Как я браузерный 3D-футбол писала. Часть 1

Немного о выборе технологий

Настройка среды

$ npm init

$ npm run <SCRIPT_NAME>

"scripts": { "clean": "rm -rf ./tmp ./dist", "copy": "./bin/copy", "ts": "./node_modules/.bin/tsc", "requirejs": "./bin/requirejs", "js": "npm run ts && npm run requirejs", "css": "./bin/compile-css", "build": "npm run clean && npm run js && npm run css && npm run copy", "server": "./node_modules/.bin/http-server ./dist", "dev": "./bin/watcher & npm run server" }

clean — очищение пересобираемых файлов

copy — копирование необходимых файлов

ts — компиляция typescript'a

requirejs — сборка requirejs'ом

js — запуск двух предыдущих команд последовательно

css — компиляции css

build- полная сборка

server — запуск http сервера для отдачи статики

dev — запус в dev режиме (отслеживание изменний + http сервер)

bin/compile-css #!/usr/bin/env bash if [ ! -d ./dist/css ]; then mkdir -p ./dist/css fi ./node_modules/.bin/stylus ./src/styles/index.styl -o ./dist/css/styles.css



bin/copy #!/usr/bin/env bash cp ./src/*.html ./dist if [ ! -d ./dist/js/libs ]; then mkdir -p ./dist/js/libs fi if [ ! -d ./dist/js/libs/three/loaders ]; then mkdir -p ./dist/js/libs/three/loaders fi cp ./node_modules/three/build/three.js ./dist/js/libs/three.js cp -r ./node_modules/three/examples/js/loaders/sea3d ./dist/js/libs/three/loaders/sea3d cp -r ./node_modules/three/examples/js/loaders/TDSLoader.js ./dist/js/libs/three/loaders/TDSLoader.js cp -r ./src/resources ./dist/resources



bin/requirejs #!/usr/bin/env node const requirejs = require('requirejs'); const config = { baseUrl: "tmp/js", dir: "./dist/js", optimize: 'none', preserveLicenseComments: false, generateSourceMaps: false, wrap: { startFile: './node_modules/requirejs/require.js' }, modules: [ { name: 'football' } ] }; requirejs.optimize(config, function (results) { console.log(results); });



Первые проблемы

$ npm install three --save $ npm install typescript --save-dev

$ npm install @types/three --save-dev

$ npm run ts ... node_modules/@types/three/three-core.d.ts(1611,32): error TS2503: Cannot find namespace 'THREE'.

export * from "./three-core"; export * from "./three-canvasrenderer"; ... export * from "./three-vreffect"; export as namespace THREE;

/** * Calls before rendering object */ onBeforeRender: (renderer: THREE.WebGLRenderer, scene: THREE.Scene, camera: THREE.Camera, geometry: THREE.Geometry | THREE.BufferGeometry, material: THREE.Material, group: THREE.Group) => void; /** * Calls after rendering object */ onAfterRender: (renderer: THREE.WebGLRenderer, scene: THREE.Scene, camera: THREE.Camera, geometry: THREE.Geometry | THREE.BufferGeometry, material: THREE.Material, group: THREE.Group) => void;

Свет, камера, мотор

import { Camera, Scene } from 'three'; export class App { protected scene: Scene; protected camera: Camera; constructor() { this.createScene(); this.createCamera(); this.createLight(); } protected createScene() { this.scene = new THREE.Scene(); } protected createCamera() { this.camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000); } protected createLight() { const ambient = new THREE.AmbientLight(0xffffff); this.scene.add(ambient); } }

... protected renderer: WebGLRenderer; ... protected createRenderer() { this.renderer = new THREE.WebGLRenderer(); this.updateRendererSize(); document.body.appendChild(this.renderer.domElement); } protected updateRendererSize() { this.renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight); }

... constructor() { this.createRenderer(); }

constructor() { this.animate(); } protected animate() { window.requestAnimationFrame(() => this.animate()); this.renderer.render(this.scene, this.camera); }

Игровое поле

import { BASE_URL } from './const'; import { Scene, Texture } from 'three'; export const FIELD_WIDTH = 70; export const FIELD_HEIGHT = 15; export class Field { protected scene: Scene; constructor(scene: Scene) { this.scene = scene; const loader = new THREE.TextureLoader(); loader.load(`${ BASE_URL }/resources/textures/field.jpg`, (texture: Texture) => { const material = new THREE.MeshBasicMaterial({ map: texture }); const geometry = new THREE.PlaneGeometry(FIELD_HEIGHT, FIELD_WIDTH); const plane = new THREE.Mesh(geometry, material); plane.rotateX(-90 * Math.PI / 180); plane.rotateZ(90 * Math.PI / 180); this.scene.add(plane); }); } }

Лирическое отступление

Как баран на новые ворота

import { BASE_URL } from './const'; import { Mesh, Object3D } from 'three'; export class Gate extends FootballObject { protected mesh: Mesh; load() { return new Promise((resolve, reject) => { const loader = new THREE.TDSLoader(); loader.load(`${ BASE_URL }/resources/models/gate.3ds`, (object: Object3D) => { this.mesh = new THREE.Mesh((<Mesh> object.children[0]).geometry, new THREE.MeshBasicMaterial({color: 0xFFFFFF})); this.mesh.scale.set(.15, .15, .15); this.scene.add(this.mesh); resolve(); }); }); } }

this.mesh.scale.set(.15, .15, .15);

import { Mesh, Scene } from 'three'; export abstract class FootballObject { protected abstract mesh: Mesh; protected scene: Scene; constructor(scene: Scene) { this.scene = scene; } setPositionX(x: number) { this.mesh.position.x = x; } setPositionY(y: number) { this.mesh.position.y = y; } setPositionZ(z: number) { this.mesh.position.z = z; } getPositionX(): number { return this.mesh.position.x; } getPositionY(): number { return this.mesh.position.y; } getPositionZ(): number { return this.mesh.position.z; } setRotateX(angle: number) { this.mesh.rotateX(angle * Math.PI / 180); } setRotateY(angle: number) { this.mesh.rotateY(angle * Math.PI / 180); } setRotateZ(angle: number) { this.mesh.rotateZ(angle * Math.PI / 180); } }

... import { Field, FIELD_HEIGHT, FIELD_WIDTH } from './field'; import { Gate } from './gate'; class App { ... protected leftGate: Gate; protected rightGate: Gate; ... constructor() { ... this.createGates(); } ... protected createGates() { const DELTA_X = 2; this.leftGate = new Gate(this.scene); this.rightGate = new Gate(this.scene); this.leftGate.load() .then(() => { this.leftGate.setPositionX(- FIELD_WIDTH / 2 + DELTA_X); this.leftGate.setPositionY(2); this.leftGate.setRotateX(-90); this.leftGate.setRotateZ(180); }); this.rightGate.load() .then(() => { this.rightGate.setPositionX(FIELD_WIDTH / 2 - DELTA_X); this.rightGate.setPositionY(2); this.rightGate.setRotateX(-90); }); } }

Привет, Хабр! Хочу поделиться историей о том, как я браузерный 3D-футбол писала. Началось всё с того, что мой муж любит футбол. Смотрит трансляции, ходит на игры, играет на телефоне. И вот, чтобы сделать ему сюрприз, а также, чтобы хоть ненадолго оторвать от девайса с игрой, решила написать свою игру.Под катом я расскажу как дружила TypeScript и Three.js и что из этого получилось.Я уже имела некоторый опыт работы с библиотекой Three.js, поэтому и на этот раз решила воспользоваться ею для работы с 3D-графикой.TypeScript решила использовать потому что он просто хорош.Пара слов о настройке среды. Непосредственно к разработке самой игры это не имеет отношения, но, на всякий случай, бегло опишу настройку сборки проекта, может быть для кого-то и это окажется полезным.Первым делом:инициализирует npm пакет и создаёт файл package.json.В package.json настраивается блок scripts — набор скриптов, которые впоследствии могут быть запущены таким образом:Вот мой набор скриптов:Соответственно:Несколько исполняемых файлов:— создаёт при необходимости директорию dist/css и запускает компиляцию stylus стилей:— создаёт при необходимости нужные директории и копирует зависимости из node_modules, html файлы и ресурсы.— собирает js файлы в один бандл.Первые проблемы подстерегали уже на этапе установки зависимостей и запуска компиляции typescript.Установив в зависимости Three.js и TypeSript:Казалось логичным шагом проверить нет ли готовых тайпингов для Three.js. Оказалось, что есть — @types/three . И я устремилась их устанавливать:Однако, как выяснилось, тайпинги эти оказались не вполне качественными и при запуске компиляции тут же посыпали множеством однотипных ошибок примерно такого вида:Заглянув вувидела примерно такую структуру:Т.е. получается, что сначала подключаются все внутренние описания, а потом всё это объявляется пространством имени экспортится наружу. Но, в то же время, в самом первом включении — в three-core.d.ts уже используется пространство, которое будет объявлено позже.Как это у кого-то работало неизвестно (кто-то ведь всё это закоммитил).Было у меня предположение, что пространство имен имело «обратную силу» в каких-нибудь предыдущих версиях typescript, а к актуальной версии от подобных экстравагантностей решили отказаться, но последовательный откат к предыдущим версиям результатов не принёс.Тогда я решила посмотреть где же именно используетсяи как выяснилось все использования были сосредоточены в двух соседствующих методах:При этом все типы, которые указывались в пространстве именбыли описаны прямо тут же, в. Это означает, что для того, чтобы их использовать не нужно ни пространство имён, ни дополнительных импортов. Просто убрала, запустила компиляцию снова и — вуаля, компиляция завершилась успешно.Источник света и камера — это неотъемлемые части любой 3D сцены. Которую, естественно, тоже необходимо создать:Также необходимо создать канвас для отрисовки, добавить его в документ и растянуть на весь экран:И вызыватьв кострукторе:Ну и последний штрих стартовой настройки сцены — перерисовка:Подготовив сцену, можно начать добавлять объекты, связанные непосредственно с футболом. И мне показалось логичным начать именно с поля.Текстура для поля без особых проблем нашлась в интернете (чего нельзя сказать о 3d-моделях, но об этом ниже):Как видно, сначала загружается текстура, затем создается объект класса, на него накладывается эта текстура. После чего объект немного вращается вокруг осей X и Z.В результате получаем такую картину:Никакого футбола не получится, если на поле не будет ворот. Поэтому я решила следующим шагом найти в интернете бесплатную 3D-модель футбольных ворот, создать объекты ворот в количестве двух штук и добавить их на сцену. Но тут меня ждал неприятный сюрприз, о котором поведает небольшое лирическое отступление.Внезапно для себя, выяснила, что найти подходящую 3D-модель — занятие отнюдь нетривиальное. Большинство годных моделей оказались платными, причём стоили довольно немалых (на мой взгляд) денег. И на поиски несчастных футбольных ворот было потрачено довольно таки немало времени. Я, конечно, не призываю к бесплатному распространению всего и вся, но вот в области разработки софта есть огромный пласт бесплатного ПО с открытым кодом, один github чего стоит. Бесплатные аудио, фото и многие другие типы файлов тоже, как правило, не составляет труда найти. Возможно во всех этих областях бесплатные аналоги будут в чём-то проигрывать коммерческим предложениям (а в чём-то, между прочим, будут и выигрывать), но они хотя бы есть, и найти их не составляет особо труда. Чего нельзя сказать об области 3D-моделирования.Возможно, я упускаю какую-то деталь, или что-то о 3D-моделировании мне неизвестно, что сразу бы расставило все точки над i и объяснило почему так мало бесплатных моделей, а те что есть сложно найти и/или они заметно уступают в качестве. Буду рада услышать альтернативную точку зрения в комментариях.Для всей игры мне всего и требовалось, что найти модели ворот, игроков и мяча. И по грубой оценке на поиски подходящих моделей было потрачено 20-30% от всего времени, потраченного на разработку.Но вернёмся к нашим баранам, точнее к воротам. Необходимая модель была всё-таки найдена, что позволило реализовать класс ворот:Чтобы ворота нам подошли по размеру пришлось их немного сжать, что и происходит в строке:Особо внимательный читатель может заметить, что класснаследуется от класса, реализация которого не приводилась. Немедленно устраним эту вопиющую несправедливость.Впоследствии классы(игроки) и(мяч) также будут отнаследованы от, который содержит реализацию методов для установки позиции на сцене и вращения на определённый угол, заданный в градусах.После чего нам остаётся создать объекты ворот и разместить их по нужным координатам:— некоторое смещение, на которое потребовалось скорректировать координаты ворот, чтобы они встали чётко на разметку поля.Как видно левые ворота сдвигаются на половину поля в отрицательную сторону (т. е. влево), правые ворота — на ту же половину поля в положительную сторону (т.е. вправо).Обе модели вращаются, чтобы получить своё естественно положение на поле.Результатом этого становится вот такая картина:Изначально не планировала растягивать это на несколько статей, но как-то оно получается объемно, поэтому, пожалуй, на этой прекрасной ноте завершу первую часть статьи о «самопальном» футболе.Во второй части расскажу о создании команд и игроков, их расстановке на поле, стратегии и игровой механике, а также про интерфейс управления.Чтобы не спойлерить и сохранить интригу до конца, выложу исходники и демку в последней части статьи.Всем спасибо за внимание!