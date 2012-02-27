Обзор зарубежных и российских регистраторов доменных имён. Сравнение маркетинговых уловок у нас и у них





godaddy

международный регистратор, один из крупнейших, если не самый крупный

есть русский интерфейс

показывает две цены (первый год и продление)





gandi

международный регистратор, нет русского интерфейса

показывает две цены, одна перечёркнутая, но нигде не написано, что скидка только на первый год

можно добавить в корзину, изменить срок регистрации на два года и легко убедиться, что скидка только на первый год





namecheap

международный регистратор, нет русского интерфейса

показывает две цены, большая цена — розничная, что создаёт путаницу

можно добавить в корзину и цена немного упадёт, странное поведение

можно добавить в корзину, изменить срок регистрации на два года и скидка пропадает даже на первый год, возможно баг





reg.ru

российский регистратор

показывает две цены, но нигде не написано, что скидка только на первый год

можно добавить в корзину, изменить срок регистрации на два года, но цена не отображается вообще

то что цена за два года составит не 118 рублей, а 1064 рубля можно узнать только после регистрации на сайте





nic.ru

российский регистратор

показывает две цены, но нигде не написано, что скидка только на первый год

можно добавить в корзину, но изменить срок регистрации на два года для домена .ru нельзя даже после регистрации

можно подумать, что перечёркнутая цена 590 рублей — это и есть цена продления, но на другой странице цена продления указана как 890 рублей





webnames.ru

российский регистратор

показывает две цены, но нигде не написано, что скидка только на первый год

можно добавить в корзину, но изменить срок регистрации на два года для домена .xyz нельзя даже после регистрации, сколько они захотят за продление даже сложно представить

для зоны можно добавить в корзину, изменить срок регистрации на два года, но цена не отображается вообще. Например, для зоны .online цена за 1 год — 199 рублей, а за два года — 5020 рублей





А началось всё с того, что я очень старый платящий пользователь регистратора webnames обратил внимание, что цена покупки доменов в зоне .ru для меня поднялась в два раза (оно мне и не надо, но это был первый звоночек), мой статус партнёра исчез, возможность продления доменов в зоне .ru пропала. Это произошло молча, в одностороннем порядке, без уведомлений. Техподдержка говорит, что у меня и не было статуса партнёра. Я подумал, хорошо, что я заметил это сейчас, а не когда подошло время продления, а у меня забрали эту возможность.



Раньше у меня было много доменов, но сейчас остался всего один и то для тестовых целей.



Статья была написана пару месяцев назад, но не хотелось её публиковать пока не будет видно света в конце тоннеля. Сегодня после прочтения статьи



Я решил проверить, чтобы вышло если автор статьи зарегистрировал международный домен не в РегРу, а в Webnames:

Я изменил email аккаунта и он моментально изменился без всяких подтверждений на почтовый ящик.



Т.е. у автора украли бы не один домен, а целый аккаунт.

Впрочем, признаюсь, защита от смены email у них присутствует — это…

это огромная форма

И данные, которые были внесены ранее и считались валидными, теперь считаются невалидными.









С номером телефона вообще не понятно. Вот в таком формате он был:



Такие я пробовал:







Оказалось, что если на номер телефона не нажимать, то он неперевалидируется заново.



… а я то просто хотел сменить email.

Не удивлюсь, что где-нибудь в настройках есть и двухфакторная аторизация, которая была на РегРу, но автор ею не воспользовался. Его сложно винить в таких ошибках пока регистраторы имеют такие «удобные» интерфейсы.



У меня есть аккаунт на РегРу и я даже подумывал съехать на него с Webnames. Для этого я решил сравнить цены.



На Webnames я нашёл три разных прайслиста (ссылки на картинках ведут на страницы с ценами):



Цены для клиентов.



Цены для партнёров.



Цены для… меня. Не знаю как назвать эту категорию, наверное, это — «бывшие партнёры».





Мой текущий статус «клиент 3» это как «партнёр 3», только без статуса партнёра. За него просят доплатить 1500 рублей, аргументируя тем.



Теперь посмотрим на цены РегРу. На протяжение всего оформления покупки отображаются надписи «199р»:





Но нигде не написано, сколько же будет продление. Я пролез всё меню и ничего не нашёл.



Я заглянул в пункт «всё», но там тоже ничего нет. Его стоило назвать «всё кроме цен» или «всё что вам не нужно». Так было бы более честно.



Я загуглил «рег ру стоимость продления» и сразу же нашёл искомую страницу на РегРу



Но даже на этой странице цену продления можно увидеть, только наведя мышкой:

Тарифы продления:

— Эконом: 899 р.

— Базовый: 999 р.

— Премиум: 1 199 р.

Эту страницу просто так не найти, этой информации нет на странице "



Совпадение? Не думаю.



Пишите в комментарии, какого регистратора для ru-зоны вы можете посоветовать. Все зарубежные домены точно нужно брать только на зарубежных сайтах. В последнее время появилось много интересных доменных зон, некоторые из них были и раньше. У большинства регистраторов на такие зоны большие скидки и на какой-то момент можно поверить, чтобы были созданы дешёвые и доступные зоны для всех пользователей для любых нужд, но на самом деле это и близко не так. Далее речь пойдёт о классических зонах .ru / .com и не совсем обычных .xyz, .club, .today, .life, .world, .online, .tech, .store, а также о регистраторах, которые заманивают низкими ценами и в результате пользователи попадают на большие деньги на продлении этих зон.А началось всё с того, что я очень старый платящий пользователь регистратора webnames обратил внимание, что цена покупки доменов в зоне .ru для меня поднялась в два раза (оно мне и не надо, но это был первый звоночек), мой статус партнёра исчез, возможность продления доменов в зоне .ru пропала. Это произошло молча, в одностороннем порядке, без уведомлений. Техподдержка говорит, что у меня и не было статуса партнёра. Я подумал, хорошо, что я заметил это сейчас, а не когда подошло время продления, а у меня забрали эту возможность.Раньше у меня было много доменов, но сейчас остался всего один и то для тестовых целей.Статья была написана пару месяцев назад, но не хотелось её публиковать пока не будет видно света в конце тоннеля. Сегодня после прочтения статьи Как украсть международный домен на REG.RU и полностью переписать на себя без ведома владельца я понял, что света не будет.Я решил проверить, чтобы вышло если автор статьи зарегистрировал международный домен не в РегРу, а в Webnames:Я изменил email аккаунта и он моментально изменился без всяких подтверждений на почтовый ящик.Т.е. у автора украли бы не один домен, а целый аккаунт.Впрочем, признаюсь, защита от смены email у них присутствует — это…И данные, которые были внесены ранее и считались валидными, теперь считаются невалидными.С номером телефона вообще не понятно. Вот в таком формате он был:Такие я пробовал:Оказалось, что если на номер телефона не нажимать, то он неперевалидируется заново.… а я то просто хотел сменить email.Не удивлюсь, что где-нибудь в настройках есть и двухфакторная аторизация, которая была на РегРу, но автор ею не воспользовался. Его сложно винить в таких ошибках пока регистраторы имеют такие «удобные» интерфейсы.У меня есть аккаунт на РегРу и я даже подумывал съехать на него с Webnames. Для этого я решил сравнить цены.На Webnames я нашёл три разных прайслиста (ссылки на картинках ведут на страницы с ценами):Цены для клиентов.Цены для партнёров.Цены для… меня. Не знаю как назвать эту категорию, наверное, это — «бывшие партнёры».Мой текущий статус «клиент 3» это как «партнёр 3», только без статуса партнёра. За него просят доплатить 1500 рублей, аргументируя тем.Теперь посмотрим на цены РегРу. На протяжение всего оформления покупки отображаются надписи «199р»:Но нигде не написано, сколько же будет продление. Я пролез всё меню и ничего не нашёл.Я заглянул в пункт «всё», но там тоже ничего нет. Его стоило назвать «всё кроме цен» или «всё что вам не нужно». Так было бы более честно.Я загуглил «рег ру стоимость продления» и сразу же нашёл искомую страницу на РегРу https://www.reg.ru/company/prices Но даже на этой странице цену продления можно увидеть, только наведя мышкой:Тарифы продления:— Эконом: 899 р.— Базовый: 999 р.— Премиум: 1 199 р.Эту страницу просто так не найти, этой информации нет на странице " Подробнее о зоне .RU ".Совпадение? Не думаю.Пишите в комментарии, какого регистратора для ru-зоны вы можете посоветовать. Все зарубежные домены точно нужно брать только на зарубежных сайтах.

Пользуюсь godaddy

gandi

namecheap

reg.ru

nic.ru

webnames.ru

другое

Рекоммендую godaddy

gandi

namecheap

reg.ru

nic.ru

webnames.ru

другое

Не рекоммендую godaddy

gandi

namecheap

reg.ru

nic.ru

webnames.ru

другое

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