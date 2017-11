Сказ про резисторы и неонки

#define F_CPU 16000000L #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <avr/pgmspace.h> // PSTR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define INPUT2(port,pin) DDR ## port &= ~_BV(pin) #define OUTPUT2(port,pin) DDR ## port |= _BV(pin) #define CLEAR2(port,pin) PORT ## port &= ~_BV(pin) #define SET2(port,pin) PORT ## port |= _BV(pin) #define READ2(port,pin) ((PIN ## port & _BV(pin))?1:0) #define INPUT(x) INPUT2(x) #define OUTPUT(x) OUTPUT2(x) #define CLEAR(x) CLEAR2(x) #define SET(x) SET2(x) #define READ(x) READ2(x) #define WRITE(x,b) ((b)?(SET2(x)):(CLEAR2(x))) #define SK6812_DATA_PIN B,0 #define SHIFT_595_DATA_PIN B,1 #define SHIFT_595_CLOCK_PIN B,2 #define SHIFT_595_LATCH_PIN B,3 // IN12b: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . // IN15a: μ n % П k M m + - P nc uint16_t nixie_pins[] = {(1<<8), (1<<11), (1<<9), (1<<3), (1<<4), (1<<5), (1<<0), (1<<7), (1<<2), (1<<6), (1<<10)}; void push_nixie_symbol(uint8_t i) { uint16_t data = nixie_pins[i]; for (int8_t j=15; j>=0; j--) { CLEAR(SHIFT_595_CLOCK_PIN); _delay_us(10); if ((data>>j)&1) { SET(SHIFT_595_DATA_PIN); } else { CLEAR(SHIFT_595_DATA_PIN); } _delay_us(10); SET(SHIFT_595_CLOCK_PIN); _delay_us(10); } } void clock_nixie_latch() { SET(SHIFT_595_LATCH_PIN); _delay_us(10); CLEAR(SHIFT_595_LATCH_PIN); _delay_us(10); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void adc_init() { ADMUX = (1<<REFS0); // AREF = AVcc ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // ADC Enable and prescaler of 128 } uint16_t adc_read(uint8_t ch) { ch &= 7; // prevent ch being >7 ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | ch; // clear 3 lower bits before ORing ADCSRA |= (1<<ADSC); // start single convertion while (ADCSRA & (1<<ADSC)); // wait for the conversion to complete return ADC; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void uart_write(char x) { while ((UCSR0A & (1<<UDRE0))==0); // wait for empty receive buffer UDR0 = x; // send } uint8_t uart_char_is_waiting() { // returns 1 if a character is waiting, 0 otherwise return (UCSR0A & (1<<RXC0)); } char uart_read() { while (!uart_char_is_waiting()); char x = UDR0; return x; } int uart_putchar(char c, FILE *stream __attribute__((unused))) { uart_write(c); return 0; } int uart_getchar(FILE *stream __attribute__((unused))) { return uart_read(); } void uart_init() { UBRR0H = 0; // For divisors see table 19-12 in the atmega328p datasheet. UBRR0L = 16; // U2X0, 16 -> 115.2k baud @ 16MHz. UCSR0A = 1<<U2X0; // U2X0, 207 -> 9600 baud @ 16Mhz. UCSR0B = 1<<TXEN0; // Enable the transmitter. Reciever is disabled. UCSR0C = (1<<UDORD0) | (1<<UCPHA0); fdevopen(&uart_putchar, &uart_getchar); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define ASM_STRIP_PIN2(port,pin) "I" (_SFR_IO_ADDR(PORT ## port)), "I" (pin) #define ASM_STRIP_PIN(x) ASM_STRIP_PIN2(x) void __attribute__((noinline)) led_strip_write(uint8_t *colors, uint16_t count) { cli(); while (count--) { asm volatile( "ld __tmp_reg__, %a0+

" "rcall led_strip_send_byte%=

" "ld __tmp_reg__, %a0+

" "rcall led_strip_send_byte%=

" "ld __tmp_reg__, %a0+

" "rcall led_strip_send_byte%=

" "rjmp led_strip_asm_end%=

" "led_strip_send_byte%=:

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "rcall led_strip_send_bit%=

" "ret

" "led_strip_send_bit%=:

" "sbi %2, %3

" "rol __tmp_reg__

" "nop

" "nop

" "brcs .+2

" "cbi %2, %3

" "nop

" "nop

" "nop

" "nop

" "nop

" "brcc .+2

" "cbi %2, %3

" "ret

" "led_strip_asm_end%=: " : "=b" (colors) : "0" (colors), ASM_STRIP_PIN(SK6812_DATA_PIN) ); } sei(); _delay_us(80); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define LED_COUNT 8 uint8_t red[] = {0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0}; uint8_t green[] = {128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0,128,0,0}; uint8_t gray[] = {128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128}; int main(void) { OUTPUT(SHIFT_595_DATA_PIN); OUTPUT(SHIFT_595_CLOCK_PIN); OUTPUT(SHIFT_595_LATCH_PIN); OUTPUT(SK6812_DATA_PIN); CLEAR(SHIFT_595_DATA_PIN); CLEAR(SHIFT_595_CLOCK_PIN); CLEAR(SHIFT_595_LATCH_PIN); CLEAR(SK6812_DATA_PIN); adc_init(); uart_init(); FILE uart_stream = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW); stdin = stdout = &uart_stream; while(1) { uint16_t v0 = adc_read(0); uint16_t v1 = adc_read(1); uint16_t v2 = adc_read(2); int8_t t0 = v0<341 ? -1 : (v0>682 ? 1 : 0); int8_t t1 = v1<341 ? -1 : (v1>682 ? 1 : 0); int8_t t2 = v2<341 ? -1 : (v2>682 ? 1 : 0); int8_t value = t0+t1*3+t2*9; uint8_t ns0 = abs(value)%10; uint8_t ns1 = abs(value)/10; if (!ns1) ns1 = 10; uint8_t ns2 = value>0?7:(value<0?8:10); if (value>0) { led_strip_write(green, LED_COUNT); } else if (value<0) { led_strip_write(red, LED_COUNT); } else { led_strip_write(gray, LED_COUNT); } push_nixie_symbol(ns0); push_nixie_symbol(ns1); push_nixie_symbol(ns2); clock_nixie_latch(); fprintf_P(&uart_stream, PSTR("%d,%d,%d,%d, %d %d %d\r

"), adc_read(0), adc_read(1), adc_read(2), value, ns2, ns1, ns0); _delay_ms(100); } return 0; }