Разработка для Sailfish OS: использование датчиков (часть 1)

Предисловие

Обзор Qt Sensors API

... # Runtime dependencies which are not automatically detected Requires: - sailfishsilica-qt5 >= 0.10.9 - qt5-qtdeclarative-import-sensors ...

import QtSensors 5.2

QT += sensors

#include <QtSensors>

#include <QtSensors/QAccelerometer>

string defaultSensorForType(type) ;

; list<string> sensorTypes() ;

; list<string> sensorsForType(type).

static QByteArray defaultSensorForType(const QByteArray &type) ;

; static QList<QByteArray> sensorTypes() ;

; static QList<QByteArray> sensorsForType(const QByteArray &type).

Page { SilicaListView { header: PageHeader { title: "Available sensor types" } anchors.fill: parent delegate: ListItem { Label { text: modelData anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter x: Theme.horizontalPageMargin } } // Заполняем модель списком доступных типов сенсоров model: QmlSensors.sensorTypes() } }

active — свойство, определяющее активность сенсора в данный момент. Присвоение ему значения true аналогично вызову метода start() — начинает считывание значений с датчика, если это возможно. Присвоение false наоборот останавливает считывание.

— свойство, определяющее активность сенсора в данный момент. Присвоение ему значения аналогично вызову метода — начинает считывание значений с датчика, если это возможно. Присвоение наоборот останавливает считывание. alwaysOn — свойство, определяющее активность сенсора при выключенном экране.

— свойство, определяющее активность сенсора при выключенном экране. axesOrientationMode — определяет, как положение устройства влияете на оси измерения значений. По-умолчанию оси располагаются так, как показано на изображении:

Доступно три режима: FixedOrientation — оси всегда сохраняют свое положение по отношению к устройству. Это значение является стандартным и будет использоваться, если устройство не поддерживает смену режима ориентации осей. AutomaticOrientation — оси сохраняют свое положение в пространстве, меняя положение относительно устройство. Другими словами положение устройства не сказывается на значения датчиков. UserOrientation — положение осей задается пользователем.

— определяет, как положение устройства влияете на оси измерения значений. По-умолчанию оси располагаются так, как показано на изображении: Доступно три режима: busy — свойство, содержащее состояние занятости сенсора. Если он занят другим процессом, то использовать его невозможно.

— свойство, содержащее состояние занятости сенсора. Если он занят другим процессом, то использовать его невозможно. dataRate — содержит частоту обмена данными с датчиком, выражается в количестве операций в секунду.

— содержит частоту обмена данными с датчиком, выражается в количестве операций в секунду. error — код последней произошедшей ошибки. Значение свойства устанавливается автоматически при возникновении ошибки и не может быть изменено вручную.

— код последней произошедшей ошибки. Значение свойства устанавливается автоматически при возникновении ошибки и не может быть изменено вручную. reading — свойство, содержащее SensorReading — компонент, осуществляющий считывание значений с датчиков. Именно с его использованием происходит получение информации с сенсоров. Значение данного свойства обновляется в соответствии с установленной частотой обмена, оно не может быть записано вручную.

— свойство, содержащее — компонент, осуществляющий считывание значений с датчиков. Именно с его использованием происходит получение информации с сенсоров. Значение данного свойства обновляется в соответствии с установленной частотой обмена, оно не может быть записано вручную. type — строковое название датчика. Задается в момент определения объекта, не может быть изменено.

— строковое название датчика. Задается в момент определения объекта, не может быть изменено. description — содержит строку, описывающую сенсор. Как и type , задается в момент определения объекта, не может быть изменено.

— содержит строку, описывающую сенсор. Как и , задается в момент определения объекта, не может быть изменено. start() — начинает считывание значений с датчика, равносильно присвоению значения true свойству active .

— начинает считывание значений с датчика, равносильно присвоению значения свойству . stop() — прекращает считывание значений с датчика, равносильно присвоению значения false свойству active.

Акселерометр

Accelerometer { id: accelerometer active: true }

Image { id: fruct source: "http://social.fruct.org/content/img/fruct.png" transform: Translate { property double horizontalPosition: x - accelerometer.reading.x property double verticalPosititon: y + accelerometer.reading.y x: if (horizontalPosition < 0) { 0 } else if (horizontalPosition > page.width - fruct.width) { page.width - fruct.width } else { horizontalPosition } y: if (verticalPosititon < 0) { 0 } else if (verticalPosititon > page.height - fruct.height) { page.height - fruct.height } else { verticalPosititon } } }

Accelerometer.Combined — совместно учитываются значения ускорения, вызываемого как гравитацией, так и движением устройства пользователем.

— совместно учитываются значения ускорения, вызываемого как гравитацией, так и движением устройства пользователем. Accelerometer.Gravity — учитывается только значение ускорения, вызванного гравитацией. Движение устройства пользователем не оказывает влияния на значения, возвращаемые датчиком, однако учитывается угол наклона устройства.

— учитывается только значение ускорения, вызванного гравитацией. Движение устройства пользователем не оказывает влияния на значения, возвращаемые датчиком, однако учитывается угол наклона устройства. Acceleration.User — учитывается только ускорение, вызванное перемещением устройства пользователем, значения ускорения, вызванного гравитацией, не учитываются. В этом режиме при неподвижном положении девайса значение датчика будут близки к 0.

Датчик приближения

ProximitySensor { id: proximitySensor active: true } Connections { target: proximitySensor.reading onNearChanged: proximitySensor.reading.near ? appWindow.deactivate() : appWindow.activate() }

Датчик освещенности

import org.nemomobile.systemsettings 1.0 Page { LightSensor { id: lightSensor active: true } DisplaySettings { id: display autoBrightnessEnabled: false brightness: if (lightSensor.reading.illuminance < 50 ) { 50 } else if (lightSensor.reading.illuminance > 100) { 100 } else { lightSensor.reading.illuminance } } }

AmbientLightReading.Undefined — уровень освещенности не удается распознать,

— уровень освещенности не удается распознать, AmbientLightReading.Dark — темно,

— темно, AmbientLightReading.Twilight — умеренно темно,

— умеренно темно, AmbientLightReading.Light — в освещенном помещении,

— в освещенном помещении, AmbientLightReading.Bright — в тени ясным днем,

— в тени ясным днем, AmbientLightReading.Sunny — под прямыми солнечными лучами.

AmbientLightSensor { id: ambientLightSensor active: true }

Rectangle { id: background anchors.fill: parent color: "white" Label { id: text text: "Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю" anchors.fill: parent wrapMode: Text.WordWrap color: "black" } }

states: State { name: "dark" PropertyChanges { target: text color: "white" } PropertyChanges { target: background color: "black" } when: ambientLightSensor.reading.lightLevel === AmbientLightReading.Dark } transitions: Transition { to: "dark" reversible: true ColorAnimation { duration: 200 } }







Заключение