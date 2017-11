Как я перестал беспокоиться и начал резать прямоугольники в Unity правильно

// Calculate rects var amountRect = new Rect (position.x, position.y, 30, position.height); var unitRect = new Rect (position.x+35, position.y, 50, position.height); var nameRect = new Rect (position.x+90, position.y, position.width-90, position.height); // Draw fields - passs GUIContent.none to each so they are drawn without labels EditorGUI.PropertyField (amountRect, property.FindPropertyRelative ("amount"), GUIContent.none); EditorGUI.PropertyField (unitRect, property.FindPropertyRelative ("unit"), GUIContent.none); EditorGUI.PropertyField (nameRect, property.FindPropertyRelative ("name"), GUIContent.none);

Источник здесь.