Многозадачная Ардуина: таймеры без боли

Начнем сразу с кода

#include "timer-api.h"

void setup() { Serial.begin(9600); // частота=1Гц, период=1с timer_init_ISR_1Hz(TIMER_DEFAULT); pinMode(13, OUTPUT); }

void loop() { Serial.println("Hello from loop!"); delay(5000); // здесь любой код: блокирующий или неблокирующий }

void timer_handle_interrupts(int timer) { Serial.println("goodbye from timer"); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

Варианты частот для timer_init_ISR_XYHz

//timer_init_ISR_500KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_200KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_100KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_50KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_20KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_200Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_100Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_50Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_20Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_10Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_5Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_2Hz(TIMER_DEFAULT); //timer_init_ISR_1Hz(TIMER_DEFAULT);

Суммирование периодов (деление частоты)

#include"timer-api.h" void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); // частота=10Гц, период=100мс timer_init_ISR_10Hz(TIMER_DEFAULT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { Serial.println("Hello from loop!"); delay(6000); // здесь любой код: блокирующий или неблокирующий } void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; // дополнильный множитель периода static int count = 11; // Печатаем сообщение на каждый 12й вызов прерывания: // если базовая частота 10Гц и базовый период 100мс, // то сообщение будет печататься каждые 100мс*12=1200мс // (5 раз за 6 секунд) if(count == 0) { unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // взводим счетчик count = 11; } else { count--; } }

Произвольная частота

Запуск и остановка таймера в динамике

#include"timer-api.h" int _timer = TIMER_DEFAULT; void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { Serial.println("Start timer"); timer_init_ISR_1Hz(_timer); delay(5000); Serial.println("Stop timer"); timer_stop_ISR(_timer); delay(5000); } void timer_handle_interrupts(int timer) { static unsigned long prev_time = 0; unsigned long _time = micros(); unsigned long _period = _time - prev_time; prev_time = _time; Serial.print("goodbye from timer: "); Serial.println(_period, DEC); // мигаем лампочкой digitalWrite(13, !digitalRead(13)); }

Установка библиотеки

cd ~/Arduino/libraries/ git clone https://github.com/sadr0b0t/arduino-timer-api.git

Поддерживаемые чипы и платформы

Ну и, напоследок,

#include"timer-api.h" // Вращение шаговым моторов в фоновом режиме // Pinout for CNC-shield // http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/ // X #define STEP_PIN 2 #define DIR_PIN 5 #define EN_PIN 8 // Y //#define STEP_PIN 3 //#define DIR_PIN 6 //#define EN_PIN 8 // Z //#define STEP_PIN 4 //#define DIR_PIN 7 //#define EN_PIN 8 void setup() { Serial.begin(9600); // step-dir motor driver pins // пины драйвера мотора step-dir pinMode(STEP_PIN, OUTPUT); pinMode(DIR_PIN, OUTPUT); pinMode(EN_PIN, OUTPUT); // Будем вращать мотор с максимальной скоростью, // для разных настроек делителя шага оптимальная // частота таймера будет разная. // Оптимальные варианты задержки между шагами // для разных делителей: // https://github.com/sadr0b0t/stepper_h // 1/1: 1500 мкс // 1/2: 650 мкс // 1/4: 330 мкс // 1/8: 180 мкс // 1/16: 80 мкс // 1/32: 40 мкс // Делилель шага 1/1 // частота=500Гц, период=2мс //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее timer_init_ISR_200Hz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/2 // частота=1КГц, период=1мс //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_500Hz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/4 // частота=2КГц, период=500мкс //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_1KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/8 // частота=5КГц, период=200мкс //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_2KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/16 // частота=10КГц, период=100мкс //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_5KHz(TIMER_DEFAULT); // Делилель шага 1/32 // частота=20КГц, период=50мкс //timer_init_ISR_20KHz(TIMER_DEFAULT); // помедленнее //timer_init_ISR_10KHz(TIMER_DEFAULT); ///////// // выключим мотор на старте // EN=HIGH to disable digitalWrite(EN_PIN, HIGH); // просим ввести направление с клавиатуры Serial.println("Choose direction: '<' '>', space or 's' to stop"); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { // читаем команду из последовательного порта: int inByte = Serial.read(); if(inByte == '<' || inByte == ',') { Serial.println("go back"); // назад digitalWrite(DIR_PIN, HIGH); // EN=LOW to enable digitalWrite(EN_PIN, LOW); } else if(inByte == '>' || inByte == '.') { Serial.println("go forth"); // вперед digitalWrite(DIR_PIN, LOW); // EN=LOW to enable digitalWrite(EN_PIN, LOW); } else if(inByte == ' ' || inByte == 's') { Serial.println("stop"); // стоп // EN=HIGH to disable digitalWrite(EN_PIN, HIGH); } else { Serial.println("press '<' or '>' to choose direction, space or 's' to stop,"); } } delay(100); } void timer_handle_interrupts(int timer) { // шаг на фронте HIGH->LOW digitalWrite(STEP_PIN, HIGH); delayMicroseconds(1); digitalWrite(STEP_PIN, LOW); }