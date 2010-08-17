Как я перестал беспокоиться и начал резать прямоугольники в Unity правильно

В своей предыдущей статье я обещал рассказать, свой способ работы с прямоугольниками . Разрабатывая OneLine, я написал несколько расширений класса Rect, заметно упрощающих работу с GUI. Сейчас я выделил их в отдельную библиотеку: RectEx .

Подробности под катом.

Суть проблемы

Когда мы пишем PropertyDrawer в Unity, мы вынуждены пользоваться классом GUI (вместо GUILayout), а значит работать с разметкой руками. Код обрастает множеством new Rect(...) и rect.y += rect.height + 5 , усложняется для чтения и изменений. Когда в дело замешиваются магические числа (далее будут примеры с просторов интернета), код становится настолько инертным, что каждое новое изменение воспринимается программистом как издевательство со стороны геймдизайнера.

Долгое время я мирился с проблемой, просто пытаясь не делать слишком плохих вещей. Но когда занялся разработкой OneLine, параллельно написал и ряд расширений для класса Rect, упрощающих рутинную работу.

Как это делают люди

На просторах интернета я нашел множество способов нарезать прямоугольники в туториалах и исходниках на гитхабе. Далее идет небольшая подборка. Найдете ли Вы среди них свой любимый? Если нет, напишите в комментариях свой вариант, я добавлю в статью.

Найденные примеры я правил по своему усмотрению, чтобы убрать все лишнее и сделать их нагляднее.

Готовим прямоугольники заранее

Официальный вариант из документации // Calculate rects var amountRect = new Rect (position.x, position.y, 30, position.height); var unitRect = new Rect (position.x+35, position.y, 50, position.height); var nameRect = new Rect (position.x+90, position.y, position.width-90, position.height); // Draw fields - passs GUIContent.none to each so they are drawn without labels EditorGUI.PropertyField (amountRect, property.FindPropertyRelative ("amount"), GUIContent.none); EditorGUI.PropertyField (unitRect, property.FindPropertyRelative ("unit"), GUIContent.none); EditorGUI.PropertyField (nameRect, property.FindPropertyRelative ("name"), GUIContent.none);

Источник здесь.

Еще вариант из очень красивого туториала Rect minRect = new Rect(position.x, position.y, position.width * 0.4f - 5, position.height); Rect mirroredRect = new Rect(position.x + position.width * position.y, position.width * 0.2f, position.height); Rect maxRect = new Rect(position.x + position.width * 0.6f + 5, position.y, position.width * 0.4f - 5, position.height);

Источник здесь.

Все то же, но с сахаром var firstRect = new Rect(position){ width = position.width / 2 }; var secondRect = new Rect(position){ x = position.x + position.width / 2, width = position.width / 2 }; EditorGUI.PropertyField(firstRect, property.FindPropertyRelative("first")); EditorGUI.PropertyField(secondRect, property.FindPropertyRelative("second"));

Источник здесь.

Ладно, туториалы хороши тогда, когда учат делать что-то одно, а не содержат все лучшие практики. Конкретно эти учат понакидать побольше магических чисел.

То же самое, но без магических чисел float curveWidth = 50; var sliderRect = new Rect (rect.x, rect.y, rect.width - curveWidth, rect.height) EditorGUI.Slider (sliderRect, scale, min, max, label); var curveRect = new Rect (rect.width - curveWidth, rect.y, curveWidth, rect.height); EditorGUI.PropertyField (curveRect, curve, GUIContent.none);

Источник здесь.

Такой код тяжело читать в случаях, когда рисуется большое количество свойств.

Такой код тяжело поддерживать. Даже если мы рисуем три свойства и вдруг нужно добавить четвертое/пятое.

Однако есть способ лучше!

Один прямоугольник: нарисовал => подвинул

Пример из декомпилированных библиотек Unity float count = labels.Length; float space = 2; float width = (position.width - (count - 1) * space) / count; position.width = num2; for (int i = 0; i < count; i++){ EditorGUI.PropertyField(position, properties[i], labels[i]); position.x += count + space; }

Источник здесь

Еще один пример из Unity public override void OnGUI(Rect rect, SerializedProperty prop, GUIContent label) { Rect position = rect; float height = EditorGUIUtility.singleLineHeight; float space = EditorGUIUtility.standardVerticalSpacing; position.height = height; var property = prop.FindPropertyRelative("m_NormalColor"); var property2 = prop.FindPropertyRelative("m_HighlightedColor"); var property3 = prop.FindPropertyRelative("m_PressedColor"); var property4 = prop.FindPropertyRelative("m_DisabledColor"); var property5 = prop.FindPropertyRelative("m_ColorMultiplier"); var property6 = prop.FindPropertyRelative("m_FadeDuration"); EditorGUI.PropertyField(position, property); position.y += height + space; EditorGUI.PropertyField(position, property2); position.y += height + space; EditorGUI.PropertyField(position, property3); position.y += height + space; EditorGUI.PropertyField(position, property4); position.y += height + space; EditorGUI.PropertyField(position, property5); position.y += height + space; EditorGUI.PropertyField(position, property6); }

Источник здесь.

В этот раз код читается значительно лучше, и поддерживать его будет несколько проще. Однако все выглядит так хорошо только пока все поля класса имеют одинаковый размер на экране (в первом примере на равные части делится ширина, во-втором примере — высота).

Этот код значительно усложняется, если необходимо рисовать элементы разного размера.

Как это делают с RectEx

RectEx добавляет несколько методов, расширяющих класс Rect, но наиболее полезны два: Column и Row.

Почему такие странные названия?

Сначала я назвал их SplitVertically и SplitHorizontally. Оказалось слишком длинно, неудобно, да еще и не читалось.

Я попробовал SplitV и SplitH. Получилось короче и удобней. Однако, постоянно забываешь, что же каждый из них делает? Один режет горизонтальными линиями, другой — вертикальными. Или один возвращает горизонтальный столбец, другой — вертикальный?

На помощь как всегда пришла математика, а точнее господа Вектор-Столбец и Вектор-Строка (оба слова с большой, потому как господ фамилии двойные). Уж глядя на rect.Row(5) сразу понимаешь, что метод возвращает строку, а rect.Column(5) — столбец.

Дальше идут демонстрации.

Режем на три равные части вертикальными линиями var rects = rect.Row(3); EditorGUI.PropertyField(rects[0], property.FindPropertyRelative("first")); EditorGUI.PropertyField(rects[1], property.FindPropertyRelative("second")); EditorGUI.PropertyField(rects[2], property.FindPropertyRelative("third"));

Режем на три равные части горизонтальными линиями Я добавил i++ , чтобы было проще менять строки местами.

var rects = rect.Column(3); int i = 0; EditorGUI.PropertyField(rects[i++], property.FindPropertyRelative("first")); EditorGUI.PropertyField(rects[i++], property.FindPropertyRelative("second")); EditorGUI.PropertyField(rects[i++], property.FindPropertyRelative("third"));

Элементы разного размера В этом примере мы передаем методу Column относительные веса, на основе которых получим: второй элемент в два раза больше первого, а третий — в три.

var rects = rect.Column(new float[]{1, 2, 3}); EditorGUI.PropertyField(rects[0], property.FindPropertyRelative("first")); EditorGUI.PropertyField(rects[1], property.FindPropertyRelative("second")); EditorGUI.PropertyField(rects[2], property.FindPropertyRelative("third"));

Для наглядности я нарисовал две симметричные картинки, на которых попытался показать пример использования методов Raw и Column (картинки кликабельные).

Использование метода Row

Использование метода Column Вторая картинка — просто транспонированная первая: строки стали столбцами. Но я решил, что стоит нарисовать и её.



Где взять?

Текущая версия: v0.1.0.

Попробовать можно на гитхабе. В ридми описаны остальные методы.