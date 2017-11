public class CompositeDelegateAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder> { private static final int FIRST_VIEW_TYPE = 0; protected final SparseArray<IDelegateAdapter> typeToAdapterMap; private @NonNull List<? extends Object> data = new ArrayList<>(); protected CompositeDelegateAdapter( @NonNull SparseArray<IDelegateAdapter> typeToAdapterMap) { this.typeToAdapterMap = typeToAdapterMap; } @Override public int getItemViewType(int position) { for (int i = FIRST_VIEW_TYPE; i < typeToAdapterMap.size(); i++) { final IDelegateAdapter delegate = typeToAdapterMap.valueAt(i); if (delegate.isForViewType(data, position)) { return typeToAdapterMap.keyAt(i); } } throw new NullPointerException( "Can not get viewType for position " + position); } @Override public final RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder( ViewGroup parent, int viewType) { return typeToAdapterMap.get(viewType) .onCreateViewHolder(parent, viewType); } @Override public final void onBindViewHolder( RecyclerView.ViewHolder holder, int position) { final IDelegateAdapter delegateAdapter = typeToAdapterMap.get(getItemViewType(position)); if (delegateAdapter != null) { delegateAdapter.onBindViewHolder(holder, data, position); } else { throw new NullPointerException( "can not find adapter for position " + position); } } @Override public void onViewRecycled(RecyclerView.ViewHolder holder) { typeToAdapterMap.get(holder.getItemViewType()).onRecycled(holder); } public void swapData(@NonNull List<? extends Object> data) { this.data = data; notifyDataSetChanged(); } @Override public final int getItemCount() { return data.size(); } public static class Builder { private int count; private final SparseArray<IDelegateAdapter> typeToAdapterMap; public Builder() { typeToAdapterMap = new SparseArray<>(); } public Builder add(@NonNull IDelegateAdapter delegateAdapter) { typeToAdapterMap.put(count++, delegateAdapter); return this; } public CompositeDelegateAdapter build() { if (count == 0) { throw new IllegalArgumentException("Register at least one adapter"); } return new CompositeDelegateAdapter(typeToAdapterMap); } } }