Microsoft Bot Framework + IBM Watson =… би-лингвистический бот

var restify = require('restify'); var builder = require('botbuilder'); var Conversation = require('watson-developer-cloud/conversation/v1'); // watson sdk require('dotenv').config({ silent: true }); var contexts; var workspace = process.env.WORKSPACE_ID; // Setup Restify Server var server = restify.createServer(); server.listen(process.env.port || process.env.PORT || 3978, function() { console.log('%s listening to %s', server.name, server.url); }); // Create the service wrapper var conversation = new Conversation({ username: process.env.WATSON_USERNAME, password: process.env.WATSON_PASSWORD, url: process.env.WATSON_URL + process.env.WORKSPACE_ID + '/message?version=2017-05-26', version_date: Conversation.VERSION_DATE_2017_05_26 }); // Create chat connector for communicating with the Bot Framework Service var connector = new builder.ChatConnector({ appId: process.env.MICROSOFT_APP_ID, appPassword: process.env.MICROSOFT_APP_PASSWORD }); // Listen for messages from users server.post('/api/messages', connector.listen()); // Create your bot with a function to receive messages from the user var bot = new builder.UniversalBot(connector, function(session) { let payload = { workspace_id: workspace, context: [], input: { text: session.message.text } }; let conversationContext = { workspaceId: workspace, watsonContext: {} }; if (!conversationContext) { conversationContext = {}; } payload.context = conversationContext.watsonContext; conversation.message(payload, function(err, response) { if (err) { console.log(err); session.send(err); } else { console.log(JSON.stringify(response, null, 2)); session.send(response.output.text); conversationContext.watsonContext = response.context; } }); });