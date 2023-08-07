А вы еще не платите премию за вовремя сделанные проекты?
Беседовал я как-то с техническим директором одного из крупнейших банков России. В какой-то момент речь у нас зашла о премировании сотрудников. Тогда я ему говорю, что у нас в компании есть премирование сотрудников за вовремя сделанные проекты и задачи. Тут он завис секунд на пять, долгое молчание, недоумение в глазах:
– Кхм… Так за это же программистам зарплату платят! – говорит он.
– Да, платят. Но если изучить статистику успешных проектов в IT, становится грустно и хочется платить премию за выполненные в срок задачи.
Попрощались мы, так и не придя к общему мнению по этому вопросу. В этой статье я и предлагаю разобраться, следует ли платить премию программистам за вовремя сделанные задачи и проекты. И вообще, когда стоит платить премии.
Итак, еще Том Демарко и Тимоти Листер в своей известной книге «Человеческий фактор: успешные проекты и команды» указывали:
Вы можете сказать: «Ок, но это когда было! Сейчас все изменилось!»
Согласно исследованиям The Standish Group только треть ИТ-проектов в последние годы заканчивается успешно. Статистика успешности ИТ-проектов приведена в таблице ниже:
Успешные проекты – проект сделан в рамках тройного ограничения, т.е. все цели проекта достигнуты в плановый срок и бюджет.
Провальные проекты – проекты, остановленные без получения результата, то есть, по сути, деньги потрачены зря.
Спорные проекты – те проекты, которые были завершены либо с превышением сроков, либо стоили дороже, чем планировалось, либо достигли лишь части целей.
«Ок», – скажете вы, – «но это же большие проекты, а не задачи, которые делает один разработчик».
Предлагаю вам разбить один большой проект на много маленьких подпроектов, которые сможет выполнить один разработчик или небольшая команда – так и рисками управлять будет проще и оценивать результат. Одна сколько-нибудь значимая задача разработчика – небольшой проект со своими ограничениями по сроку и бюджету. Премия менеджеру по разработке также должна выплачиваться по результатам разработки продукта – он принимает активное участие в планировании, декомпозиции, оценке, контроле выполнения задач, управлении рисками, управлении людьми и т.д.
Вы все еще не хотите платить премии разработчикам?
По оценкам той же The Standish Group на так называемые «провальные» проекты потрачено $120 млрд. Если добавить еще перерасход бюджета спорных проектов, то получатся космические $200 млрд. Да это же 1/7 ВВП России за 2015 год или ВВП Португалии (список стран по ВВП).
Надеюсь, что у вас более не осталось сомнений.
Далее рассмотрим общие рекомендации по выплате премий.
Избегайте премий, которые выплачиваются регулярно, например, квартальные премии. Любая периодичность сводит мотивационный эффект от премии на ноль. Причина этого проста – сотрудник ожидает премию, она не является для него сюрпризом, он не испытывает положительных эмоций при ее получении. Такая премия воспринимается как само собой разумеющееся и деньги распланированы уже за месяц до получения.
У меня даже случай был, когда после объединения отделов, ко мне пришел новый сотрудник и спросил:
– А квартальная премия в этом месяце будет, как обычно?
– Какая квартальная премия?
– Ну, которая платится в конце квартала.
– Ты же уже получил премию за проект в прошлом месяце.
– А квартальная?
В общем, это было для сотрудника неожиданно, но он скоро привык к новым правилам.
Разумно, если премию назначает непосредственный руководитель сотрудника. Ведь только он и знает о реальных достижениях сотрудника. Бывает так, что сверху спускают премию всему отделу, без учета, кто чего достиг и сделал в отдельности. Тогда перед руководителем два варианта: либо просто выдать премию без мотивационного посыла либо искать конкретно для каждого сотрудника, почему выплатили премию.
Премию следует выдавать сразу, например, разработал программист крутую фичу качественно и вовремя – получи премию в конце месяца. Не нужно ждать окончания квартала, поощрение должно проходить, чтобы четко прослеживалась обратная связь.
Руководитель всегда должен объявить и объяснить, почему столько, кому и за что премия. При этом бывает ситуация, когда сотрудник сделал фичу и ожидает получить за нее премию. В случае, если руководитель не хочет выплачивать премию сотруднику, т.к. недоволен результатами, это также следует явно проговорить с сотрудником, дать конструктивную обратную связь.
А у вас в компании за что платят премии?
– Кхм… Так за это же программистам зарплату платят! – говорит он.
– Да, платят. Но если изучить статистику успешных проектов в IT, становится грустно и хочется платить премию за выполненные в срок задачи.
Попрощались мы, так и не придя к общему мнению по этому вопросу. В этой статье я и предлагаю разобраться, следует ли платить премию программистам за вовремя сделанные задачи и проекты. И вообще, когда стоит платить премии.
Итак, еще Том Демарко и Тимоти Листер в своей известной книге «Человеческий фактор: успешные проекты и команды» указывали:
Начиная с 1977 года мы ежегодно проводили исследования проектов разработки и анализ их результатов. … Около 15% всех проектов закончились ничем – были отменены, прерваны, отложены или их результатом стали никому не нужные продукты. В случае крупных проектов картина еще хуже – крах постиг 25% проектов.
Вы можете сказать: «Ок, но это когда было! Сейчас все изменилось!»
Согласно исследованиям The Standish Group только треть ИТ-проектов в последние годы заканчивается успешно. Статистика успешности ИТ-проектов приведена в таблице ниже:
Успешные проекты – проект сделан в рамках тройного ограничения, т.е. все цели проекта достигнуты в плановый срок и бюджет.
Провальные проекты – проекты, остановленные без получения результата, то есть, по сути, деньги потрачены зря.
Спорные проекты – те проекты, которые были завершены либо с превышением сроков, либо стоили дороже, чем планировалось, либо достигли лишь части целей.
«Ок», – скажете вы, – «но это же большие проекты, а не задачи, которые делает один разработчик».
Предлагаю вам разбить один большой проект на много маленьких подпроектов, которые сможет выполнить один разработчик или небольшая команда – так и рисками управлять будет проще и оценивать результат. Одна сколько-нибудь значимая задача разработчика – небольшой проект со своими ограничениями по сроку и бюджету. Премия менеджеру по разработке также должна выплачиваться по результатам разработки продукта – он принимает активное участие в планировании, декомпозиции, оценке, контроле выполнения задач, управлении рисками, управлении людьми и т.д.
Вы все еще не хотите платить премии разработчикам?
По оценкам той же The Standish Group на так называемые «провальные» проекты потрачено $120 млрд. Если добавить еще перерасход бюджета спорных проектов, то получатся космические $200 млрд. Да это же 1/7 ВВП России за 2015 год или ВВП Португалии (список стран по ВВП).
Надеюсь, что у вас более не осталось сомнений.
Далее рассмотрим общие рекомендации по выплате премий.
Избегайте премий, которые выплачиваются регулярно, например, квартальные премии. Любая периодичность сводит мотивационный эффект от премии на ноль. Причина этого проста – сотрудник ожидает премию, она не является для него сюрпризом, он не испытывает положительных эмоций при ее получении. Такая премия воспринимается как само собой разумеющееся и деньги распланированы уже за месяц до получения.
У меня даже случай был, когда после объединения отделов, ко мне пришел новый сотрудник и спросил:
– А квартальная премия в этом месяце будет, как обычно?
– Какая квартальная премия?
– Ну, которая платится в конце квартала.
– Ты же уже получил премию за проект в прошлом месяце.
– А квартальная?
В общем, это было для сотрудника неожиданно, но он скоро привык к новым правилам.
Разумно, если премию назначает непосредственный руководитель сотрудника. Ведь только он и знает о реальных достижениях сотрудника. Бывает так, что сверху спускают премию всему отделу, без учета, кто чего достиг и сделал в отдельности. Тогда перед руководителем два варианта: либо просто выдать премию без мотивационного посыла либо искать конкретно для каждого сотрудника, почему выплатили премию.
Премию следует выдавать сразу, например, разработал программист крутую фичу качественно и вовремя – получи премию в конце месяца. Не нужно ждать окончания квартала, поощрение должно проходить, чтобы четко прослеживалась обратная связь.
Руководитель всегда должен объявить и объяснить, почему столько, кому и за что премия. При этом бывает ситуация, когда сотрудник сделал фичу и ожидает получить за нее премию. В случае, если руководитель не хочет выплачивать премию сотруднику, т.к. недоволен результатами, это также следует явно проговорить с сотрудником, дать конструктивную обратную связь.
А у вас в компании за что платят премии?
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