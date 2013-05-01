Как настроить рассылку отчетов из Яндекс.Метрики с помощью R (с нуля)

Преимущества автоматической отправки отчетов:

Можно заранее настроить необходимый формат отчетов и не тратить время на выгрузки при приближении дедлайнов;

Нет ограничений по формату и периодичности выгрузки

1. Установите язык R и необходимые библиотеки

install.packages("xlsx") install.packages("mailR") install.packages("taskscheduleR")

2. Получите токен доступа к API Яндекс.Метрики

Права -> Яндекс.Метрика, выше выбираем «Получение статистики» и «создание счетчиков»;

Callback URL -> выбираем “подставить URL для разработки»;

Сохраняем

3. Настраиваем автоматическую отправку отчета

library(xlsx) library(mailR) setwd("D:/R") appToken <-"здесь должен быть токен" date1 <-format(Sys.Date()-1, "%Y-%m-%d") date2 <-format(Sys.Date()-1, "%Y-%m-%d") counterID <-"здесь номер счетчика" metrics <-"ym:s:visits,ym:s:robotPercentage" dimensions <-"ym:s:UTMSource" api_request <-paste("https://api-metrika.yandex.ru/stat/v1/data.csv?id=",counterID,"&date1=",date1,"&date2=",date2,"&metrics=",metrics,"&dimensions=",dimensions,"&oauth_token=",appToken,sep="") chem <-read.csv(file=api_request, encoding = "UTF-8") filename <-paste("yandexbots_",date1,".xlsx",sep="") write.xlsx(chem, file=filename) textofbody <-paste ("Добрый день! Направляю отчетность по роботности за ", date1, sep="") send.mail(from = "your_email@gmail.com", to = "example@gmail.com", subject = "Роботность", body = textofbody, encoding = "utf-8", smtp = list(host.name = "smtp.gmail.com", port = 465, user.name = "your_email@gmail.com", passwd = "здесь пароль", ssl = T), authenticate = TRUE, send = TRUE, attach.files = filename, file.names = filename, debug = TRUE)