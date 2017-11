А вы еще не платите премию за вовремя сделанные проекты?

Начиная с 1977 года мы ежегодно проводили исследования проектов разработки и анализ их результатов. … Около 15% всех проектов закончились ничем – были отменены, прерваны, отложены или их результатом стали никому не нужные продукты. В случае крупных проектов картина еще хуже – крах постиг 25% проектов.

Беседовал я как-то с техническим директором одного из крупнейших банков России. В какой-то момент речь у нас зашла о премировании сотрудников. Тогда я ему говорю, что у нас в компании есть премирование сотрудников за вовремя сделанные проекты и задачи. Тут он завис секунд на пять, долгое молчание, недоумение в глазах:– Кхм… Так за это же программистам зарплату платят! – говорит он.– Да, платят. Но если изучить статистику успешных проектов в IT, становится грустно и хочется платить премию за выполненные в срок задачи.Попрощались мы, так и не придя к общему мнению по этому вопросу. В этой статье я и предлагаю разобраться, следует ли платить премию программистам за вовремя сделанные задачи и проекты. И вообще, когда стоит платить премии.Итак, еще Том Демарко и Тимоти Листер в своей известной книге «Человеческий фактор: успешные проекты и команды» указывали:Вы можете сказать: «Ок, но это когда было! Сейчас все изменилось!»Согласно исследованиям The Standish Group только треть ИТ-проектов в последние годы заканчивается успешно. Статистика успешности ИТ-проектов приведена в таблице ниже:«Ок», – скажете вы, – «но это же большие проекты, а не задачи, которые делает один разработчик».Предлагаю вам разбить один большой проект на много маленьких подпроектов, которые сможет выполнить один разработчик или небольшая команда – так и рисками управлять будет проще и оценивать результат. Одна сколько-нибудь значимая задача разработчика – небольшой проект со своими ограничениями по сроку и бюджету. Премия менеджеру по разработке также должна выплачиваться по результатам разработки продукта – он принимает активное участие в планировании, декомпозиции, оценке, контроле выполнения задач, управлении рисками, управлении людьми и т.д.Вы все еще не хотите платить премии разработчикам?По оценкам той же The Standish Group на так называемые «провальные» проекты потрачено $120 млрд. Если добавить еще перерасход бюджета спорных проектов, то получатся космические $200 млрд. Да это же 1/7 ВВП России за 2015 год или ВВП Португалии ( список стран по ВВП ).Надеюсь, что у вас более не осталось сомнений.Далее рассмотрим общие рекомендации по выплате премий., например, квартальные премии. Любая периодичность сводит мотивационный эффект от премии на ноль. Причина этого проста – сотрудник ожидает премию, она не является для него сюрпризом, он не испытывает положительных эмоций при ее получении. Такая премия воспринимается как само собой разумеющееся и деньги распланированы уже за месяц до получения.У меня даже случай был, когда после объединения отделов, ко мне пришел новый сотрудник и спросил:– А квартальная премия в этом месяце будет, как обычно?– Какая квартальная премия?– Ну, которая платится в конце квартала.– Ты же уже получил премию за проект в прошлом месяце.– А квартальная?В общем, это было для сотрудника неожиданно, но он скоро привык к новым правилам.. Ведь только он и знает о реальных достижениях сотрудника. Бывает так, что сверху спускают премию всему отделу, без учета, кто чего достиг и сделал в отдельности. Тогда перед руководителем два варианта: либо просто выдать премию без мотивационного посыла либо искать конкретно для каждого сотрудника, почему выплатили премию., например, разработал программист крутую фичу качественно и вовремя – получи премию в конце месяца. Не нужно ждать окончания квартала, поощрение должно проходить, чтобы четко прослеживалась обратная связь.. При этом бывает ситуация, когда сотрудник сделал фичу и ожидает получить за нее премию. В случае, если руководитель не хочет выплачивать премию сотруднику, т.к. недоволен результатами, это также следует явно проговорить с сотрудником, дать конструктивную обратную связь.А у вас в компании за что платят премии?