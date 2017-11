Современная Android разработка на Kotlin. Часть 1

Android Studio 3 Язык программирования Kotlin Варианты сборки ConstraintLayout Библиотека привязки данных Data Binding Архитектура MVVM + паттерн repository (с mapper'ами) + Android Manager Wrappers RxJava2 и как это помогает нам в архитектуре Dagger 2.11, что такое внедрение зависимости, почему вы должны использовать это. Retrofit (Rx Java2) Room (Rx Java2)

Каким будет наше приложение?

Android Studio

Kotlin

package me.fleka.modernandroidapp import android.support.v7.app.AppCompatActivity import android.os.Bundle class MainActivity : AppCompatActivity() { override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) setContentView(R.layout.activity_main) } }

var a : String

var a : String = "Init value"

a = null

var a : String?

nameTextView.setEnabled(true)

nameTextView?.setEnabled(true)

nameTextView!!.setEnabled(true)

2. Build Variants

finalProduction , который отправляется в Google Play Store.

, который отправляется в Google Play Store. demoProduction , то есть версия с URL-адресом production сервера с новыми функциями, которые всё ещё не находятся в Google Play Store. Наши клиенты могут установить эту версию рядом с Google Play, чтобы они могли протестировать ее и дать нам обратную связь.

, то есть версия с URL-адресом production сервера с новыми функциями, которые всё ещё не находятся в Google Play Store. Наши клиенты могут установить эту версию рядом с Google Play, чтобы они могли протестировать ее и дать нам обратную связь. demoTesting , то же самое, что и demoProduction с тестовым URL-адресом сервера.

, то же самое, что и с тестовым URL-адресом сервера. mock, полезен для меня как для разработчика и дизайнера. Иногда у нас есть готовый дизайн, и наш API ещё не готов. Ожидание API, чтобы быть начать разработку — не решение. Этот вариант сборки снабжён поддельными данными, поэтому команда дизайнеров может проверить его и дать нам обратную связь. Очень полезно это не откладывать. Когда API уже готов, мы перемещаем нашу разработку в окружение demoTesting.

flavorDimensions "default" productFlavors { finalProduction { dimension "default" applicationId "me.fleka.modernandroidapp" resValue "string", "app_name", "Modern App" } demoProduction { dimension "default" applicationId "me.fleka.modernandroidapp.demoproduction" resValue "string", "app_name", "Modern App Demo P" } demoTesting { dimension "default" applicationId "me.fleka.modernandroidapp.demotesting" resValue "string", "app_name", "Modern App Demo T" } mock { dimension "default" applicationId "me.fleka.modernandroidapp.mock" resValue "string", "app_name", "Modern App Mock" } }

3. ConstraintLayout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context="me.fleka.modernandroidapp.MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Hello World!" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> </android.support.constraint.ConstraintLayout>

app:layout_constraintVertical_bias="0.28"

app:layout_constraintVertical_bias="0.28"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context="me.fleka.modernandroidapp.MainActivity"> <TextView android:id="@+id/repository_name" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:textSize="20sp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintVertical_bias="0.083" tools:text="Modern Android app" /> <TextView android:id="@+id/repository_has_issues" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" android:text="@string/has_issues" android:textStyle="bold" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0" app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintVertical_bias="1.0" /> <TextView android:id="@+id/repository_owner" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="8dp" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" tools:text="Mladen Rakonjac" /> <TextView android:id="@+id/number_of_starts" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="8dp" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="1" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/repository_owner" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" tools:text="0 stars" /> </android.support.constraint.ConstraintLayout>

4. Библиотека привязки данных Data Binding

Как ButterKnife помогает нам?

Что плохо в ButterKnife?

Что насчёт библиотеки привязки данных?

// at the top of file apply plugin: 'kotlin-kapt' android { //other things that we already used dataBinding.enabled = true } dependencies { //other dependencies that we used kapt "com.android.databinding:compiler:3.0.0-beta1" }

classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.0.0-beta1'

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> <android.support.constraint.ConstraintLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context="me.fleka.modernandroidapp.MainActivity"> <TextView android:id="@+id/repository_name" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:textSize="20sp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" app:layout_constraintVertical_bias="0.083" tools:text="Modern Android app" /> <TextView android:id="@+id/repository_has_issues" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" android:text="@string/has_issues" android:textStyle="bold" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0" app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintVertical_bias="1.0" /> <TextView android:id="@+id/repository_owner" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="8dp" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/repository_name" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" tools:text="Mladen Rakonjac" /> <TextView android:id="@+id/number_of_starts" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginBottom="8dp" android:layout_marginEnd="16dp" android:layout_marginStart="16dp" android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintHorizontal_bias="1" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/repository_owner" app:layout_constraintVertical_bias="0.0" tools:text="0 stars" /> </android.support.constraint.ConstraintLayout> </layout>

setContentView(R.layout.activity_main)

binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main)

binding.repositoryName.text = "Modern Android Habrahabr Article"

Getter'ы и Setter'ы в Котлине

public class Square { private int a; Square(){ a = 1; } public void setA(int a){ this.a = Math.abs(a); } public int getA(){ return this.a; } }

var side: Int = square.a

int side = square.getA();

var a = 1 set(value) { field = Math.abs(value) }

var a = 1 set(value) { a = Math.abs(value) }

class MainActivity : AppCompatActivity() { lateinit var binding: ActivityMainBinding override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState) binding = DataBindingUtil.setContentView(this, R.layout.activity_main) binding.apply { repositoryName.text = "Medium Android Repository Article" repositoryOwner.text = "Fleka" numberOfStarts.text = "1000 stars" } } }

class Repository(var repositoryName: String?,var repositoryOwner: String?,var numberOfStars: Int? ,var hasIssues: Boolean = false)

var repository = Repository("Habrahabr Android Repository Article", "Fleka", 1000, true)

<data> <variable name="repository" type="me.fleka.modernandroidapp.uimodels.Repository" /> </data>

android:text="@{repository.repositoryName}"

binding.repository = repository binding.executePendingBindings()

Handler().postDelayed({repository.repositoryName="New Name"}, 2000)

Handler().postDelayed({repository.repositoryName="New Name" binding.repository = repository binding.executePendingBindings()}, 2000)

binding.repository = repository binding.executePendingBindings()

class Repository(repositoryName : String, var repositoryOwner: String?, var numberOfStars: Int? , var hasIssues: Boolean = false) : BaseObservable(){ @get:Bindable var repositoryName : String = "" set(value) { field = value notifyPropertyChanged(BR.repositoryName) } }

Очень сложно найти один проект, который охватывал бы всё новое в разработке под Android в Android Studio 3.0, поэтому я решил написать его. В этой статье мы разберём следующее:Наше приложение будет самым простым, которое охватывает все перечисленные выше вещи: у него будет только одна функция, которая извлекает все репозитории пользователя googlesamples из GitHub, сохраняет эти данные в локальной базе данных и показывает их пользователю.Я попытаюсь объяснить как можно больше строк кода. Вы всегда можете посмотреть код, который я опубликовал на GitHub Чтобы установить Android Studio 3, перейдите на эту страницу Android Studio 3 поддерживает Kotlin. Откройте. Там вы увидите новый флажок с меткой. Он выбран по умолчанию. Дважды нажмите кнопкуи выберите, затем нажмитеВы сделали первое приложение для Android на Котлине :)Вы можете видетьРасширениеозначает, что файл является файлом Kotlin.означает, что мы расширяемКроме того, все методы должны иметь ключевое словои в Котлине вам не нужно использовать, но вы можете, если хотите. Вы должны использовать ключевое слово, а не аннотацию, как в Java.Так что же означает? Это означает, что savedInstanceState может быть типаили типа null безопасный язык. Если у вас есть:вы получите ошибку компиляции, потому чтодолжна быть инициализированна и это не может быть. Это означает, что вы должны написать:Кроме того, вы получите ошибку компиляции, если вы это сделаете:Чтобы сделатьnullable, вы должны написать:Почему эта важная особенность языка Котлина? Это помогает нам избежать NPE . Разработчики Android уже устали от NPE. Даже создатель null, сэр Тони Хоар, извинился за изобретение. Предположим, что мы имеем nullable. Если переменная равна null, то в следующем коде мы получим NPE:Но Котлин, на самом деле, хорош, он не позволят нам делать даже такое. Он заставляет нас использовать операторили оператор. Если мы используем операторСтрока будет исполнена только если nameTextView не null. В ином случае, если вы используете операторМы получим NPE еслиnull. Это для авантюристов :).Это было небольшое введение в Kotlin. Когда мы продолжим, я остановлюсь, чтобы описать другой специфический код на Котлине.В разработке часто вы имеете различные окружения. Наиболее стандартным являетсяокружение. Эти среды могут отличаться в URL-адресах сервера, иконке, имени, целевом API и т.д. На fleka в каждом проекте у вас есть:В этом приложении мы будем использовать всех их. У них будут отличаться applicationId и имена. В gradle 3.0.0 есть новый API, который позволяет смешиватьпродукта, так, например, вы можете смешать разновидности. В нашем приложении мы будем использовать только «default» flavorDimension. Перейдите в build.gradle для приложения и вставьте этот код внутриПерейдите в strings.xml и удалите строку app_name, чтобы у нас не было конфликтов. Затем нажмите. Если вы перейдете в, расположенным слева от экрана, вы увидите 4 варианта сборки, каждый из которых имеет два типа сборки:. Перейдите к варианту сборкии запустите его. Затем переключитесь на другой и запустите его. Вы должны увидеть два приложения с разными именами.Если вы откроете, вы увидите, что этот layout —. Если вы когда-либо писали приложение под iOS, вы знаете обдействительно похож на него. Они даже используют один и тот же алгоритм Cassowary.помогает нам описать связи между. Для каждогоу вас должно быть 4, один для каждой стороны. В данном случае нашограничен родителем с каждой стороны.Если вы передвинете«Hello World» немного вверх во вкладке, во вкладкепоявится новая линия:Вкладкисинхронизируются. Наши изменения во вкладкевлияют на xml во вкладкеи наоборот.описывает вертикальную тенденцию view его. Если вы хотите центровать вертикально, используйте:Давайте сделаем чтобы нашпоказал только один репозиторий. В нём будут имя репозитория, количество звезд, владелец, и он будет показывать, есть ли у репозитория issues, или нет.Чтобы получить такой layout, xml должен выглядеть так:Пустьвас не смущает. Он просто помогает нам видеть хороший предварительный просмотр макета (layout'а).Вы можете заметить, что наш макет плоский, ровный. Вложенных макетов нет. Вы должны использовать вложенные макеты как можно реже, поскольку это может повлиять на производительность. Более подробную информацию об этом вы можете найти здесь . Кроме того,отлично работает с разными размерами экрана:и мне кажется, что я могу добиться желаемого результата очень быстро.Это было небольшое введение в. Вы можете найти Google code lab здесь , и документацию она GitHub Когда я услышал о библиотеке привязки данных, первое вопрос, который я задал себе: "работает очень хорошо для меня. Кроме того, я использую плагин, который помогает мне получатьиз xml. Зачем мне это менять?". Как только я узнал больше о привязке данных, у меня было такое же чувство, какое у меня было, когда я впервые использовалButterKnife помогает нам избавиться от скучного. Итак, если у вас 5 View, без Butterknife у вас есть 5 + 5 строк, чтобы привязать ваши View. С ButterKnife у вас есть 5 строк. Вот и всё.ButterKnife по-прежнему не решает проблему поддержки кода. Когда я использовал ButterKnife, я часто получал исключение во время выполнения, потому что я удалял View в xml, и не удалял код привязки в классе Activity / Fragment. Кроме того, если вы хотите добавить View в xml, вам нужно снова сделать привязку. Это очень скучно. Вы теряете время на поддерживание связей.Есть много преимуществ! С помощью библиотеки привязки данных вы можете привязать свои View всего одной строкой кода! Позвольте мне показать вам, как это работает. Давайте добавим библиотекув наш проект:Обратите внимание, что версия компиляторадолжна совпадать с версией gradle в файлепроекта:Нажмите. Перейдите ви обернитетегомОбратите внимание, что вам нужно переместить всев тег. Затем нажмите иконкуили используйте сочетание клавишна Mac). Нам нужно собрать проект, чтобы библиотекамогла сгенерировать класс, который мы будем использовать в нашем классеЕсли вы не выполните сборку проекта, вы не увидите класс, потому что он генерируется во время компиляции. Мы все еще не закончили связывание, мы просто сказали, что у нас есть ненулевая переменная типа. Кроме того, как вы можете заметить, я не указалв конце типа, и я не инициализировал его. Как это возможно? Модификаторпозволяет нам иметь ненулевые переменные, ожидающие инициализации. Подобно, инициализация привязки должна выполняться в методе, когда вашбудет готов. Кроме того, вы не должны объявлять привязку в методе, потому что вы, вероятно, используете его вне области видимости метода. Наша привязка не должна быть нулевой, поэтому мы используем. Используя модификатор, нам не нужно проверять привязку переменной каждый раз, когда мы обращаемся к ней.Давайте инициализируем нашу переменную. Вы должны заменить:на:Вот и всё! Вы успешно привязали свои View. Теперь вы можете получить к ним доступ и применить изменения. Например, давайте изменим имя репозитория на «Modern Android Habrahabr Article»:Как вы можете видеть, мы можем получить доступ ко всем View (у которых есть, конечно) изчерез переменную. Вот почемулучше, чемВозможно, вы уже заметили, что у нас нет метода, как в Java. Я хотел бы остановиться здесь, чтобы объяснить, как геттеры и сеттеры работают в Kotlin по сравнению с Java.Во-первых, вы должны знать, почему мы используем сеттеры и геттеры. Мы используем их, чтобы скрыть переменные класса и разрешить доступ только с помощью методов, чтобы мы могли скрыть элементы класса от клиентов класса и запретить тем же клиентам напрямую изменять наш класс. Предположим, что у нас есть классв Java:Используя метод, мы запрещаем клиентам класса устанавливать отрицательное значение стороне квадрата, оно не должно быть отрицательным. Используя этот подход, мы должны сделатьприватным, поэтому его нельзя установить напрямую. Это также означает, что клиент нашего класса не может получитьнапрямую, поэтому мы должны предоставить getter. Этот getter возвращает. Если у вас есть 10 переменных с аналогичными требованиями, вам необходимо предоставить 10 геттеров. Написание таких строк — это скучная вещь, в которой мы обычно не используем наш разум.Kotlin облегчает жизнь нашего разработчика. Если вы вызываетеэто не означает, что вы получаете доступ кнепосредственно. Это то же самое, чтов Java. Причина заключается в том, что Kotlin автоматически генерирует геттеры и сеттеры по умолчанию. В Котлине, вы должны указать специальный сеттер или геттер, только если он у вас есть. В противном случае, Kotlin автогенерирует его для вас:? Что это? Чтобы было ясно, давайте посмотрим на этот код:Это означает, что вы вызываете методвнутри метода, потому что нет прямого доступа к свойству в мире Kotlin. Это создаст бесконечную рекурсию. Когда вы вызываете, он автоматически вызывает метод set.Надеюсь, теперь понятно, почему вы должны использовать ключевое словои как работают сеттеры и геттеры.Вернемся к нашему коду. Я хотел бы показать вам ещё одну замечательную особенность языка Kotlin,позволяет вам вызывать несколько методов на одном экземпляре.Мы все еще не закончили привязку данных, есть ещё много дел. Давайте создадим класс модели пользовательского интерфейса для репозитория (этот класс модели пользовательского интерфейса для репозитория GitHub хранит данные, которые должны отображаться, не путайте их с паттерном). Чтобы сделать класс Kotlin, вы должны перейти вВ Kotlin первичный конструктор является частью заголовка класса. Если вы не хотите предоставлять второй конструктор, это всё! Ваша работа по созданию класса завершена здесь. Нет параметров конструктора для назначений полей, нет геттеров и сеттеров. Целый класс в одной строке!Вернитесь в класси создайте экземпляр классаКак вы можете заметить, для построения объекта не нужно ключевого словаТеперь перейдем ки добавим тегМы можем получить доступ к переменной, которая является типомв нашем макете. Например, мы можем сделать следующее вс идентификаторомбудет отображаться текст, полученный из свойствапеременной. Остается только связать переменную репозитория от xml доизНажмите, чтобы сгенерировать библиотеку привязки данных для создания необходимых классов, вернитесь ви добавить две строки:Если вы запустите приложение, вы увидите, что впоявится «Habrahabr Android Repository Article». Хорошая функция, да? :)Но что произойдёт, если мы сделаем следующее:Отобразится ли новый текст через 2 секунды? Нет, не отобразится. Вы должны заново установить значение. Что-то вроде этого будет работать:Но это скучно, если нужно будет делать это каждый раз, когда мы меняем какое-то свойство. Существует лучшее решение, называемоеДавайте сначала опишем, что такое паттерн, нам понадобится это в разделеВозможно, вы уже слышали об androidweekly.net . Это еженедельный информационный бюллетень об Android разработке. Если вы хотите его получить, вам необходимо подписаться на него, указав свой адрес электронной почты. Позже, если вы захотите, вы можете остановить отказаться от подписки на своем сайте.Это один из примеров паттерна. В данном случае, Android Weekly — наблюдаемый (), он выпускает информационные бюллетени каждую неделю. Читатели — это наблюдатели (), они подписываются на него, ждут новых выпусков, и, как только они получают её, они читают её, и если некоторые из них решат, что им это не нравится, он / она может прекратить следить., в нашем случае, представляет собой XML-макет, который будет прослушивать изменения в экземпляре. Таким образом,является. Например, как только свойствоклассаизменяется в экземпляре класса, xml должен обновится без вызова:Как сделать это с помощью библиотеки привязки данных? Библиотека привязки данных предоставляет нам класс, который должен быть реализован в классе— это класс, который автоматически генерируется один раз, когда используется аннотация. Как вы можете видеть, как только новое значение установлено, мы узнаём об этом. Теперь вы можете запустить приложение, и вы увидите, что имя репозитория будет изменено через 2 секунды без повторного вызова функцииДля этой части это всё. В следующей части я напишу о паттерне, паттернеи об. Вы можете найти весь код здесь . Эта статья охватывает код до этого коммита.