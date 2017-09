“Как по нотам!” или Машинное обучение (Data science) на C# с помощью Accord.NET Framework

Часть 1. Прелюдия

Часть 2. Ария

Создаём новое консольное приложение. Добавляем ссылку на сборку System.Windows.Forms.dll, она нам пригодится для отображения графиков. Добавляем пакеты NuGet: Accord, Accord.Controls, Accord.IO, Accord.MachineLearning, Accord.Statistics (часть из них итак добавиться сама, когда один потянет другие) Начинаем «кодить»

using System; using System.Linq; using Accord.Statistics.Models.Regression.Linear; using Accord.Statistics.Analysis; using Accord.IO; using Accord.Math; using System.Data; using Accord.MachineLearning.VectorMachines.Learning; using Accord.Math.Optimization.Losses; using Accord.Statistics.Kernels; using Accord.Controls;

class Program { static void Main(string[] args) {

//This is a program for demonstrating machine //learning and classifying the spectrum of light sources using .net //read data (If you use linux do not forget to correct the path to the files) string trainCsvFilePath = @"data\train.csv"; string testCsvFilePath = @"data\test.csv"; DataTable trainTable = new CsvReader(trainCsvFilePath, true).ToTable(); DataTable testTable = new CsvReader(testCsvFilePath, true).ToTable(); // Convert the DataTable to input and output vectors (train and test) int[] trainOutputs = trainTable.Columns["label"].ToArray<int>(); trainTable.Columns.Remove("label"); double[][] trainInputs = trainTable.ToJagged<double>(); int[] testOutputs = testTable.Columns["label"].ToArray<int>(); testTable.Columns.Remove("label"); double[][] testInputs = testTable.ToJagged<double>();

// training model SVM classifier var teacher = new MulticlassSupportVectorLearning<Gaussian>() { // Configure the learning algorithm to use SMO to train the // underlying SVMs in each of the binary class subproblems. Learner = (param) => new SequentialMinimalOptimization<Gaussian>() { // Estimate a suitable guess for the Gaussian kernel's parameters. // This estimate can serve as a starting point for a grid search. UseKernelEstimation = true } }; // Learn a machine var machine = teacher.Learn(trainInputs, trainOutputs); // Obtain class predictions for each sample int[] predicted = machine.Decide(testInputs);

// print result int i = 0; Console.WriteLine("results - (predict ,real labels)"); foreach (int pred in predicted) { Console.Write("({0},{1} )", pred, testOutputs[i]); i++; } //calculate the accuracy double error = new ZeroOneLoss(testOutputs).Loss(predicted); Console.WriteLine("

accuracy: {0}", 1 - error);

// consider the decrease in the dimension of features using PCA var pca = new PrincipalComponentAnalysis() { Method = PrincipalComponentMethod.Center, Whiten = true }; pca.NumberOfOutputs = 2; MultivariateLinearRegression transform = pca.Learn(trainInputs); double[][] outputPCA = pca.Transform(trainInputs); // print it on the scatter plot ScatterplotBox.Show(outputPCA, trainOutputs).Hold(); Console.ReadLine();

Часть 3. Финал.

Вчера после публикации статьи zarytskiy Какой язык программирования выбрать для работы с данными? » я понял, что .net в целом и C# в частности не рассматривается, как инструмент для машинного обучения и анализа данных. Не то, чтобы для этого совсем не было объективных причин, но все же надо восстановить справедливость и потратить пару минут на рассказ о фреймворкеИтак, в прошлой статье цикла, посвящённого обучению Data Science с нуля, мы с вами разбирали вопрос создания своего собственного набора данных и обучение моделей из библиотеки scikit-learn (Python) на примере задачи классификации спектров излучения ламп и дневного света.В этот раз, чтобы набор данных не пропадал мы рассмотрим и сопоставим нашей прошлой статье маленький кусочек задачи машинного обучения, но в этот раз реализованный на C#Милости прошу всех под кат.Для начала надо отметить, что машинное обучение, Python и C# я знаю одинаково плохо, ну то есть почти никак, поэтому данная статья вряд ли подарит читателю, какой-то виртуозный код или особо ценную информацию. В прочем мы такую цель и не ставим, ведь правда?Фрагменты кода и данные, как и прежде можно взять на GitHub Вкратце напомню о чем шла речь в прошлой статье С помощью открытого проекта Spectralworkbench (Public Lab), я собрал для вас небольшую коллекцию спектров дневного света, люминесцентных ламп и светодиодных ламп предположительно различных оттенков белого света и с различным качеством цветопередачи. В наборе содержалось по 30 обучающих образцов каждого класса и по 11 контрольных соответственно.Дальше после долгих моих разглагольствований мы наконец приступили к непосредственно машинному обучению и в итоге обучили: классификаторы RandomForestClassifier и LogisticRegression, в том числе с подбором параметров, также побаловались с отображением признаков в двухмерном виде с помощью T-SNE и PCA, под конец попробовали сделать кластеризацию данных с помощью DBSCAN, ну а завершила статью моя эпичная битва с компьютером, которую я к сожалению проиграл с результатом в пару % точности предсказания.Итак, беглый поиск в Интернете говорит, о том, что Accord.NET один из самых популярных в экосистеме .Net, видимо по тому, что в первую очередь заточен под C#, хотя есть и другие, например, Angara (заточена под F#). Безусловно платформа позволяет запускать фреймворки на всех языках .Net (ну или точно подавляющем большинстве языков).Первое, что бросается в глаза, это все же на порядок меньшая популярность фреймворка по сравнению с решениями на Python или R, как следствие полагаться придется на примеры и документацию, документация, для новичка могла бы быть и побольше разжёвана, а примеры в основном встречаются в виде уже собранных проектов, которые хорошо бы открывать в Visual Studio. После целого моря информации по машинному обучению c Питоном, это немного отталкивает, видимо именно поэтому в данном случае я ограничился только классификацией (SVM) и отображением признаков с помощью PCA.Итак, нам понадобится MS Visual Studio (у меня была 2015) или MonoDevelop (например, для Linux).В принципе можно воспользоваться инструкцией для быстрого старта , а можно поверить мне на слово. Пример буду приводить для Visual Studio:Открываем Program.cs и добавляем пространства имен:Дальше для простоты все запихнем в базовый классИтак:Читаем данные, к сожалению удобной библиотеки, Pandas у нас нет, но есть аналоги (хоть и менее удобные на мой взгляд)Один из минусов, это опять-таки не очевидность, я собрал пару «велосипедов» прежде чем понял, что Accord предлагает свое решение для обработки csv или xsls при желании.Собственно, обучаем модель классификатора, если вам уже впиталась в душу терминология scikit-learn, то по началу будет не привычно. Но в принципе все должно быть понятно в teacher запихиваем класс модели, потом обучаем ее на данных, потом вызываем предсказание меток (напомню: 0 – светодиод, 1 – лампа, — 2 дневной свет)Дальше распечатаем данные (результат будет, чуть позже на картинке)Ну и финальный аккорд — трансформируем данные с помощью PCA и выведем диаграмму рассеянияНу вот, что получилось в итоге:Давайте сравним с тем что поучилось в прошлой статье дляЛогистической регрессии с подобранными параметрами(предсказание, факт):[(0, 0), (0, 0), (0, 0), (2, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (2, 0), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (0, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2)]accuracy on test data: 0.81818как видите результат сопоставим.Посмотрим на график PCA.Ну в принципе похоже, но немного отличается, разработчики на своем сайте утверждают, что «все в порядке так и должно быть, все равно все скорей всего правильно, просто таковы особенности алгоритмов» (ну близко к тексту).Давайте подведем итоги.Понятно, что опыта у меня мало, чтобы судить объективно, так что буду субъективен.1. По началу после Python, возврат к .Net и этому фреймворку «вымораживал» жутко. К динамической типизации и удобным манипуляциям с данными быстро привыкаешь. Также раздражали другие названия моделей и то, что их чертовски много и для всего реализован свой класс (ну что поделать такова парадигма C#)2. Качать проекты целиком не хотелось, а примеры к описанию классов «куцые» в итоге разбор даже того, что я вам сюда выложил, отнял у меня больше времени, чем бы хотелось, с мульти-классовой классификацией я так толком и не разобрался, в scikit-learn, оно как-то намного лучше из коробки выходит.3. С другой стороны — модель показала такую же точность и даже не пришлось перебирать параметры, думаю и cлучайный лес тоже бы сошелся, если бы я не поленился разобраться с его реализациями.4. Где это применять? Ну по всей видимости, во-первых, в приложениях, базирующихся на Windows Forms – технологии безусловно почетной и заслуживающей уважения, но уже давно устаревшей и MS не развиваемой, с другой стороны я не пробовал, но вполне возможно, что Аккорд подцепится к универсальным приложениям Windows и тогда с его помощью можно будет решать задачи машинного обучения и анализа данных в малых устройствах под управлением Windows IoT.5. Если кого интересует кроссплатформенность, то да — она есть! Не поленился поставил себе на вторую систему (Mint) MonoDevelop и проверил, проект собирается и запускается, а значит и под MacOS должно тоже пойти.Учитывая большое количество фанатов C# и их оптимистичные комментарии на сайте проекта, думаю у данного фреймворка, как и в целом у применения C# в области науки о данных есть право на жизнь, пусть и какую-то слегка маргинальную.Ну всё, на этом все обещания, которые я дал в статье «Паровозик, который смог!» или «Специализация Машинное обучение и анализ данных», глазами новичка в Data Science» — выполнены, так что могу ненадолго уйти на покой с чистой совестью.Всем успехов и хороших выходных!