчик, который будет выполнять полезный код только после определенного количества пропущенных вызовов. Целевой период будет равен сумме пропускаемых базовых периодов. Или можно сделать его вообще переменным.Есть еще вариант установить практически произвольное (в определенных границах) значение частоты таймера при помощи вызовас параметрами — системным делителем тактовой частоты процессораи произвольным значениемдля размещения в регистре счетчика таймера.Не вдаваясь в подробности, чтобы не перегружать пост, приведу ссылку на пример с подробными комментариями:И только отмечу, что использование такого подхода может привести к потере переносимости кода между контроллерами с разной тактовой частотой, т.к. параметры для получения целевой частоты таймера подбираются в прямой зависимости от частоты системного генератора сигнала на чипе, разрядности таймера, доступных вариантов системных делителейДля остановки таймера следует использовать вызов, для повторного запуска — любой вариант, как и раньше.Клонировать репозиторий прямо в каталог с библиотекамии перезапустить среду Arduino.Или на странице проекта arduino-timer-api скачать снапшот репозиторияили один из релизов в виде архива, затем установить архив arduino-timer-api-master.zip через меню установки библиотек в среде Arduino ().Примеры должны появиться в меню— AVR/Atmega 16 бит 16МГц на Arduino— SAM/ARM 32 бит 84МГц на Arduino Due— PIC32MX/MIPS 32 бит 80МГц на семействе ChipKIT (PIC32MZ/MIPS 200МГц — частично, в работе)Вращение шаговым мотором через интерфейс step-dir:— в фоне по таймеру генерируем постоянный прямоугольный сигнал для шага по фронту HIGH->LOW на ножке STEP— в главном цикле принимаем от пользователя команды для выбора направления вращения (ножка DIR) или остановки мотора (ножка EN) через последовательный порт