ICO: хайп уйдёт, а мы останемся, или время против токенов

За последние 2 недели вышло немало материалов ( пример или здесь ) о том, как плохо всё в ICO-отрасли.И хочется, конечно, крикнуть: «а мы вас предупреждали!» — но что толку с эмоций? Давайте лучше посмотрим на цифры: они всегда более объективны.Первое, что бросается в глаза (интерактивная таблица — здесь и общий вид — ниже), что большинство проектов — посвящены развитию инфраструктуры блокчейн: выборку можно увеличить, но ситуация не сильно изменится. При этом самым доходным с точки зрения начальных вложений является Эфир, т.е. платформа, которая сама порождает ICO: для обывателя это выглядит прозаично — пирамида. Чем больше ICO проводится, тем сильнее дорожает ETH, чем сильнее он дорожает — тем больше людей проводят ICO. Впрочем, так это или нет — вопрос субъективный.На графике это видно ещё лучше:При этом — можно выделить ещё ряд интересных закономерностей, например, мы с командой изучаем ICO c разной капитализацией (см. ниже):И, если убрать за рамки доходность, т.к. для «инвесторов», картина формата «один из десяти» — нормальное явление:Но зерно зарыто не в красивых цифрах, а дорожнх картах: их изучение сегодня и начнём.: 21.10.17 эта, одна из самых известных русскоязычных команд blockchain-стартапов, поменяла (!) свою дорожную карту. А ведь проект заявлен как Supercomputer Organized by Network Mining! Ранее RoadMap была опубликована на социальном медиа-блокчейне Голос энтузиастом: к ней отсылку и даю. ICOrating в своё время делали обзор SONM и присвоили проекту рейтинг «Стабильный +». И при всё при этом изменение дорожной карты, которое, по мнению команды, обусловлено тем, что «дорожная карта SONM описывает планы проекта компании и может быть скорректирована с учетом изменений в процессе. В ранее опубликованной «дорожной карте», (опубликованной) в белой бумаге SONM, были рассмотрены процессы разработки… Основные черты предыдущей версии и причины ее перезаписи следующие: [предыдущий вариант] не был ориентированным на использование. Приведенное описание было сфокусировано на технических деталях, а не на определении того, что пользователь сможет сделать с системой и какие варианты использования или функции, доступные пользователю, будут в каждой версии… В нём были представлены обещания для конкретных, но довольно низкоуровневых функций», — пока ничего кроме недоумения не вызывает.Получается, что вместо уточнения функционала для пользователя — по факту — был изменён другой критерий: временной. Особенно это видится странным на фоне того, что команда до сих пор не знает, как именно устранить большинство технических трудностей, связанных с построением Глобального Суперкомпьютера: начиная от длинных ping'ов и заканчивая синхронизацией данных. Или знает? Тогда вопрос — почему же в блоге я лично вижу полный разворот в стратегии и тактике развития, но не вижу никакой конкретики? Получается, что команда, как и очень многие на ICO, впопыхах состряпала «видение продукта», а сейчас всеми правдами и не правдами пытается найти оправдания в том, что «продукт должен быть для пользователя», как-будто это не очевидно на втором десятке двадцать первого столетия.Впрочем, и это — вопрос субъективный. Объективная же реальность в том, что дорожная карта заменена, но продукта как не было, так и нет.. Это уже проект из реального сектора: целый завод между прочим! Скажу сразу, что по нему будет у меня отчёт отдельный и большой, но сегодня отмечу следующее:У компании появился офис в Китае , пожалуй, это самое важное, когда речь идёт о строительстве инновационного производства. Меж тем — выкуп должен начаться в марте 2018 года: но лишь 21.09.17 «Компанией ZrCoin был заключен договор генерального подряда № ГП-04/17-Уст на строительство объекта от 21.09.2017. Была произведена предоплата в размере 19 500 022 рублей». При этом ссылку на договор никто предоставить не захотел . Видимо, не нужно. И главное: стройка-стройкой, а рынок сбыта мне лично не понятен вообще: кстати, рекомендую полистать фото-отчёты «для ZrCoin» — вы удивитесь, на сколько не идентифицированы они.В целом, складывается стойкое ощущение (и, надеюсь, в отдельном отчёте смогу донести до каждого), что ZrCoin всё ещё занимается PR'ом, а не созданием своего продукта: конференций на сайте больше, чем верифицируемых бумаг. И это может быть критично для целого пласта экономики, который называется. Пожалуй, последний проект, который рассмотрим сегодня: «В настоящее время, по рекомендации нескольких крупнейших азиатских бирж, команды Cross Coin и Starta Accelerator приостановили процессы, связанные с листингом на других площадках до полного прояснения ситуации» ( источник ). Вот такое не весёлое, но объяснимое начало. Но не это главное.Один из старейших криптофорумов переполнен вопросами об обратном выкупе. Если посмотреть на проекты инвестирования , то можно найти не мало спорных (мне особенно не по душе Cindicator). Впрочем, здесь опять — место личностным доводам. Пока оставим их в стороне.Куда больше заботит тезис о том, что: «компания обязуется направлять всю чистую прибыль на обратный выкуп токенов по рыночной цене». Один только вопрос: «когда?». Новости не дают никакой ясной картины . Аналогично с FAQ Итак, если обобщить, получим следующее: в ICO пытаются применить старую, но не добрую схему «большего дурака», которая, конечно же работает, но ничего хорошего отрасли не сулит. К тому же, ставка делается в основном на 1 из 10 и пока «выстреливает» большее количество — никого не заботит, куда катится рынок. Наконец, сами проекты на хайпе не только не дают никаких обещаний, но умудряются ещё и на ходу менять требования к собственному развитию, обуславливая это якобы «динамичными требованиями рынка»: и всё больше это не похоже на бизнес, всё чаще сие напоминает совсем другое явление.В целом же сейчас рынок заполнен спекулянтами (которые без права на то именуют себя же инвесторами), для которых важны только красивые графики роста, а не суть явлений. Скажем, дорогой ETH, что дорожает исключительно из-за подъёма ICO, десятая часть которых при этом — взламывается, вообще-то противоречит основной функции суперкомьютера Ethereum — запуску приложений. Но кого это волнует? Дорогой газ — зло, которого никто не ощущает. В крайнем случае — есть Классика.Та же ситуация обстоит и с ICO: никто не просит исполнения прямых функций от проекта. Главное — чтобы вложения в первичное размещение токенов было окупаемо. Желательно — давало 2-10 иксов. И всё.На другой чаше весов — государственное регулирование, которое до сих пор не понимает, что просто взять и запретить — не получится. Не тот уровень, не тот подход. Но в любом случае — сообщество blockchain-энтузиастов — пожалуй, те, кто более всего пострадает от нынешнего hype(а): нам дали в руки многогранный и уникальный инструмент. Всё, что пока смогли мы, — раздать его в лапы ростовщиков. Это напоминает покупку за стеклянные бусы гектаров земли у индейцев колонизаторами Америки.Очень хотелось бы этой публикацией, а также рядом других (найти легко в подшивке ) донести до тех, кому мир крипто — не просто деньги, лёгкие и бесшабашные, но и процесс куда более значимый, что уже сегодня необходимо внедрение новых, основанных в первую очередь на децентрализованных началах и стремлении к постепенному переходу в мир ещё более интересный — распределённый.Для этого нужно немного: желание созидать и создавать, т.е. развитие собственных, дельных проектов наперекор и вопреки рынку, а также — создание микро-сообществ, для которых будет важна не только технология, но и социум, который с её помощью может стать действительно лучше.Пока же — мы покупаем IT ради IT или его стоимости. Это полностью противоречит принципам Белой книги Bitcoin, которая, напомню, родилась как противовес кризису 2008 года: сегодня же скамы, объективные и субъективные, «классический» (читай — устаревший) подход к «инвестированию», постоянные «вилки» (читай — инфляция) и оценка ICO как инструмента исключительно лёгких и дешёвых денег ведёт нас к неминуемому коллапсу, который может подорвать самое главное — идеологию.Пока — всё: в продолжении, если материал будет востребован, попробую рассказать отдельно про эти и другие проекты, а также продолжу общее описание рынка ICO, который уже готов ко встрече с институциональными инвесторами.