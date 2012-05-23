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“Как по нотам!” или Машинное обучение (Data science) на C# с помощью Accord.NET Framework

    Вчера после публикации статьи zarytskiy «Какой язык программирования выбрать для работы с данными?» я понял, что .net в целом и C# в частности не рассматривается, как инструмент для машинного обучения и анализа данных. Не то, чтобы для этого совсем не было объективных причин, но все же надо восстановить справедливость и потратить пару минут на рассказ о фреймворке Accord.NET.

    Итак, в прошлой статье цикла, посвящённого обучению Data Science с нуля, мы с вами разбирали вопрос создания своего собственного набора данных и обучение моделей из библиотеки scikit-learn (Python) на примере задачи классификации спектров излучения ламп и дневного света.
    В этот раз, чтобы набор данных не пропадал мы рассмотрим и сопоставим нашей прошлой статье маленький кусочек задачи машинного обучения, но в этот раз реализованный на C#
    Милости прошу всех под кат.




    Для начала надо отметить, что машинное обучение, Python и C# я знаю одинаково плохо, ну то есть почти никак, поэтому данная статья вряд ли подарит читателю, какой-то виртуозный код или особо ценную информацию. В прочем мы такую цель и не ставим, ведь правда?

    Фрагменты кода и данные, как и прежде можно взять на GitHub

    Часть 1. Прелюдия


    Вкратце напомню о чем шла речь в прошлой статье:
    С помощью открытого проекта Spectralworkbench (Public Lab), я собрал для вас небольшую коллекцию спектров дневного света, люминесцентных ламп и светодиодных ламп предположительно различных оттенков белого света и с различным качеством цветопередачи. В наборе содержалось по 30 обучающих образцов каждого класса и по 11 контрольных соответственно.

    Дальше после долгих моих разглагольствований мы наконец приступили к непосредственно машинному обучению и в итоге обучили: классификаторы RandomForestClassifier и LogisticRegression, в том числе с подбором параметров, также побаловались с отображением признаков в двухмерном виде с помощью T-SNE и PCA, под конец попробовали сделать кластеризацию данных с помощью DBSCAN, ну а завершила статью моя эпичная битва с компьютером, которую я к сожалению проиграл с результатом в пару % точности предсказания.

    Часть 2. Ария


    Итак, беглый поиск в Интернете говорит, о том, что Accord.NET один из самых популярных в экосистеме .Net, видимо по тому, что в первую очередь заточен под C#, хотя есть и другие, например, Angara (заточена под F#). Безусловно платформа позволяет запускать фреймворки на всех языках .Net (ну или точно подавляющем большинстве языков).

    Первое, что бросается в глаза, это все же на порядок меньшая популярность фреймворка по сравнению с решениями на Python или R, как следствие полагаться придется на примеры и документацию, документация, для новичка могла бы быть и побольше разжёвана, а примеры в основном встречаются в виде уже собранных проектов, которые хорошо бы открывать в Visual Studio. После целого моря информации по машинному обучению c Питоном, это немного отталкивает, видимо именно поэтому в данном случае я ограничился только классификацией (SVM) и отображением признаков с помощью PCA.

    Итак, нам понадобится MS Visual Studio (у меня была 2015) или MonoDevelop (например, для Linux).
    В принципе можно воспользоваться инструкцией для быстрого старта, а можно поверить мне на слово. Пример буду приводить для Visual Studio:

    1. Создаём новое консольное приложение.
    2. Добавляем ссылку на сборку System.Windows.Forms.dll, она нам пригодится для отображения графиков.
    3. Добавляем пакеты NuGet: Accord, Accord.Controls, Accord.IO, Accord.MachineLearning, Accord.Statistics (часть из них итак добавиться сама, когда один потянет другие)
    4. Начинаем «кодить»


    Открываем Program.cs и добавляем пространства имен: 

    using System;
using System.Linq;
using Accord.Statistics.Models.Regression.Linear;
using Accord.Statistics.Analysis;
using Accord.IO;
using Accord.Math;
using System.Data;
using Accord.MachineLearning.VectorMachines.Learning;
using Accord.Math.Optimization.Losses;
using Accord.Statistics.Kernels;
using Accord.Controls;


    Дальше для простоты все запихнем в базовый класс 
      class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

    Итак:
    Читаем данные, к сожалению удобной библиотеки, Pandas у нас нет, но есть аналоги (хоть и менее удобные на мой взгляд)
    Один из минусов, это опять-таки не очевидность, я собрал пару «велосипедов» прежде чем понял, что Accord предлагает свое решение для обработки csv или xsls при желании.
    //This is a program for demonstrating machine 
            //learning and classifying the spectrum of light sources using .net

            //read data (If you use linux do not forget to correct the path to the files)
            string trainCsvFilePath = @"data\train.csv";
            string testCsvFilePath = @"data\test.csv";
            DataTable trainTable = new CsvReader(trainCsvFilePath, true).ToTable();
            DataTable testTable = new CsvReader(testCsvFilePath, true).ToTable();
            // Convert the DataTable to input and output vectors (train and test)
            int[] trainOutputs = trainTable.Columns["label"].ToArray<int>();
            trainTable.Columns.Remove("label");
            double[][] trainInputs = trainTable.ToJagged<double>();
            int[] testOutputs = testTable.Columns["label"].ToArray<int>();
            testTable.Columns.Remove("label");
            double[][] testInputs = testTable.ToJagged<double>();


    Собственно, обучаем модель классификатора, если вам уже впиталась в душу терминология scikit-learn, то по началу будет не привычно. Но в принципе все должно быть понятно в teacher запихиваем класс модели, потом обучаем ее на данных, потом вызываем предсказание меток (напомню: 0 – светодиод, 1 – лампа, — 2 дневной свет)

                 // training  model SVM classifier
            var teacher = new MulticlassSupportVectorLearning<Gaussian>()
            {
                // Configure the learning algorithm to use SMO to train the
                //  underlying SVMs in each of the binary class subproblems.
                Learner = (param) => new SequentialMinimalOptimization<Gaussian>()
                {
                    // Estimate a suitable guess for the Gaussian kernel's parameters.
                    // This estimate can serve as a starting point for a grid search.
                    UseKernelEstimation = true
                }
            };

            // Learn a machine
            var machine = teacher.Learn(trainInputs, trainOutputs);

            // Obtain class predictions for each sample
            int[] predicted = machine.Decide(testInputs);


    Дальше распечатаем данные (результат будет, чуть позже на картинке)
    // print result
            int i = 0;
            Console.WriteLine("results - (predict ,real labels)");
            foreach (int pred in predicted)
            {

                Console.Write("({0},{1} )", pred, testOutputs[i]);
                i++;
            }

            //calculate the accuracy
            double error = new ZeroOneLoss(testOutputs).Loss(predicted);

            Console.WriteLine("\n accuracy: {0}", 1 - error);

    Ну и финальный аккорд — трансформируем данные с помощью PCA и выведем диаграмму рассеяния
                // consider the decrease in the dimension of features using PCA
            var pca = new PrincipalComponentAnalysis()
            {
                Method = PrincipalComponentMethod.Center,
                Whiten = true
            };

            pca.NumberOfOutputs = 2;
            MultivariateLinearRegression transform = pca.Learn(trainInputs);
            double[][] outputPCA = pca.Transform(trainInputs);

            // print it on the scatter plot
            ScatterplotBox.Show(outputPCA, trainOutputs).Hold();

            Console.ReadLine();


    Ну вот, что получилось в итоге:


    Давайте сравним с тем что поучилось в прошлой статье для
    Логистической регрессии с подобранными параметрами
    (предсказание, факт):
    [(0, 0), (0, 0), (0, 0), (2, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (0, 0), (2, 0), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (0, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2), (2, 2)]
    accuracy on test data: 0.81818

    как видите результат сопоставим.

    Посмотрим на график PCA.
    image

    Ну в принципе похоже, но немного отличается, разработчики на своем сайте утверждают, что «все в порядке так и должно быть, все равно все скорей всего правильно, просто таковы особенности алгоритмов» (ну близко к тексту).

    Часть 3. Финал.


    Давайте подведем итоги.
    Понятно, что опыта у меня мало, чтобы судить объективно, так что буду субъективен.

    1. По началу после Python, возврат к .Net и этому фреймворку «вымораживал» жутко. К динамической типизации и удобным манипуляциям с данными быстро привыкаешь. Также раздражали другие названия моделей и то, что их чертовски много и для всего реализован свой класс (ну что поделать такова парадигма C#)

    2. Качать проекты целиком не хотелось, а примеры к описанию классов «куцые» в итоге разбор даже того, что я вам сюда выложил, отнял у меня больше времени, чем бы хотелось, с мульти-классовой классификацией я так толком и не разобрался, в scikit-learn, оно как-то намного лучше из коробки выходит.

    3. С другой стороны — модель показала такую же точность и даже не пришлось перебирать параметры, думаю и cлучайный лес тоже бы сошелся, если бы я не поленился разобраться с его реализациями.

    4. Где это применять? Ну по всей видимости, во-первых, в приложениях, базирующихся на Windows Forms – технологии безусловно почетной и заслуживающей уважения, но уже давно устаревшей и MS не развиваемой, с другой стороны я не пробовал, но вполне возможно, что Аккорд подцепится к универсальным приложениям Windows и тогда с его помощью можно будет решать задачи машинного обучения и анализа данных в малых устройствах под управлением Windows IoT.

    5. Если кого интересует кроссплатформенность, то да — она есть! Не поленился поставил себе на вторую систему (Mint) MonoDevelop и проверил, проект собирается и запускается, а значит и под MacOS должно тоже пойти.

    Учитывая большое количество фанатов C# и их оптимистичные комментарии на сайте проекта, думаю у данного фреймворка, как и в целом у применения C# в области науки о данных есть право на жизнь, пусть и какую-то слегка маргинальную.

    Ну всё, на этом все обещания, которые я дал в статье «Паровозик, который смог!» или «Специализация Машинное обучение и анализ данных», глазами новичка в Data Science» — выполнены, так что могу ненадолго уйти на покой с чистой совестью.
    Всем успехов и хороших выходных!
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