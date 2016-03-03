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сегодня в 16:36 Управление

О культуре разработки в группах программистов

    «Почему ж всё так плохо?» — каждый раз я задаюсь этим вопросом, когда приходится иметь дело с очередным кодом, продуктом или API, созданными для внутренних нужд в непрофильной организации.

    В профильных дела обстоят получше, но далеко не всегда: в коробочных тиражируемых решениях чаще лучше, чем в проектной разработке. В продуктах одного заказчика, обычно, хуже всего.

    И деньги ничего не решают: ужасный код и ужасные продукты пишут как маленькие бедные ВУЗы, у которых денег хватает только на рабский труд аспирантов, так и крупные и богатые компании, включая IT-компании, включая зарубежные: несколько раз сталкивался с кодом, который писали зарубежные подрядчики и каждый раз от него хотелось рыдать и биться головой об стену.

    Организация может декларировать строгие стандарты, нанимать дорогостоящих разработчиков, вводить регламенты и методологии, надувать щеки на совещаниях и громогласно обличать «неправильное решение» в чужом продукте. И продолжать делать ужасные продукты с ужасным кодом, вопреки высокой квалификации своих разработчиков и очень правильными и нужными регламентами и стандартами.

    Я занимался разработкой ПО в нескольких организациях и по разным причинам несколько раз перенабирал команду с нуля. В итоге пришел к выводу, что качество продукта зависит только от культуры разработки. Всё остальное, включая методологии и стандарты — это инструменты: они необходимы, но одних их не достаточно.

    Культуру разработки можно сравнить с экосистемой: как сад или аквариум. Крепкая, здоровая культура обладает запасом прочности, чтобы оздоравливать обитателей экосистемы, избавляться от вредителей, прощать небольшие ошибки ухода, сглаживать стрессы и на выходе все-равно получать отличный результат. А больная культура сводит на нет все усилия, заражает и губит даже самые здоровые и крепкие саженцы.

    Когда в коллектив со сложившейся культурой разработки приходит новый инженер, он либо принимает культуру, либо коллектив его отторгает. Пристроиться и паразитировать на коллективе со здоровой культурой разработки почти невозможно — он моментально вычисляет необучаемых, ленивых и безразличных разработчиков. Сперва их попытаются наставить, объяснить, научить, а потом к вам потянутся по-одному ваши сотрудники «поговорить про нового коллегу». И наоборот, увлеченных своим делом, готовых развиваться и сотрудничать такой коллектив принимает радушно и вот уже они уже вместе ходят обедать, общаются вне работы, знакомятся семьями, приглашают друг-друга на домашние мероприятия и помогают с бытовыми делами.

    Культуру нельзя купить или украсть, сманив разработчика. Как нельзя забрать из сада плодоносящее дерево: если оно и переживет пересадку, прежних урожаев вы уже не дождетесь.

    Культуру нельзя ввести распоряжением. Это ежедневная работа, создание микроклимата, отслеживание параметров, обучение, наставничество. Как только-что запущенный аквариум требует постоянного отслеживания параметров воды, постепенного, но своевременного заселения, гибкой подстройки параметров освещения, аэрации, внесения удобрений и микроорганизмов. Зато потом, когда культура окрепнет и стабилизируется, она начнет работать на вас.

    Если культурой не заниматься, она образуется сама и скорее-всего это будет деструктивная, нездоровая культура.

    Чем крупнее экосистема, тем стабильнее ее культура. Если у вас 1-2 разработчика, культура разработки очень быстро деградирует несмотря на все усилия. Минимальное количество разработчиков команды, чтобы сформировать в ней стабильную позитивную культуру — 3-5 человек.

    Я неоднократно наблюдал, как стремительно деградирует культура разработки, когда программистов остается меньше трех. Вчера еще отличные разработчики начинают писать настолько ужасный код, что после восстановления команды и культуры, его приходится полностью переписывать.

    Даже в крупных и стабильных коллективах, сложившуюся культуру можно легко разрушить, спровоцировав её деградацию, неправильными организационными решениями: неправильно-выстроенной мотивацией, попустительством, требованиями бездумно подчиниться решению без объяснения и убеждения в его целесообразности, постоянными горящими задачами, которые нужно «сделать вчера и не важно как», решениями вида «сделать как-нибудь срочно, а потом переделаем по-нормальному».

    Крупные коллективы со сформировавшейся деструктивной культурой будут яростно сопротивляться изменениям. Отторгать или саботировать стандарты и регламенты, либо же соблюдать с сохранением некачественного результата.

    Я сталкивался со следующими признаками деструктивной культуры:
    — Безразличие: «я делаю так, как мне сказали», «мне за это не платят», «главное чтобы на сдаче-приемке работало».
    — Злой сарказм и травля в коллективе.
    — Ненависть к заказчику и пользователю: «копытом буквы набивают», «неправильно используют продукт», «жмоты», «сами не знают, чего хотят».
    — Ненависть к руководству: «Некомпетентные эксплуататоры».
    — Ненависть к коллегам: «Криворукие дураки».
    — Саботаж через исполнительность: «Поставьте мне четкую задачу и дайте инструкцию, как ее исполнить», «В регламенте эта процедура не прописана» и т.п.
    — Бездумное исполнение пожеланий заказчик: «Мне сказали — я сделал. На документирование, комментирование, проектирование и прочие глупости нет времени. Заказчик хочет, чтобы все работало ровно так, как он попросил, самым дешевым и быстрым способом. Про развиваемость, обслуживаемость и обновляемость заказчик ничего не говорил».
    — Излишняя концентрация на внешнем функционале: «Главное, чтобы работало».
    — Излишняя концентрация на архитектуре, в ущерб функционалу: «С точки зрения архитектуры ввод всех этих данных в одном окне сделать нельзя».

    Все эти признаки, как сорняки, постоянно появляются даже в здоровом коллективе. Нужно контролировать их рост, проводить разъяснения, обсуждать мотивацию и эмоции других участников проекта, чтобы развивались понимание и эмпатия. Объяснять или давать возможность столкнуться с последствиями непродуманных решений, чтобы важность тех или иных правил подкреплялась собственным опытом.

    Из моего опыта, проще всего вырастить культуру начав с 3-х разработчиков, с которыми нужно общаться ежедневно и непрерывно, вместе смотреть код, обсуждать все архитектурные решения. Потом, когда разработчики начнут сами принимать верные решения, надо ослаблять контроль — с этим нельзя затягивать, иначе вырастите «бездумных роботов» и постоянно будете заниматься мелочной опекой.

    После этого нужно добавить еще хотя-бы двоих и проследить, как они адаптируются. Скорректировать этот процесс: беседовать с разработчиками, чтобы они не принимали новичков в штыки, относились по-доброму, но и не занянчивали их.

    Новых людей лучше добавлять по-одному. Так у них не будет возможности замкнуться друг-на-друга и организовать внутри коллектива мини-партию. Мини-партии стажеров опасны тем, что они противопоставляют себя коллективу. Постоянно ищут, в чем их обделили, как в анекдоте про жадную слепую девочку, которой родители наварили целый таз пельменей («Представляю, сколько они себе нафигачили»).

    Мне удобнее нанимать джуниоров: их обучение занимает больше времени, зато они легче адаптируются к культуре, с меньшей вероятностью начинают ей сопротивляться и пытаться разрушить. Главное, отследить момент, когда джуниор вырос и поднять ему зарплату, иначе вы его потеряете: поднимать зарплату, когда человек пришел с заявлением, чаще-всего поздно — он уже принял решение, принял job offer. Даже если он останется, «заряд мобильности» снова выстрелит в ближайшие месяцы. Пытаться сэкономить на зарплате, затягивая повышение вслед за ростом компетенции и рыночной стоимости — плохая тактика, к тому же, она плохо сказывается на культуре разработки.

    Сформировать здоровую культуру разработки — дело хлопотное и небыстрое. Но усилия окупаются сторицей и качеством кода, и лояльностью, и упрощением адаптации новых сотрудников. Поэтому оно того однозначно стоит.
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    Комментарии 6
    • 0
      Чем крупнее экосистема, тем стабильнее ее культура. Если у вас 1-2 разработчика, культура разработки очень быстро деградирует несмотря на все усилия.

      Из этого следует, что фрилансер-одиночка неминуемо скатится к говнокоду, правильно я понимаю?

      • 0
        В статье речь о получении предсказуемого и воспроизводимого результата в организации.

        Как в слепой печати: можно и двумя пальцами научиться печатать быстрее, чем 10-тью, но методика обучения с более-менее гарантированным результатом существует только для 10-пальцевого метода.

        Конечно, есть сильные духом разработчики, которые даже в одиночку пишут хорошо откомментированный, читаемый и расширяемый код и тут же пишут к нему сопроводительную документацию. Но, по статистике, их так мало, что не стоит надеяться, что вам достанется именно такой.

        С фрилансерами всё еще сложнее: они ведь могут быть и частью распределенной команды.

        Если проект публичный с открытым, публикуемым кодом, это тоже позитивно влияет на культуру разработки. Потенциальные наблюдатели проекта, даже если они не общаются с разработчиком, влияют на его культуру разработки и он уже не чувствует себя одиночкой в этом проекте.

        Не стоит принимать написанное в статье на личный счет. Статья о том, как построить хорошую команду, а не о том, что не бывает профессионалов-одиночек: бывают, но на всех их не хватает.
        • 0

          Нет, ни в коем случае не принимаю на личный счёт, просто, так сказать, заметил граничный случай.


          Тут ещё интересно с такой точки зрения, как развитие небольшой компании. Вот был фрилансер-одиночка, наработал репутацию и клиентскую базу, стало не хватать времени на заказы. Решил расширяться, организовывать свою компанию. Но при этом он вряд ли потянет нанять сразу троих разработчиков по бюджету (а нанять много людей сразу иногда не получается даже у крупных стабильных компаний), а если начнёт с одного помощника (и даже ещё одного спустя полгода), то культура разработки неизбежно деградирует по вашим словам. Как же избежать этого?

          • 0
            Это называется «долина смерти»: точка роста, которую очень трудно пересечь.

            Сложнее всего вырасти с одного разработчика до трёх. Особенно если проект не имеет финансовых резервов.

            Многие мои знакомые фрилансеры отказались от попыток вырасти именно из-за нее. Предпочли поберечь здоровье, достаток и крепкий сон.
        • +1
          С фрилансерами всё сложнее.
          Чаще всего те, кто работает над проектами в одиночку скатываются в говнокод. Те, кто работает в распределённой команде обычно не скатываются. В то же время очень важна частота смены проектов/технологий и состав команды. По поводу технологий -даже самый лучший разработчик скатится в говнокод работая над одним проектом долгие годы. К тому же сами проекты, которым больше 5 лет превращаются в рассадник говнокода (вернее legacy-кода) и становятся настолько хрупкими, что изменения ведут к непредсказуемому результату, из-за чего разработчики теряют инициативу и просто плывут по течению. Опять же сложность системы ведёт к появлению костылей и приводит к созданию нового ещё более некачественного кода. По поводу команды — нужны люди, которые болеют за проект и чтобы всегда можно было бы учиться друг у друга.
          • 0
            Относительно «старения» проектов и команд — все мы противостоим энтропии. Задача эта безнадёжная, вопрос только в том, как продержаться подольше :)

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