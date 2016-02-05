UB-2017. Часть 1

Переводы статьи про неопределённое поведение в языке C от Криса Латтнера, одного из ведущих разработчиков проекта LLVM, вызвали большой интерес, и даже некоторое непонимание со стороны тех, кто не встречался с описываемыми явлениями на практике. В своей статье Крис даёт ссылку на блог Джона Реджера, и на его статью от 2010 года, посвящённую UB в C и C++. Но в блоге Реджера есть и гораздо более новые статьи на эту тему (что не отменяет ценность старых, однако).



Я хочу предложить вашему вниманию свежую статью «Undefined Behavior in 2017». Статья в оригинале имеет очень большой объём, и я разбил её на части.



В первой части речь пойдёт о разных инструментах поиска UB: ASan, UBSan, TSan и т.д.

ASan — Address Sanitizer от компании Google, разработанный на основе LLVM.

UBSan — Undefined Behavior Sanitizer, предназначен для обнаружения различных UB в программах на C и C++, доступен для Clang и GCC.

TSan — Thread Sanitizer, предназначен для обнаружения UB в многопоточных программах.

Если вам эта тема покажется далёкой от практики, я рекомендую дождаться продолжения, потому что в конце вас ждёт поистине огромный список UB языка С++ (их должно быть около 200!)

И я рекомендую прочитать также старые статьи Реджера, они не утратили актуальности.

Об авторе: Джон Реджер является профессором Computer Science в университете штата Юта в США.

